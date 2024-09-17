УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6219 відвідувачів онлайн
Новини
3 465 96

За мого президентства США чудово порозуміються з РФ та Китаєм, - Трамп

Трамп про відносини США з Китаєм та РФ після ймовірної перемоги

Кандидат у президенти Сполучених Штатів від Республіканської партії Дональд Трамп вважає, що у разі своєї перемоги на цьогорічних виборах зможе "добре поладнати" з Росією та Китаєм.

Про це він заявив в інтерв'ю блогеру і криптовалютнику Фаруку Сармаду на платформі Х, передає Цензор.НЕТ.

Трамп впевнений, що "чудово порозуміється" з Китаєм і Росією, бо не знає, чи є ці країни ворогами США.

"Я не знаю, чи вороги вони. Я думаю, ми прекрасно порозуміємося з Китаєм. Я думаю, ми чудово порозуміємося з Росією", - зазначив 45-й президент США.

Кандидат у президенти США також заявив, що хоче, щоб російсько-українська війна закінчилася "якомога швидше", і висловив бажання, щоб "Росія врегулювала цю ситуацію".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп вважає, що замахи на нього відбувались "через риторику Байдена та Гарріс"

Нагадаємо, що нещодавно кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс озвучив ймовірний "мирний план" Трампа. Так, план щодо завершення російсько-української війни може передбачати створення "демілітаризованої зони" на окупованих Росією українських територіях. А Україна в цей час повинна буде відмовитися від вступу до НАТО.

Також кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що завершити війну в Україні треба за допомогою сили та мудрості.

Автор: 

Китай (4600) росія (65191) США (22840) Трамп Дональд (5635)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
Араби ********* євреїв, Хамаз вступить у ЦЕХАХ.....ідіот на утриманні кремля....
показати весь коментар
17.09.2024 12:57
+13
От же ж популіст.
Диктатури і автократії розуміють лише одне - силу.
Спроба "поладнати" - сприйматиметься як ознака слабкості. З усіма відповідними наслідками.
Вчись у Ізраїля.
Він так з Іраном "поладнав", що той досі "удар возмєздія" сцить нанести.
показати весь коментар
17.09.2024 12:54
+10
За рахунок здачі ху@лу України?
показати весь коментар
17.09.2024 12:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От же ж популіст.
Диктатури і автократії розуміють лише одне - силу.
Спроба "поладнати" - сприйматиметься як ознака слабкості. З усіма відповідними наслідками.
Вчись у Ізраїля.
Він так з Іраном "поладнав", що той досі "удар возмєздія" сцить нанести.
показати весь коментар
17.09.2024 12:54 Відповісти
У США триває активна передвиборча боротьба й очевидно, що будь-яка заява Трампа спрямована саме на виборців. І тут є тільки два варіанти:
1. Передвиборчий штаб Трампа, провівши дослідження (а вони їх проводять постійно) серед виборців (опитування, інтерв'ю, фокус-групи тощо), справді виявив, що більшість виборців у США не бачать у РФ і Китаї прямого ворога і вважали б за краще з ними скоріше домовитися, ніж карати знахабнілих гопників. І тоді Трамп просто транслює те, що сподобається виборцям.
2. Якщо у виборців США інша думка, то тут треба розуміти, що Трамп - некерований. Міг і насрати на всі рекомендації радників і сказати те, що сам думає. А міг просто забути і не зорієнтуватися через вік.
показати весь коментар
17.09.2024 13:15 Відповісти
1. Тоді погано, мудрий нарід приречений повторити наш 2019, з поправкою на масу країни.
2. Ні. Подібні твердження від нього не перший раз звучали. Він таки буде "іскать мір в глазах". Ми вже знаємо, що він там знайде. Знову, з поправкою на масу країни.
показати весь коментар
17.09.2024 13:19 Відповісти
дожились: хвіст керує собакою. домогосподарки з рівнем інтелекту гупії формують геополітичну стратегію країни.
показати весь коментар
17.09.2024 13:42 Відповісти
Що означає «дожилися»? Так завжди було. А що, в Україні було не так у 2019? Молодь, яка ніколи не ходила на вибори, під гаслом «по-приколу», допомогла клоуну перемогти. Це як назвати?
показати весь коментар
17.09.2024 13:52 Відповісти
це не так, раніше домогосподаркам вміли доносити інфу, принаймні велась двостороння дискусія в суспільстві між верхами і низами. а тепер політики і слово поперек сказати бояться, навіть абсолютній маячні.
показати весь коментар
17.09.2024 14:37 Відповісти
«Раніше» була Холодна війна. І електорат необхідно було тримати в тонусі (в страху), щоб отримувати підтримку величезних військових витрат США. У 1990 р. все кардинально змінилося. Відтоді ВПК Заходу деградує, а електорат більше цікавлять проблеми ЛГБТ, BLM, глобальне потепління, зелена енергетика та інші розваги «рожевих поні».
показати весь коментар
17.09.2024 15:56 Відповісти
але ж це лгбт і глобальне потепління ж не взялося нізвідки, їх же також згори спустили.
показати весь коментар
17.09.2024 16:25 Відповісти
"Дєньгі, дєньгі, дєлай дєньгі"?Напевно служить Мамоні...??? Помирить...? Складається враження що розвалить НАТО, Євросоюз, віддасть на поталу диктаторам Тайвань, Україну, весь Світ...?
показати весь коментар
17.09.2024 13:49 Відповісти
Він нарцисичний дурень з ініціативою. Цього достатньо, треба тільки трошки корегувати курс.
показати весь коментар
17.09.2024 13:51 Відповісти
Араби ********* євреїв, Хамаз вступить у ЦЕХАХ.....ідіот на утриманні кремля....
показати весь коментар
17.09.2024 12:57 Відповісти
Гірше: він не на прямому утриманні, але їм вправно маніпулюють, скеровуючи куди треба.
показати весь коментар
17.09.2024 13:28 Відповісти
За рахунок здачі ху@лу України?
показати весь коментар
17.09.2024 12:57 Відповісти
Да етот кондом не то что Украину а даже США и даже мать родную сдаст лишь бы не сесть на пожизненно за свои преступления
показати весь коментар
17.09.2024 13:19 Відповісти
Нічо, Трумп, нічо...
Я теж єпанутий на всю голову!
показати весь коментар
17.09.2024 12:57 Відповісти
Тобто, і ти, трамп, продався більшовикам?
показати весь коментар
17.09.2024 12:57 Відповісти
Ідіот,що тут ще сказати.🤷
показати весь коментар
17.09.2024 12:58 Відповісти
Навіщо тобі розумітися з військовим злочинцем і недомірком пуйлом!?
показати весь коментар
17.09.2024 12:58 Відповісти
показати весь коментар
17.09.2024 12:58 Відповісти
А чого за минулого президентства не порозумілися ?
Крім того, за минулу каденцію воно так і не вкурило чи вороги вони, чи ні ?
Тупий і ще тупіший !!!
показати весь коментар
17.09.2024 12:59 Відповісти
Мабуть краще б в 16-му обрали Клінтон. Тоді б ху#ло точно сиділо і не рипалось до нас.
показати весь коментар
17.09.2024 13:09 Відповісти
Уже був один такий в історії на прізвище Чемберлен, який вимахуюючи шматком туалетного паперу хизувався: "Я привіз вам мир!" Уінстон Черчіль сказав на це: "Той, хто надіється одержати мир за рахунок приниження, одержить і війну, і приниження".
показати весь коментар
17.09.2024 12:59 Відповісти
Порозуміється это бесспорно. Только кому от этого будет чудово?
показати весь коментар
17.09.2024 13:00 Відповісти
Так, ісцеляю па тілівізару. тоість твітеру.
Заряджаю воду, знімаю, порчу, нувипонєлі...
показати весь коментар
17.09.2024 13:00 Відповісти
План Венса направлений на виборців вагающихся
штатів .

План Венса -це зовсім не план Трампа .
показати весь коментар
17.09.2024 13:02 Відповісти
якщо так, то тоді Трамп був практично зобов'язаний публічно спростувати цей план Венса і надавати йому по шапці за те що лізе коментувати питання зовнішньої політики, які вупше не входять у компетенцію віце. тільки у випадках, коли такими повноваженнями того віце наділяє сам президент. Ось тоді можна було би повірити в те, що план Венса - це не є план Трампа. а раз Трамп не спростував це, значить він такий план схвалює. більше того, можливо, навіть сам і попросив Венса його озвучити, щоб перевірити реакцію. і тут вже не скажеш, що Венс - це приватна особа. він був приватною до тих пір, поки його Трамп не взяв до себе у команду. а це значить, що Венс уже є командний гравець і вимушений грати за командними правилами.
показати весь коментар
17.09.2024 18:16 Відповісти
Практично він його і спростував зробивши заяву ,
що свій план по Україні він оприлюднить тільки
після своєї перемоги на виборах .

Я так розумію ,що план Трампа - це план який має
назву " Мир через силу " і в його основі план
розроблений Майком Помпео і цей план не має
нічого спільного з озвученим планом Венса .
показати весь коментар
17.09.2024 19:13 Відповісти
погано розумієш. дуже погано... це просто передвиборче гасло, бо американці ******* силу. а от що наближене до істини - це і є план Венса, а сьогодні вже є заяви сина Трампа і Роберта Кеннеді. і це все дуже збігається із заявами Трампа закінчити війну за 24 години... через силу проти хутіна за 24 години війну не закінчит ніяк. за 24 години можна тільки капітулювати. і Трамп це подасть як свою перемогу, бо закінчив війну через силу. ну а на Україну йому просто покуй.. що він уже давно демонструє у своїх заявах і діях (саме по його вказівках блокували виділення допомоги Україні на більше як на півроку).
показати весь коментар
17.09.2024 19:28 Відповісти
Нагадаю тобі ,що план Байдена по Україні ,який він
нещодавно ,як діючий президент ,відправив в Конгрес ,
для нас взагалі таємниця ,так як і план нашої перемоги
Зеленського ,якого дуже чекав Байден ,щоб узгодити зі
своїм .

Відносно допомоги ,раджу поцікавитися скільки ми
з $61 млрд на сьогодні отримали .
А також не забувай ,що 30 жовтня закінчується
фінансовий рік в США і поцікався ,що станеться
на 30 жовтня з цією допомогою .
показати весь коментар
17.09.2024 19:57 Відповісти
лобре, що він для тебе таєжмниця. так і має бути. і для кацапів він теж має бути таємницею. військові плани ніхто публічно не оприлюднює. а стратегічний план команди Байдена всім давно уже відомий - це відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародного права, тобто в межах визнаних усім світом її міжнародних кордонів.

61 млрд - це пакет із кількох ліній фінансування військової та економічної допомоги Україні, який передбачає надання економічної бюджетної допомоги Україні на суму 7,8 млрд доларів (3,9 млрд з якої уже поступило в бюджет України, решта поступить до кінця поточного фінансового року), постачання *********** із складів Пентагону на 8 млрд (6 млрд зараз стоїть питання, щоб Конгрес вніс поправку, щоб та сума не згоріла після 30.09.), решта суми 44 млрд - це на контракти з оборонкою, які будуть виконуватись протягом наступних років. тобто в цьому році уклладаються контракти на виробництво зброї і ***********, які будуть постачатися у наступних роках. Україна сьогодні отримує зброю по контрактах, які були укладені із заводами оборонки з попередніх пакетів допомоги, виділеної Україні у 22-му і в 23-му роках.
показати весь коментар
17.09.2024 20:21 Відповісти
'' ...протягом наступних років... ''

Ну ,хоча не наступних десятиліть .
показати весь коментар
17.09.2024 20:51 Відповісти
і таке теж не можна виключати. послухай Портникова, він дійсно говорить про десятиліття... це потрібно усвідомлювати і не плекати ілюзій, аля Арестович про 2-3 тижні чи 2-3 місяці.. і не Трамп за 24 години. адекватними потрібно бути, а не космонавтами. тож знімай рожеві окуляри і спускайся на грішну землю..
показати весь коментар
17.09.2024 21:07 Відповісти
Портникова з давніх -давен вважаю кращим
журналістом Украіни і по-справжньому освітченим .

І тільки з цим його '' пророцтвом '' не згодна .
показати весь коментар
17.09.2024 21:18 Відповісти
чому не згодна? у нас, якщо бути реалістами, війна з кацапами уже сотні років.. в тій чи іншій формі. тож Портников тут правий, бо він освічений, дуже гарно знає історію. Не обов'язково війна буде у гарячій фазі десятиліття, може навіть і не одне. гаряча фаза війни може призупинитися, можливо, навіть у наступному році чи ще через рік. проте якоїсь довготривалої справедливої мирної угоди з кацапами очікувати не варто..
показати весь коментар
17.09.2024 23:14 Відповісти
тільки от одне логічне питання: не Майк Помпео зараз у команді Трампа, а саме Венс. тому логічно, що до Трампа все ж таки ближче план Венса, а не план Помпео.
показати весь коментар
17.09.2024 19:29 Відповісти
Це ворожіння на кавовій гущі ,а не логіка .
показати весь коментар
17.09.2024 20:01 Відповісти
це не ворожіння - це реальність. де зараз Помпео? і де зараз Венс? а ворожіння - це в тебе.
показати весь коментар
17.09.2024 20:09 Відповісти
Ворожіння ,то не про мене ,я -християнка .
показати весь коментар
17.09.2024 20:53 Відповісти
кацапи себе теж називають християнами...
показати весь коментар
17.09.2024 21:04 Відповісти
Це помилка ,вони -сатаністи .

На добраніч .
показати весь коментар
17.09.2024 21:10 Відповісти
На добраніч.
показати весь коментар
17.09.2024 23:15 Відповісти
Як ти поладнаєш - коли Китаи хоче Таивань?
показати весь коментар
17.09.2024 13:02 Відповісти
Хоче і перехоче.США може ультиматуми поставити.
показати весь коментар
17.09.2024 13:09 Відповісти
Ну так - рашку вже ж загнали під лавку
показати весь коментар
17.09.2024 13:17 Відповісти
За демократів напали на Україну.Чи не так? Хто з Чорного моря вивів військові кораблі перед вторгненням,Байден,чи Трамп? Скільки було військових навчань між Україною і США,за Байдена?
показати весь коментар
17.09.2024 13:23 Відповісти
Таке! - Трамп пів - року тормозив в Конгресі віиськову допомогу Украіні - я ж не кажу шо Баиден прямо навалює - в 2023 р допомога ишла в млд а зараз в 200 млн
показати весь коментар
17.09.2024 13:32 Відповісти
Байден і його адміністрація взагалі мали війну не допускати.Бо така допомога призводить лише до ослаблення москалів,але і призводить в підсумку до руйнувань в Україні.Великих руйнувань.Без далекобійних ракет ніяких перемог не буде.Через рік два такої війни.потрібно буде молодих гнати палками на війну.
показати весь коментар
17.09.2024 14:43 Відповісти
перш за все з-за президенства Янукоовоча і проовощної верховної зради касапи напали на ослаблену тою владою Україну.
І що важливо, з-за президенства Зеленського і зеленої зрадовлади з слугами урода в верховній зраді **** здійснив повномасштабне вторгнення.
А те, що в США в цей період при владі були демократи - це вже питання другого порядку. Бо всім владам США (за виключенням - трампіської, яка може заступити на вахту 20/01.25р.) болить перш за все Америка. І тому всяка влада США ось уже понад сто років в усіх світових конфліктах (навіть у в'єтнамському в шістедисятих) боронить лише інтереси Америки. До речі, в інтересах Америки в 2017/20рр Трамп з респами нічого не зробив, щоб припинити окупацію касапами окремих територій України - бо США тоді було невигідно конфліктувати з ******.
показати весь коментар
17.09.2024 13:44 Відповісти
Україна один на один не змогла би протистояти москалям.США це світовий поліціянт.І саме вони не допускають,або врегульовують конфлікти.

За Трампа жодного метра української землі не було захоплено.Найбільші бої тодішнього АТО були не за його каденції.
США могли війну не допускати.Наприклад провести великі навчання з Україною,як в 2019 році.Не забирати кораблі з Чорного моря і ще багато чого.
показати весь коментар
17.09.2024 14:39 Відповісти
Згоден, Україна сама ожин-на-один не змогла би.
Але влада має забезпечувати безпеку держави, а ця безпека полягає не тільки в сильних власних збройних силах, а й у силі власної економіки та у міжнародному становищі навколо держави.
І до речі, я ставив питання не стільки в тому, що з-за Трампа Україна не втратила територій, - а чому не відвойовувала? Чи Трампу похер на окупацію України? Та ні, це запитання риторичне...
показати весь коментар
17.09.2024 15:44 Відповісти
Влада має забезпечувати.Це є так.Я ж ніде цю владу не вихваляю.
показати весь коментар
17.09.2024 16:16 Відповісти
ну при Кучмі, Ющенку, Порошенку протистояла же.
показати весь коментар
17.09.2024 18:19 Відповісти
Тоді не було війни.
показати весь коментар
17.09.2024 19:27 Відповісти
От тому і не було війни, бо вміло протистояли. Кучма миттєво перервав свій візит у Бразилію і повернувся в Україну, коли кацапи стали насипати дамбу до Тузли.. і не лягали відкрито під ху йла, як це зробив зек і не заглядали в очко ху йлу в пошуках миру, як це робив Вова із зекомандою, паралельно запускаючи до владних структур кацапську агентуру, яка мала бути вже давно люстрована і при Пороху сиділа на кацапії, а з приходом до влади зелених раптово повернулася в Україну.
показати весь коментар
17.09.2024 19:34 Відповісти
Уміло протистояли.це повіддавали всі ракети москалям? Я ж маю на увазі не ядерні боєголовки,а різні ракети,авіацію і тд.За Ющенка вже взагалі залишки добили.Ті ж комплекси скад порізали,щоб не було в Європі ескалацій.
показати весь коментар
17.09.2024 19:48 Відповісти
не без цього, звісно. минулі влади були далеко не ідеальні, всі вони корумповані, любили все попиляти, розвели олігархію, корупцію до небес. це і так всім очевидно... однак вони не загравали так відкрито з ху йлом, як робив це яник, а потім вже і зелені, маючи перед собою уже реальний факт вторгнення кацапів.
показати весь коментар
17.09.2024 20:07 Відповісти
Вони лише порізали все,або москалям повіддавали
показати весь коментар
17.09.2024 23:25 Відповісти
При чому ось що дивно.
Трамп ніби сприймається як противага "лівакам", яких Захід вже наївся досхочу.
Але сам же і висловлює "ліві" думки.
Замість чіткого визначення ворога (це після отримання розвідкою інструкції для росдипломатів з того, як системно шкодити США в усіх царинах) і проголошення стратегії протидії - "лівацьке" рєбята, давайтє жіть дружно.
показати весь коментар
17.09.2024 13:04 Відповісти
та шось вже і не скажеш про Камалу, що вона якась упорота лівачка, якщо вже далеко не останній республіканець Дік Чейні (віце-президент при Буші) сказав, що буде за неї голосувати.
показати весь коментар
17.09.2024 18:22 Відповісти
"Дєньгі, дєньгі, дєлай дєньгі"Служить Мамоні...? Помирить...? Напевно розвалить НАТО, Євросоюз, віддасть на поталу диктаторам Тайвань, Україну, весь Світ...?
показати весь коментар
17.09.2024 13:05 Відповісти
Щось раніше не віддав Тайвань.А НАТО це на 80 відсотків США.Сказали США,не дозволяти бити західними ракетами по цілям на москальщині і ніхто з країн НАТО,не дозволяє Україні цього робити.НАТО все залежне від США,а при Трампі військовий бюджет не скорочувався.Він постійно росте.

Україна з технічними інститутами ракет не може наробити.Паляниця і інші вироби.це рівень хамас.Я вже мовчу про автівки,в яких набиті єврами багажники.Це що грошей немає?Хто хоче під диктаторами бути тоді?
показати весь коментар
17.09.2024 13:16 Відповісти
Фуйове в мене відчуття..Не тільки в Україні ******* виборці..
показати весь коментар
17.09.2024 13:08 Відповісти
Я до виборів ще надіюсь, що в Америці їх менше половини, адже минулого разу руде чувирло пролетіло.
показати весь коментар
17.09.2024 13:37 Відповісти
Серйозно? Ти реально думаєш, що громадяни США в пріоритет ставлять якусь там війну в Україні?
Або ти багато знаєш, що зробив Трамп в/для США під час свого президентства? Або досконально знаєш його передвиборчу програму для громадян/економіки США?
показати весь коментар
17.09.2024 13:49 Відповісти
Не газуй,турок...
показати весь коментар
17.09.2024 14:47 Відповісти
Не пиши херню, Коля
показати весь коментар
17.09.2024 15:57 Відповісти
з КНДР вже поразумівся. Як дурне їздило і що? Полегшало? Пончик сдав ядерку і перестав балістіку випускати в сторону Японії?
показати весь коментар
17.09.2024 13:08 Відповісти
показати весь коментар
17.09.2024 13:10 Відповісти
Да кто бы сомневался что ты рыжий обмылок с террорристами хорошо ладишь. Другое дело что с твоими террористами потом весь мир жить не сможет.
показати весь коментар
17.09.2024 13:11 Відповісти
Це їбанько вже колись порозумілося з корейцями
показати весь коментар
17.09.2024 13:11 Відповісти
уточняй: з Ином. Бо Корей зараз насправді дві.
показати весь коментар
17.09.2024 13:49 Відповісти
Американська версія Зеленського!
показати весь коментар
17.09.2024 13:11 Відповісти
За рахунок інтересів США можна порузумітись навіть з пу та сі
показати весь коментар
17.09.2024 13:12 Відповісти
Трамп оказывается не знает является ли рашка другом или врагом США?
показати весь коментар
17.09.2024 13:14 Відповісти
Трамп - це американський Зєля
показати весь коментар
17.09.2024 13:18 Відповісти
Тільки хотів написати. Кумир "уставших от войны" 2019 року
показати весь коментар
17.09.2024 13:20 Відповісти
Трамп:
- Украинская волость? ЗАБИРАЙ!
- Тайванськая волость? ЗАБИРАЙ!
- Как и обицяв - ВСЕ ДАВОЛЬНЬІ!
показати весь коментар
17.09.2024 13:21 Відповісти
Далі - Аляска.
показати весь коментар
17.09.2024 13:30 Відповісти
Он не будет осуждать нападение рахи на другие страны и не будет бороться с диктаторами.Все что и нужно рашке.
показати весь коментар
17.09.2024 13:22 Відповісти
трампу треба праску подарувати ...шоб "морду ліца," привів у порядок...
показати весь коментар
17.09.2024 13:28 Відповісти
Хтось сумнівається, що ворог демократії порозуміється з такими ворогами як сам? Воно таке ж *****, як і ті двоє.
показати весь коментар
17.09.2024 13:32 Відповісти
щось один за всіх трампістів тут віддувається. Але платних ботів-магашистів тут не видно...
показати весь коментар
17.09.2024 13:35 Відповісти
бо секонд недоносок із мод домом обтікають десь в куточку після сьогоднішньої порки. )
показати весь коментар
17.09.2024 18:26 Відповісти
нє, досі бреше, але на іншій гілці:
показати весь коментар
17.09.2024 21:56 Відповісти
от же тварь неугомонна яка. ))
показати весь коментар
17.09.2024 23:08 Відповісти
Трамп гарант "безпеки" Ізраїля. Цього досить, щоб пояснити "загадкову залежність Трампа від Путіна". Сирію поділили Ізраїль і Путін, а Трамп прийшов і признав. На сьогодні, ці двоє знову очікують Трампа, який прийде і признає "реалії".
показати весь коментар
17.09.2024 13:38 Відповісти
Построят базу на Марсе, американцы начнут жить по 150 лет, рак будет побежден, глобальное потепление остановлено. На солнце построят солярий и т.д. Главное спасти опудало от тюрьмы.
показати весь коментар
17.09.2024 13:44 Відповісти
Не розумію збудження форумчан з приводу Трампа.
Трамп не дає нам будувати укріпрайони по всій лінії фронту?
Трамп не дає нам реформувати ЗСУ і перетворити її з «совкової» на ******* й ефективну?
Трамп змушує чиновників красти як не в себе? (зокрема й особливо з оборонного бюджету)?
Трам забороняє нам третій рік перевести всю економіку на військові рейки?
Це Трамп влаштував так, що українські чоловіки ховаються від ТЦК усіма правдами і неправдами?
показати весь коментар
17.09.2024 13:58 Відповісти
Індик дурний
показати весь коментар
17.09.2024 14:03 Відповісти
Авжеж, здасть всі інтереси США, як хоче здасти теріторіі Украіни. Коли здаєш все на вимоги Китаю та парашки - звісно легко домовлятись, як багато ще потрібно буде здасти...
показати весь коментар
17.09.2024 14:22 Відповісти
кажуть на старість мозок зсихається
показати весь коментар
17.09.2024 14:32 Відповісти
To compete with China, the US needs to become more like China. Because their model of capitalism has produced results never before seen anywhere in the world. Not blindly copy it, but import elements and ways of doing things. The overall goal is to make America more like a corporation: a disciplined, lean, mean competition machine. It is actually easier than many think. Tens of millions of Americans are as meek and obedient at their jobs as the Chinese. An American CEO has absolute powers, you can call him by his first name, but you cannot dispute or express any ***** about his decisions - only joyous approval is expected, or you are out, immediately. So many Americans are used to obeying, they actually want to obey, not only that, they want to worship their leader and follow him anywhere he chooses to take them. A good foundatio for a transformation a la chinois.
показати весь коментар
17.09.2024 17:30 Відповісти
Ніколи так не брешуть, як після полювання, та перед виборами. Маке Ny Vasykee. Давай Трампуша бреши ще, пипл хаває!
показати весь коментар
17.09.2024 17:42 Відповісти
Я к вам не лезу, ну не трогайте ви мене
показати весь коментар
17.09.2024 20:29 Відповісти
Трампісти, АУ !!!
показати весь коментар
17.09.2024 22:02 Відповісти
 
 