За мого президентства США чудово порозуміються з РФ та Китаєм, - Трамп
Кандидат у президенти Сполучених Штатів від Республіканської партії Дональд Трамп вважає, що у разі своєї перемоги на цьогорічних виборах зможе "добре поладнати" з Росією та Китаєм.
Про це він заявив в інтерв'ю блогеру і криптовалютнику Фаруку Сармаду на платформі Х, передає Цензор.НЕТ.
Трамп впевнений, що "чудово порозуміється" з Китаєм і Росією, бо не знає, чи є ці країни ворогами США.
"Я не знаю, чи вороги вони. Я думаю, ми прекрасно порозуміємося з Китаєм. Я думаю, ми чудово порозуміємося з Росією", - зазначив 45-й президент США.
Кандидат у президенти США також заявив, що хоче, щоб російсько-українська війна закінчилася "якомога швидше", і висловив бажання, щоб "Росія врегулювала цю ситуацію".
Нагадаємо, що нещодавно кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс озвучив ймовірний "мирний план" Трампа. Так, план щодо завершення російсько-української війни може передбачати створення "демілітаризованої зони" на окупованих Росією українських територіях. А Україна в цей час повинна буде відмовитися від вступу до НАТО.
Також кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що завершити війну в Україні треба за допомогою сили та мудрості.
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Диктатури і автократії розуміють лише одне - силу.
Спроба "поладнати" - сприйматиметься як ознака слабкості. З усіма відповідними наслідками.
Вчись у Ізраїля.
Він так з Іраном "поладнав", що той досі "удар возмєздія" сцить нанести.
1. Передвиборчий штаб Трампа, провівши дослідження (а вони їх проводять постійно) серед виборців (опитування, інтерв'ю, фокус-групи тощо), справді виявив, що більшість виборців у США не бачать у РФ і Китаї прямого ворога і вважали б за краще з ними скоріше домовитися, ніж карати знахабнілих гопників. І тоді Трамп просто транслює те, що сподобається виборцям.
2. Якщо у виборців США інша думка, то тут треба розуміти, що Трамп - некерований. Міг і насрати на всі рекомендації радників і сказати те, що сам думає. А міг просто забути і не зорієнтуватися через вік.
2. Ні. Подібні твердження від нього не перший раз звучали. Він таки буде "іскать мір в глазах". Ми вже знаємо, що він там знайде. Знову, з поправкою на масу країни.
Я теж єпанутий на всю голову!
Крім того, за минулу каденцію воно так і не вкурило чи вороги вони, чи ні ?
Тупий і ще тупіший !!!
Заряджаю воду, знімаю, порчу, нувипонєлі...
штатів .
План Венса -це зовсім не план Трампа .
що свій план по Україні він оприлюднить тільки
після своєї перемоги на виборах .
Я так розумію ,що план Трампа - це план який має
назву " Мир через силу " і в його основі план
розроблений Майком Помпео і цей план не має
нічого спільного з озвученим планом Венса .
нещодавно ,як діючий президент ,відправив в Конгрес ,
для нас взагалі таємниця ,так як і план нашої перемоги
Зеленського ,якого дуже чекав Байден ,щоб узгодити зі
своїм .
Відносно допомоги ,раджу поцікавитися скільки ми
з $61 млрд на сьогодні отримали .
А також не забувай ,що 30 жовтня закінчується
фінансовий рік в США і поцікався ,що станеться
на 30 жовтня з цією допомогою .
61 млрд - це пакет із кількох ліній фінансування військової та економічної допомоги Україні, який передбачає надання економічної бюджетної допомоги Україні на суму 7,8 млрд доларів (3,9 млрд з якої уже поступило в бюджет України, решта поступить до кінця поточного фінансового року), постачання *********** із складів Пентагону на 8 млрд (6 млрд зараз стоїть питання, щоб Конгрес вніс поправку, щоб та сума не згоріла після 30.09.), решта суми 44 млрд - це на контракти з оборонкою, які будуть виконуватись протягом наступних років. тобто в цьому році уклладаються контракти на виробництво зброї і ***********, які будуть постачатися у наступних роках. Україна сьогодні отримує зброю по контрактах, які були укладені із заводами оборонки з попередніх пакетів допомоги, виділеної Україні у 22-му і в 23-му роках.
Ну ,хоча не наступних десятиліть .
журналістом Украіни і по-справжньому освітченим .
І тільки з цим його '' пророцтвом '' не згодна .
На добраніч .
І що важливо, з-за президенства Зеленського і зеленої зрадовлади з слугами урода в верховній зраді **** здійснив повномасштабне вторгнення.
А те, що в США в цей період при владі були демократи - це вже питання другого порядку. Бо всім владам США (за виключенням - трампіської, яка може заступити на вахту 20/01.25р.) болить перш за все Америка. І тому всяка влада США ось уже понад сто років в усіх світових конфліктах (навіть у в'єтнамському в шістедисятих) боронить лише інтереси Америки. До речі, в інтересах Америки в 2017/20рр Трамп з респами нічого не зробив, щоб припинити окупацію касапами окремих територій України - бо США тоді було невигідно конфліктувати з ******.
За Трампа жодного метра української землі не було захоплено.Найбільші бої тодішнього АТО були не за його каденції.
США могли війну не допускати.Наприклад провести великі навчання з Україною,як в 2019 році.Не забирати кораблі з Чорного моря і ще багато чого.
Але влада має забезпечувати безпеку держави, а ця безпека полягає не тільки в сильних власних збройних силах, а й у силі власної економіки та у міжнародному становищі навколо держави.
І до речі, я ставив питання не стільки в тому, що з-за Трампа Україна не втратила територій, - а чому не відвойовувала? Чи Трампу похер на окупацію України? Та ні, це запитання риторичне...
Трамп ніби сприймається як противага "лівакам", яких Захід вже наївся досхочу.
Але сам же і висловлює "ліві" думки.
Замість чіткого визначення ворога (це після отримання розвідкою інструкції для росдипломатів з того, як системно шкодити США в усіх царинах) і проголошення стратегії протидії - "лівацьке" рєбята, давайтє жіть дружно.
Україна з технічними інститутами ракет не може наробити.Паляниця і інші вироби.це рівень хамас.Я вже мовчу про автівки,в яких набиті єврами багажники.Це що грошей немає?Хто хоче під диктаторами бути тоді?
Або ти багато знаєш, що зробив Трамп в/для США під час свого президентства? Або досконально знаєш його передвиборчу програму для громадян/економіки США?
- Украинская волость? ЗАБИРАЙ!
- Тайванськая волость? ЗАБИРАЙ!
- Как и обицяв - ВСЕ ДАВОЛЬНЬІ!
Трамп не дає нам будувати укріпрайони по всій лінії фронту?
Трамп не дає нам реформувати ЗСУ і перетворити її з «совкової» на ******* й ефективну?
Трамп змушує чиновників красти як не в себе? (зокрема й особливо з оборонного бюджету)?
Трам забороняє нам третій рік перевести всю економіку на військові рейки?
Це Трамп влаштував так, що українські чоловіки ховаються від ТЦК усіма правдами і неправдами?