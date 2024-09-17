За мого президентства США чудово порозуміються з РФ та Китаєм, - Трамп

Кандидат у президенти Сполучених Штатів від Республіканської партії Дональд Трамп вважає, що у разі своєї перемоги на цьогорічних виборах зможе "добре поладнати" з Росією та Китаєм.

Про це він заявив в інтерв'ю блогеру і криптовалютнику Фаруку Сармаду на платформі Х, передає Цензор.НЕТ.

Трамп впевнений, що "чудово порозуміється" з Китаєм і Росією, бо не знає, чи є ці країни ворогами США.

"Я не знаю, чи вороги вони. Я думаю, ми прекрасно порозуміємося з Китаєм. Я думаю, ми чудово порозуміємося з Росією", - зазначив 45-й президент США.

Кандидат у президенти США також заявив, що хоче, щоб російсько-українська війна закінчилася "якомога швидше", і висловив бажання, щоб "Росія врегулювала цю ситуацію".

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Нагадаємо, що нещодавно кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс озвучив ймовірний "мирний план" Трампа. Так, план щодо завершення російсько-української війни може передбачати створення "демілітаризованої зони" на окупованих Росією українських територіях. А Україна в цей час повинна буде відмовитися від вступу до НАТО.

Також кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що завершити війну в Україні треба за допомогою сили та мудрості.