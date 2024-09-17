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Новини
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Будинок та 6 земельних ділянок у передмісті Києва: ВАКС дозволив конфіскацію необґрунтованих активів посадовця Київської митниці

вакс виніс рішення щодо активів посадовця митниці

Сьогодні, 17 вересня 2024 року, колегія суддів ВАКС задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованими активів, що оформлені на родичку працівника сектору митного оформлення "Фастів" митного поста "Південний" Київської митниці, на суму понад 8,6 млн грн. Ухвалено рішення про їх стягнення в дохід держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр САП.

Як зазначається, на підставі матеріалів НАЗК та доказів, самостійно отриманих прокурором, встановлена неможливість за рахунок законних джерел набуття матір’ю посадовця житлового будинку та шести земельних ділянок, які становлять одну садибу в передмісті Києва. Також сам посадовець, який працює на посадах державної служби понад 25 років, і його дружина, яка до квітня 2023 року працювала в митних органах, не володіли законними доходами і активами для придбання вищезазначеного майна.

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Зауважується, що матір посадовця видала доручення сину та його дружині на її представництво з усіх питань, пов’язаних з цими об’єктами нерухомості. І після придбання цих активів їх використовував саме посадовець і його дружина, а не мати, що вказує поряд з іншими даними на те, що вона набула їх у власність саме за дорученням посадовця.

За результатами розгляду позову суд у повному обсязі задовольнив вимоги прокурора: визнав необґрунтованими вказані активи та постановив стягнути їх в дохід держави.

Рішення суду не набрало законної сили та може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складання його повного тексту.

Автор: 

конференція (175) митниця (1873) САП (2218) Антикорупційний суд ВАКС (1953)


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ВАКС??? Дозволив???
Не вірю....
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17.09.2024 16:09 Відповісти
може приглянулось кому, а може посаду задовго займає, пора змістити.
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17.09.2024 17:31 Відповісти
У тебя на шее - вакса...
(К. Чуковский)
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17.09.2024 16:10 Відповісти
якби це масово робили.... єх мечти
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17.09.2024 16:11 Відповісти
А у Халімона його "курінь" на Печерських пагорбах відібрали, чи то другоє?
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17.09.2024 16:13 Відповісти
6 ділянок 1х2 метри? Коли ви вже наїстеся тією землею?
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17.09.2024 16:16 Відповісти
А хтось сяде? Якщо незаконно - значить був факт злочину. За злочин має бути покарання, а не просто заберемо і все. Заберемо - а він собі ще *********.
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17.09.2024 16:45 Відповісти
 
 