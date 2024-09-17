Радники Трампа заявили про необхідність переговорів Вашингтона й Москви для припинення війни в Україні
Син Дональда Трампа та один із ключових радників його кампанії, Дональд Трамп-молодший, а також незалежний екскандидат у президенти Роберт Кеннеді-молодший, що публічно підтримав Трампа, вважають що Вашингтону слід провести прямі переговори з Москвою для припинення війни в Україні.
Про це йдеться в колонці радників у виданні Thre Hill, передає Цензор.НЕТ.
Трамп та Кеннеді стверджують, що відсутність реакції Росії на перетин попередніх "червоних ліній" – від ударів по "території Росії" (включно з Кримом) до поставок F-16 – є "стриманістю" Кремля, а не проявом слабкості.
"Яструби в адміністрації Байдена, здається, забули, що Росія – ядерна держава… Путін неодноразово давав зрозуміти, що Росія застосує ядерну зброю за крайніх обставин", – пишуть радники.
Та нагадують слова Путіна про застосування ядерної зброї у відповідь на "загрозу територіальній цілісності" РФ.
Вони вважають, що в разі, якщо адміністрація Байдена вирішить дозволити далекобійні удари ракетами по цілях на території Росії, це спровокує ядерну війну.
"Між запуском американських ракет вглиб російської території і ядерним обміном не залишилося жодного кроку. Ближче до цієї межі вже не підійти. І заради чого? Щоб "послабити Росію"? Щоб контролювати українські корисні копалини? Жоден життєво важливий американський інтерес не стоїть на кону", – пишуть Трамп і Кеннеді-молодші.
Також вони вважають "абсурдною" думку, що російські війська можуть вторгнутись на територію країн НАТО, яку навела на президентських дебатах Камала Гарріс.
"По-перше, Росія ледве може вирвати кілька областей у України, яка аж ніяк не належить до великих європейських держав. По-друге, Росія з самого початку чітко визначила свої цілі війни – насамперед, нейтралітет України і зупинку розширення НАТО на схід", – такі аргументи вони пропонують на користь цієї позиції.
Під кінець вони закликають до "деескалації цього конфлікту" шляхом прямих переговорів США та Росії, нагадуючи про обіцянку Дональда Трампа "покласти край" війні в Україні до вступу на посаду в разі перемоги на виборах.
Позиція Трампа щодо закінчення війни
Нагадаємо, що нещодавно кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс озвучив ймовірний "мирний план" Трампа. Так, план щодо завершення російсько-української війни може передбачати створення "демілітаризованої зони" на окупованих Росією українських територіях. А Україна в цей час повинна буде відмовитися від вступу до НАТО.
Також кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що завершити війну в Україні треба за допомогою сили та мудрості.
Крім того, він вважає, що у разі своєї перемоги на цьогорічних виборах зможе "добре поладнати" з Росією та Китаєм.
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Пінкус ШОКУЮЧА БРЕХНЯ Байдена! Нічого не ДОЗВОЛЯТЬ і НЕ ДАДУТЬ OBOZ
Це ж рідний сайт Подоляка . власник Михайло Бродський? Чи я щось не так розумію?
Тобто, ТИПУ НЕ ЄРМАКОМАРАФЕТНІ? ОБОЗ та 24 канал?
саме цим НЕ багато !
ті граблі стирчать з їх срак, як і у самого трампона.
і кртутить граблями буйло
https://t.me/voinasordoy/3227
https://t.me/voinasordoy/3227
У минимум 50 боевиков «Хезболлы» в Ливане одновременно взорвались телефоны, радиостанции, пейджеры (начали недавно их снова активно использовать). Практически никто не погиб, но все ранены, многие тяжело.
В «Хезболле» говорят о самой масштабной утечке данных за все время войны. Срочная команда по организации, не приближаться к телефонам и всяким средствам связи.
Это что-то, что пока трудно объяснить. Раненых уже сотни, по разным данным, от 300 до 500. В больницах Бейрута и Набатии - аншлаг. Не всякая больница переварит 20 раненых, одновременно поступивших в приемный покой, но когда сотни... Вроде есть данные о первых погибших. Если рвануло в кармане штанов, перебило, скажем бедренную артерию или паховую вену, помереть - нефиг делать, если нет рядом кого-то, кто окажет квалифицированную помощь.
С точки зрения технологической вообще непонятно, что это такое было. В свое время кто-то (вездесущий Лихтенштейн, я полагаю) внедрил вирус «Стакснет» в компьютеры иранского центра управления центрифугами по обогащению урана. Он заставил их крутиться на закритических режимах и вывел из строя, впервые причинив физический ущерб инфраструктуре. Но то центрифуги, там хоть есть чему крутиться. Как одновременно могут взорваться сотни разных мобильных устройств? Раньше бывали ликвидации с помощью заминированных телефонов, но одиночные, а тут такой масштаб. Я еще понимаю, что с помощью взлома и вируса можно устройство нагреть, но человек это почувствует и это нельзя сделать за секунду. И вообще - пейджеры разве нагреваются?
Но они-то взорвались... Воображаю, что сейчас творится в бункере под Дахией.
АПДТ: 1200 раненых. Рации и телефоны в руки брать нельзя - категорический приказ по всей Хезболле. Самое время начинать.
елементарно, Ватсон !
але треба було зробити програмку !
респект ЦАХАЛу і всім ізраільтянам !
Засоби внутрішнього зв'язку членіа "Хезболли" містили опцію самопідриву у разі надходження відповідного сигналу, щоби знищити цифрові дані пейджера/телефона/рації. От ці сигнали і змодулювали спецслужби Ізраїлю, як результат злому менежі чи отримання відповідної інфи від агентури.
не могли самі зрозуміти чому так бабахнуло одразу
Ну у ***** ціль контролювати вас, за допомогою рудого клована. У ***** і джойстик до нього є, який одночасно слугує половими ознаками дєдушкі, які виросли на молі-бабушкє...
Аляску вже не згадують? Fort Ross?
"Ракєтьі на Фашингтон" лякають?
дурням Буратіна сказав що дасть вчителям по 4000 баксів, дурні його і вибрали, а чи були можливості в Буратіни платити такі гроші - їх не цікавило
Оу, то це виявляється яструби... боюсь уявити що там за голуби. ***, оце дожились. Страшно уявити що буде коли Сі нападе на Тайвань. Будуть записуватись в чергу щоб відсмоктати йому?
Але ж як ці мудаки трампісти брешуть...
1) коли Україна така слабка, то що стримує надпАтужний кацапстан? Явно ж не Америка.
2) хотілось би подробиць стосовно цілей він. Питання десатанізації взагалі оминули, а воно весь перший рік було в топі.
3) як Трамп збирається ладнати з Китаєм та РФ? Визнає світове лідерство Китаю та слідом за турками заявку в БРІКС подасть?
Якщо воно виглядає як гімно і смердить як гімно, то це дійсно гімно. І тут не потпібно плекати жодних ілюзій, а бути готовим до "плану "Б" - як українцям і Україні далі протистояти рашистській пітьмі у воєнній кампанії 2025 року.
Що перше приходить на думку - це розрахунок перш за все на власні сили українського народу та на підтримку України зі сторони західно-європейських держав після повного припинення американської допомоги.