Радники Трампа заявили про необхідність переговорів Вашингтона й Москви для припинення війни в Україні

Син Дональда Трампа та один із ключових радників його кампанії, Дональд Трамп-молодший, а також незалежний екскандидат у президенти Роберт Кеннеді-молодший, що публічно підтримав Трампа, вважають що Вашингтону слід провести прямі переговори з Москвою для припинення війни в Україні.

Про це йдеться в колонці радників у виданні Thre Hill, передає Цензор.НЕТ.

Трамп та Кеннеді стверджують, що відсутність реакції Росії на перетин попередніх "червоних ліній" – від ударів по "території Росії" (включно з Кримом) до поставок F-16 – є "стриманістю" Кремля, а не проявом слабкості.

"Яструби в адміністрації Байдена, здається, забули, що Росія – ядерна держава… Путін неодноразово давав зрозуміти, що Росія застосує ядерну зброю за крайніх обставин", – пишуть радники.

Та нагадують слова Путіна про застосування ядерної зброї у відповідь на "загрозу територіальній цілісності" РФ.

Вони вважають, що в разі, якщо адміністрація Байдена вирішить дозволити далекобійні удари ракетами по цілях на території Росії, це спровокує ядерну війну.

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"Між запуском американських ракет вглиб російської території і ядерним обміном не залишилося жодного кроку. Ближче до цієї межі вже не підійти. І заради чого? Щоб "послабити Росію"? Щоб контролювати українські корисні копалини? Жоден життєво важливий американський інтерес не стоїть на кону", – пишуть Трамп і Кеннеді-молодші.

Також вони вважають "абсурдною" думку, що російські війська можуть вторгнутись на територію країн НАТО, яку навела на президентських дебатах Камала Гарріс.

"По-перше, Росія ледве може вирвати кілька областей у України, яка аж ніяк не належить до великих європейських держав. По-друге, Росія з самого початку чітко визначила свої цілі війни – насамперед, нейтралітет України і зупинку розширення НАТО на схід", – такі аргументи вони пропонують на користь цієї позиції.

Під кінець вони закликають до "деескалації цього конфлікту" шляхом прямих переговорів США та Росії, нагадуючи про обіцянку Дональда Трампа "покласти край" війні в Україні до вступу на посаду в разі перемоги на виборах.

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Позиція Трампа щодо закінчення війни

Нагадаємо, що нещодавно кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс озвучив ймовірний "мирний план" Трампа. Так, план щодо завершення російсько-української війни може передбачати створення "демілітаризованої зони" на окупованих Росією українських територіях. А Україна в цей час повинна буде відмовитися від вступу до НАТО.

Також кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що завершити війну в Україні треба за допомогою сили та мудрості.

Крім того, він вважає, що у разі своєї перемоги на цьогорічних виборах зможе "добре поладнати" з Росією та Китаєм.