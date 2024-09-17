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Новини
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Радники Трампа заявили про необхідність переговорів Вашингтона й Москви для припинення війни в Україні

Роберт Кеннеді-молодший

Син Дональда Трампа та один із ключових радників його кампанії, Дональд Трамп-молодший, а також незалежний екскандидат у президенти Роберт Кеннеді-молодший, що публічно підтримав Трампа, вважають що Вашингтону слід провести прямі переговори з Москвою для припинення війни в Україні.

Про це йдеться в колонці радників у виданні Thre Hill, передає Цензор.НЕТ.

Трамп та Кеннеді стверджують, що відсутність реакції Росії на перетин попередніх "червоних ліній" – від ударів по "території Росії" (включно з Кримом) до поставок F-16 – є "стриманістю" Кремля, а не проявом слабкості.

"Яструби в адміністрації Байдена, здається, забули, що Росія – ядерна держава… Путін неодноразово давав зрозуміти, що Росія застосує ядерну зброю за крайніх обставин", – пишуть радники.

Та нагадують слова Путіна про застосування ядерної зброї у відповідь на "загрозу територіальній цілісності" РФ.

Вони вважають, що в разі, якщо адміністрація Байдена вирішить дозволити далекобійні удари ракетами по цілях на території Росії, це спровокує ядерну війну.

Читайте: Росія обходить заборону: США перевіряють різке зростання імпорту урану з Китаю, – Reuters

"Між запуском американських ракет вглиб російської території і ядерним обміном не залишилося жодного кроку. Ближче до цієї межі вже не підійти. І заради чого? Щоб "послабити Росію"? Щоб контролювати українські корисні копалини? Жоден життєво важливий американський інтерес не стоїть на кону", – пишуть Трамп і Кеннеді-молодші.

Також вони вважають "абсурдною" думку, що російські війська можуть вторгнутись на територію країн НАТО, яку навела на президентських дебатах Камала Гарріс.

"По-перше, Росія ледве може вирвати кілька областей у України, яка аж ніяк не належить до великих європейських держав. По-друге, Росія з самого початку чітко визначила свої цілі війни – насамперед, нейтралітет України і зупинку розширення НАТО на схід", – такі аргументи вони пропонують на користь цієї позиції.

Під кінець вони закликають до "деескалації цього конфлікту" шляхом прямих переговорів США та Росії, нагадуючи про обіцянку Дональда Трампа "покласти край" війні в Україні до вступу на посаду в разі перемоги на виборах.

Також читайте: У Пентагоні скоротилися запаси зброї, США намагаються не відправляти багато допомоги за один раз, - CNN

Позиція Трампа щодо закінчення війни

Нагадаємо, що нещодавно кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс озвучив ймовірний "мирний план" Трампа. Так, план щодо завершення російсько-української війни може передбачати створення "демілітаризованої зони" на окупованих Росією українських територіях. А Україна в цей час повинна буде відмовитися від вступу до НАТО.

Також кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що завершити війну в Україні треба за допомогою сили та мудрості.

Крім того, він вважає, що у разі своєї перемоги на цьогорічних виборах зможе "добре поладнати" з Росією та Китаєм.

Автор: 

росія (65191) США (22840) Трамп Дональд (5635) переговори з Росією (1086)


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Топ коментарі
+20
гарні радники у тармпона - синуля та лузер
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17.09.2024 19:10
+14
Це ж скільки рашка їм забашляла?
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17.09.2024 19:14
+9
ось це і є справжній план Трампа по закінченню війни за 24 години. Тим довбойопам Дональду молодшому, Муску, Роберту Кеннеді і прочим чортам мага вупше покуй на Міжнародне право, на світовий порядок, на цінності, на демократію.... для них на першому мвсці - вигода, корисні копалини.. ну те ті уйопки "секонд-недоносок" і "мод дом" , давайте коментуйте. вчора ілларіонов уже срав кірпічами і рвав на собі спіднє, доказуючи, що план Венса - це план Венса, який немає нічого спільного із планом Трампа. тільки щось нікуя він не доказав, а просто обісрався..
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17.09.2024 19:21
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гарні радники у тармпона - синуля та лузер
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17.09.2024 19:10 Відповісти
Скажіть, як так виходить сьогоднішній OBOZ , з котрого Коваленко (Злий Одесит) дає щоденний звіт про фронт випускає отаке

Пінкус ШОКУЮЧА БРЕХНЯ Байдена! Нічого не ДОЗВОЛЯТЬ і НЕ ДАДУТЬ OBOZ

Це ж рідний сайт Подоляка . власник Михайло Бродський? Чи я щось не так розумію?
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17.09.2024 19:41 Відповісти
Табах з Іларіоновим трамісти на каналі 24 не вилазять - власниця дружина Садового??? Й так розумію журналісти там з бувшого Ахмєтівського Україна 24 ...
Тобто, ТИПУ НЕ ЄРМАКОМАРАФЕТНІ? ОБОЗ та 24 канал?
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17.09.2024 19:44 Відповісти
Це ж скільки рашка їм забашляла?
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17.09.2024 19:14 Відповісти
цим ?

саме цим НЕ багато !
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17.09.2024 19:18 Відповісти
небагато
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17.09.2024 23:27 Відповісти
Та що цим пішакам башляти? Теку компромату на папашу показали і увесь тобі стимул.
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17.09.2024 19:21 Відповісти
Схоже, що ці радники ще не наступали на російські граблі. Думають, що за спиною України домовляться все буде в шоколаді. Придурки...
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17.09.2024 19:16 Відповісти
реалі ?

ті граблі стирчать з їх срак, як і у самого трампона.
і кртутить граблями буйло
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17.09.2024 19:52 Відповісти
Етим тупым придуркам пох. на все лишь бы Трампа от тюрьмы отмазать. Чего только стоит послушать что Трамп и его придурки несут на своих собраниях. Обещают всем золотые горы, бабам по мужику, мужикам бутылку, зекам свободу, всем отменить налоги, вместо доллара биткойны... Одним словом если етот рыжий контрацептив придет к власти то всему миру придет писец в том числе и самим США и океан их не спасет.
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17.09.2024 19:58 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

https://t.me/voinasordoy/3227
https://t.me/voinasordoy/3227



У минимум 50 боевиков «Хезболлы» в Ливане одновременно взорвались телефоны, радиостанции, пейджеры (начали недавно их снова активно использовать). Практически никто не погиб, но все ранены, многие тяжело.
В «Хезболле» говорят о самой масштабной утечке данных за все время войны. Срочная команда по организации, не приближаться к телефонам и всяким средствам связи.
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17.09.2024 19:17 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Это что-то, что пока трудно объяснить. Раненых уже сотни, по разным данным, от 300 до 500. В больницах Бейрута и Набатии - аншлаг. Не всякая больница переварит 20 раненых, одновременно поступивших в приемный покой, но когда сотни... Вроде есть данные о первых погибших. Если рвануло в кармане штанов, перебило, скажем бедренную артерию или паховую вену, помереть - нефиг делать, если нет рядом кого-то, кто окажет квалифицированную помощь.

С точки зрения технологической вообще непонятно, что это такое было. В свое время кто-то (вездесущий Лихтенштейн, я полагаю) внедрил вирус «Стакснет» в компьютеры иранского центра управления центрифугами по обогащению урана. Он заставил их крутиться на закритических режимах и вывел из строя, впервые причинив физический ущерб инфраструктуре. Но то центрифуги, там хоть есть чему крутиться. Как одновременно могут взорваться сотни разных мобильных устройств? Раньше бывали ликвидации с помощью заминированных телефонов, но одиночные, а тут такой масштаб. Я еще понимаю, что с помощью взлома и вируса можно устройство нагреть, но человек это почувствует и это нельзя сделать за секунду. И вообще - пейджеры разве нагреваются?

Но они-то взорвались... Воображаю, что сейчас творится в бункере под Дахией.

АПДТ: 1200 раненых. Рации и телефоны в руки брать нельзя - категорический приказ по всей Хезболле. Самое время начинать.
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17.09.2024 19:18 Відповісти
вірусна команда на літієву батарею і.... баді-бум !

елементарно, Ватсон !
але треба було зробити програмку !

респект ЦАХАЛу і всім ізраільтянам !
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17.09.2024 19:22 Відповісти
Ви мене випередили -- хотів тільки написати майже те саме
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17.09.2024 19:58 Відповісти
Ні. Не батарея і не спецпрограмка. Все прозаїчніше.
Засоби внутрішнього зв'язку членіа "Хезболли" містили опцію самопідриву у разі надходження відповідного сигналу, щоби знищити цифрові дані пейджера/телефона/рації. От ці сигнали і змодулювали спецслужби Ізраїлю, як результат злому менежі чи отримання відповідної інфи від агентури.
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17.09.2024 20:08 Відповісти
зараза, євреї знову обійшли українців у бойових приколах !
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17.09.2024 19:19 Відповісти
краще б вони мовчали
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17.09.2024 19:18 Відповісти
ви думаєте ті шайтани зовсім дурні ?
не могли самі зрозуміти чому так бабахнуло одразу
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17.09.2024 19:23 Відповісти
І заради чого? Щоб "послабити Росію"? Щоб контролювати українські корисні копалини? Жоден життєво важливий американський інтерес не стоїть на кону...

Ну у ***** ціль контролювати вас, за допомогою рудого клована. У ***** і джойстик до нього є, який одночасно слугує половими ознаками дєдушкі, які виросли на молі-бабушкє...
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17.09.2024 19:18 Відповісти
Наркоман щось там собі "вважає" і радить старому банкроту як діяти.
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17.09.2024 19:20 Відповісти
Трампососи, де ви? Починайте "what about...".
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17.09.2024 19:21 Відповісти
знову тут один ; інші, здається, в Трускавецькому універі на лекції...
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17.09.2024 19:44 Відповісти
ось це і є справжній план Трампа по закінченню війни за 24 години. Тим довбойопам Дональду молодшому, Муску, Роберту Кеннеді і прочим чортам мага вупше покуй на Міжнародне право, на світовий порядок, на цінності, на демократію.... для них на першому мвсці - вигода, корисні копалини.. ну те ті уйопки "секонд-недоносок" і "мод дом" , давайте коментуйте. вчора ілларіонов уже срав кірпічами і рвав на собі спіднє, доказуючи, що план Венса - це план Венса, який немає нічого спільного із планом Трампа. тільки щось нікуя він не доказав, а просто обісрався..
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17.09.2024 19:21 Відповісти
США самі порушували міжнародне право.Вторгнення в Ірак в 2003 році,тому підтвердження.
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17.09.2024 19:31 Відповісти
не підтвердження, а твоє піздабольство. це не вторгнення, а відповідь і не конкретно США, а сил коаліції за вторгнення Іраку в Кувейт. це була оборонна операція, а не агресія. як це зараз роблять в Україні кацапи.
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17.09.2024 19:48 Відповісти
В 2003 році Ірак ні на кого неинападав.Там кілька міст було стерто не менше,ніж на Донбасі.
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17.09.2024 23:21 Відповісти
Ірак в Кувейт в 1991 році вторгався.
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17.09.2024 23:23 Відповісти
аа, таки так.. то після нападу на США у 2001-му, Штати мусили відреагувати на це. Афганістан тоді їм не видав Усаму зі своїми бойовиками, того Штати і прийшли туди по нього. а от чого вони знову потім в Ірак полізли, то я вже не відслідковував. була ж мабуть причина. Штати просто так, як кацапи, нікуди першими на танках не лізуть.
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17.09.2024 23:30 Відповісти
Спочатку казали.за хімічну зброю.але там її не було.США там також добряче цивільних повбивали.Якщо міста розносяться на друзки і використовується стратегічна авіація.Толку то там зараз немає ніякого.А в Афганістані зараз таліби взагалі керують.
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17.09.2024 23:34 Відповісти
так отож. Буш тоді керував - республіканець. а ти зараз топиш за Трампа - республіканця, який усвідомивши помилки Буша, буде зараз ділити з ****** Україну, щоб ненароком не зірвати 3 Світову війну. хоча.. в Сирії кацапи точно тримали хімічну зброю. не здивуюсь, якщо вона і справді була також і в Іраку. кацапи може встигли її звідти вивезти.. ше пам'ятаю як жирик колись звертався до Буша, сидячи разом з тими бойовиками десь в Багдаді. тож якщо у 2003-му в Іраку були кацапи, то там з величезною ймовірністю могла бути і хімічна зброя..
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17.09.2024 23:42 Відповісти
Ці доперемовляються - зійдуться на "посередині Каліфорнії".
Аляску вже не згадують? Fort Ross?
"Ракєтьі на Фашингтон" лякають?
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17.09.2024 19:22 Відповісти
Таке враження, що цей висер зробив пропогандист Соловйов, до чого опустився Трамп...
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17.09.2024 19:22 Відповісти
нами тепер торгують як розмінною монетою. чудово, ото докерувались та дороззброювались за 33 роки кретини. чому жоден з папєрєдніків не сидить за роззброєння???
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17.09.2024 19:23 Відповісти
Зараз прийде група підтримки найсвіжішого з "папєрєдніків" і розкаже, що всі навколо винні в теперішній ситуації крім нього.
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17.09.2024 19:29 Відповісти
найсвіжіший же озброював армію? чи вже ні?
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17.09.2024 19:45 Відповісти
Так озброював, що просимо по всьому світу зброю. І це він був при владі, коли вже тривала війна і часто звучало "путін нападе". То ж ні - не озброював і близько до тих потреб, які були.
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17.09.2024 19:49 Відповісти
я бачив армію 2014 року і армію зразка 2019 р. то дві великі різниці. Ешелоновані бетоновані укрєпи - Авдіївки, Мар'їнки і т.д. орки 10 років не могли взять. Вважаю, що тільки завдяки цьому ми і вистояли. Аби ще чонгар недоумок не розмінував і південь би втримали.
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17.09.2024 19:56 Відповісти
А в 2014 році у нас була армія? Дуже легко порівнювати армію 19 року з її відсутністю в 14. Я ж і написав, що все робилося в невідповідності до рівня загрози, про яку не втомлювалися нагадувати, коли владу критикували.
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17.09.2024 23:07 Відповісти
ше питання в тому навіть якщо ти маєш гроші, то тобі передову натівську зброю ще хрін хто продасть. прикалад: Туреччина, яка є членом НАТО та й то ніяк не може купити Ф-35. хоча й дуже хоче їх купити. ан ніт. не продають їм. і уе країна НАТО. а ми вупше не в НАТО. Нам тоді в 14-19 роках хрін би продали натівську зброю, навіть якби ми платили за ту зброю подвійну ціну...
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18.09.2024 05:31 Відповісти
ердоган все частіше биче проти США, це такий самий путін в своєму регіоні. і мабуть США бояться, що прийдется воювати проти своїх Ф-35
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18.09.2024 09:35 Відповісти
так отож. тому навіть якщо ти маєш купу грошей, то не факт, що тобі ще продадуть ту зброю.
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18.09.2024 15:30 Відповісти
у дурнів завжди одні потреби, а можливості їх не цікавлять.
дурням Буратіна сказав що дасть вчителям по 4000 баксів, дурні його і вибрали, а чи були можливості в Буратіни платити такі гроші - їх не цікавило
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17.09.2024 22:27 Відповісти
Хтось закриє цим сцикунам пельку, аби не смерділи гівном.
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17.09.2024 19:31 Відповісти
Яструби в адміністрації Байдена, здається, забули,...

Оу, то це виявляється яструби... боюсь уявити що там за голуби. ***, оце дожились. Страшно уявити що буде коли Сі нападе на Тайвань. Будуть записуватись в чергу щоб відсмоктати йому?
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17.09.2024 19:32 Відповісти
Здається це республіканці забули що саме колись були яструбами в еру Рейгана, Маккейна, а зараз схожі на трусливих кайотів
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17.09.2024 19:41 Відповісти
Давно пора
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17.09.2024 19:32 Відповісти
Нічого про Україну без України
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17.09.2024 19:36 Відповісти
це не про тих телепнів. які не цінностями міряють, а корисними копалинами.. ганьба для Америки такі люди. До речі, того "демократа" Роберта Кеннеді витурили з демократичної партії.
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18.09.2024 05:34 Відповісти
Хто їм (ТРампу і Кеннеді) забороняє говорити з ******? Нехай летять і говорять, потім розкажуть, про що домовились
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17.09.2024 19:38 Відповісти
та ху йлу і домовлятися тут не потрібно буде. йому і так вже за щастя буде те, що озвучили ці телепні. зараз би у відповідь українська діспора мала би у Штатах оці заяви цих персонажів з гімном змішати. хоча, вони там за Трампа топлять майже всі.. тож на ту діаспору надії обмаль.
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18.09.2024 05:38 Відповісти
Уже и ******** своих подтянули. Кого ето мне все напоминает. Конечно же коленьку Бульбофюрера. Кто то еще сомневается что в США зарождается новый диктатор?
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17.09.2024 19:51 Відповісти
Особенно улыбнуло что ети контрацептивы называют Байдена ястребом. Кто же тогда республиканцы а особенно трамписты? Мякиш кошачьего дерьма?
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17.09.2024 19:54 Відповісти
О чём договариваться? Украина не продается
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17.09.2024 19:55 Відповісти
Ну, Трамп, звісно, той ще гандон, але якого біса редакція Цензору вирішила, що його синок і Кенеді є його радниками?
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17.09.2024 19:56 Відповісти
вони - функціонери в його виборчому штабі. А тоді як їх ще інакше називати, як не радниками?
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17.09.2024 20:03 Відповісти
Вони намагаються виставити демократів воєнщиною. За що завжди критикували їх самих.
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17.09.2024 19:57 Відповісти
Притомні політики всього світу дають прекрасно собі звіт в тому, що касапські "цілі війни - насамперед, нейтралітет України і зупинку розширення НАТО на схід"(с) - брехня. Що ціль війни ***** - колонізація, поневолення України і далі всіх навколішних територій.
Але ж як ці мудаки трампісти брешуть...
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17.09.2024 20:01 Відповісти
Які конкретне вищі равини таке казали і коли?
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17.09.2024 21:13 Відповісти
В що перетворилась республіканська партія коли її очолює шахрай і просто самодур ? чи могли Рейген чи Макейн у'явити таке.
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17.09.2024 20:04 Відповісти
Соромно чомусь за США ...І Розброїли Україну у свій час , готували до здачі .тепер взагалі пропонують на коліна встати ...якась ху** венька в них демократія ...шкода , я думала шо після клінтона, США розкаялися ,за помилки перед Україною...а ,вони ще нам, членограя на сімпатіях підсунули , разом з Заходом ... капец, як їм всім Україна потрібна ,їсти на халяву хочеться , за хліб золотом їм шкода платити ...звикли грабувати, як і русня, на випереженя !!!
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17.09.2024 20:09 Відповісти
США подсунули Украине писяграя?!
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17.09.2024 23:07 Відповісти
кидайте курити..
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18.09.2024 06:30 Відповісти
Почали бравурно "відсутність реакції Росії на перетин попередніх "червоних ліній" - від ударів по "території Росії" (включно з Кримом) до поставок F-16 - є "стриманістю" Кремля, а не проявом слабкості", а далі щось пішло не так "По-перше, Росія ледве може вирвати кілька областей у України, яка аж ніяк не належить до великих європейських держав. По-друге, Росія з самого початку чітко визначила свої цілі війни...".

1) коли Україна така слабка, то що стримує надпАтужний кацапстан? Явно ж не Америка.
2) хотілось би подробиць стосовно цілей він. Питання десатанізації взагалі оминули, а воно весь перший рік було в топі.
3) як Трамп збирається ладнати з Китаєм та РФ? Визнає світове лідерство Китаю та слідом за турками заявку в БРІКС подасть?
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17.09.2024 20:12 Відповісти
бо США і НАТО виявилися сцикливими утвореннями, продавці мрій
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17.09.2024 20:17 Відповісти
Ну що ж, пазли зійшлись.
Якщо воно виглядає як гімно і смердить як гімно, то це дійсно гімно. І тут не потпібно плекати жодних ілюзій, а бути готовим до "плану "Б" - як українцям і Україні далі протистояти рашистській пітьмі у воєнній кампанії 2025 року.
Що перше приходить на думку - це розрахунок перш за все на власні сили українського народу та на підтримку України зі сторони західно-європейських держав після повного припинення американської допомоги.
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17.09.2024 20:23 Відповісти
от якраз 5.11 і побачимо чи пазли зійшлись... на це питання дасть відповідь американський народ. і є таке відчуття, що американський народ дасть на виборах правильну відповідь і того Рудого з його радниками викине на смітник історії. а самого Рудого за грати, де йому і місце.
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18.09.2024 06:46 Відповісти
"Яструби в адміністрації Байдена, здається, забули, що Росія - ядерна держава… Путін неодноразово давав зрозуміти, що Росія застосує ядерну зброю за крайніх обставин", - пишуть радники. В США ЗАКІНЧИЛИСЯ І ЯСТРУБИ І ОРЛИ З ТИХ ПІР.ЯК РАШИСТ ОКУПУВАВ УКРАЇНУ В КОТРОЇ ЦІ АМЕРИКАНСЬКІ ЯСТРУБИ ВІДІБРАЛИ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ І СЬОГОДНІ 3,14ЗДЯТ,ЯК АМЕРИКАНСЬКІ ГОРОБЦІ... ""Яструби в адміністрації Байдена, здається, забули, що Росія - ядерна держава… Путін неодноразово давав зрозуміти, що Росія застосує ядерну зброю за крайніх обставин", - пишуть радники. АМЕРИКАНСЬКІ ГА,,ДОНИ,УКРАЇНА ЗАРАЗ САМЕ Є В КРАЙНІХ ОБСТАВИНАХ .ПОТВОРИ ВИ, ДО КОТРОЇ ВИ ДОВЕЛИ, І НЕ МОЖЕ ЗАСТОСУВАТИ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ ПРОТІВ РАШИСТСЬКОГО КУЙЛА,САМЕ ЧЕРЕЗ ВАШУ ЗМОВУ З ВБИВЦЕЮ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ...байстрюки, від рашиста, народжені американською шельмою....
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17.09.2024 20:44 Відповісти
You can really like someone - and yet think that they are expendable. Likewise, you can absolutely hate someone - and yet realize they are essential. The two Juniors are just saying out-loud what many, in both parties, are thinking.
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18.09.2024 00:38 Відповісти
Ukraine is considering ***** the US for confiscated weapons and unfulfilled promises
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18.09.2024 02:09 Відповісти
А хто тобі сказав цю дичину, що Україна розглядає подання позову на США? ти хто такий, щоб говорити від імені України? чи в тебе тут така місія, стравлювати українців з американцями? я тобі вже давно казав, що у тебе будьоновка за вухами стирчить..
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18.09.2024 07:32 Відповісти
 
 