Дрони СБУ, ГУР та ССО уразили склад з "Іскандерами", "Точками-У" та КАБАми у Тверській області РФ, - джерело. ВIДЕО
Вночі дрони СБУ, ГУР та ССО знищили великий склад головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Торопці Тверської області Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.
Так, на складі зберігалися ракети, призначені для комплексів "Іскандер", тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБи та артилерійські боєприпаси.
Після прильотів відбулася детонація та виникла пожежа на ділянці у 6 км. Місцева влада оголосила про евакуацію населення.
Раніше повідомлялось про масовано атаку БПЛА на Тверську область РФ.
Після вибухів там зафіксували 18 землетрусів.
Також у ніч на 18 вересня у російському Ярославлі сталася пожежа на складі паливно-мастильних матеріалів.
Топ коментарі
+55 vitaliymkua
показати весь коментар18.09.2024 11:03
+49 саша паламарчук
показати весь коментар18.09.2024 11:05
+44 Виталий 6b40280c
показати весь коментар18.09.2024 11:15
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Будь ласка, зачекайте...
В реальности же "обломки дрона" грохнули самый крупный ракетный склад РФ. От взрыва произошло землетрясение 2.8 баллов.
Пишут, что там было 30 000 тонн боеприпасов
кажу як старлей ппо ракетних систем у запасі
а можливо "байден дозволив"
дронам там тікі кацапськи пукани підірвати можна
Русня енд - наші зрадойоби в соцмережах прям - угорали , в знущальному тоні коментуючи розробку дрона і його назву . А тепер їм шось вже не смішно .
Тож або те, що виставили в відкритий доступ - кіздьож для запутування супротивника і дрон набагато потужніший, або нам таки шось перекинули західні чуваки, але шоб не було зайвих питань - розганяють казки про "паляницю" як прикриття.
Якшо чесно, мене задовільняє будь який варіант, аби скульож на болотах не припинявся.
З.І, доречі ви забули про "Нептун". Ходили чутки, що в комариних біолабораторіях розробляли наземну версію з вдвічи більшою дальністю.
..
Якщо це Паляниця то досить вдалий дебют, склади з БП, з горючими рідинами якраз для неї
завітав невеличкий пиз**ць.
Хорошо, когда в тылу врага есть такие корректировщики 😁
Надеюсь, ВСУ эту подсказку учтут и в следующий раз прилетит в тот.