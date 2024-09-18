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росія (63552) СБУ (12497) знищення (6529) ССО (474) ГУР (412)

Дрони СБУ, ГУР та ССО уразили склад з "Іскандерами", "Точками-У" та КАБАми у Тверській області РФ, - джерело. ВIДЕО

Вночі дрони СБУ, ГУР та ССО знищили великий склад головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Торопці Тверської області Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

Так, на складі зберігалися ракети, призначені для комплексів "Іскандер", тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБи та артилерійські боєприпаси.

Після прильотів відбулася детонація та виникла пожежа на ділянці у 6 км. Місцева влада оголосила про евакуацію населення.

Раніше повідомлялось про масовано атаку БПЛА на Тверську область РФ.

Після вибухів там зафіксували 18 землетрусів.

Також у ніч на 18 вересня у російському Ярославлі сталася пожежа на складі паливно-мастильних матеріалів.

Також дивіться: У російському Ярославлі загорівся склад із паливом та мастилом. ВIДЕО

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Топ коментарі
+55
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18.09.2024 11:03
+49
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18.09.2024 11:05
+44
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18.09.2024 11:15
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щастя-здоров'я, довігіє літа
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18.09.2024 13:24 Відповісти
Так сколько тысяч тонн сдетанировало? Походу побольше чем Хиросима будет учитывая что при ядерке 70% идет не на взрыв а на свет и ЕМ на волну и огненный шар только 30%...
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18.09.2024 13:29 Відповісти
На видео настоящий Армагеддон, а моцковские говно-СМИ придурочным текстом пишут, что всего лишь "обломки сбитого дрона" упали и произошло возгорание.

В реальности же "обломки дрона" грохнули самый крупный ракетный склад РФ. От взрыва произошло землетрясение 2.8 баллов.

Пишут, что там было 30 000 тонн боеприпасов
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19.09.2024 00:09 Відповісти
Специальная военная операция развивается строго по плану- минута в минуту. Именно так все и планировалось Z-фюрером путеным в 2022.
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18.09.2024 14:03 Відповісти
Такое впечатление, как будто тактической ядеркой долбанули по оркам...
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19.09.2024 00:15 Відповісти
Гарна робота "Паляниці" !


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18.09.2024 15:51 Відповісти
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18.09.2024 15:53 Відповісти
це балістика з бетонобойною головою
кажу як старлей ппо ракетних систем у запасі
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18.09.2024 16:02 Відповісти
у нас немає нічого такого, можливо, Нептуни.
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18.09.2024 19:02 Відповісти
а можливо випробували грім-2
а можливо "байден дозволив"
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19.09.2024 04:07 Відповісти
Можливо всетаки дали дозвіл на далекобійну зброю
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18.09.2024 19:31 Відповісти
москалі вже давно б скиглили
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18.09.2024 21:08 Відповісти
Навряд, одні дрони, могли таке наробити
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18.09.2024 22:20 Відповісти
дрони несуть 20кг заряду, а там бункери бетонні на складах
дронам там тікі кацапськи пукани підірвати можна
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19.09.2024 04:09 Відповісти
демилитаризация . дерашизация . дефашизация . ************ . дескрепизация всей параши
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18.09.2024 16:14 Відповісти
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18.09.2024 16:33 Відповісти
Пора, давно уже пора начинать сплошную депарашизацию этих территорий, которые издавна принадлежали Черниговскому княжеству.
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19.09.2024 00:11 Відповісти
твєрь - в маскву двєрь
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18.09.2024 17:04 Відповісти
Масквы щель 😁
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20.09.2024 02:16 Відповісти
Видно ж що горить очерет, та суха трава... Мабуть курили необережно.
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18.09.2024 17:36 Відповісти
Хм ! А куди поділось зубоскаління з приводу " Паляниці " ??
Русня енд - наші зрадойоби в соцмережах прям - угорали , в знущальному тоні коментуючи розробку дрона і його назву . А тепер їм шось вже не смішно .
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18.09.2024 18:03 Відповісти
Хто зна шо там прилетіло. Може вже дали якусь велику бабаху.
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18.09.2024 18:11 Відповісти
Тут є відео зняте на тому складі орком , на якому чути характерний свист реактивного двигуна перед вибухом . І чути як кацап ще там каже - шо єто лєтіт , дрон ілі істрібітєль . Ну версію з винищувачем можна зразу відкидати , як і версію з крилатою ракетою ( бо містер Салліван млять забороняють ) ,, залишається - реактивний дрон . Відомо що крім Паляниці інших в нас немає .
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18.09.2024 18:37 Відповісти
Те, шо виставляли про той дрон в відкритий доступ, дає дуже великі сумніви, шо воно могло так бабахнути. Кацапи хоч і дебіли, але там ********** все ж таки були в сховищі. Тож шоб пробити захист треба видчутний запас вибухівки. Шахед, наприклад, мабудь не впорався б.
Тож або те, що виставили в відкритий доступ - кіздьож для запутування супротивника і дрон набагато потужніший, або нам таки шось перекинули західні чуваки, але шоб не було зайвих питань - розганяють казки про "паляницю" як прикриття.
Якшо чесно, мене задовільняє будь який варіант, аби скульож на болотах не припинявся.
З.І, доречі ви забули про "Нептун". Ходили чутки, що в комариних біолабораторіях розробляли наземну версію з вдвічи більшою дальністю.
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18.09.2024 20:40 Відповісти
Ця ситуація ще раз підтверджує що військо робить свою справу, а тил -пройобує
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18.09.2024 18:19 Відповісти
типовой памятник на братской могиле "семеро с одним веслом"

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18.09.2024 18:37 Відповісти
Мама дарагая !!! Шо це ?

..
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18.09.2024 18:41 Відповісти
Таких пару ударів по великих складах і інтенсивність орківських дій сильно знизиться... головне не відкладати, поки не почали те все вивозити десь за Урал...

Якщо це Паляниця то досить вдалий дебют, склади з БП, з горючими рідинами якраз для неї
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18.09.2024 18:42 Відповісти
В Торопец
завітав невеличкий пиз**ць.
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18.09.2024 19:08 Відповісти
кацапам теж зараз ******* мобільна техніка попадає окольними путями. можно повторить фіртєль як з пейджерами.
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18.09.2024 19:20 Відповісти
Что случилось, почему все это происходит?
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18.09.2024 19:24 Відповісти
Це ж скільки врятованих життів
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18.09.2024 19:27 Відповісти
І, усього того, менше половини Калинівки, треба виправлятись.
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18.09.2024 19:31 Відповісти
А ви звідки знаєте скільки і чого було в Калинівці?
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18.09.2024 19:43 Відповісти
а він перед інвентаризацією її підпалював щоб не встановили скільки розікрали
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18.09.2024 20:44 Відповісти
Надзвичайно шикарна новина!! Величезне дякую стрільцям і попадачам! Інакше все це лайно під Новий рік летіло...
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18.09.2024 20:57 Відповісти
якби туди ще завтра парочку залетіло,ну так чисто перевірити як там справи у Торопцю
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18.09.2024 21:24 Відповісти
Ну якщо навіть росіянам сподобалося то сам бог велів продовжувати.
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18.09.2024 21:40 Відповісти
подяка українським солдатам! давно таких епічних вогнем'ячів не бачив на москальській території....
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19.09.2024 00:12 Відповісти
Когда уже мост будет выглядеть также?
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19.09.2024 00:55 Відповісти
"Говорят, это ещё не в тот склад попали, если бы попали в тот, воронка была бы до Ржева."

Хорошо, когда в тылу врага есть такие корректировщики 😁
Надеюсь, ВСУ эту подсказку учтут и в следующий раз прилетит в тот.

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19.09.2024 04:07 Відповісти
Ще є декілька таких складів у орків. Народ вимагає продовження!
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19.09.2024 08:29 Відповісти
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