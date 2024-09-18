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НАТО (6205) зброя (7277) Пєсков (1552) путін (23312) Столтенберг Єнс (1595)

Позиція НАТО ігнорувати заяви Путіна про наслідки дозволу на удари вглиб РФ є небезпечною, - Пєсков

Пєсков прокоментував слова Столтенберга про удари по РФ

У Кремлі заявили, що бажання керівництва НАТО не сприймати серйозно слова російського диктатора Володимира Путіна про нібито наслідки надання дозволу Україні на удари вглиб території Росії - "надзвичайно небезпечне і провокаційне". 

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков російським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Таке показне бажання не брати серйозно до уваги заяви російського президента - це крок абсолютно недалекоглядний, непрофесійний", - зазначи він.

За його словами, "ця позиція надзвичайно провокаційна і небезпечна".

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Пєсков додав, що схильний відносити заяву Столтенберга "до його натури, що минає" (його повноваження на посаді генсека НАТО завершаться 1 жовтня 2024 року - ред.).

У Кремлі додали, що через дуже короткий проміжок часу нинішньому генсеку НАТО "не потрібно буде нести відповідальність за сказані слова".

Нагадаємо, раніше диктатор РФ Володимир Путін заявив, що удари ЗСУ по Росії далекобійною зброєю буде означати пряму участь західних країн у війні, оскільки Україна начебто самотужки не може знаходити цілі без західної розвідки.

Своєю чергою генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що рішення щодо дозволу Україні завдавати далекобійних ударів по території Росії залежатиме від окремих союзників. Він також наголосив, що на війні завжди є ризики, але найбільший ризик для Європи – це перемога Росії в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немає універсальної зброї, яка б допомогла Україні перемогти, для цього потрібен комплекс різних озброєнь, - Держдеп США 

Дозвіл на удари по військових цілях на території Росії

Нагадаємо, 11 вересня Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибули із офіційним візитом до Києва.

Вони підтвердили президенту Володимиру Зеленському підтримку України у її боротьбі з російською агресією. Блінкен заявив, що разом із главою МЗС Великої Британії перебуватиме в Україні, щоб продовжити роботу та почути від української сторони, "як ви бачите майбутні місяці, і що ми можемо зробити, щоб продовжувати зміцнювати нашу підтримку України в майбутньому".

Леммі наголосив, що вперше за понад 10 років держсекретар США і глава МЗС Великої Британії "здійснили спільну поїздку, і це для того, щоб іще раз заявити про нашу повну підтримку української боротьби".

Після завершення переговорів між президентом США Джо Байденом та з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, обидва лідери заявили що й далі підтримуватимуть Україну в її протистоянні російській агресії. Проте рішення щодо дозволу Україні бити по території РФ не прийнято.

Хоча видання The Guardian повідомило, що Велика Британія та США дозволили бити Storm Shadow по Росії, але поки не готові оголосити про це.

Також читайте: Україну змушують воювати зі зв’язаними за спиною руками, - депутатка Європарламенту Луазо

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Топ коментарі
+15
О, унітазного йоржика витягнули зі сра****ка.
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18.09.2024 13:51
+10
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18.09.2024 14:12
+9
Робота Пісскова-
Вусами лайно переминати...

Робити це максимально професфйно...

Що б потім не ковтати...
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18.09.2024 13:53
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18.09.2024 13:47 Відповісти
Я б сказав посцикує )
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18.09.2024 14:22 Відповісти
О, унітазного йоржика витягнули зі сра****ка.
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18.09.2024 13:51 Відповісти
З унітазу.
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18.09.2024 17:47 Відповісти
))) "фсему нато дрожать!"
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18.09.2024 13:52 Відповісти
Робота Пісскова-
Вусами лайно переминати...

Робити це максимально професфйно...

Що б потім не ковтати...
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18.09.2024 13:53 Відповісти
А ***** любить коли піськов вусами його анус лоскоче
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18.09.2024 13:57 Відповісти
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18.09.2024 14:02 Відповісти
Шальні бакси...
Віла в Данії...
Кокс...
Вуса приманюють...
Коли Пісков бере до роота...
Путін єкономить на чемодані...
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18.09.2024 14:17 Відповісти


очередная порция пурги. просто не обращать внимания
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18.09.2024 13:56 Відповісти
Не пургу!
А пурген-
Не несу.
А вносю!
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18.09.2024 14:19 Відповісти
- Куме! Оце бачив недавно Путіна по телевізору... А у нього одне плече вище другого.. Він що, так сильно "здав"здоров"ям?
- Та ні! Просто на нього і на його заяви НАТО "*** ПОКЛАЛО!"!!!
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18.09.2024 13:58 Відповісти
Да штоже ета тварицца. Никто рашку не баитца. Что рашка зря всех покупала и запугивала
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18.09.2024 14:01 Відповісти
Напомнило, как мальчик Вова ходил на карате и его боялся вся школа. Но однажды Вову побил мальчик из другой школы. Он не знал что Вова ходил на карате. Так и здесь, кремлевский режим возмущет что рашку перестали бояться и даже игнорируют самые действенные росийские пропагандистские войска
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18.09.2024 14:09 Відповісти
Гори, Масква! https://www.youtube.com/watch?v=-dB2PCegJR8&pp=ygUV0LPQvtGA0Lgg0LzQvtGB0LrQstCw
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18.09.2024 14:03 Відповісти
підар кайфує від безкарності
Нічого всьому свій час своєю смертю тобі вже не вмерти падло , будеш покараний методом одного пострілу в живіт і відпущений в поле
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18.09.2024 14:04 Відповісти
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18.09.2024 14:05 Відповісти
Пачіму нє баітєсь? Всєм баяцца.
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18.09.2024 14:06 Відповісти
А то что будет? Старый трусливый дед, который колет себе ботокс чтобы выглядеть моложе, делает маникюр и трахает гимнасток - ну когда то во всяком случае трахал - нажмет кнопку которая гарантированно уничтожит его, все им наворованное, всю его кодлу, их баб, детишек, все их дворцы и имения, уточек и собачек корги? А кодла позволит ему нажать - чтобы вместе с ним в геенну огненную отправиться?
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18.09.2024 14:10 Відповісти
https://t.me/voynareal/98885 Схоже, українська дрон-ракета «Паляниця» сьогодні прилетіла складу БК у Тверській області - звуки від неї солодше музики
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18.09.2024 14:11 Відповісти
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18.09.2024 14:12 Відповісти
🤣 время идет а кацапские клоуны не меняються)
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18.09.2024 14:18 Відповісти
Він про червоні лінії забув нагадати.
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18.09.2024 14:15 Відповісти
бо вони вже давно не червоні , а коричневі .. ......
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18.09.2024 14:39 Відповісти
Хто там заявляв "НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года"? Думати треба було перед тим як ******* та в Україну лізти
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18.09.2024 14:19 Відповісти
Держите хуьло семеро! - Письков
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18.09.2024 14:20 Відповісти
пішов ти накуй, брехун *******
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18.09.2024 14:21 Відповісти
***,страшно то як.Піду пообідаю.
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18.09.2024 14:27 Відповісти
Все так! Небезпечною для кацапляндії.
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18.09.2024 14:33 Відповісти
Є така думка на пітьмі:

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18.09.2024 14:34 Відповісти
удари вглиб РФ є наслідки вторгнення РФ в Україну
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18.09.2024 14:34 Відповісти
Кацапи в шоці
Курська операція допомогла заходу зрозуміти , що ***** не варто боятися ...))
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18.09.2024 14:38 Відповісти
Так, для Піськова та іншої наволочі і справді є небезпечною ) А взагалі, дуже правильно, що почали ігнорувати "заяви" того шизофренічного ботоксного діда - на них потрібно реагувати лише діями! Хай там хоч лучне, Пуйло всрате, від того, що це чмо вже ніхто й уваги не звертає )
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18.09.2024 14:39 Відповісти
Пішло на%уй, смердло к@цапське.
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18.09.2024 14:42 Відповісти
"Таке показне бажання не брати серйозно до уваги заяви російського президента - це крок абсолютно недалекоглядний, непрофесійний", - зазначи він. ЗАЯВИ РОСІЙСЬКОГО ПРЕЗИДЕНТА БУЛИ ДО 2014РОКУ ДО ОКУПАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО КРИМУ.ПІСЛЯ ПОЧАТКУ ОКУПАЦІЇ ВІН СТАВ ВБИВЦЕЮ І ТЕРОРИСТОМ ІЗ МІЖНАРОДНИМ ПОГОНЯЛОМ"КУЙЛО".І З КОТРИМ ВАРТО ПОСТУПИТИ САМЕ ТАК , ЯК КАЗАВ РОСІЙСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТ ПЕРЕД ОКУПАЦІЄЮ УКРАЇНИ "ВСЯКИХ ТЕРОРИСТІВ БУДЄМ МОЧІТЬ В САРТИРІ"
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18.09.2024 14:50 Відповісти
ця кікімора-пєсков ляка захід, бо вже нема ніяких козирів і може пуйло програти, якщо НАТО не злякається.
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18.09.2024 14:52 Відповісти
When the big boys give such permission and strikes with longer-range missiles actually begin, then, yes, you can say that NATO ignored his threats. Until then, it's just talk about ignoring
that can too be ignored.
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18.09.2024 17:14 Відповісти
 
 