Позиція НАТО ігнорувати заяви Путіна про наслідки дозволу на удари вглиб РФ є небезпечною, - Пєсков

У Кремлі заявили, що бажання керівництва НАТО не сприймати серйозно слова російського диктатора Володимира Путіна про нібито наслідки надання дозволу Україні на удари вглиб території Росії - "надзвичайно небезпечне і провокаційне".

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков російським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Таке показне бажання не брати серйозно до уваги заяви російського президента - це крок абсолютно недалекоглядний, непрофесійний", - зазначи він.

За його словами, "ця позиція надзвичайно провокаційна і небезпечна".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО могло зробити більше, щоб запобігти повномасштабному вторгненню Росії в Україну, - Столтенберг

Пєсков додав, що схильний відносити заяву Столтенберга "до його натури, що минає" (його повноваження на посаді генсека НАТО завершаться 1 жовтня 2024 року - ред.).

У Кремлі додали, що через дуже короткий проміжок часу нинішньому генсеку НАТО "не потрібно буде нести відповідальність за сказані слова".

Нагадаємо, раніше диктатор РФ Володимир Путін заявив, що удари ЗСУ по Росії далекобійною зброєю буде означати пряму участь західних країн у війні, оскільки Україна начебто самотужки не може знаходити цілі без західної розвідки.

Своєю чергою генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що рішення щодо дозволу Україні завдавати далекобійних ударів по території Росії залежатиме від окремих союзників. Він також наголосив, що на війні завжди є ризики, але найбільший ризик для Європи – це перемога Росії в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немає універсальної зброї, яка б допомогла Україні перемогти, для цього потрібен комплекс різних озброєнь, - Держдеп США

Дозвіл на удари по військових цілях на території Росії

Нагадаємо, 11 вересня Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибули із офіційним візитом до Києва.

Вони підтвердили президенту Володимиру Зеленському підтримку України у її боротьбі з російською агресією. Блінкен заявив, що разом із главою МЗС Великої Британії перебуватиме в Україні, щоб продовжити роботу та почути від української сторони, "як ви бачите майбутні місяці, і що ми можемо зробити, щоб продовжувати зміцнювати нашу підтримку України в майбутньому".

Леммі наголосив, що вперше за понад 10 років держсекретар США і глава МЗС Великої Британії "здійснили спільну поїздку, і це для того, щоб іще раз заявити про нашу повну підтримку української боротьби".

Після завершення переговорів між президентом США Джо Байденом та з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, обидва лідери заявили що й далі підтримуватимуть Україну в її протистоянні російській агресії. Проте рішення щодо дозволу Україні бити по території РФ не прийнято.

Хоча видання The Guardian повідомило, що Велика Британія та США дозволили бити Storm Shadow по Росії, але поки не готові оголосити про це.

Також читайте: Україну змушують воювати зі зв’язаними за спиною руками, - депутатка Європарламенту Луазо