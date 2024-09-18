Через масовані обстріли енергетичної інфраструктури у Сумах розгорнуто 53 пункти незламності

На території міста Суми оперативно розгорнуто 53 пункти незламності у зв’язку із численними обстрілами ворогом енергетичної інфраструктури, розташованої у Сумській громаді.

Про це повідомили у відділ комунікації поліції Сумської області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, усі пункти працюють на базі навчальних закладів міста. Тут місцеві мешканці можуть зарядити свої гаджети, скористатися інтернетом, зробити чай або розігріти їжу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдали удару по енергетичних об’єктах у Сумах

У кожному з таких пунктів здійснюють охорону співробітники поліції.

Повідомляється, що пункти незламності працюватимуть у цілодобовому режимі до нормалізації ситуації в енергетичній мережі, стабілізації зв’язку тощо.

Нагадаємо, у ніч на 18 вересня 2024 року російські окупанти вдарили з авіації по енергетичних об’єктах міста Суми, застосувавши БпЛА типу "Шахед".

Раніше повідомлялося, що вночі у Сумах пролунали вибухи.

У Повітряних силах повідомляли про рух "Шахедів" у Сумській області.

Крім того, у вівторок, 17 вересня, російські війська завдали удару балістичними ракетами по енергетичній інфраструктурі міста Суми. Унаслідок нічної атаки "шахедами" палають дві великі електричні підстанції. Також у ніч на 17 вересня російські ударні дрони атакували об’єкти енергосистеми на Сумщині.

Тієї ж ночі російські війська завдали масованого авіаудару по Сумах, застосувавши "Шахед". У місті є проблеми з водою та світлом.

Пізніше стало відомо, що мешканців міста Суми закликали зробити запаси води, оскільки водоканали призупинять подачу води з 21:00 через складну ситуацію в енергетиці.