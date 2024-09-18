НАТО має відреагувати на вторгнення російських дронів у повітряний простір Альянсу, - глава Міноборони Румунії Тилвар

НАТО має дати "рішучу скоординовану" відповідь на інциденти, коли російські ракети або безпілотники, випущені по Україні, вторгаються в повітряний простір Альянсу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив міністр оборони Румунії Анджел Тилвар.

Як зазначається, держави на східному фланзі НАТО, міністри оборони яких зустрілися в Бухаресті в середу, неодноразово заявляли, що дії Росії в Чорноморському регіоні та за його межами викликають глибоке занепокоєння.

"Країни B9 глибоко стурбовані неодноразовими вторгненнями російських безпілотників і ракет у повітряний простір НАТО, у Польщі, Румунії, Латвії, а також ескалацією напруженості на східному фланзі НАТО", - сказав Тилвар.

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"Саме тому необхідна рішуча, скоординована відповідь на рівні союзників, а також якнайшвидше впровадження ротаційної протиповітряної оборони та комплексної моделі протиракетної оборони", - додав він.

Заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський заявив, що на зустрічі міністрів оборони НАТО в жовтні потрібно буде розглянути питання про знищення безпілотників, які входять у повітряний простір союзників.

"Ми підтвердили гібридні атаки на союзників, а також участь Білорусі в діях Росії", - додав Залевський.

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Російські дрони на території країн-членів НАТО

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, під час атаки Росії на південні регіони України у ніч на 8 вересня було зафіксовано порушення повітряного простору Румунії. Зазначалося, що група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії. Згодом Міністерство національної оборони Румунії підтвердило заліт російського безпілотника на територію країни та заявило, що у небо піднімали два винищувачі F-16.

Міністерство зовнішніх справ Румунії, на територію якої 8 вересня залетів російський "Шахед" під час атаки на Південь України, засудило порушення повітряного простору власної країни.

Це не вперше, коли російські дрони порушують повітряний простір Румунії.

Також відомо, що у суботу, 7 вересня, на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. БпЛА влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.