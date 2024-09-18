Заступник начальника Нацполу Києва Полієнко мешкає в елітній квартирі тещі на 220 кв.м, яка за життя заробила 100 грн, - ЗМІ

Заступник начальника Головного управління Нацполіції Києва Тарас Полієнко мешкає в елітному житловому комплексі у квартирі площею 220 квадратних метрів, яка належить його тещі-пенсіонерці. Жінка офіційно за життя заробила лише 100 гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні проєкту "Радіо Свобода" Схеми.

Що відомо про елітну нерухомість Полієнка?

Як встановили журналісти, Полієнко разом із сім'єю переїхав у дворівневу квартиру в житловому комплексі бізнес-класу в Києві в березні 2022 року, що й відобразив у своїй декларації.

Трохи пізніше він залишив посаду керівника відділу поліції в Річковому порту столиці та обійняв посаду заступника голови київської Нацполіції.

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Теща на елітну нерухомість заробила на вирощуванні квітів

У декларації він вказав, що власниця квартири - його теща Валентина Ткаченко. Згідно з даними, отриманими "Схемами" від джерел у Державній податковій службі, вона з 1998 року офіційно заробила 100 гривень. На пенсію жінка вийшла у 2014 році, а зараз отримує менше ніж 3 тисячі гривень на місяць. Таку ж пенсію отримує і її чоловік - тесть Полієнка.

Усі його офіційні доходи за три роки, без урахування пенсії, за даними від джерел Схем, становили близько 350 тисяч гривень. Тобто сумарно їхніх офіційних коштів не вистачило б на придбання вищевказаної нерухомості в ЖК.

У коментарі журналістам Полієнко зазначив, що йому невідомі "обставини придбання" квартири, а його дружина пояснила, що її мати заробляла на вирощуванні квітів, і, окрім того, в сім'ї "була "Волга", що прирівнювалася за вартістю до житлової квартири в місті Києві".

Офіцер також задекларував, що його дружина отримала в подарунок 7 млн гривень від своєї бабусі, однак офіційні доходи тієї теж не дають змоги пояснити такі заощадження.

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Площу квартири збільшили майже на 40%

Розслідувачі отримали договір купівлі-продажу квартири. Квартира була придбана у 2020-му році за 3,3 мільйона гривень (на той час близько 120 тисяч доларів). Вказана у документі площа – 162,1 кв. м. Теща також купила два паркомісця – вартістю 172 500 грн кожне.

Однак пізніше площа квартири збільшилась до 220 квадратів – майже на 40%, про що свідчить витяг з державного реєстру нерухомості. Згідно з довідкою "Бюро технічної інвентаризації" площу квартири збільшили на 58 кв. м внаслідок того, що засклили терасу та лоджію.

Згідно з плануванням, квартира займає два поверхи й розташована на останньому поверсі ЖК.

Окремо розслідувачі звернули увагу, що до переїзду в столичний ЖК родина поліцейського мешкала на Київщині, у будинку на понад 180 кв. м у селищі Велика Димерка.

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Ця нерухомість записана на його сестру Олену Палієнко – заступницю директора Департаменту з питань громадянства, паспортизації та реєстрації Державної міграційної служби України. Будинок міститься на ділянці, яка також належить Олені Палієнко, а по сусідству – земля та будинок, які належать матері Полієнків.

Вже після того, як Тарас Полієнко перейшов на посаду заступника голови столичного Нацполу, на ділянці матері та сестри почалась перебудова будинків, з’явився басейн та змінився ландшафтний дизайн.

Декларація Полієнка

Згідно з деклараціями поліцейського, з 2015 до 2023 року він отримував заробітну плату від 15 тисяч гривень до понад 70 тисяч на місяць (останні два роки - ред.). Водночас офіційні доходи його дружини з 2017 до 2023 року становлять майже 600 тисяч гривень.

Походженням цих грошей ще торік у травні зацікавилися у Національному агентстві з питань запобігання корупції. Матеріали щодо моніторингу способу життя службовця тоді передали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У коментарі "Схемам" в САП повідомили, що "тоді підстав для передачі справи до суду було недостатньо".

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