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Київ (19115) Нацполіція (14872) Вигівський Іван (68)

Заступник начальника Нацполу Києва Полієнко мешкає в елітній квартирі тещі на 220 кв.м, яка за життя заробила 100 грн, - ЗМІ

У Києві заступник начальника поліції Тарас Полієнко живе у квартирі тещі на 220 квадратів

Заступник начальника Головного управління Нацполіції Києва Тарас Полієнко мешкає в елітному житловому комплексі у квартирі площею 220 квадратних метрів, яка належить його тещі-пенсіонерці. Жінка офіційно за життя заробила лише 100 гривень. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні проєкту "Радіо Свобода" Схеми. 

Що відомо про елітну нерухомість Полієнка?

Як встановили журналісти, Полієнко разом із сім'єю переїхав у дворівневу квартиру в житловому комплексі бізнес-класу в Києві в березні 2022 року, що й відобразив у своїй декларації.

Трохи пізніше він залишив посаду керівника відділу поліції в Річковому порту столиці та обійняв посаду заступника голови київської Нацполіції.

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Теща на елітну нерухомість заробила на вирощуванні квітів

У декларації він вказав, що власниця квартири - його теща Валентина Ткаченко. Згідно з даними, отриманими "Схемами" від джерел у Державній податковій службі, вона з 1998 року офіційно заробила 100 гривень. На пенсію жінка вийшла у 2014 році, а зараз отримує менше ніж 3 тисячі гривень на місяць. Таку ж пенсію отримує і її чоловік - тесть Полієнка.

Усі його офіційні доходи за три роки, без урахування пенсії, за даними від джерел Схем, становили близько 350 тисяч гривень. Тобто сумарно їхніх офіційних коштів не вистачило б на придбання вищевказаної нерухомості в ЖК.

Тарас Полієнко

У коментарі журналістам Полієнко зазначив, що йому невідомі "обставини придбання" квартири, а його дружина пояснила, що її мати заробляла на вирощуванні квітів, і, окрім того, в сім'ї "була "Волга", що прирівнювалася за вартістю до житлової квартири в місті Києві".

Офіцер також задекларував, що його дружина отримала в подарунок 7 млн гривень від своєї бабусі, однак офіційні доходи тієї теж не дають змоги пояснити такі заощадження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАЗК виявило в деклараціях депутатів Кропивницької і Миргородської міськрад неправдиві відомості на майже 23 млн грн 

Площу квартири збільшили майже на 40%

Розслідувачі отримали договір купівлі-продажу квартири. Квартира була придбана у 2020-му році за 3,3 мільйона гривень (на той час близько 120 тисяч доларів). Вказана у документі площа – 162,1 кв. м. Теща також купила два паркомісця – вартістю 172 500 грн кожне.

Однак пізніше площа квартири збільшилась до 220 квадратів – майже на 40%, про що свідчить витяг з державного реєстру нерухомості. Згідно з довідкою "Бюро технічної інвентаризації" площу квартири збільшили на 58 кв. м внаслідок того, що засклили терасу та лоджію.

Згідно з плануванням, квартира займає два поверхи й розташована на останньому поверсі ЖК.

Окремо розслідувачі звернули увагу, що до переїзду в столичний ЖК родина поліцейського мешкала на Київщині, у будинку на понад 180 кв. м у селищі Велика Димерка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано неповнолітніх дівчат із Полтавщини, які підпалили придбаний волонтерами військовий автомобіль, - Нацполіція. ФОТО

У Києві заступник начальника поліції Полієнко живе у квартирі тещі на 220 квадратів

Ця нерухомість записана на його сестру Олену Палієнко – заступницю директора Департаменту з питань громадянства, паспортизації та реєстрації Державної міграційної служби України. Будинок міститься на ділянці, яка також належить Олені Палієнко, а по сусідству – земля та будинок, які належать матері Полієнків.

Вже після того, як Тарас Полієнко перейшов на посаду заступника голови столичного Нацполу, на ділянці матері та сестри почалась перебудова будинків, з’явився басейн та змінився ландшафтний дизайн.

Декларація Полієнка

Згідно з деклараціями поліцейського, з 2015 до 2023 року він отримував заробітну плату від 15 тисяч гривень до понад 70 тисяч на місяць (останні два роки - ред.). Водночас офіційні доходи його дружини з 2017 до 2023 року становлять майже 600 тисяч гривень.

Походженням цих грошей ще торік у травні зацікавилися у Національному агентстві з питань запобігання корупції. Матеріали щодо моніторингу способу життя службовця тоді передали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У коментарі "Схемам" в САП повідомили, що "тоді підстав для передачі справи до суду було недостатньо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАЗК почало перевірку щодо голови Нацполіції Вигівського після розслідувань про бізнес і статки його родичів

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Топ коментарі
+33
Ви нє панімаєтє. Он просто забронірован от мобілізації.
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18.09.2024 16:39
+29
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18.09.2024 16:45
+18
Наколядували!
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18.09.2024 16:40
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Ви нє панімаєтє. Он просто забронірован от мобілізації.
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18.09.2024 16:39 Відповісти
Певно , такі люди , дуже потрібні державі ...
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18.09.2024 16:44 Відповісти
ні, не треба, їм набагато гірше, коли це все буде швидко конфісковано в дохід держави, а вони звільнені з посад роботи, для них це найгірге покарання бачити, як забрали все і зробити нічого не може
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18.09.2024 18:15 Відповісти
Наколядували!
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18.09.2024 16:40 Відповісти
Чи теща насмоктала.
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18.09.2024 17:07 Відповісти
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18.09.2024 16:40 Відповісти
НАЦПОЛ та СБУ -це парафія ТАТАРОВА!!! ВАПРОСИ Є? Так - в Києві вони діють карманного а в Україні , мабуть, СБУ служить Україні...
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18.09.2024 16:41 Відповісти
Пісня про Єрмака |смалить в Легко-шоу 🧨

https://www.youtube.com/@Censor_Net
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18.09.2024 16:44 Відповісти
так він цю хату ще до татарова купив, а маєточок - так і зовсім за порошенка. то чия це парафія?
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18.09.2024 16:46 Відповісти
дякуємо що відмітилися -
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18.09.2024 16:49 Відповісти
нє, серйозно. татаров чорт, жодних питань. а до татарова був аваков чорт, а хто був тоді при владі, ммм? до авакова теж були чорти і ваш кумир мав усі можливості розірвати ланцюг, але йому просто було ок.
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18.09.2024 17:00 Відповісти
Ну Аваков Порошенку не підкорявся, а під кінець так взагалі працював проти. За що й отримав посаду при бубоні...
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18.09.2024 17:00 Відповісти
не тратьте куме сил - то Подляківське
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18.09.2024 17:30 Відповісти
подумайте самі - така швидка ПОРОХІВНА реакція а в підтримці лайка від ТАТА ПАРАСОЛЬКА (ВЕРЕЩУК?)
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18.09.2024 17:32 Відповісти
ДОРЕЧІ!!! а де Аваков - теж на нього компроматуУУУУУ! Чувака немає - ІМЄЄТ ЧУВАК ЧЕСТЬ
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18.09.2024 17:34 Відповісти
"ІМЄЄТ ЧУВАК ЧЕСТЬ"
Чувак імєєт "ЧАСТЬ", і часть нємалую.
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18.09.2024 17:41 Відповісти
Аваков і до Порошенко і після, за Зеленського, непогано колядував. І кадровик ще той був. Саме він породив Іллю Ківу
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18.09.2024 17:46 Відповісти
Й Гогалішвіллі досі у Буданова- теж його чувак
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18.09.2024 17:47 Відповісти
точно, забув. тупо не було повноважень. ну от тому і другого сроку теж не було.
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19.09.2024 00:12 Відповісти
Ви не врахували що тещі дідо з Канади підкинув пару лямів
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18.09.2024 16:41 Відповісти
усіх кого НАЦПОЛ випускає разом з Малюком, звичайно, - отримують ще й переводи з-за оттуда , через шо їх випускають ... Скоро , дай життя усім тещам ЗЕВЛАДИ, землі київської не вистачить...
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18.09.2024 16:58 Відповісти
очєпятка- отримують у Києві переводи ті, хто випускає.. А забивати офшори страшно - ЦРУ та ФБР вже контролює поповнення офшорів, та й не усім смертним дано з Патрушевими дружити
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18.09.2024 17:37 Відповісти
Це ж не корупція?
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18.09.2024 16:41 Відповісти
Це якийсь дивний феномен: варто лише стати депутатом, як усім родичам починають перти великі гроші.
Мейджік!
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18.09.2024 16:41 Відповісти
Називається пруха - чел тільки вспіває ногами перебирати
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18.09.2024 16:58 Відповісти
Стефанчук,винаймаючи кімнату у тещі,теж не може зрозуміти зрозуміти цього феномену.
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18.09.2024 17:04 Відповісти
Прочитали ?
Сподобалось ?
Продовжуйте й далі сидіти мовчки ...
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18.09.2024 16:43 Відповісти
Так а шо ! ПРиїде до Києва представник Портнова й Печерський суд імені Татарова відмаже, як піть дать ні дать ні взять ОПУ їхню мать.
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18.09.2024 16:55 Відповісти
Там навіть до суду не дійде ...
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18.09.2024 18:32 Відповісти
Які пропозиції? Або так, пукнути в калюжу типу «ви всі в гівні, а я в білому»?
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18.09.2024 16:58 Відповісти
Так вона ягоди здавала , сама збирала рачки в лісі
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18.09.2024 16:44 Відповісти
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18.09.2024 16:45 Відповісти
Юра Бутусов Байдену кой- ша розказав-таки...
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18.09.2024 16:51 Відповісти
...ну через Блінкекна
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18.09.2024 17:48 Відповісти
да і какая разніццца
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18.09.2024 17:50 Відповісти
Ні, ну морда в того нацполу така чесна, така чесна... аж світиться, аж вилискує...
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18.09.2024 16:45 Відповісти
Не заздріть. Просто у тещі пенсія велика)))))
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18.09.2024 16:45 Відповісти
святі люди.... теща вирощувала квіти, а тесть їх, мабуть, продавав..., так і заробили мільйон доларів.... просто непомітно якось вийшло.., раз й ти вже володієш елітною нерухомістю, головне мати правильних родичів...
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18.09.2024 16:46 Відповісти
Так. Квіти. Верхня частина конопель.
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18.09.2024 17:05 Відповісти
І так у всієї ОПГ зеГниди Ко!!!
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18.09.2024 16:47 Відповісти
Епоха бідності скінчилася, правда ж?
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18.09.2024 16:49 Відповісти
Ну не може ж епоха бідності скінчитися для всіх одночасно!
Це як комунізм: спочатку в кількох, окремо взятих сім'ях, потім в одному, окремо взятому селі/місті, потім в одній, окремо взятій країні...
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18.09.2024 18:17 Відповісти
Перестаньте писати про це,-розженете усю поліцію. Потім митники,...... усі держоргани підуть до Тиси
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18.09.2024 16:49 Відповісти
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18.09.2024 16:50 Відповісти
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18.09.2024 16:56 Відповісти
"Чому ми не в НАТО?"
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18.09.2024 16:54 Відповісти
.....ОП мусарок, машінка Зіньгєра іголачку сламала....🤣🤣
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18.09.2024 16:59 Відповісти
ПЛЯТЬ, одні талановиті пізнесмени, теща квіточки продавала, мамаша мабудь малинку, сеструха паспорти, ціла плядь династія!!!!
.....так от звідки у нас купа негрів, арабів і кавказців громадянство отримують....вони малинку і квіточки купували??!!
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18.09.2024 17:15 Відповісти
"мусара - нЄ люді"(ексголовний мусАр)..
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18.09.2024 17:02 Відповісти
Самое интересное в Украине то что чиновники которые воруют миллионами и возят деньги багажниками никем не контролируются, зато холопы которые живут на 100-200 долларов государство собирается обложить полным контролем банковских органов и налоговой. Как в анекдоте, государству легче контролировать миллион рабов имеющих на руках 1 гривню, чем 1 чиновника имеющего миллион.
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18.09.2024 17:03 Відповісти
Ну і де НАБУ, спецпрокурату, антикорупційний суд? На утримання цих монстрів-нероб витрачаються мільярди ...
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18.09.2024 17:04 Відповісти
деньги - 30 тыщ, любовник дал..
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18.09.2024 17:05 Відповісти
Покидькі і зрадникі на кожному кроці .. ще і заброньовани…
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18.09.2024 17:06 Відповісти
посад1ть тещу з тестем за несплату податк1в , теща його зразу здасть
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18.09.2024 17:10 Відповісти
А тракторист нехай іде воює за такого покидька і його житло! Най би ви виздихали всі до єдиного!
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18.09.2024 17:11 Відповісти
Ось,як треба любити Україну!!
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18.09.2024 17:14 Відповісти
Дуже просто , якщо теща чи мама чиінші родичі не можуть доказати гроші за які це майно купллене тоді в тюрму з конфіксація майна а також майна їх родичів. 10 таких вироків провести і всі мами і родичів горедепутатів і інших будуть бідними
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18.09.2024 17:16 Відповісти
Випишуть йому премію, а то бачите як схуд? Прямо хоч цуценят бий
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18.09.2024 17:16 Відповісти
«Найкращі сини та доньки України виборюють нашу свободу і незалежність ціною свого життя. Ми завжди пам'ятатимемо нашого воїна та його подвиг. Він навічно залишиться в наших серцях і пам'яті», - зазначив заступник керівника Головного управління Національної поліції у м. Києві Тарас Полієнко.
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18.09.2024 17:19 Відповісти
І що з тої публікації?Що в нього завтра все відберуть і всі кошти підуть на ЗСУ,а він голий і босий втече за кордон???СМІШНО ДУЖЕ.
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18.09.2024 17:21 Відповісти
Він заступник нацполу сестра в міграційній гарна родина викинуть на смітник всю рідню майно для зсу а їх на передову з лопатами і хай колупають донецьку земельку
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18.09.2024 17:28 Відповісти
Вміють же люди заробляти, видатні бізнесові здібності, одні мільйони на черешні чи малині роблять, інші на квітах -
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18.09.2024 17:28 Відповісти
А ще кажуть у нас пенсіонери бідні. А тут дивись які круті.
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18.09.2024 17:36 Відповісти
Ещё в школе на пирожках экономила и укропом торговала
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18.09.2024 17:38 Відповісти
Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а также освобождение и мобилизация мелких коррупционеров а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими () а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым
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18.09.2024 18:03 Відповісти
Молодець взагалі,людина вміє жити,дбає про батьків, родину та дітей,готує їм достойне майбутне,де всі живі, здорові,заможні та щасливі.
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18.09.2024 18:04 Відповісти
Иногда я думаю, почему от эти все заезжие америкосы, Прицкер, Блинкен, и другие умоляют Украину бороться с коррупцией? Ну все ж прозрачно, все как на ладони - квартира тещи, сто гривен это больше чем нужно что б такую купить, какие претензии к мусорку?!
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18.09.2024 18:07 Відповісти
.... не стати нам членами НАТО та ЄС ,ніхто не захоче з партнерів ,утримувати за рахунок своїх податків наших аферистів і злодіїв при владі !
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18.09.2024 18:25 Відповісти
Квіти, квіти ...пиши конопля, на квітах так не заработаешь)))
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18.09.2024 18:42 Відповісти
Війна і її не виграти поки зрадників і мародерів не розстрілювати і вішати....
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18.09.2024 18:52 Відповісти
А він чеченців вбивав?
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18.09.2024 19:15 Відповісти
Напевно щербаті пляшки збирала, на склобій....
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18.09.2024 19:28 Відповісти
уявляю які у цього начальника підлеглі
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18.09.2024 19:43 Відповісти
Чого це в тайтлі "столічній мілліціонер". Це шо, журналіст з совка відродився?

І скількі таких "міліціонерів" по краіні. А потім "ЗБОРИ" роблять. Єх...
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18.09.2024 20:01 Відповісти
Блін ... Це вже другий заступник керівника Нацполу !!!
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18.09.2024 20:04 Відповісти
Не смешно, потому что,он и дальше будет так жить.
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18.09.2024 22:14 Відповісти
 
 