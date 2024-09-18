Під виглядом "гумконвоїв" перевозять FPV-дрони для окупантів: Повідомлено про підозру очільнику окупаційного управління "МНС ЛНР" і двом його заступникам, - СБУ

На ще трьох зрадників, які співпрацюють з РФ на тимчасово захопленій частині території Луганщини, зібрано доказову базу

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, йдеться про Євгена Кацавалова – очільника окупаційного управління "МНС ЛНР" і двох його "заступників" – Віталія Кучерова і Романа Кочетова. Після призначення їх на "посади" у 2023 році фігуранти приступили до виконання вказівок Кремля щодо логістичного забезпечення окупаційних угруповань РФ, які воюють на східному фронті.

У СБУ розповіли, що зрадники, зокрема, організували переправлення бойових FPV-дронів з Росії окупантам на передову. Для маскування військових маршрутів перевезення БпЛА здійснювалися вантажівками під виглядом "гуманітарної допомоги" для цивільного населення фронтових районів.

Повідомляється, що такими "гумконвоями" ворожі поплічники переправляли військам РФ також боєприпаси та військову амуніцію.

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Крім того, зрадники організували виготовлення вибухових пристроїв для безпілотників, які рашисти використовують для атак на передові підрозділи Сил оборони України. Про це колаборанти часто "звітують" під час виступів в ефірах росЗМІ, де також закликають цивільне населення тимчасово окупованих районів Луганщини до підтримки війни проти України.

Також відомо, що Кацавалову за співпрацю російський диктатор Володимир Путін своїм указом присвоїв звання "генерал-лейтенант внутрішньої служби".

На підставі отриманих доказів трьом зрадникам заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора). Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності за злочини проти України.

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