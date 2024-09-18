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У Росії планують звільняти від суду за участь у війні проти України

рф,армія

Державна дума РФ ухвалила в першому читанні законопроєкт який передбачає, що підсудних росіян можуть звільнити від кримінального переслідування, якщо вони підпишуть контракт для участі у війні проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Також схвалено законопроєкт, згідно з яким підсудні можуть укладати контракти з російською армією в період мобілізації або воєнного стану.

У разі ухвалення закону буде внесено зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів – запобіжний захід, обраний щодо того, хто уклав контракт, буде скасовуватися. При цьому, якщо у справі проходять кілька осіб, то щодо тих, хто не став укладати контракт, судове провадження буде продовжено.

Наразі можливістю звільнитися від відповідальності, підписавши контракт з армією РФ, володіють ті, хто перебуває під слідством, але їхні справи ще не передані до суду, або ті, хто вже засуджений.

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Просто підписати контракт = підписати вирок )
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18.09.2024 19:08 Відповісти
шо токо диявол не придумає!
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18.09.2024 19:18 Відповісти
Та ман'ячил, вбивць..нехай в себе вдома тренуються
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18.09.2024 19:20 Відповісти
тю..
а в нас також звільняють від суду
якщо ти із зебанди
-або дають втекти за кордон
або якщо вкрав 286 млн відпускають під залог 30 млн
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18.09.2024 19:30 Відповісти
Так таки так, - кулею в лоба
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19.09.2024 04:46 Відповісти
Всі вже поздихали, нова партія потрібна)
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19.09.2024 10:54 Відповісти
 
 