У Росії планують звільняти від суду за участь у війні проти України
Державна дума РФ ухвалила в першому читанні законопроєкт який передбачає, що підсудних росіян можуть звільнити від кримінального переслідування, якщо вони підпишуть контракт для участі у війні проти України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Також схвалено законопроєкт, згідно з яким підсудні можуть укладати контракти з російською армією в період мобілізації або воєнного стану.
У разі ухвалення закону буде внесено зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів – запобіжний захід, обраний щодо того, хто уклав контракт, буде скасовуватися. При цьому, якщо у справі проходять кілька осіб, то щодо тих, хто не став укладати контракт, судове провадження буде продовжено.
Наразі можливістю звільнитися від відповідальності, підписавши контракт з армією РФ, володіють ті, хто перебуває під слідством, але їхні справи ще не передані до суду, або ті, хто вже засуджений.
Будь ласка, зачекайте...
а в нас також звільняють від суду
якщо ти із зебанди
-або дають втекти за кордон
або якщо вкрав 286 млн відпускають під залог 30 млн