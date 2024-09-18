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Байден на Генасамблеї ООН говоритиме про війну в Україні, - Білий дім

Виступ Байдена на Генасамблеї ООН

Президент США Джо Байден під час промови в залі Генеральної Асамблеї ООН наступного тижня говоритиме про війну в Україні як про одну із головних криз сучасності для цивілізованого світу.

Про це повідомив радник Білого дому Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Думаю, ви можете очікувати, що президент Байден говоритиме про сучасні кризи, які постали зараз перед нами. І, звісно Україна й Газа – це дві найголовніші теми у цьому зв’язку",- сказав Кірбі.

За словами представника Білого дому, Байден говоритиме про те, наскільки важливими є збереження американського лідерства та створення коаліції держав. Він також розповість, як це вплинуло на обидва конфлікти, та як потрібно просувати ці зусилля надалі.

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Топ коментарі
+13
Закрийте це ООН. Воно вже вичерпало себе повністю.
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19.09.2024 00:03
+7
Байден є наглядним прикладом того що в 65 треба йти на пенсію а не херньою маятись ну а там хоч дівок молодих тягай хоч сечеприйомник
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19.09.2024 00:07
+5
"Байден говоритиме про те, наскільки важливими є збереження американського лідерства"......ce prosto pisec jakis povna degradacija....
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19.09.2024 00:02
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19.09.2024 00:00 Відповісти
"Байден говоритиме про те, наскільки важливими є збереження американського лідерства"......ce prosto pisec jakis povna degradacija....
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19.09.2024 00:02 Відповісти
Закрийте це ООН. Воно вже вичерпало себе повністю.
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19.09.2024 00:03 Відповісти
Ух ти! Чергові попіз**лки.
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19.09.2024 00:04 Відповісти
Байден є наглядним прикладом того що в 65 треба йти на пенсію а не херньою маятись ну а там хоч дівок молодих тягай хоч сечеприйомник
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19.09.2024 00:07 Відповісти
Дійсно людина з минулої епохи. Ніби починав кар'єру політика, коли США у В'єтнамі ще сиділи. Звичайно медицина в них у країні гарна, але треба і молодим дорогу давати.
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19.09.2024 00:16 Відповісти
Так, Трамп молодший за нього.
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19.09.2024 00:23 Відповісти
Не сильно.
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19.09.2024 00:43 Відповісти
на три роки? коли я кажу в 65 на пенсію маю на увазі що кандидату повинно бути 55, є притомні і в 90 років але коли при владі в країні 70-ти річний хер то країна буде жити минулим а не майбутьнім
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19.09.2024 15:51 Відповісти
******* медицина безсила проти Альцгеймера і Паркінсона.
Найсильніші препарати можуть трохи пригальмувати розвиток цих хвороб, і не більше.
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19.09.2024 00:36 Відповісти
Американський Брежнєв буде говорити 🤣
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19.09.2024 00:14 Відповісти
Трамп тоді це Андропов. Взагалі у США зараз якась епоха дідів при владі.
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19.09.2024 00:46 Відповісти
З дурними обмеженнями на удари ракетами ці розмови ротом всім до сраки - просто ганьба і знущання над здоровим глуздом.
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19.09.2024 01:49 Відповісти
Чому гуляє цей термін "війна в Україні"?!
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19.09.2024 01:53 Відповісти
Буде пояснювати, чому не дозволив бити по кацапам та не дав лендліз? І про те, яка потужна рашка і як з нею треба дружити?
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19.09.2024 06:22 Відповісти
 
 