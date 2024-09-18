Байден на Генасамблеї ООН говоритиме про війну в Україні, - Білий дім

Президент США Джо Байден під час промови в залі Генеральної Асамблеї ООН наступного тижня говоритиме про війну в Україні як про одну із головних криз сучасності для цивілізованого світу.

Про це повідомив радник Білого дому Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Думаю, ви можете очікувати, що президент Байден говоритиме про сучасні кризи, які постали зараз перед нами. І, звісно Україна й Газа – це дві найголовніші теми у цьому зв’язку",- сказав Кірбі.

За словами представника Білого дому, Байден говоритиме про те, наскільки важливими є збереження американського лідерства та створення коаліції держав. Він також розповість, як це вплинуло на обидва конфлікти, та як потрібно просувати ці зусилля надалі.

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