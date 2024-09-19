Попереду на Україну чекає довгий технічний шлях для вступу до Євросоюзу, - Матернова
Скринінг українського законодавства щодо його відповідності правилам і нормам Європейського Союзу наразі у самому розпалі, проте попереду на Україну чекає ще довгий технічний шлях для вступу до Євросоюзу
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.
"Процес двостороннього скринінгу наразі у розпалі. Це етап, на якому ми порівнюємо українське законодавство та інститути з acquis ЄС - правилами та нормами, обов'язковими для ЄС", - сказала посол.
Матернова наголосила, що вона вражена здатністю і рішучістю України проводити реформи і просуватися на шляху до членства в ЄС, водночас ведучи війну проти жорстокої російської агресії.
"Однак попереду на нас чекає ще довгий технічний шлях. Процес вступу складний і не може бути завершений миттєво", - наголосила вона.
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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 13 вересня провів зустріч із міністрами закордонних справ Литви та Польщі Габріелюсом Ландсбергісом і Радославом Сікорським. Обговорювали важливість майбутнього головування Польщі у Раді Європейського Союзу для реалізації пріоритетів України на євроінтеграційному шляху.
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- Це мені тато продав, коли помирав.
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найдовший термін вступу в ЄС в історії
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всюди перші і на чолі найсяйновитіший лідор
Країна мрії для будь якого землянина
зе!гундос потужний!
Ще незнати чи саме ЄС житиме. Довго писати... Але ЄС скоро саме розвалиться. Цей Союз чекає крах і ми ще це побачимо.
мрійниця