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Євросоюз (12769) Матернова (58)

Попереду на Україну чекає довгий технічний шлях для вступу до Євросоюзу, - Матернова

катерина,матернова

Скринінг українського законодавства щодо його відповідності правилам і нормам Європейського Союзу наразі у самому розпалі, проте попереду на Україну чекає ще довгий технічний шлях для вступу до Євросоюзу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в  ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

"Процес двостороннього скринінгу наразі у розпалі. Це етап, на якому ми порівнюємо українське законодавство та інститути з acquis ЄС - правилами та нормами, обов'язковими для ЄС", - сказала посол.

Матернова наголосила, що вона вражена здатністю і рішучістю України проводити реформи і просуватися на шляху до членства в ЄС, водночас ведучи війну проти жорстокої російської агресії.

"Однак попереду на нас чекає ще довгий технічний шлях. Процес вступу складний і не може бути завершений миттєво", - наголосила вона.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 13 вересня провів зустріч із міністрами закордонних справ Литви та Польщі Габріелюсом Ландсбергісом і Радославом Сікорським. Обговорювали  важливість майбутнього головування Польщі у Раді Європейського Союзу для реалізації пріоритетів України на євроінтеграційному шляху.

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Топ коментарі
+7
Найбілші темпи втрати населення
найбільша смертність населення
найдовший термін вступу в ЄС в історії
найдовший термін вступу в НАТО в історіі

всюди перші і на чолі найсяйновитіший лідор
Країна мрії для будь якого землянина
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19.09.2024 10:38
+5
Тільки євреї перед тим, як підірвати пейджери, змогли примудритися спочатку їх продати…)
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19.09.2024 10:36
+5
Та заспокійтись з тим ЄС!
Ще незнати чи саме ЄС житиме. Довго писати... Але ЄС скоро саме розвалиться. Цей Союз чекає крах і ми ще це побачимо.
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19.09.2024 11:01
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Тільки євреї перед тим, як підірвати пейджери, змогли примудритися спочатку їх продати…)
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19.09.2024 10:36 Відповісти
національна риса.
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19.09.2024 10:39 Відповісти
- Ізя, звідки в тебе такий гарний годинник?
- Це мені тато продав, коли помирав.
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19.09.2024 10:46 Відповісти
Найбілші темпи втрати населення
найбільша смертність населення
найдовший термін вступу в ЄС в історії
найдовший термін вступу в НАТО в історіі

всюди перші і на чолі найсяйновитіший лідор
Країна мрії для будь якого землянина
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19.09.2024 10:38 Відповісти
Ми на цьому шляху вже 30 років..просто при лідору це все прискорилось в рази
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19.09.2024 10:44 Відповісти
слався! слався!
зе!гундос потужний!
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19.09.2024 10:48 Відповісти
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19.09.2024 10:50 Відповісти
Казали сериозні дядьки і тітки - ше років 10
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19.09.2024 10:54 Відповісти
Попереду на Україну чекає довгий технічний шлях для вступу до Євросоюзу, - Матернова(це нагадує похоронну процесію ,котрою постійно іде ЄС І НАТО ,більше 30 років ,слідом за ледь живою Україною і її народу ,очікуючи її смерті...
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19.09.2024 10:56 Відповісти
Сумно, але реалістично(
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19.09.2024 11:48 Відповісти
Та заспокійтись з тим ЄС!
Ще незнати чи саме ЄС житиме. Довго писати... Але ЄС скоро саме розвалиться. Цей Союз чекає крах і ми ще це побачимо.
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19.09.2024 11:01 Відповісти
це побаче небагато українців тільки ті хто виживуть
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19.09.2024 11:18 Відповісти
Як говорив мій старий товариш: - Слухай мене - тюрма не мене.((:
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19.09.2024 11:04 Відповісти
та дай Бог, що той ЄС ще протянув би з десяток років

мрійниця
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19.09.2024 11:30 Відповісти
Ага , після того , як зелене бидло пе..ср...ться з усіма країнами ЕС . Польща тому приклад.
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19.09.2024 11:33 Відповісти
Так, довгий. Бо в ЄС немає наглядових рад і суддів не обирають міжнародники, тим більше там не проводять реформи на знищення правоохороних і судових гілок влади, як і не віддають в коцесію ствою таможню, газовидобувну і енергетичну системи.
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19.09.2024 11:47 Відповісти
Зато для Стефан(и)шин(ої) - це як два пальці обісюяти, як стати раком і розчепіритися: Раз-два - і в ЄС!
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20.09.2024 09:52 Відповісти
 
 