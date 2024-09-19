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Рада звільнила "слугу народу" Безуглу з посади заступниці голови Комітету з питань нацбезпеки

Рада звільнила Безуглу з посади заступника голови Комітету з нацбезпеки

19 вересня Верховна Рада ухвалила рішення звільнити народну депутатку від "Слуги народу" Мар’яну Безуглу з посади заступниці голови Комітету з питань нацбезпеки та оборони. 

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Безуглу перевели на посаду члена Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, повідомив нардеп Гончаренко.

За таке рішення проголосували 252 депутати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Безугла подала заяву про звільнення з посади заступника Комітету з питань оборони, просить перевести її до Комітету з питань зовнішньої політики

Рада звільнила Безуглу з посади заступника голови Комітету з нацбезпеки

Раніше повідомлялося, що 4 вересня Верховна Рада розглянула Постанову про зняття "слуги народу" Марʼяни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, однак тоді рішення не підтримали.

Пізніше Марʼяна Безугла подала заяву спікеру Верховної Ради Руслану Стефанчуку з проханням звільнити її від виконання обов'язків заступника голови Комітету з питань оборони.

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Топ коментарі
+49
Це ВАШ вибір 2019 року. Чи ви забули?
Ну, може не зовсім ваш особисто, але це вибір ваших родичив, друзів, кумів, сусідів, співробітників тощо.
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19.09.2024 12:26
+47
зараз маруха знов почне Генерала Залужного домахувати вже яко Посла в Об'єднаному Королівстві
задум опи зрозумілий
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19.09.2024 12:23
+38
Це якийсь *******.
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19.09.2024 12:26
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а вона часом не користується пейджером ???це моглоб вирішити проблему з істотою
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19.09.2024 18:59 Відповісти
Дипломат - це робота якраз для Мар'яни
Безуглої. Її залізна хватка, характер, принципіальність, краса нарешті- це те, що потрібно українській дипломатії! Навіть важко уявити, що Мар'яна може зробити на засіданні Ради Безпеки з Небензею, чи іншим членом делегації РФ!
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19.09.2024 22:06 Відповісти
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20.09.2024 01:50 Відповісти
На Джоконду схожа.
Тільки обличчя інше...
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20.09.2024 09:02 Відповісти
на анаконду
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23.09.2024 10:44 Відповісти
Може ЗЄ призначить її послицею у Кабоверде
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20.09.2024 01:52 Відповісти
Яка виживаюча тварина.
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20.09.2024 08:39 Відповісти
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