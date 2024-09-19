Рада звільнила "слугу народу" Безуглу з посади заступниці голови Комітету з питань нацбезпеки
19 вересня Верховна Рада ухвалила рішення звільнити народну депутатку від "Слуги народу" Мар’яну Безуглу з посади заступниці голови Комітету з питань нацбезпеки та оборони.
Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Безуглу перевели на посаду члена Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, повідомив нардеп Гончаренко.
За таке рішення проголосували 252 депутати.
Раніше повідомлялося, що 4 вересня Верховна Рада розглянула Постанову про зняття "слуги народу" Марʼяни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, однак тоді рішення не підтримали.
Пізніше Марʼяна Безугла подала заяву спікеру Верховної Ради Руслану Стефанчуку з проханням звільнити її від виконання обов'язків заступника голови Комітету з питань оборони.
Будь ласка, зачекайте...
Безуглої. Її залізна хватка, характер, принципіальність, краса нарешті- це те, що потрібно українській дипломатії! Навіть важко уявити, що Мар'яна може зробити на засіданні Ради Безпеки з Небензею, чи іншим членом делегації РФ!
Тільки обличчя інше...