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боєприпаси (2212) Індія (638)

Повідомлення про експорт індійських снарядів в Україну є спекулятивним і вводить в оману, - МЗС Індії

індія

У Міністерстві закордонних справ Індії спростували інформацію, раніше поширену ЗМІ, про перенаправлення індійських артилерійських снарядів в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив представник Міністерства закордонних справ Індії Шрі Рандхір Джайсвал.

"Ми бачили повідомлення Reuters. Воно спекулятивне і вводить в оману. Воно передбачає порушення з боку Індії, яких немає, і, отже, є неточним і шкідливим", - йдеться в повідомленні на сайті МЗС.

Крім того, в МЗС наголосили, що Індія має бездоганну репутацію дотримання міжнародних зобов'язань щодо експорту товарів військового та подвійного призначення.

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"Індія здійснює свій оборонний експорт з урахуванням своїх міжнародних зобов'язань щодо нерозповсюдження і на основі власної надійної правової та нормативної бази, яка охоплює комплексну оцінку відповідних критеріїв, включно із зобов'язаннями кінцевого користувача та сертифікацією", - зауважується в повідомленні.

Нагадаємо, раніше видання Reuters із посиланням на власні джерела повідомляло, що європейські покупці перенаправляють артилерійські снаряди, які продають індійські виробники зброї, в Україну. До того ж передача боєприпасів для підтримки оборони України від Росії відбувається вже понад рік.

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Зелений клоун , знову дозу прийняв .
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19.09.2024 18:05 Відповісти
Засцяли камасутри.
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19.09.2024 18:05 Відповісти
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19.09.2024 18:05 Відповісти
А можна перенаправити по кілька десятків снарядів на офіси тих ЗМІ, які "поширюють"?
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19.09.2024 18:08 Відповісти
Один за одним так бдять - шо піздєц - зранку Роитерс - шо снаряди індіиські - в вечері Індія каже - провокація
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19.09.2024 18:16 Відповісти
а тут нова новина

Индия при помощи РФ модернизирует 2500 танков Т-72 для их последующей продажи

куда ?
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19.09.2024 18:20 Відповісти
Палкий індійський привіт спічрайтерам Зєлєнсково!
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19.09.2024 19:01 Відповісти
 
 