Повідомлення про експорт індійських снарядів в Україну є спекулятивним і вводить в оману, - МЗС Індії

У Міністерстві закордонних справ Індії спростували інформацію, раніше поширену ЗМІ, про перенаправлення індійських артилерійських снарядів в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив представник Міністерства закордонних справ Індії Шрі Рандхір Джайсвал.

"Ми бачили повідомлення Reuters. Воно спекулятивне і вводить в оману. Воно передбачає порушення з боку Індії, яких немає, і, отже, є неточним і шкідливим", - йдеться в повідомленні на сайті МЗС.

Крім того, в МЗС наголосили, що Індія має бездоганну репутацію дотримання міжнародних зобов'язань щодо експорту товарів військового та подвійного призначення.

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"Індія здійснює свій оборонний експорт з урахуванням своїх міжнародних зобов'язань щодо нерозповсюдження і на основі власної надійної правової та нормативної бази, яка охоплює комплексну оцінку відповідних критеріїв, включно із зобов'язаннями кінцевого користувача та сертифікацією", - зауважується в повідомленні.

Нагадаємо, раніше видання Reuters із посиланням на власні джерела повідомляло, що європейські покупці перенаправляють артилерійські снаряди, які продають індійські виробники зброї, в Україну. До того ж передача боєприпасів для підтримки оборони України від Росії відбувається вже понад рік.