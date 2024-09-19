Столтенберг: Чим більше зброї ми дамо Україні, тим швидше настане мир!

Генсек НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що Захід може наблизити завершення війни в Україні, якщо збільшить свою військову допомогу Києву.

Про це він сказав на заході Німецького фонду Маршалла в четвер, 19 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Столтенберг зауважив, що "найшвидший спосіб закінчити війну – це програти її", але це призведе не до миру, а до російської окупації.

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"Сьогодні Путін вважає, що може досягти своїх цілей на полі бою. І він вірить, що може перечекати нас. Саме тому він продовжує вести свою жорстоку війну. Я не вірю, що ми можемо змусити Путіна передумати. Але я вірю, що ми можемо змінити його розрахунки", – додав він.

Генсек НАТО вважає, що для цього Захід має надати Україні якнайбільше зброї, аби правитель Кремля відмовився від думки, нібито може силою загарбати українські території.

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"Парадокс полягає в тому, що чим більше зброї ми зможемо надати Україні, тим більша ймовірність того, що ми зможемо досягти миру і припинити війну. І що надійнішою буде наша довгострокова військова підтримка, то швидше закінчиться війна", – підсумував Столтенберг.