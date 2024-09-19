Столтенберг: Чим більше зброї ми дамо Україні, тим швидше настане мир
Генсек НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що Захід може наблизити завершення війни в Україні, якщо збільшить свою військову допомогу Києву.
Про це він сказав на заході Німецького фонду Маршалла в четвер, 19 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Столтенберг зауважив, що "найшвидший спосіб закінчити війну – це програти її", але це призведе не до миру, а до російської окупації.
"Сьогодні Путін вважає, що може досягти своїх цілей на полі бою. І він вірить, що може перечекати нас. Саме тому він продовжує вести свою жорстоку війну. Я не вірю, що ми можемо змусити Путіна передумати. Але я вірю, що ми можемо змінити його розрахунки", – додав він.
Генсек НАТО вважає, що для цього Захід має надати Україні якнайбільше зброї, аби правитель Кремля відмовився від думки, нібито може силою загарбати українські території.
"Парадокс полягає в тому, що чим більше зброї ми зможемо надати Україні, тим більша ймовірність того, що ми зможемо досягти миру і припинити війну. І що надійнішою буде наша довгострокова військова підтримка, то швидше закінчиться війна", – підсумував Столтенберг.
Будь ласка, зачекайте...
Голос з Америки: Чим більше зброї ми дамо Україні, тим швидше вона її продасть і заробить на велике будівництво доріг.
Більше схоже не голос з кремля...
Украинским владею на неплохом литературном уровне и общаюсь на нем каждый день.
2. Если будешь по не особо защищенной рации говорить на украинском - с большей вероятностью не выживешь.
3. В Польше жил и работал по рабочей визе 2 года, с коллегами общался на английском. В целом за границей говорю с местными на английском, с членами семьи - всегда на украинском.
4. В Польше есть диалекты и много своих проблем с самоопределением нации. Спроси у Силезцев.
5. Язык не является маркером свой-чужой для нации, иначе бы в США никогда не сделали государственным язык Британской Империи, а евреи не преподавали немецкий в Израиле.
6. Нация, которая хочет выжить и успешно конкурировать с другими, не должна ценить факт общения на языке выше совокупной полезности гражданина для нее.
7. Чем больше в государстве официального традиционализма и консерватизма, тем ближе оно к тоталитаризму.
Амінь! Аллілуія ! Дійшло накінець!
Турки - в НАТО, але не вагаючись завалили кацапський бомбардуувальник.
А європейська частина НАТО просто облизується, глотаючи, і фіксуючи - десятки наближень, прольотів, перельотів та навіть влучань.
Этого хватит чтоб руснявые аэродромы в хлам перемолоть
дальше перелік продовжувати?
Так добре бути ястребом війни за два тижні до звільнення, коли від тебе вже нічого не залежить і сам ти нікому не потрібен.
Де був цей тікток-воїн попередні 2,5 роки?
Банальний популізм з метою виправдання своїх попередніх помилок та бездіяльності.