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Столтенберг: Чим більше зброї ми дамо Україні, тим швидше настане мир

Єнс Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що Захід може наблизити завершення війни в Україні, якщо збільшить свою військову допомогу Києву.

Про це він сказав на заході Німецького фонду Маршалла в четвер, 19 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Столтенберг зауважив, що "найшвидший спосіб закінчити війну – це програти її", але це призведе не до миру, а до російської окупації.

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"Сьогодні Путін вважає, що може досягти своїх цілей на полі бою. І він вірить, що може перечекати нас. Саме тому він продовжує вести свою жорстоку війну. Я не вірю, що ми можемо змусити Путіна передумати. Але я вірю, що ми можемо змінити його розрахунки", – додав він.

Генсек НАТО вважає, що для цього Захід має надати Україні якнайбільше зброї, аби правитель Кремля відмовився від думки, нібито може силою загарбати українські території.

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"Парадокс полягає в тому, що чим більше зброї ми зможемо надати Україні, тим більша ймовірність того, що ми зможемо досягти миру і припинити війну. І що надійнішою буде наша довгострокова військова підтримка, то швидше закінчиться війна", – підсумував Столтенберг.

Автор: 
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Топ коментарі
+14
Вот это и есть настоящая "Формула мира".
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19.09.2024 19:54
+4
вона її продасть
Більше схоже не голос з кремля...
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19.09.2024 20:06
+2
І це знову - пустий піздьож.
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19.09.2024 20:04
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Вот это и есть настоящая "Формула мира".
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19.09.2024 19:54 Відповісти
ну да
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19.09.2024 20:30 Відповісти
Столтенберг: Чим більше зброї ми дамо Україні, тим швидше настане мир Джерело:

Голос з Америки: Чим більше зброї ми дамо Україні, тим швидше вона її продасть і заробить на велике будівництво доріг.
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19.09.2024 19:57 Відповісти
вона її продасть
Більше схоже не голос з кремля...
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19.09.2024 20:06 Відповісти
Зовсім ні. З Америки. Штат New Jersey.
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19.09.2024 20:49 Відповісти
Голос с Брайтон-Бич?
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19.09.2024 20:08 Відповісти
Доречі, на Брайтон Біч зараз повсюди звучить українська. Не дай Боже, але так виглядає, що з такою владою, будете приїжджати туди вивчати українську.
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19.09.2024 20:47 Відповісти
Им бы там английский для начала выучить.
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19.09.2024 22:12 Відповісти
А хто тобі казав, що вони не вивчають? Звичайно, що вивчають.
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19.09.2024 22:35 Відповісти
Когда я там был крайний раз, то попадались такие, кто там прожил много лет,а по-английски говорили хуже, чем свежеэмигрировавшие. Забились в свою скорлупу и продолжают жить в ссср.
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19.09.2024 22:45 Відповісти
Ти говориш про еміграцю зі "совка". Я ж говорю про еміграцію по програмі U4U.
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19.09.2024 22:47 Відповісти
Не суть. Поддержка руZZкого имперского нарратива о том, что Украина настолько коррумпирована, что ей вообще нет смысла помогать - вот в чем я вижу твою проблему.
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19.09.2024 22:51 Відповісти
Тому я пишу українською, ти руzzкою. От якось так.
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19.09.2024 23:14 Відповісти
Нет, это не канает. Я тут пишу по-русски, чтобы орки читали и знали, что их тут не любят не потому, что они говорят на русском, а потому что они имперские твари. Или стоит напомнить о последнем прибежище негодяев, русскоязычных бойцах "Азова" и тыловых крысах в вышиванках, ворующих на суржике?

Украинским владею на неплохом литературном уровне и общаюсь на нем каждый день.
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20.09.2024 21:54 Відповісти
Справа не в тому, що в "Азові" дехто розмовляв кацапською. Справа в нації. Чи ти хоча коли був в Польщі? Поляки ніколи не будуть говорити до тебе кацапською, хоча і ті що зросли при комунізмі вивчали її в школах і знали її. Тільки польською або англійською. От тобі і нація і сила мови (а не какая разніца). От тому і Польща існує і процвітає.
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21.09.2024 00:11 Відповісти
1. В "Азове" большинство говорит по-русски, а не кое-кто.
2. Если будешь по не особо защищенной рации говорить на украинском - с большей вероятностью не выживешь.
3. В Польше жил и работал по рабочей визе 2 года, с коллегами общался на английском. В целом за границей говорю с местными на английском, с членами семьи - всегда на украинском.
4. В Польше есть диалекты и много своих проблем с самоопределением нации. Спроси у Силезцев.
5. Язык не является маркером свой-чужой для нации, иначе бы в США никогда не сделали государственным язык Британской Империи, а евреи не преподавали немецкий в Израиле.
6. Нация, которая хочет выжить и успешно конкурировать с другими, не должна ценить факт общения на языке выше совокупной полезности гражданина для нее.
7. Чем больше в государстве официального традиционализма и консерватизма, тем ближе оно к тоталитаризму.
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21.09.2024 01:46 Відповісти
Еще и имперцами остались ко всему прочему. РуZZкого можно вывезти из империи, но вывести империю из руZZкого невозможно.
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19.09.2024 22:46 Відповісти
Це він говорить кожен день - а віз і нині ТАМ
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19.09.2024 19:57 Відповісти
як гарно заспівав коли вже майже на пенсії...
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19.09.2024 19:59 Відповісти
І це знову - пустий піздьож.
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19.09.2024 20:04 Відповісти
Столтенберг: Чим більше зброї ми дамо Україні, тим швидше настане мир!
Амінь! Аллілуія ! Дійшло накінець!
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19.09.2024 20:04 Відповісти
Чим ближче до закінчення свого терміну - тим хоробрішає Столтенберг. Як тільки перестане бути генсеком - взагалі почне томагавки і тауруси вимагати!
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19.09.2024 20:06 Відповісти
Імпотенти.
Турки - в НАТО, але не вагаючись завалили кацапський бомбардуувальник.
А європейська частина НАТО просто облизується, глотаючи, і фіксуючи - десятки наближень, прольотів, перельотів та навіть влучань.
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19.09.2024 20:07 Відповісти
Сотню индейских топоров
Этого хватит чтоб руснявые аэродромы в хлам перемолоть
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19.09.2024 20:11 Відповісти
Бінго !!! Нарешті до них дійшло .
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19.09.2024 20:26 Відповісти
Люди, та схаменіться. Та чому у всьому винуватий Захід, а не ви зі своєю владою. Що ви зробили, щоби запобігти вторгненню у 2021-2022? Побудували дороги для кацапі?
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19.09.2024 20:54 Відповісти
В тому що торгує з орками та забезпечує їм 100 млрд. військовий бюджет, ще обслуговує винищувачу як Франція... Уряди Німеччини Британії та Франції цитую дослівно "мають цікаві економічні проекти з урядом Ірану" але обітцяють їх заморозити якщо підтвердиться передача ракет

дальше перелік продовжувати?
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19.09.2024 22:03 Відповісти
А Україна не торгувала з Кацапією? З 2014 до 2023 торгувала "аж гай шумів".
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19.09.2024 22:37 Відповісти
Які ж всі екси пАтужні!
Так добре бути ястребом війни за два тижні до звільнення, коли від тебе вже нічого не залежить і сам ти нікому не потрібен.
Де був цей тікток-воїн попередні 2,5 роки?
Банальний популізм з метою виправдання своїх попередніх помилок та бездіяльності.
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19.09.2024 20:32 Відповісти
Так хто заважає Заходу давати Україні багато зброї?
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19.09.2024 21:01 Відповісти
Мріє і дроче. Дроче та мріє. І обіцяє. І *******.
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19.09.2024 21:57 Відповісти
 
 