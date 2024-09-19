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Держдепартамент США (1583) зброя (7278) дозвіл (283)

США обговорюють із партнерами можливість застосування західної зброї по РФ, - Держдепартамент США

Держдепартамент США

США продовжують обговорювати із партнерами можливості дозволити Україні застосовування західної зброї по території РФ, втім кожна країна має право сама вирішувати це питання.

Таку позицію оприлюднив у четвер у Вашингтоні речник Держдепартаменту США Метью Міллер у контексті ухвалення Європарламентом резолюції із закликом зняти обмеження з України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Це те, про що ми говоримо із нашими союзниками й партнерами впродовж певного часу", - зазначив Міллер.

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Він нагадав, що деякі європейські країни, так само як і США, дозволили Україні використовувати певні види озброєнь по цілях у Росії в районі кордону.

"Щодо інших країн, вони, звісно, мають приймати власні рішення про те, який дозвіл вони надають на використання будь-якої зброї, яку передають Україні. І про це ми продовжимо говорити із нашими союзниками й партнерами", - зауважив представник Держдепу.

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Топ коментарі
+4
Сами во время войны не парились. Утюжили бомбами немецие и японские города на кизяк. В одном Токио за одну бомбардироку 100 000 тысяч человек убили. Больше, чем атомной бомбой. Ни про гуманизм не вспоминали, ни про эскалацию. А тут мнутся уже два года.
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19.09.2024 22:45
+3
Сенсу не більше ніж у підготовці імпотента до статевого акту.
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19.09.2024 22:33
+3
Ахаха, чоловіче, ти що з дуба впав, та держдеп забравши в нас ядерну зброю ..уй ложив на майбутнє держави Україна. Головне що вся ядерна зброя в руках їхнього колеґи з Москви опинилася, а на нас і наше майбутнє вони ходили товстенького
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19.09.2024 23:40
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"Це те, про що ми говоримо із нашими союзниками й партнерами впродовж певного часу", - зазначив Міллер. - про заборону для нанесення ударів Україною по території рашистської 3,14дерації(війскові цілі.склади ,аеродроми і т.д)
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19.09.2024 22:26 Відповісти
"США обговорюють із партнерами" - спеціалісти по мінету зайняті улюбленої справою?
Пояснюю: дві речі - "обговорення" та "мінет" вимагають майстерного володіння язиком.
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19.09.2024 22:30 Відповісти
Так брити були не проти бити Шторм Шедл по рашці - але США проти
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19.09.2024 22:31 Відповісти
Як пафосно звучить - брити не були проти бити по рашці Штормами, та що ці брити мають окрім кілька сотень цих нещасних Штормів щоб бити? Всі ці європейські нездари виглядають так нікчемно, що аж встидно
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19.09.2024 22:36 Відповісти
Головне почати а там і США підтягнуться
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19.09.2024 22:42 Відповісти
Ніхто нікуди підтягуватись не буде - все, закінчилась епоха відважних, жителі західних країн ніколи більше масово не візьмуть зброї до рук
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19.09.2024 22:48 Відповісти
Шоб вижити будуть змушені - Ізраіль теж не сама боиова нація в світі - але змушені вювати
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19.09.2024 22:52 Відповісти
Хто тобі сказав про "не саму бойову націю" ..?
Історію хоча б почитай ...
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19.09.2024 22:55 Відповісти
Друга світова
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19.09.2024 22:57 Відповісти
1- Величезна кількість євреїв хоробро воювало в багатьох арміях того часу ...
2 - Євреї стародавній народ і в них є що пригадати ще з античних часів
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19.09.2024 23:02 Відповісти
Проти кого твій Ізраїль воює? Назви мені скільки часу тривали ці "важкі" війни Ізраїлю і скільки там загинуло самих ізраїльтян? Та там від 1948 року дотепер загинуло стільки, скільки в нас за 2 місяці повномасштабки
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19.09.2024 23:00 Відповісти
Власними втратами вихваляються лише ідіоти і кацапи .
Судити про успіхи треба не по власним втратам , а по тому - скільки втрат ти завдав противнику !
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19.09.2024 23:04 Відповісти
Ізраїль воює тільки протів дурних арабів, перед рашею він розвів би ноги і все, та там і так половину євреїв розмовляє російською
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19.09.2024 23:09 Відповісти
То є так, але перспективи в євреїв теж не дуже оптимістичні. Араби хоч і дурні, але плодючі і багаточисельні, а якщо їм ще почне допомагати Кацапстан з Китаєм своїми технологіями, то вони цілком спроможні згодом відігратися.
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20.09.2024 01:07 Відповісти
Шось він не дуже розвів ноги, коли совок у ******* з ним воював , прикриваючись арапами, а вломив попіZдям так, шо "ніпабідімая і лігіндарная" драпала , покинувши танки, автомашини, БТРи, ЗРК 0 ракетами і літаки, забувши їх навіть вивести з ладу.
Здіти не треба, якшо гадки не маєш, телепню малолітній.
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20.09.2024 07:30 Відповісти
Для них хватить - там постіино кожен день запах крові віини - рашка так ні в яке порівняння з арабами - але ми теж не пальцем роблені - зброі в нас в рази менше а рашка 50 років стягувала
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19.09.2024 23:08 Відповісти
Брехня.
Фольклор спроствує.
"В мире нет бойца храбрей,
Чем испуганный еврей"
А зараз єврейці дають муслимам труси навиворіт понюхать.
Там досі іще яйця на люстрах та гілках не перещитали після пейджерів, а вже голови з руками
щитать почали, коли вокі-токі спрацювали
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20.09.2024 06:14 Відповісти
З танками штати дуже потужно підтягнулись. Десь рік нещасні 32 абрамси відправляли.
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19.09.2024 23:12 Відповісти
Та то ще шо!
ПЕТРИОТА джобама дав аж ОДНОГО.
А найобіцяв скілько???
А вам усе мало, ненажери!
Ось камадла ще найобіцяє, кишені відтопирте і губи розкатайте!
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20.09.2024 07:34 Відповісти
Сенсу не більше ніж у підготовці імпотента до статевого акту.
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19.09.2024 22:33 Відповісти
Сами во время войны не парились. Утюжили бомбами немецие и японские города на кизяк. В одном Токио за одну бомбардироку 100 000 тысяч человек убили. Больше, чем атомной бомбой. Ни про гуманизм не вспоминали, ни про эскалацию. А тут мнутся уже два года.
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19.09.2024 22:45 Відповісти
Бо США не хочуть остаточної конфронтації з росією, бо у гіпотетичній війні з китаєм штати чомусь сподіваються на нейтралітет росії.
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19.09.2024 23:15 Відповісти
В сша і росії , навіть зараз , чудова співпраця в енергетичній сфері , зокрема - в атомній ...
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19.09.2024 23:25 Відповісти
Ха !
На Дрезден сколько скинули ?
Пять "хиросим" или восемь?
По тротиловому эквиваленту
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20.09.2024 07:37 Відповісти
Не погано обговорюють. Жителі Торопця підтвердять
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19.09.2024 22:48 Відповісти
Через 10 років війни !
Без коментарів ...
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19.09.2024 22:53 Відповісти
Тверь должна была открыть к разуму дверь, но не хрена у расеи таких складов дохрена… потому как пить нужно бомбить!…
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19.09.2024 23:00 Відповісти
Знову вас казками годують. Жодні ракети не зупинять війну.
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19.09.2024 23:04 Відповісти
Так зупиняти війну ніхто не хоче, нікому не вигідно.
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19.09.2024 23:29 Відповісти
А повернення в Україну ядерної зброї держдеп не хоче з нами обговорити? Паскуди.
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19.09.2024 23:31 Відповісти
Ахаха, чоловіче, ти що з дуба впав, та держдеп забравши в нас ядерну зброю ..уй ложив на майбутнє держави Україна. Головне що вся ядерна зброя в руках їхнього колеґи з Москви опинилася, а на нас і наше майбутнє вони ходили товстенького
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19.09.2024 23:40 Відповісти
Отож бо. Ще в 14-му потрібно було подати позов в Міжнародний суд до гарантів на вішкодування збитків через недотримання ними своїх зобов'язань по Будапештському меморандуму. США з рашкою брали спільні зобов'язання, отже несуть спільну відповідальність, навіть якщо зобов'язання порушила одна з країн. Думаю рано чи пізно, але такий позов буде, якщо якась продажна паскуда з нашої влади не денонсує угоду, хоча навряд це неможливо провернути по тихому, бо без ВР не обійтись.
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19.09.2024 23:58 Відповісти
Он міжнародний суд визнав Путлера злочинцем і навіть видав ордер на арешт. І що? Також міжнародний суд засудив натаньяхо, так в США почалися зойки, що то ганебне рішення. І ніхто тих рішень не виконує. Щодо гарантій Будапештського меморандуму,то там, згідно того меморандуму, мали провести засідання ООН, власне кажучи - ото й усі гарантії. Засідання провели, агресора засудили, висловили занепокоєння. Короче, розвели нас з тим меморандумом, як лохів.одна втіха, що ми не одні такі, є ще Білорусь та Казахстан, в яких теж відібрали ядерну зброю.
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20.09.2024 01:28 Відповісти
По перше ви путаєте Міжнародний суд і Міжнародний кримінальний суд. По друге в меморандумі нічого нема про засідання ООН, а є пункт 2, в якому спільні зобов'язання гарантів (зверніть увагу на займенники "їх", "їхня", а не свої, свою) на підставі яких зобов'язання спільні, а не від кожного гаранта окремі. По третє, навіть якщо в суді не вдалося отримати конкретне рішення про компенсацію заподіяної шкоди, то ми отримали б величезний міжнародний резонанс, а держдеп навряд чи захотів би отримати величезний копняк під імідж США. Пепо своїм вояжем в Мінськ прикрив сраку не тільки сраку ***** і рашку від жорстких санкцій в 14-му, а й, як мінімум, сраку політичної еліти США від міжнародного осуду і позбавив Україну поставок американської зброї ще в 14-му, 15-му роках, що з великою вірогідністю зупинилило б *****. До речі єдиний український політик, яка вимагала діяти по меморандуму, була Юлька, але народу навішали лапші, що Порох в Мінську зупинив війну і красавчик. Навіть сьогодні ще є дебіли, які так вважають.
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20.09.2024 09:10 Відповісти
Импотенты обсуждают импотенцию с другими импотентами
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20.09.2024 07:27 Відповісти
https://t.me/Ol_Sharp/20555 Олег Шарп :
Україна отримає дозвіл на удари вглиб території РФ з використанням французьких та англійських ракет, але Росія до реального бойового застосування ракет про цей дозвіл не дізнається.
Дипломатичні джерела повідомили, що може бути досягнуто конфіденційної угоди, яка дозволяє Україні запускати крилаті ракети британського і французького виробництва по Росії з використанням елемента несподіванки, не розголошуючи це рішення доти, доки не буде запущено першу ракету.
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20.09.2024 23:13 Відповісти
 
 