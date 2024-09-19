США обговорюють із партнерами можливість застосування західної зброї по РФ, - Держдепартамент США

США продовжують обговорювати із партнерами можливості дозволити Україні застосовування західної зброї по території РФ, втім кожна країна має право сама вирішувати це питання.

Таку позицію оприлюднив у четвер у Вашингтоні речник Держдепартаменту США Метью Міллер у контексті ухвалення Європарламентом резолюції із закликом зняти обмеження з України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Це те, про що ми говоримо із нашими союзниками й партнерами впродовж певного часу", - зазначив Міллер.

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Він нагадав, що деякі європейські країни, так само як і США, дозволили Україні використовувати певні види озброєнь по цілях у Росії в районі кордону.

"Щодо інших країн, вони, звісно, мають приймати власні рішення про те, який дозвіл вони надають на використання будь-якої зброї, яку передають Україні. І про це ми продовжимо говорити із нашими союзниками й партнерами", - зауважив представник Держдепу.