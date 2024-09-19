США обговорюють із партнерами можливість застосування західної зброї по РФ, - Держдепартамент США
США продовжують обговорювати із партнерами можливості дозволити Україні застосовування західної зброї по території РФ, втім кожна країна має право сама вирішувати це питання.
Таку позицію оприлюднив у четвер у Вашингтоні речник Держдепартаменту США Метью Міллер у контексті ухвалення Європарламентом резолюції із закликом зняти обмеження з України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Це те, про що ми говоримо із нашими союзниками й партнерами впродовж певного часу", - зазначив Міллер.
Він нагадав, що деякі європейські країни, так само як і США, дозволили Україні використовувати певні види озброєнь по цілях у Росії в районі кордону.
"Щодо інших країн, вони, звісно, мають приймати власні рішення про те, який дозвіл вони надають на використання будь-якої зброї, яку передають Україні. І про це ми продовжимо говорити із нашими союзниками й партнерами", - зауважив представник Держдепу.
Будь ласка, зачекайте...
Пояснюю: дві речі - "обговорення" та "мінет" вимагають майстерного володіння язиком.
Історію хоча б почитай ...
2 - Євреї стародавній народ і в них є що пригадати ще з античних часів
Судити про успіхи треба не по власним втратам , а по тому - скільки втрат ти завдав противнику !
Здіти не треба, якшо гадки не маєш, телепню малолітній.
Фольклор спроствує.
"В мире нет бойца храбрей,
Чем испуганный еврей"
А зараз єврейці дають муслимам труси навиворіт понюхать.
Там досі іще яйця на люстрах та гілках не перещитали після пейджерів, а вже голови з руками
щитать почали, коли вокі-токі спрацювали
ПЕТРИОТА джобама дав аж ОДНОГО.
А найобіцяв скілько???
А вам усе мало, ненажери!
Ось камадла ще найобіцяє, кишені відтопирте і губи розкатайте!
На Дрезден сколько скинули ?
Пять "хиросим" или восемь?
По тротиловому эквиваленту
Без коментарів ...
Україна отримає дозвіл на удари вглиб території РФ з використанням французьких та англійських ракет, але Росія до реального бойового застосування ракет про цей дозвіл не дізнається.
Дипломатичні джерела повідомили, що може бути досягнуто конфіденційної угоди, яка дозволяє Україні запускати крилаті ракети британського і французького виробництва по Росії з використанням елемента несподіванки, не розголошуючи це рішення доти, доки не буде запущено першу ракету.