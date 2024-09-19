МЗС про пропозиції щодо статусу Криму: Територіальна цілісність України не може бути предметом для компромісів

Міністерство закордонних справ увечері в четвер, 19 вересня, заявило про неприпустимість компромісів стосовно територіального статусу Криму після того, як глава польського МЗС Радослав Сікорський запропонував передати його під мандат ООН та провести там референдум.

Відповідний коментар "щодо неприйнятних пропозицій на тему майбутнього статусу Автономної Республіки Крим і міста Севастополь" опублікований на сайті МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

"Територіальна цілісність України ніколи не була і не може бути предметом для обговорення чи компромісів. Крим — це Україна. Крапка.

На боці України наші Сили Оборони, партнери, Статут ООН та міжнародне право.

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Крим – це центр ваги європейської архітектури безпеки. Її повноцінне відновлення можливе лише після повної деокупації всієї території України, включно з українським півостровом.

Очікуємо подальшої рішучої підтримки партнерів, щоб примусити Росію повернутися до поваги до міжнародного права і Статуту ООН, вивести свої війська та озброєння з усієї суверенної території України та відновити її територіальну цілісність, а також притягнути Росію до відповідальності за її агресію проти України і за всі скоєні злочини.

Всі зусилля мають бути спрямовані на те, щоб швидше досягти цих цілей, а не задовольняти, у той чи інший спосіб, апетити Кремля за рахунок інтересів України і міжнародного права.

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Президент України у рамках Формули миру запропонував чітке бачення досягнення всеохоплюючого, справедливого та тривкого миру для України та світу. Запрошуємо всіх, хто поважає міжнародне право та Статут ООН, доєднатися до зусиль зі впровадження Формули миру як єдиного шляху до відновлення справедливого та сталого миру в Європі", - йдеться у коментарі МЗС України.

МЗС України не уточнило, чому опублікувало цей коментар, але він з’явився після того, як глава МЗС Польщі Сікорський запропонував віддати Крим ООН для проведення референдуму.