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Крим (14079) МЗС (4020) Сікорський (200)

МЗС про пропозиції щодо статусу Криму: Територіальна цілісність України не може бути предметом для компромісів

МЗС України

Міністерство закордонних справ увечері в четвер, 19 вересня, заявило про неприпустимість компромісів стосовно територіального статусу Криму після того, як глава польського МЗС Радослав Сікорський запропонував передати його під мандат ООН та провести там референдум.

Відповідний коментар "щодо неприйнятних пропозицій на тему майбутнього статусу Автономної Республіки Крим і міста Севастополь" опублікований на сайті МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

"Територіальна цілісність України ніколи не була і не може бути предметом для обговорення чи компромісів. Крим — це Україна. Крапка.

На боці України наші Сили Оборони, партнери, Статут ООН та міжнародне право.

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Крим – це центр ваги європейської архітектури безпеки. Її повноцінне відновлення можливе лише після повної деокупації всієї території України, включно з українським півостровом.

Очікуємо подальшої рішучої підтримки партнерів, щоб примусити Росію повернутися до поваги до міжнародного права і Статуту ООН, вивести свої війська та озброєння з усієї суверенної території України та відновити її територіальну цілісність, а також притягнути Росію до відповідальності за її агресію проти України і за всі скоєні злочини.

Всі зусилля мають бути спрямовані на те, щоб швидше досягти цих цілей, а не задовольняти, у той чи інший спосіб, апетити Кремля за рахунок інтересів України і міжнародного права.

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Президент України у рамках Формули миру запропонував чітке бачення досягнення всеохоплюючого, справедливого та тривкого миру для України та світу. Запрошуємо всіх, хто поважає міжнародне право та Статут ООН, доєднатися до зусиль зі впровадження Формули миру як єдиного шляху до відновлення справедливого та сталого миру в Європі", - йдеться у коментарі МЗС України.

МЗС України не уточнило, чому опублікувало цей коментар, але він з’явився після того, як глава МЗС Польщі Сікорський запропонував віддати Крим ООН для проведення референдуму.

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Топ коментарі
+12
Тре Холмщину передать в ООН, с последующим в нашу пользу референдумом.
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19.09.2024 23:20
+11
Сікорський міг би запропонувати референдум у Гданську...
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19.09.2024 23:34
+10
Сікорський повівся, як кремлівська консерва. Хоча старий Фройд посперечався б щодо слова "як".
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19.09.2024 23:17
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Крим - це Україна
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19.09.2024 23:03 Відповісти
Від словесної констатації реальність, на жаль, не зміниться.
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20.09.2024 09:10 Відповісти
Учитывая то что парашка это империя а все империи рано или поздно распадаються-все рано или поздно изменится. Главное никогда не признавать официально потерю части своих территорий. Никогда не призновать крым российским. Думаете Греки глупые что не признают северный Кипр Турецким? Хотя Турция значительно сильнее Греции в военном плане. И самое главное:территориальные уступки Парашке-только увелиат ее аппетит но не будут способствовать миру. Как это с Гитлером было. Мы ведь уже один раз отдали Крым без боя-и что на этом всем закончилось?
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20.09.2024 10:15 Відповісти
Якщо виставлять питання продовження/завершення війни у залежність від визнання ряду наших територій російськими (наприклад Криму), і західні партнери таку умову підхоплять і підтримають, то у нас просто не залишиться вибору.
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20.09.2024 10:39 Відповісти
Який к х.ям референдум?! Хай у себе проводить, щур кремлівський.
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19.09.2024 23:07 Відповісти
Сікорський міг би запропонувати референдум у Гданську...
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19.09.2024 23:34 Відповісти
Сікорський повівся, як кремлівська консерва. Хоча старий Фройд посперечався б щодо слова "як".
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19.09.2024 23:17 Відповісти
Фрейд чи Фродо?
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19.09.2024 23:36 Відповісти
Та обидва крутять пальцем коло скроні, дивлячись на ******* "дипломатію".
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20.09.2024 07:56 Відповісти
Тре Холмщину передать в ООН, с последующим в нашу пользу референдумом.
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19.09.2024 23:20 Відповісти
Спочатку замінити всі держані органи влади, інституції, населення на українців, і вже потім, років через 10, провести референдум.
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20.09.2024 08:00 Відповісти
А референдум проводити навіщо? Щоби комусь з закордонних політиканів догодити?
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20.09.2024 08:08 Відповісти
Все як хотів Сікорський відносно Криму!
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20.09.2024 08:16 Відповісти
Оказывается главный лях, як оте лiцо кавказской национальности - гарячий, як свiже кiнське лайно, ще й тупе, як сибiрський валянок, бо сам не розумiе шо ляпнув.
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19.09.2024 23:25 Відповісти
Свинособака занюхнула з валізки і почалися конвульсії. ))
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19.09.2024 23:53 Відповісти
Путин не вечен, также как и вся *********. После того как откинет коньки можно вполне на дипломатическом уровне при поддержке крымских татар вернуть обратно. А пока что не давать забывать. Все элементарно
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20.09.2024 04:59 Відповісти
Ты простой татарин? Как по мне то ты чурка кацапская
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20.09.2024 07:42 Відповісти
1. Доживіть до того моменту, коли пуйло здохне.
2. Киримли себе вже показали у 14-му, як вони готові обстоювати рідну землю (фізично).
3. Де зара Меджліс та чого варта ******* дипломатія?
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20.09.2024 08:15 Відповісти
А главзеб - с.ыкло, за рататуйство сикорского не вызвал посла на кылым и не вручил ноту протеста, за призыв к отчуждению нашей территории.
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19.09.2024 23:39 Відповісти
Шоби пан пояснив хто тут бидло ?
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19.09.2024 23:55 Відповісти
у Сікорського з Зелею один ділер на двох
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20.09.2024 00:29 Відповісти
Как сказал Киса Воробьянинов торг здесь неуместен.
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20.09.2024 00:52 Відповісти
Шото не віриться в правдивість такого заклику Дерьмака через Сибігу. У дуету був план Стамбульських похорон, де про Крим 15 років ніхто мови не веде. Тепер у параноїка є його план перемоги, з яким він виступить в ООН і покаже Трампу. В Україні він не відомий. Через що він хамив Сікорському невідомимо, з закликів Дерьмакових стряпчих убачається, що це сам Сікорський нахамив Бубону із біженцями,із ракетами, із Кримом хамить. і взагалі Польща не той партнер.
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20.09.2024 01:14 Відповісти
можете везти мову про крым, а толку? забрати у ядернои держави?
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20.09.2024 06:30 Відповісти
как два пальца .....
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20.09.2024 06:39 Відповісти
ну два пальца можно и все
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20.09.2024 06:42 Відповісти
Мыу ядерной смехдержавы забрали часть Курской бласти-и чо?))))
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20.09.2024 10:18 Відповісти
дебил
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20.09.2024 15:56 Відповісти
"Червоні лінії малюєте"? Ми це вже чули неодноразово від западних сцикунів.
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20.09.2024 18:20 Відповісти
Сикорский ,не открывай рот ,а то кишки простудишь
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20.09.2024 06:40 Відповісти
Схоже влада дуже хоче посваритись з Польщею ,так би реагували в підігравані москві на Угорщину і Словачину та де нам, Україною до цієї пори транспортуются нафта і газ на яких рашисти щорічно заробляють понад 6 мільярдів євро.
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20.09.2024 07:28 Відповісти
Сзоже пшек перднув в калюжу, і йому це наглядно пояснюють, що не так?
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20.09.2024 07:44 Відповісти
Ага, а "будь-які ідеї щодо закінчення війни не можуть предметом розмов, бо це ставить під ризик подальше правління Найвеличнішого та його придворних".
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20.09.2024 09:08 Відповісти
Ну зрозуміло. Яке закінчення війни? Малолєткі бухаються піво під російську музику, пєнси торчать від російських серіалів, усіх інших хто попався тягнуть на бойню, а гундос може правити так вічно прикриваючись військовим станом, нащо щось змінювати, хто рахує ті трупи, 50-100тис на рік, не питання. Країна м'ясників якихось.
ps Вже десять років усі живуть без криму, але не можуть уявити своє існування без нього, дуже смішний жарт.
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20.09.2024 09:27 Відповісти
Чуваче, ти прапорець біля свого ніку зміни, якшо ти називаєш визвольну війну "бойнею".
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20.09.2024 18:25 Відповісти
 
 