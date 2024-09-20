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Зеленський (22411) санкції (11290)

Зеленський ввів санкції проти фізичних і юридичних осіб РФ, Ірану та Китаю

Володимир Зеленський

У четвер, 19 вересня, президент Володимир Зеленський підтримав рішення Ради національної безпеки й оборони (РНБО) щодо впровадження нових санкцій.

Відповідні укази №638/2024 та №639/2024 оприлюднені на сайті Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський запровадив обмеження проти низки фізичних та юридичних осіб Росії, Ірану та Китаю.

Так, введено санкції проти шістьох громадян РФ, Ірану та КНР терміном на 10 років, а також проти 43 компаній цих країн. Зокрема, до санкційного списку потрапили Повітряно-космічні сили Корпусу вартових ісламської революції, Іранські авіалінії, низка науково-дослідних інститутів та підприємств РФ, а також компанії, зареєстровані в КНР.

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Указом президент також запровадив санкції проти двох російських підприємств – ТОВ "Завод суднової світлотехніки "Маяк"" і Федерального казенного підприємства "Казанський державний казенний пороховий завод".

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Топ коментарі
+8
Единственный кто в мире вводит эффективные санкции против Ирана это Израиль.
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20.09.2024 00:10
+6
Зєля, не шкодуючи сил, вдає з себе олігофрена

цікаво, навіщо?

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20.09.2024 00:25
+5
Та ні, як раз якісний..
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20.09.2024 00:35
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Единственный кто в мире вводит эффективные санкции против Ирана это Израиль.
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20.09.2024 00:10 Відповісти
знову неякісний кокаїн?
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20.09.2024 00:16 Відповісти
Та ні, як раз якісний..
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20.09.2024 00:35 Відповісти
В тебе точно?
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20.09.2024 01:38 Відповісти
Точно КНР, а не КНДР? Не переплутали?
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20.09.2024 00:18 Відповісти
Зєля, не шкодуючи сил, вдає з себе олігофрена

цікаво, навіщо?

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20.09.2024 00:25 Відповісти
Все очень просто, изначально - это естественное его состояние.
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20.09.2024 01:33 Відповісти
(⁠+⁠_⁠+⁠)🤡🤣
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20.09.2024 01:16 Відповісти
А за отих, опозажопних ригоАНАЛІВ та отим Служкам, яким допоміг з мєнєньджарами з ОПУ, потужно утікти, з Краденими грошима, з України?? Мабуть, таки забув!?? Акакаяразніца ?
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20.09.2024 01:31 Відповісти
Вы так пишете, будто он понимает что и зачем он подписывает
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20.09.2024 03:49 Відповісти
А шо тут не зрозумілого - спочатку підписує "шо", а потім " навіщо".
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20.09.2024 04:01 Відповісти
Я один раз имел неосторожность послушать это веселино-кретино без суфлера и подготовленной речи, а вживую, так сказать в реальном времени.

Он вообще слабо понимает, кто он и зачем он.

Простите меня, я голосовал за это в 2019
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20.09.2024 04:04 Відповісти
Зеленський ввів санкції проти фізичних і юридичних осіб РФ, Ірану та Китаю. Введено санкції проти шістьох громадян РФ, Ірану та КНР терміном на 10 років.

А чого саме на 10 років? По Фрейду? Воно планує царювати не менше ніж 10 років?
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20.09.2024 04:30 Відповісти
Як не відосік так це піарчик ,все для аплодисментів.
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20.09.2024 06:42 Відповісти
 
 