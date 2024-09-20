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Китай (4350) США (20980) флот (299)

ВМС США готуються до можливої війни з Китаєм до 2027 року

Військовий флот США готується до можливої війни з Китаєм до 2027 року

У новій стратегії на 2024 рік, яку ухвалили військово-морські сили США, однією з цілей вказано "готовність до можливості війни з Китайською Народною Республікою до 2027 року"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки". 

Що передбачає стратегія?

У командуванні ВМС стверджують, що у США є й інші конкуренти, з якими потрібно боротися, зокрема Росія, Іран і ліванське угруповання бойовиків "Хезболла".

Китай визначено як головний виклик для сил США, а 2027 рік вказано на основі оцінок про потенційну дату вторгнення Китаю в Тайвань, розповіла керівниця військово-морських операцій, адмірал Ліза Франкетті. 

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Як йдеться в документі, інша основна мета ВМС США - "посилення довгострокової переваги".

Нова стратегія загалом спрямована на готовність протистояти зростаючим викликам з боку Китаю та із розгортанням передових технологій.

Крім того, навігаційний план для військово-морського флоту Америки" (2024 NAVPLAN) передбачає прискорення будівництва нових кораблів і зміцнення флоту з використанням нових технологій.

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Також у плані йдеться про скорочення затримок у технічному обслуговуванні кораблів, підводних човнів і літаків, масштабування автономних систем озброєння та активізацію зусиль із набору персоналу.

За даними видання The Hill, наразі Китай володіє найбільшим у світі військово-морським флотом, а США в цьому питанні значною мірою покладаються на системи штучного інтелекту, вважаючи, що ШІ зможе в майбутньому серйозно змінити природу війни.

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Топ коментарі
+18
спочатку вигодували свиню а тепер не розуміють що з нею робити
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20.09.2024 09:09
+17
довбні, війна вже йде, і ви поки-що програєте.
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20.09.2024 09:10
+11
Какой такой вайны? У Китая же есть ЯО. Нужно сдаться и дагавариться пасередине, а самому спрятаться за океаном, как говорит Трамп.
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20.09.2024 09:31
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спочатку вигодували свиню а тепер не розуміють що з нею робити
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20.09.2024 09:09 Відповісти
Свиню відгодовують щоб зарізати і з"їсти. Дядько Сем розумний...
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20.09.2024 09:37 Відповісти
довбні, війна вже йде, і ви поки-що програєте.
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20.09.2024 09:10 Відповісти
Так и есть. На Западе то ли полные долбоепы то ли слепые, если до сих пор не увидели что Китай уже воюет. Только руками своих союзников типо рашки, северной кореи и Ирана. Как говорит китайская мудрость, умный китаец ждет пока дураки воюют а китаец ждет пока труп врага проплывет мимо по реке.
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20.09.2024 09:35 Відповісти
А могли б готуватись до шашликів.
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20.09.2024 09:19 Відповісти
Китай без головних союзників параші, ірану та північної кореї не наважиться рипатись
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20.09.2024 09:20 Відповісти
Він рипнеться в Тайвань і почнеться
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20.09.2024 09:41 Відповісти
Какой такой вайны? У Китая же есть ЯО. Нужно сдаться и дагавариться пасередине, а самому спрятаться за океаном, как говорит Трамп.
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20.09.2024 09:31 Відповісти
А реально, Китай нападет только в одном случае, если Украине дадут проиграть и если ***** отдадут хоть один метр Украины. Думаете почему Китай сейчас настаивает о перемирии в Украине? Потому что Китаю нужен прицидент что международно признанные границы при желании сильного можно двигать куда угодно и мировая общественность на ето закроет глаза.
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20.09.2024 09:59 Відповісти
на заході, до того ж йде вйіна між лівими (троцкістами) і правими. в більшості країн ліві або мають владу, або суттєво впливають. для лівих перемога китаю - мрія.
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20.09.2024 10:25 Відповісти
Виростили ще одного монстра. А українці ще коли казали що пора давити різних ''імператорів''. Так ви вигадали ескалації та понамальовували червоних ліній
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20.09.2024 09:37 Відповісти
Та ну нафиг... Ещё этого не хватало... .
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20.09.2024 09:49 Відповісти
За даними видання The Hill, наразі Китай володіє найбільшим у світі військово-морським флотом

З вашою допомогою. кісінджеру подякуйте за це. Відірвали китай від срср?
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20.09.2024 09:50 Відповісти
а скільки було пафосу! от, ми зараз інвестуємо в 3-й світ з диктаторськими режимами, там почнеться економічне зростання, з'явиться середній клас, який буде рушієм демократичних перетворень в тих країнах. ага, перетворились, перевіряй.
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20.09.2024 10:29 Відповісти
Їжте та не обляпайтесь
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20.09.2024 11:49 Відповісти
що ж, побачимо кінець ще однієї імперії

хоча при розпаді будь-якої імперії в усі боки летить купа лайна, нажаль
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20.09.2024 10:19 Відповісти
"готуються" і "готовність до можливості" - дві абсолютно різні речі
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20.09.2024 10:27 Відповісти
Не шашлики та холодець, а реальна підготовка? Лохи! А у нас Нелох!
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20.09.2024 12:20 Відповісти
 
 