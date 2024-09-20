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армія рф (16162) росія (63568) Курськ (845)

РФ передбачала вторгнення ЗСУ на Курщину за кілька місяців і намагалася запобігти цьому, - The Guardian

Росія місяцями знала про плани вторгнення ЗСУ у Курську область

Російське військове командування знало про вторгнення України в Курську область за кілька місяців до нього і розробляло плани для запобігання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian із посиланням на документи, які українська армія захопила на покинутих російських позиціях в регіоні.

Зазначається, що викриття відповідних документів робить безлад серед російських військ після початку Курської операції "ще більш ганебним".

Документи, передані Guardian, також розкривають занепокоєння Росії щодо морального духу в військових під Курськом, яке посилилося після самогубства солдата на фронті, який, як повідомляється, перебував у "тривалому стані депресії через свою службу в російській армії".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чотирьох строковиків армії РФ полонили бійці на Курщині. ВIДЕО

Проблеми з моральним духом у російських військових

Видання пише, що командири підрозділів отримують вказівки забезпечити щоденне споживання солдатами російських державних ЗМІ для підтримання їхнього"психологічного стану".

Наприкінці серпня The Guardian зустрілося з українськими спецпідрозділами, які вилучили документи через кілька годин після виходу з території Росії. Військові повідомили, що вони вилучили російські документи МВС, ФСБ і армії з будівель у Курській області, а пізніше надали їх для перегляду і фотографування.

Деякі з документів - це роздруковані накази, розіслані різним підрозділам, інші - рукописні журнали, що фіксують події та проблеми на конкретних позиціях. Найбільш ранні записи датуються кінцем 2023 року, тоді як найсвіжіші документи - лише за шість тижнів до початку вторгнення України в Курську область 6 серпня.

Читайте також: ЗСУ зупинили контрнаступ російських військ на Курщині, - комендатура

Документи переважно походять з підрозділів 488-го гвардійського мотострілецького полку ЗС РФ, зокрема з другої роти його 17-го батальйону.

Попередження про плани операції ЗСУ

Російські військові документи містять багатомісячні попередження про можливе вторгнення в Курську область і спробу захопити Суджу, що вже більше як місяць перебуває під українським контролем.

Так, у записі від 4 січня йшлося про "потенційну можливість прориву державного кордону" українською армією і наказувалося посилити підготовку до відбиття будь-якого нападу.

19 лютого командири підрозділів були попереджені про плани України "швидко просунутися з Сумської області на російську територію на глибину до 80 км, щоб створити чотириденний "коридор" до прибуття основних підрозділів української армії на бронетехніці, пише Guardian.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужний був проти наступу на Курщину, - Politico

У середині березня прикордонні підрозділи отримали наказ посилити оборонні рубежі й "організувати додаткові навчання для керівництва підрозділів і опорних пунктів щодо належної організації оборони" в рамках підготовки до транскордонної атаки українських військ.

У середині червня з'явилося більш конкретне попередження про українські плани "в напрямку Юнаківка - Суджа, з метою взяття під контроль Суджі, що дійсно сталося в серпні.

Також передбачалося що Україна спробує зруйнувати міст через річку Сейм, щоб перервати російські лінії постачання в регіоні, що згодом і сталося. У червневому документі нарікали на те, що російські підрозділи, дислоковані на фронті, "укомплектовані в середньому лише на 60−70% і в основному включають резервістів зі слабкою підготовкою".

Коли 6 серпня розпочався наступ українських військ, багато російських солдатів залишили свої позиції, і за тиждень Україна повністю взяла під контроль Суджу.

"Вони втекли, навіть не евакуювавшись і не знищивши свої документи", - сказав член групи спеціальних операцій, який вилучив документи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кремлі не бачили звернення жителів Суджі про відкриття коридору для евакуації, - Пєсков

Російська тактика за останній рік

Документи також дають уявлення про російську тактику за останній рік, в одному випадку йдеться про необхідність створення окопів-приманок і позицій, щоб збити з пантелику українські розвідувальні безпілотники.

"Необхідно створити макети танків, бронетранспортерів і артилерійських установок, а також манекени солдатів, які повинні періодично переміщатися", - йдеться в одному з наказів.

У ньому додається, що на хибні позиції слід відправити кілька солдатів, які вночі розпалюватимуть вогнища і ходитимуть зі смолоскипами, а також про те, що Росія має створити радіоперемовини про позиції-приманки з метою їхнього перехоплення.

Наразі незрозуміло, чи були такі позиції коли-небудь створені, зокрема, члени українського підрозділу, які протягом останніх тижнів використовували розвідувальні безпілотники в цьому районі, повідомили Guardian, що не бачили жодних доказів існування таких позицій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прагнення Путіна збільшити чисельність своєї армії є "обґрунтованим", але ці наміри зіткнуться з перешкодами, - британська розвідка

Як пише Guardian, за сухими, звивистими офіційними формулюваннями ховаються ознаки серйозних проблем з моральним духом на фронті.

Самогубство російського солдата

"Аналіз поточної ситуації щодо самогубств свідчить, що питання загибелі військовослужбовців внаслідок суїцидальних проявів залишається напруженим", - йдеться в одному із записів.

У ньому також повідомляється про інцидент, який, як зазначено, стався 20 січня цього року, коли солдат строкової служби зайшов у літню вбиральню на вартовому посту і вистрілив собі в живіт.

"Розслідуванням інциденту встановлено, що причиною самогубства і смерті став нервово-психологічний зрив, викликаний тривалим перебуванням у стані депресії через службу в російській армії", - йдеться в рукописному рапорті.

Також читайте: У Росії планують звільняти від суду за участь у війні проти України

Щоб запобігти подальшим подібним інцидентам, російським командирам підрозділів наказано виявляти військовослужбовців, які "психічно не готові до виконання службових обов’язків або схильні до девіантної поведінки, організовувати їх перерозподіл і переведення до військово-медичних закладів".

Крім того, солдатам слід приділяти 5−10 хвилин на день, а також одну годину на тиждень політичним інструктажам, "спрямованим на підтримання і підвищення політичного, морального і психологічного стану особового складу".

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Топ коментарі
+29
100%% рашисти ВСЕ знали!!! якісь єрмачки з баканаФФими давно позливали всі операції ЗСУ.....

Позивний Тайфун: У полоненого росіянина були папери - де які наші бригади. 38-ма бригада ще навіть не заїхала на Шахтарське, а у ньoгo булo записанo, щo за 3 тижні вoни там будуть

Джерело: https://censor.net/ua/r3508855
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20.09.2024 10:17
+26
Якщо знав дерьмак-знали касаби!
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20.09.2024 10:23
+23
Піврічний звіт ЦРУ представлений президенту Байдену ‎03.‎06.‎2024 року. В розділі IV (Європа, союзники) пункт 3 (Україна):
«...рівень проникнення розвідувальних структур Російської Федерації в систему державного і військового управління досяг рівня «повної оперативної та перспективної поінформованості» щодо рішень і планованих дій керівництва України...»
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20.09.2024 10:37
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100%% рашисти ВСЕ знали!!! якісь єрмачки з баканаФФими давно позливали всі операції ЗСУ.....

Позивний Тайфун: У полоненого росіянина були папери - де які наші бригади. 38-ма бригада ще навіть не заїхала на Шахтарське, а у ньoгo булo записанo, щo за 3 тижні вoни там будуть

Джерело: https://censor.net/ua/r3508855
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20.09.2024 10:17 Відповісти
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20.09.2024 10:19 Відповісти
Це кремлівський карлик наспівав зе гардіан ?
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20.09.2024 10:18 Відповісти
"Документи, передані Guardian" - це хто ж їм передав документи, цікаво?
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20.09.2024 10:35 Відповісти
А прочитать статью слабо ?
Передали украинские военные
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20.09.2024 11:18 Відповісти
А разве нужно читать что то, кроме заголовков????
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20.09.2024 12:05 Відповісти
Іноземній газеті на другий день ??
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20.09.2024 17:24 Відповісти
Это уже детали.
Но пока никто не выступил с опровержением
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20.09.2024 19:39 Відповісти
Хто, військові ? Будуть "світитися ??
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23.09.2024 13:07 Відповісти
Жалюгідна західна преса перетворилась на філіал рашатудей!
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20.09.2024 10:20 Відповісти
Піврічний звіт ЦРУ представлений президенту Байдену ‎03.‎06.‎2024 року. В розділі IV (Європа, союзники) пункт 3 (Україна):
«...рівень проникнення розвідувальних структур Російської Федерації в систему державного і військового управління досяг рівня «повної оперативної та перспективної поінформованості» щодо рішень і планованих дій керівництва України...»
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20.09.2024 10:37 Відповісти
Незрозуміло, як же наші воюють ??
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20.09.2024 17:25 Відповісти
А наші жалюгідні керманичі у філію фсб
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20.09.2024 10:45 Відповісти
100 % !!
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20.09.2024 11:12 Відповісти
шо то так готовились судя по резалтам как мы 2022)
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20.09.2024 10:22 Відповісти
Ага! "Передбачала"!!! Всі ці "предбачення" - то агентурні звіти єрмачні.
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20.09.2024 10:23 Відповісти
Якщо знав дерьмак-знали касаби!
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20.09.2024 10:23 Відповісти
***** та ваша піздьож, передбачала?? То писали раніше що взагалі незнали, то вже придумали що передбачала
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20.09.2024 10:24 Відповісти
Додуматися до такого варіанту розвитку подій не складно. Мабуть не сприйняли серйозно такий можливий крок українців.
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20.09.2024 10:36 Відповісти
Я думаю що спийняли серьйозно але коли прорахували все то зрозуміли безперспективність цього
плану і що великої шкоди їм це не принесе і довго це вторгненя не буде, да і зв,язування українських резарвів їм вигідне. Доречі перші полонені казали що їх попереджали що буде якась атака ,така інформація проскакувала.
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20.09.2024 12:07 Відповісти
Мабуть виключили можливість атаки ЗСУ через вочевидь складну для ЗСУ ситуацію на східному фронті. Бо резерви ЗСУ (на думку ГШ РФ) були конче потрібні на сході.
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20.09.2024 12:08 Відповісти
Я бачив, як вони були готові. Вкрали все, навіть зуби дракона 😂
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20.09.2024 10:28 Відповісти
Дерьмак знав та сповистив
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20.09.2024 10:32 Відповісти
Думаю, що хтось і передбачав. Не потрібно бути стратегами, щоб додуматися до такого варіанту розвитку подій. Але байдужість, надія на авось, місцева корупція зробили своє.
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20.09.2024 10:34 Відповісти
Не потрібно бути великими стратегами, щоб прийти до висновку: прориву ЗСУ в Курській області не буде, бо сили ЗСУ вочевидь потрібні на сході. А якщо і буде, то у вигляді обмеженої рейдової операції відносно малими силами на відносно малу глибину.
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20.09.2024 12:25 Відповісти
Так оно и есть.
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20.09.2024 10:39 Відповісти
Що тут сенсаційного? До цього були прориви РДК та інших.Ну так після такого - звичайно, що будуть вказівки про посилення, поглиблення і т.д. Чи й не сенсація, пентюхи...З ротних документів вони дізнались.... ...які там таємниці? Про зміну білизни? Перщий взвод міняється з другим....Тупорилі вкидоси ні про що
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20.09.2024 10:42 Відповісти
РДК робили прориви з Харківської в Білгородську області.
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20.09.2024 11:22 Відповісти
І з сумської ...
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20.09.2024 11:29 Відповісти
Але виступив путін і заспокоїв. Порадив смажити ШАШЛИКИ!)))
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20.09.2024 10:56 Відповісти
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20.09.2024 10:59 Відповісти
Хєрня якась.
Не могли вони свідомо так облажатись.
Хоча б строковиків прибрали з напрямку головного удару. Тепер міняй їх на хвошЬІздов з "Азова" на ганьбу всієї кацапляндії.
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20.09.2024 11:03 Відповісти
Мабуть наш генштаб теж заздалегідь знав деякі оперативні плани ворога у Курській області.
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20.09.2024 11:37 Відповісти
Знав, бо просковзувала інфа, що русня готується після Вовчанська ще наступати на Суми.
Але де ж те угруповання, яке теоретично мало дати зустрічний бій?
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20.09.2024 11:51 Відповісти
Мабуть то були оперативні плани прикриття оперативного плану
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20.09.2024 12:13 Відповісти
V odnom kanale, kotorij jakobi postit insaidi iz Gosdumi RF pisali, chto eto namerennij sabotazh generalov - mestj putinu za razgrom Minoboron i massovije aresti *******.
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20.09.2024 12:23 Відповісти
І кому гірше зробили? Це у самих військових голови полетять за провал на курвщині.
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20.09.2024 12:26 Відповісти
Nu mozhet im teratj nechego ili rasschitivajut kak-to vikrutitsja. V lubom sluchaje, pishut chto mezhdu putinim s klanom Patrusheva i generalitetom idet protivostojanije. Diktatoru merewitsja mnimij ili nastojawij zagovor i on arestovivaet to odnogo to drugogo, a nekotorih nahodjat mertvimi. U puila javno paranoja i on somnevajetsja v lojalnosti kazhdogo. No vseh kogo on schitaet javno nelojalnimi ubratj srazu boitsja, poetomu dejstvujet postepenno. A generali... nu vot kak naprimer vishlo, chto Ukraina sdelala novij proriv v kurskuju oblast, a rossvojska ne predupredili etot proriv i sreagirovali lenivo s zapozdaniem? Vse vedj vidno s neba.
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20.09.2024 15:55 Відповісти
Пишуть... Хочете, дам інший канал, в якому пишуть, що ***** давно вже мертве, а країною керує "політбюро" на чолі з патрушевим? Між іншим, той канал таки має інсайди: передбачив блокування Ютуба, і попередив на атаку на Ізраїль 13 квітня за добу до неї.
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20.09.2024 15:58 Відповісти
Якщо "передбачали" , тоді дерьмак - патріот України ...
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20.09.2024 11:03 Відповісти
Готувалися кілька місяців і обісралися.
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20.09.2024 11:04 Відповісти
хто цю юхню ще читає.
не видавництва, а жовтюща преса.
майже всі.
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20.09.2024 11:05 Відповісти
в огороді бузина, в Києві дядько. Про що стаття?? Намішали улілякої всячини, і про вторгнення, і про самогубства. Хрєн шо, карочє.
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20.09.2024 11:05 Відповісти
Короче, після вичитки коментів: 73/43%зебілам й досі "не зрозуміло" (спецом в лапках), що оперативний задум Генштабу ЗСУ стосовно прориву на курщину був злитий ворогу;; благо не в усіх деталях.

Бо вони не хочуть визнавати наявність зрадників на Банковій.
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20.09.2024 11:25 Відповісти
Чому тоді ЗСУ зіштовхнулись зі шмаркачами і ахмат-скоростью?
Це диверсія в рядах русні на нашу користь?
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20.09.2024 11:52 Відповісти
корупція там - це наш природній со
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20.09.2024 12:29 Відповісти
Тоді може, і ***** замовити можна, ну щоб двічі не платити?
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20.09.2024 12:31 Відповісти
Ну, чомусь я думаю, що що там в ***** така багатоярусна система його оберігання, що навіть Бортников там безсилий...
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20.09.2024 12:43 Відповісти
Якщо можливий курвськ, то все залежить від суми.
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20.09.2024 12:44 Відповісти
ні. Умовному бортникову довелось би залучати численних виконавців - https://www.newsru.co.il/world/08sep2021/zinichev_121.html а за це йому би придумали б нещасний випадок .
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20.09.2024 13:00 Відповісти
А може зрадниками є США?

США спілкуються з Куйлом, а про що ніхто не знає.
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20.09.2024 11:59 Відповісти
всі керівники всіх розвідок світу так чи інакше спілкуються поміж собою. І Бернс з Бортниковим - також. Та й Буданов з Бортниковим - також.
Проблема тільки в тому, що стосовно Бернса нема сумнівів, що нічого касапам продає, навіть інтереси України не продає. А от стосовно Буданги....
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20.09.2024 12:39 Відповісти
"Та й Буданов з Бортниковим - також."

Можна пруфи, будь ласка, бо я про таке перший раз чую.

А про що спілкуються Бернс з Бортніковим невідомо - але Харківську та Херсонську операції Залужний проводив без американців. Коротче, Залужний послав амерів на@хєр, так буде точніше.

Залужний знає хто такі насправді США?
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20.09.2024 13:35 Відповісти
ні, пруфів про розмови безпосередньо Буданова і Бортникова в мене нема.
А от пруфи про те, як через підлеглих Буданова і Бортникова проводяться обміни військовополоненими я не наводитиму - загугливши, можете знайти самі. З чого я роблю висновок, що і Буданов з Бортниковим подекуди спілкуються.
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20.09.2024 13:51 Відповісти
Це залишається лише припущенням, прямих доказів немає.

А ось спілкування США з пітторашкою йде напряму і цього не приховують.

Я США не довіряю - гнилі вони, та й історичні факти свідчать про те, що США створила срср та

******* рашку. США та пітторашка це сюзерен та васал.
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20.09.2024 14:53 Відповісти
Як оце "гардіан" отримало доступ до цих документів. І якщо у кацапів суцільний безлад, сому вони просуваються?
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20.09.2024 11:30 Відповісти
Невже чутки про саботаж у верхівках кацапської армії,все таки правда
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20.09.2024 11:35 Відповісти
Ось тобі і "секретная опірація". Шобло зрадників
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20.09.2024 11:45 Відповісти
США кацапу зливали всі плани. Тому, про Харківську та Херсонську операції Залужний США не повідомляв.

Була така інформація в пресі.

Мабуть, зараз вже Сирський США на@єр послав з приводу початку Курської операції.
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20.09.2024 11:57 Відповісти
https://t.me/Chornovil_official/22258 Тарас Чорновіл (хоч і вишиватний антиЕрЗешний блогер; але деякі спічі в нього доречні):
Про роль колективного Буданова в історії...
....Хоча й у нас також є свій досвід таємної підготовки спецоперацій. Згадайте: Червінський і Бурба готували захоплення вагнерні й жодна деталь не вийшла назовні, аж поки інформацію не доповіли Zеленському. Зрадник відразу помчав інформувати ворога. А потім поставили Будангу. Відтоді самі поняття розвідка та таємниця перетворилися на насмішку. До речі, вже не раз були історії, коли наші бійці захоплювали документацію ворожих штабів, а в ній повідомлення про ще плановані переміщення наших військ і розташування навіть незначних підрозділів.
Це почалося після вдалої Харківської Офензиви. Тоді ворога: рашистів і Zеленського та його ставку вміло дезінформували про підготовку наступу на Херсон, а звільнили Харківщину. Більше ця промосковська потроч ніколи вже не допустила такої прикрості для "партньоров". Надалі про кожен рух треба було доповідати на його ставці, звідки ворог отримував дані майже в режимі прямого зв'язку.
У нас ще деколи запитують: чому ми не як Ізраїль, чому нас так не захищають. Особливо смішно, коли такі питання ставлять ті, хто обрав зрадників до влади. Хтось може собі уявити, щоб ізраїльтяни вибрали президентом чи прем'єром представників Хамас і Хезболла. Так ото ж...
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20.09.2024 12:02 Відповісти
вірити не можна нікому з політиків. Так само не можна не звертати уваги на тенденції та факти, на яких наголошує "зрадник Тарасик", бо вони очевидні, хоч і завуальовані.
До речі, Тарасик не зраджував батька. Те, що він помилявся, коли повірив в лабуду, ніби замовлення вбити Вячеслава Максимовича надійшло з демократичного табору, чи не від самого Ющенка - то це інша розмова. Хоча це пояснює його прихід в овощний табір з образою на Ющенка (якого він досі ще не вибачив - але за інші факапи).
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20.09.2024 13:47 Відповісти
Не передбачила, а знала. Вся ця красива театральна історія з таємною підготовкою, коли Зеля ніби-то нікому не казав - звична брехня на публіку. Зеля з січня вимагав наступ на Курську.
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20.09.2024 12:18 Відповісти
15 років Ізраїль готує спецоперацію з пейджерами і ніхто про це не знає. От чому у них так а у нас навпаки
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20.09.2024 12:22 Відповісти
все це більше схоже на договорняки. здача донбасу під "прорив" в суджу, відступ з кацапських територій , підписання замиря зі зданими територіями донбасу. чз пів року побачимо чим закінчиться
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20.09.2024 12:52 Відповісти
конечно знали, для этого и поставлен патрушевым в Омане фсбэшник Елдак + для контроля за не адекватным бениным Нариком....
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20.09.2024 12:55 Відповісти
Та інфа біль схожа на "дезу"від ГУР ,котру росіяки проігнарували та залишили на передньому краї оборони Кур.обл невелику кількість бтт і молодняк-строковиків під наглядом кадировців
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20.09.2024 13:08 Відповісти
Тупа маячнЯ,та дурнЯ некомпетентного журнашлюшки з The Guardian. Той хто має хоч якусь військову освіту знає, що в будь-якій армії світу навіть в мирний час завжди існують плани прикриття кордону або дій на випадок агресії. Тим більше у військовий час такі плани є. Якби кацапи точно знали час і напрямок удару і кількість сил які будуть задіяні то так просто здійснити цей удар не вдалося б. Шановний Цензор ви перше ніж таке передруковувати зверталися б до когось з компетентних військових. І я думаю що вони б не радили таке писати. Читати таке смішно.
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20.09.2024 13:13 Відповісти
пдори з опи здають кацапам все.За це Україна платить найкращими своми людьми,нажаль
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20.09.2024 14:57 Відповісти
Це говорить більше про повний іздець в Україні, після звільнення Залужного. Тепер кацапи навіть знають хто яким калом посрав зранку. Давайте, хохли. Терпіть далі дєрмака! Бог терпів і вам наказуував терпіли й*бані!
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20.09.2024 15:25 Відповісти
 
 