РФ передбачала вторгнення ЗСУ на Курщину за кілька місяців і намагалася запобігти цьому, - The Guardian

Російське військове командування знало про вторгнення України в Курську область за кілька місяців до нього і розробляло плани для запобігання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian із посиланням на документи, які українська армія захопила на покинутих російських позиціях в регіоні.

Зазначається, що викриття відповідних документів робить безлад серед російських військ після початку Курської операції "ще більш ганебним".

Документи, передані Guardian, також розкривають занепокоєння Росії щодо морального духу в військових під Курськом, яке посилилося після самогубства солдата на фронті, який, як повідомляється, перебував у "тривалому стані депресії через свою службу в російській армії".

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Проблеми з моральним духом у російських військових

Видання пише, що командири підрозділів отримують вказівки забезпечити щоденне споживання солдатами російських державних ЗМІ для підтримання їхнього"психологічного стану".

Наприкінці серпня The Guardian зустрілося з українськими спецпідрозділами, які вилучили документи через кілька годин після виходу з території Росії. Військові повідомили, що вони вилучили російські документи МВС, ФСБ і армії з будівель у Курській області, а пізніше надали їх для перегляду і фотографування.

Деякі з документів - це роздруковані накази, розіслані різним підрозділам, інші - рукописні журнали, що фіксують події та проблеми на конкретних позиціях. Найбільш ранні записи датуються кінцем 2023 року, тоді як найсвіжіші документи - лише за шість тижнів до початку вторгнення України в Курську область 6 серпня.

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Документи переважно походять з підрозділів 488-го гвардійського мотострілецького полку ЗС РФ, зокрема з другої роти його 17-го батальйону.

Попередження про плани операції ЗСУ

Російські військові документи містять багатомісячні попередження про можливе вторгнення в Курську область і спробу захопити Суджу, що вже більше як місяць перебуває під українським контролем.

Так, у записі від 4 січня йшлося про "потенційну можливість прориву державного кордону" українською армією і наказувалося посилити підготовку до відбиття будь-якого нападу.

19 лютого командири підрозділів були попереджені про плани України "швидко просунутися з Сумської області на російську територію на глибину до 80 км, щоб створити чотириденний "коридор" до прибуття основних підрозділів української армії на бронетехніці, пише Guardian.

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У середині березня прикордонні підрозділи отримали наказ посилити оборонні рубежі й "організувати додаткові навчання для керівництва підрозділів і опорних пунктів щодо належної організації оборони" в рамках підготовки до транскордонної атаки українських військ.

У середині червня з'явилося більш конкретне попередження про українські плани "в напрямку Юнаківка - Суджа, з метою взяття під контроль Суджі, що дійсно сталося в серпні.

Також передбачалося що Україна спробує зруйнувати міст через річку Сейм, щоб перервати російські лінії постачання в регіоні, що згодом і сталося. У червневому документі нарікали на те, що російські підрозділи, дислоковані на фронті, "укомплектовані в середньому лише на 60−70% і в основному включають резервістів зі слабкою підготовкою".

Коли 6 серпня розпочався наступ українських військ, багато російських солдатів залишили свої позиції, і за тиждень Україна повністю взяла під контроль Суджу.

"Вони втекли, навіть не евакуювавшись і не знищивши свої документи", - сказав член групи спеціальних операцій, який вилучив документи.

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Російська тактика за останній рік

Документи також дають уявлення про російську тактику за останній рік, в одному випадку йдеться про необхідність створення окопів-приманок і позицій, щоб збити з пантелику українські розвідувальні безпілотники.

"Необхідно створити макети танків, бронетранспортерів і артилерійських установок, а також манекени солдатів, які повинні періодично переміщатися", - йдеться в одному з наказів.

У ньому додається, що на хибні позиції слід відправити кілька солдатів, які вночі розпалюватимуть вогнища і ходитимуть зі смолоскипами, а також про те, що Росія має створити радіоперемовини про позиції-приманки з метою їхнього перехоплення.

Наразі незрозуміло, чи були такі позиції коли-небудь створені, зокрема, члени українського підрозділу, які протягом останніх тижнів використовували розвідувальні безпілотники в цьому районі, повідомили Guardian, що не бачили жодних доказів існування таких позицій.

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Як пише Guardian, за сухими, звивистими офіційними формулюваннями ховаються ознаки серйозних проблем з моральним духом на фронті.

Самогубство російського солдата

"Аналіз поточної ситуації щодо самогубств свідчить, що питання загибелі військовослужбовців внаслідок суїцидальних проявів залишається напруженим", - йдеться в одному із записів.

У ньому також повідомляється про інцидент, який, як зазначено, стався 20 січня цього року, коли солдат строкової служби зайшов у літню вбиральню на вартовому посту і вистрілив собі в живіт.

"Розслідуванням інциденту встановлено, що причиною самогубства і смерті став нервово-психологічний зрив, викликаний тривалим перебуванням у стані депресії через службу в російській армії", - йдеться в рукописному рапорті.

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Щоб запобігти подальшим подібним інцидентам, російським командирам підрозділів наказано виявляти військовослужбовців, які "психічно не готові до виконання службових обов’язків або схильні до девіантної поведінки, організовувати їх перерозподіл і переведення до військово-медичних закладів".

Крім того, солдатам слід приділяти 5−10 хвилин на день, а також одну годину на тиждень політичним інструктажам, "спрямованим на підтримання і підвищення політичного, морального і психологічного стану особового складу".