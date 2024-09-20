РФ передбачала вторгнення ЗСУ на Курщину за кілька місяців і намагалася запобігти цьому, - The Guardian
Російське військове командування знало про вторгнення України в Курську область за кілька місяців до нього і розробляло плани для запобігання.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian із посиланням на документи, які українська армія захопила на покинутих російських позиціях в регіоні.
Зазначається, що викриття відповідних документів робить безлад серед російських військ після початку Курської операції "ще більш ганебним".
Документи, передані Guardian, також розкривають занепокоєння Росії щодо морального духу в військових під Курськом, яке посилилося після самогубства солдата на фронті, який, як повідомляється, перебував у "тривалому стані депресії через свою службу в російській армії".
Проблеми з моральним духом у російських військових
Видання пише, що командири підрозділів отримують вказівки забезпечити щоденне споживання солдатами російських державних ЗМІ для підтримання їхнього"психологічного стану".
Наприкінці серпня The Guardian зустрілося з українськими спецпідрозділами, які вилучили документи через кілька годин після виходу з території Росії. Військові повідомили, що вони вилучили російські документи МВС, ФСБ і армії з будівель у Курській області, а пізніше надали їх для перегляду і фотографування.
Деякі з документів - це роздруковані накази, розіслані різним підрозділам, інші - рукописні журнали, що фіксують події та проблеми на конкретних позиціях. Найбільш ранні записи датуються кінцем 2023 року, тоді як найсвіжіші документи - лише за шість тижнів до початку вторгнення України в Курську область 6 серпня.
Документи переважно походять з підрозділів 488-го гвардійського мотострілецького полку ЗС РФ, зокрема з другої роти його 17-го батальйону.
Попередження про плани операції ЗСУ
Російські військові документи містять багатомісячні попередження про можливе вторгнення в Курську область і спробу захопити Суджу, що вже більше як місяць перебуває під українським контролем.
Так, у записі від 4 січня йшлося про "потенційну можливість прориву державного кордону" українською армією і наказувалося посилити підготовку до відбиття будь-якого нападу.
19 лютого командири підрозділів були попереджені про плани України "швидко просунутися з Сумської області на російську територію на глибину до 80 км, щоб створити чотириденний "коридор" до прибуття основних підрозділів української армії на бронетехніці, пише Guardian.
У середині березня прикордонні підрозділи отримали наказ посилити оборонні рубежі й "організувати додаткові навчання для керівництва підрозділів і опорних пунктів щодо належної організації оборони" в рамках підготовки до транскордонної атаки українських військ.
У середині червня з'явилося більш конкретне попередження про українські плани "в напрямку Юнаківка - Суджа, з метою взяття під контроль Суджі, що дійсно сталося в серпні.
Також передбачалося що Україна спробує зруйнувати міст через річку Сейм, щоб перервати російські лінії постачання в регіоні, що згодом і сталося. У червневому документі нарікали на те, що російські підрозділи, дислоковані на фронті, "укомплектовані в середньому лише на 60−70% і в основному включають резервістів зі слабкою підготовкою".
Коли 6 серпня розпочався наступ українських військ, багато російських солдатів залишили свої позиції, і за тиждень Україна повністю взяла під контроль Суджу.
"Вони втекли, навіть не евакуювавшись і не знищивши свої документи", - сказав член групи спеціальних операцій, який вилучив документи.
Російська тактика за останній рік
Документи також дають уявлення про російську тактику за останній рік, в одному випадку йдеться про необхідність створення окопів-приманок і позицій, щоб збити з пантелику українські розвідувальні безпілотники.
"Необхідно створити макети танків, бронетранспортерів і артилерійських установок, а також манекени солдатів, які повинні періодично переміщатися", - йдеться в одному з наказів.
У ньому додається, що на хибні позиції слід відправити кілька солдатів, які вночі розпалюватимуть вогнища і ходитимуть зі смолоскипами, а також про те, що Росія має створити радіоперемовини про позиції-приманки з метою їхнього перехоплення.
Наразі незрозуміло, чи були такі позиції коли-небудь створені, зокрема, члени українського підрозділу, які протягом останніх тижнів використовували розвідувальні безпілотники в цьому районі, повідомили Guardian, що не бачили жодних доказів існування таких позицій.
Як пише Guardian, за сухими, звивистими офіційними формулюваннями ховаються ознаки серйозних проблем з моральним духом на фронті.
Самогубство російського солдата
"Аналіз поточної ситуації щодо самогубств свідчить, що питання загибелі військовослужбовців внаслідок суїцидальних проявів залишається напруженим", - йдеться в одному із записів.
У ньому також повідомляється про інцидент, який, як зазначено, стався 20 січня цього року, коли солдат строкової служби зайшов у літню вбиральню на вартовому посту і вистрілив собі в живіт.
"Розслідуванням інциденту встановлено, що причиною самогубства і смерті став нервово-психологічний зрив, викликаний тривалим перебуванням у стані депресії через службу в російській армії", - йдеться в рукописному рапорті.
Щоб запобігти подальшим подібним інцидентам, російським командирам підрозділів наказано виявляти військовослужбовців, які "психічно не готові до виконання службових обов’язків або схильні до девіантної поведінки, організовувати їх перерозподіл і переведення до військово-медичних закладів".
Крім того, солдатам слід приділяти 5−10 хвилин на день, а також одну годину на тиждень політичним інструктажам, "спрямованим на підтримання і підвищення політичного, морального і психологічного стану особового складу".
Будь ласка, зачекайте...
Позивний Тайфун: У полоненого росіянина були папери - де які наші бригади. 38-ма бригада ще навіть не заїхала на Шахтарське, а у ньoгo булo записанo, щo за 3 тижні вoни там будуть
Джерело: https://censor.net/ua/r3508855
Передали украинские военные
Но пока никто не выступил с опровержением
«...рівень проникнення розвідувальних структур Російської Федерації в систему державного і військового управління досяг рівня «повної оперативної та перспективної поінформованості» щодо рішень і планованих дій керівництва України...»
плану і що великої шкоди їм це не принесе і довго це вторгненя не буде, да і зв,язування українських резарвів їм вигідне. Доречі перші полонені казали що їх попереджали що буде якась атака ,така інформація проскакувала.
Не могли вони свідомо так облажатись.
Хоча б строковиків прибрали з напрямку головного удару. Тепер міняй їх на хвошЬІздов з "Азова" на ганьбу всієї кацапляндії.
Але де ж те угруповання, яке теоретично мало дати зустрічний бій?
не видавництва, а жовтюща преса.
майже всі.
Бо вони не хочуть визнавати наявність зрадників на Банковій.
Це диверсія в рядах русні на нашу користь?
США спілкуються з Куйлом, а про що ніхто не знає.
Проблема тільки в тому, що стосовно Бернса нема сумнівів, що нічого касапам продає, навіть інтереси України не продає. А от стосовно Буданги....
Можна пруфи, будь ласка, бо я про таке перший раз чую.
А про що спілкуються Бернс з Бортніковим невідомо - але Харківську та Херсонську операції Залужний проводив без американців. Коротче, Залужний послав амерів на@хєр, так буде точніше.
Залужний знає хто такі насправді США?
А от пруфи про те, як через підлеглих Буданова і Бортникова проводяться обміни військовополоненими я не наводитиму - загугливши, можете знайти самі. З чого я роблю висновок, що і Буданов з Бортниковим подекуди спілкуються.
А ось спілкування США з пітторашкою йде напряму і цього не приховують.
Я США не довіряю - гнилі вони, та й історичні факти свідчать про те, що США створила срср та
******* рашку. США та пітторашка це сюзерен та васал.
Була така інформація в пресі.
Мабуть, зараз вже Сирський США на@єр послав з приводу початку Курської операції.
Про роль колективного Буданова в історії...
....Хоча й у нас також є свій досвід таємної підготовки спецоперацій. Згадайте: Червінський і Бурба готували захоплення вагнерні й жодна деталь не вийшла назовні, аж поки інформацію не доповіли Zеленському. Зрадник відразу помчав інформувати ворога. А потім поставили Будангу. Відтоді самі поняття розвідка та таємниця перетворилися на насмішку. До речі, вже не раз були історії, коли наші бійці захоплювали документацію ворожих штабів, а в ній повідомлення про ще плановані переміщення наших військ і розташування навіть незначних підрозділів.
Це почалося після вдалої Харківської Офензиви. Тоді ворога: рашистів і Zеленського та його ставку вміло дезінформували про підготовку наступу на Херсон, а звільнили Харківщину. Більше ця промосковська потроч ніколи вже не допустила такої прикрості для "партньоров". Надалі про кожен рух треба було доповідати на його ставці, звідки ворог отримував дані майже в режимі прямого зв'язку.
У нас ще деколи запитують: чому ми не як Ізраїль, чому нас так не захищають. Особливо смішно, коли такі питання ставлять ті, хто обрав зрадників до влади. Хтось може собі уявити, щоб ізраїльтяни вибрали президентом чи прем'єром представників Хамас і Хезболла. Так ото ж...
До речі, Тарасик не зраджував батька. Те, що він помилявся, коли повірив в лабуду, ніби замовлення вбити Вячеслава Максимовича надійшло з демократичного табору, чи не від самого Ющенка - то це інша розмова. Хоча це пояснює його прихід в овощний табір з образою на Ющенка (якого він досі ще не вибачив - але за інші факапи).