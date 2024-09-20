Із 23 вересня в пункті пропуску "Корчова-Краківець" можливе ускладнення руху, - Держприкордонслужба

У Держприкордонслужбі попереджають про можливе ускладнення руху у пункті пропуску на кордоні з Польщею через ремонтні роботи.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Звертаємо увагу громадян, які планують перетинати кордон у пункті пропуску "Корчова-Краківець". За інформацією, отриманою від польської сторони, з 23 вересня планується заміна асфальтного покриття в межах пункту пропуску "Корчова" на напрямку вʼїзд в РП (виїзд з України) в зоні оформлення вантажних транспортних засобів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, роботи можуть спричинити ускладнення руху та триваліший час очікування. Попередньо роботи триватимуть до початку листопада 2024 року.

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"Просимо громадян врахувати інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетинання кордону", - додали в ДПСУ.