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Зеленський зустрівся з фон дер Ляєн: Подякував за надання енергетичної підтримки ЄС для України

Зеленський і фон дер Ляєн провели переговори у Києві 20 вересня

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві. 

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський подякував за всі зусилля ЄС, щоб забезпечити Україні більше підтримки перед зимовим періодом.

"Сьогодні ми детально обговорили, що може бути зроблено разом, яке постачання потрібне, які кошти. Оперативність реалізації всіх наших домовленостей має вирішальне значення", - розповів він.

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Окремо президент подякував за оголошення напередодні додаткової енергетичної підтримки ЄС для України в розмірі близько 160 мільйонів євро.

"Це кошти саме для підготовки до зими, і 100 мільйонів з них надаються з доходів від заморожених російських активів", - додав Зеленський.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка перебуває з візитом у Києві 20 вересня, оголосила, що Європейська комісія виділяє для України кредит у розмірі 35 мільярдів євро в рамках обіцянки G7.

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Капець. Сьогодні що, день зє-бака?
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20.09.2024 15:28 Відповісти
Чим пропонуєш новини писати? Як Гаазький злочинець трусіян лілі-пукін не поїде до Мєксікі?
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20.09.2024 15:32 Відповісти
эгоизм, тупость, предательство, алчность, зависть, лживость, инфантилизм, высокомерность, беспринципность, трусость, жадность. Всё в одном. Или я что то упустил?
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20.09.2024 16:07 Відповісти
Просто терпіти не можу коли чьотирижди ухилянт знімається на офіційних фото у oдязі в стилі Mylitary....
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20.09.2024 16:52 Відповісти
 
 