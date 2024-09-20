Міноборони отримало від Данії 40,7 млн євро на виробництво САУ "Богдана", - Умєров
Перші 40.7 млн євро з пакету допомоги від Данії в українське виробництво вже на рахунках Міноборони.
Про це у фейсбуці повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.
"Це важливий крок для зміцнення нашої обороноздатності, адже Данія виділила загалом 50€ мільйонів на виробництво 18 новітніх артилерійських і, головне, українських САУ "Богдана".
Приклад Данії — це сигнал усім нашим партнерам про важливість інвестування в українську оборонну промисловість.
Дякую Данії за підтримку та послідовність", - розповів Умєров.
Топ коментарі
+10 Перехватчик
показати весь коментар20.09.2024 16:55
+6 жовтоблакитний
показати весь коментар20.09.2024 16:42
+6 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар20.09.2024 16:43
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Може ці 40 мільонів теж на допрацювання та виробництво Богдан направити? У нас жеж війна, чи як?
Это если по-модному, по-красивому, а если по-простому, то это - дегривнивизация казны
залишок - в офшори
Можна навіть не перевіряти куда підуть кошти!
На утримання Офіса Президента в бюджеті на 2025 рік закладено 3,5 млрд гривень.
На 2024 рік на ОП було передбачено 1,1 млрд гривень.
жОПа ненажерлива...
- А рояль куды пошел? Пошел рояль в Собес, во 2-й дом. И посейчас там рояль есть...
"Что-то не видел я там такого рояля", - подумал Остап, вспомнив застенчивое личико Альхена.
(И. Ильф, Е. Петров, "Двенадцать стульев")