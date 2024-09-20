УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12485 відвідувачів онлайн
Новини
2 095 27
Данія (717) САУ (206) Умєров Рустем (465)

Міноборони отримало від Данії 40,7 млн євро на виробництво САУ "Богдана", - Умєров

САУ Богдана

Перші 40.7 млн євро з пакету допомоги від Данії в українське виробництво вже на рахунках Міноборони.

Про це у фейсбуці повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.

"Це важливий крок для зміцнення нашої обороноздатності, адже Данія виділила загалом 50€ мільйонів на виробництво 18 новітніх артилерійських і, головне, українських САУ "Богдана".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ отримали 18 САУ "Богдана", які профінансувала Данія. Їх виготовили за два місяці, - глава Міноборони Поульсен

Приклад Данії — це сигнал усім нашим партнерам про важливість інвестування в українську оборонну промисловість.

Дякую Данії за підтримку та послідовність", - розповів Умєров.

Рустем Умєров про допомогу Данії

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
показати весь коментар
20.09.2024 16:55
+6
ну, хорошо, шо дали под определенное количество. сколько б там не спионерили, а 18 изделий придется предъявить...
показати весь коментар
20.09.2024 16:42
+6
показати весь коментар
20.09.2024 16:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У бюджеті наступного року 40 мільонів Євро закладено нан якусь "декарбонізацію".
Може ці 40 мільонів теж на допрацювання та виробництво Богдан направити? У нас жеж війна, чи як?
показати весь коментар
20.09.2024 16:32 Відповісти
показати весь коментар
20.09.2024 16:43 Відповісти
Яке воно це чмо 🤡 - ське пришелепкувате...як можно було розум загубити тим % ?... і вчепилося падло ,в президенти ...
показати весь коментар
20.09.2024 19:04 Відповісти
У бюджеті наступного року 40 мільонів Євро закладено нан якусь "декарбонізацію"

Это если по-модному, по-красивому, а если по-простому, то это - дегривнивизация казны
показати весь коментар
20.09.2024 18:51 Відповісти
17 - на яйці
залишок - в офшори
Можна навіть не перевіряти куда підуть кошти!
показати весь коментар
20.09.2024 16:34 Відповісти
Данія перевірить результат - чи думаєш в Данії "лапухі"?
показати весь коментар
20.09.2024 16:43 Відповісти
Просто ненависть завелика.
показати весь коментар
20.09.2024 16:47 Відповісти
вироблять 1 (одну) "Богдану", вартість якої складе 40,7 млн євро...
показати весь коментар
20.09.2024 16:51 Відповісти
Ще раз - Ти ВВАЖАЄШ що в Данії живуть ід*йоти?
показати весь коментар
20.09.2024 16:56 Відповісти
- ПНХ!
показати весь коментар
20.09.2024 16:58 Відповісти
Вже б мовчав цей ''весільний генерал'' від зеленої влади.
показати весь коментар
20.09.2024 16:35 Відповісти
І мільйон дронів ...Умєров ?
показати весь коментар
20.09.2024 16:40 Відповісти
ну, хорошо, шо дали под определенное количество. сколько б там не спионерили, а 18 изделий придется предъявить...
показати весь коментар
20.09.2024 16:42 Відповісти
показати весь коментар
20.09.2024 16:44 Відповісти
Бо вони, датчани, дурні пеньки - вони ж чмута не запитали! А він ще у 18-му ж вякав, що "нах та Богдана не потрібна, бо...гівно". І де воно зараз, оце чмутовате гівно? Мабуть на фронті, снаряди підносить
показати весь коментар
20.09.2024 20:03 Відповісти
https://x.com/pogrebeckij Сергій Погребецький

На утримання Офіса Президента в бюджеті на 2025 рік закладено 3,5 млрд гривень.

На 2024 рік на ОП було передбачено 1,1 млрд гривень.

показати весь коментар
20.09.2024 16:44 Відповісти
Дєрьмак очєнь цєнний.
показати весь коментар
20.09.2024 16:46 Відповісти
В нього ОПа ненажерлива.
показати весь коментар
20.09.2024 16:49 Відповісти
В нього жОПа ненажерлива...
показати весь коментар
20.09.2024 16:52 Відповісти
І вкрасти немає чого.
показати весь коментар
20.09.2024 16:45 Відповісти
Перші 40.7 млн євро з пакету допомоги від Данії в українське виробництво вже на рахунках Міноборони

- А рояль куды пошел? Пошел рояль в Собес, во 2-й дом. И посейчас там рояль есть...
"Что-то не видел я там такого рояля", - подумал Остап, вспомнив застенчивое личико Альхена.

(И. Ильф, Е. Петров, "Двенадцать стульев")
показати весь коментар
20.09.2024 16:47 Відповісти
І спробуйте щось не доробити!
показати весь коментар
20.09.2024 16:51 Відповісти
Чому від Данії а не від української "еліти"? Чи їм Україна не цікава?
показати весь коментар
20.09.2024 16:51 Відповісти
показати весь коментар
20.09.2024 16:55 Відповісти
Розказав би ще скільки коштів спи#дили!
показати весь коментар
20.09.2024 18:09 Відповісти
Значит скоро кто-то продвинется в "теневом форбсе" вверх в рейтинге теневых долларовых миллионеров.
показати весь коментар
20.09.2024 18:32 Відповісти
а скільки ви вже ******** з цих 40 мільйонів?
показати весь коментар
21.09.2024 01:00 Відповісти
 
 