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Удар по Торопцю вплине на хід війни вже найближчими тижнями, - розвідка Естонії

Антс Ківісельг

Втрата Росією величезної кількості боєприпасів під час українського удару по складам у Торопці у Тверській області, на думку Генштабу Естонії, найближчими тижнями позначиться на фронті.

Про це сказав на пресконференції Міністерства оборони голова розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Ківісельг прокоментував успішний удар ЗСУ по російському складу з боєприпасами в Торопці.

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За його словами, Україні вдалося завдати удару по сховищу, коли частина боєприпасів не була укомплектована в бункери. З цієї причини виник ланцюжок вибухів.

"Вибухнуло 30 тисяч тонн боєприпасів, тобто 750 тисяч снарядів. При середньому темпі бойових дій Росія за тиждень випускає 10 тисяч снарядів. Тобто це дво-тримісячний запас боєприпасів. Унаслідок цієї атаки Росія зазнала втрат у боєприпасах, і наслідки цієї втрати ми побачимо на фронті найближчими тижнями", – сказав Ківісельг.

Говорячи про події останнього тижня війни в Україні, Ківісельг зазначив, що Росія продовжує утримувати ініціативу на оперативному рівні.

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"За останній тиждень операційний тиск поступово збільшувався. Середня кількість атак зросла до 194 атак на добу. Це вказує на прагнення Росії повністю завоювати Донецьку та Луганську області", – сказав Ківісельг.

Як і минулого тижня, найбільша кількість бойових дій відбувається на Покровському напрямку. "Незважаючи на події в Курській області, РФ не вивела свої війська з Покровського напрямку, тому великих змін там найближчими тижнями не очікується", – сказав Ківісельг.

Що стосується операції ЗСУ в Курській області, то українські сили продовжують утримувати ініціативу на оперативному рівні.

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"Минулого тижня Росія почала контрнаступ і трохи просунулася вперед, але українці поки що утримують свої позиції, – зазначив Ківісельг. – У четвер минулого тижня українці також відкрили нову ділянку фронту – Глушківський напрямок, де ЗСУ просунулися майже на шість кілометрів углиб російської території", – сказав глава розвідцентру.

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Топ коментарі
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ДЕ МОЖЕ БУТИ НАСТУПНИЙ БДИШ 💥 ?

Після знищення 107-го арсеналу в Торопці, в межах досяжності України знаходяться ще шість великих арсеналів ГРАУ МО РФ. Загалом по всій Росії існує близько 20 таких складів, половина з яких розташована на заході РФ, у тилу. Ці арсенали зберігають сотні тисяч тонн ***********, включаючи балістичні ракети та високоточні снаряди. Удар по цим об'єктам може критично вплинути на боєздатність РФ, зменшуючи її здатність забезпечувати фронт необхідними ************ та снарядами.

Якщо обмежитись виключно умовною дальністю до 750 км, то можливо отримати наступну картину складів ГРАУ:

23-й арсенал ГРАУ: І почати можливо із 23-го арсеналу ГРАУ, який знаходиться лише у 16 км на південь від вже знищеного 107-го арсеналу

13-й арсенал ГРАУ: Далі на північ у Новгородській області під селищем Котово знаходиться 13-й арсенал ГРАУ. Від кордону з Україною він близько 680 км, тобто на близько 200 км далі за Торопець.

51-й арсенал ГРАУ: Хоча і ближчою, але доволі складною ціллю, через щільність ППО, може бути 51-й арсенал ГРАУ на схід від Москви під містом Кіржач Владимирської області, знаходиться на відстані 530 км від кордону.

73-й арсенал ГРАУ: Ще один арсенал ГРАУ у Владимирській області - 73-й поряд із селищами Іваново, Крутово та Есено, який можливо вважати найбільшим, бо він займає площу близько 7 кв. км. Відстань - 650 км від наших кордонів.

67-й арсенал ГРАУ: А от одним з найближчих можливо вважати 67-й арсенал ГРАУ під містом Карачев Брянської області - 114 км. Він знаходиться впритул до 20-тисячного населеного пункту.

68-й арсенал ГРАУ: Найбільш віддаленим, у близько 700 км від лінії фронту знаходиться 68-й арсенал ГРАУ під містом Моздок у Північній Осетії. Це ще один оновлений склад з площею 2,2 кв. км.

Загальна площа цих складів складає приблизно 24 квадратних кілометри, і вони можуть бути потенційними цілями для ураження. Оскільки на на них також є і виробництво багатьох видів боєкомплекту. Удар по таким об'єктам значно послабив би логістичні можливості Росії та створив би критичні проблеми для її спроможності забезпечувати фронт необхідними ************.
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20.09.2024 19:27
+10
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20.09.2024 19:59
+8
Мабуть, ваша розвідка краща за естонську.
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20.09.2024 18:44
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Удар по Торопцю вплине на хід війни вже найближчими тижнями

Нє.
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20.09.2024 18:41 Відповісти
Мабуть, ваша розвідка краща за естонську.
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20.09.2024 18:44 Відповісти
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20.09.2024 20:05 Відповісти
Кацапюра, когда ты свалишь с наших глаз?
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20.09.2024 21:17 Відповісти
Господи , допоможи здолати супостата проклятого !
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20.09.2024 18:42 Відповісти
Тепер ракет точно залишилося на тиждень.
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20.09.2024 18:58 Відповісти
на два-три рази
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20.09.2024 19:00 Відповісти
Ох уж ці wannabe блогери. Так хочеться видати бажане за дійсне.
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20.09.2024 19:05 Відповісти
Арестович не шифруйся под эстонца, ты узнаваем!
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20.09.2024 19:08 Відповісти
Досить там рахувати ))коло Тарапца ,казали десь за 18 км ,є схожий склад)треба туди прикластися і оце треба добре порахувати))
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20.09.2024 19:20 Відповісти
Forwarded from https://t.me/dronbomber/4042 DroneBomber (YTOPICH ∆)

https://t.me/couch_iu/66317



ДЕ МОЖЕ БУТИ НАСТУПНИЙ БДИШ 💥 ?

Після знищення 107-го арсеналу в Торопці, в межах досяжності України знаходяться ще шість великих арсеналів ГРАУ МО РФ. Загалом по всій Росії існує близько 20 таких складів, половина з яких розташована на заході РФ, у тилу. Ці арсенали зберігають сотні тисяч тонн ***********, включаючи балістичні ракети та високоточні снаряди. Удар по цим об'єктам може критично вплинути на боєздатність РФ, зменшуючи її здатність забезпечувати фронт необхідними ************ та снарядами.

Якщо обмежитись виключно умовною дальністю до 750 км, то можливо отримати наступну картину складів ГРАУ:

23-й арсенал ГРАУ: І почати можливо із 23-го арсеналу ГРАУ, який знаходиться лише у 16 км на південь від вже знищеного 107-го арсеналу

13-й арсенал ГРАУ: Далі на північ у Новгородській області під селищем Котово знаходиться 13-й арсенал ГРАУ. Від кордону з Україною він близько 680 км, тобто на близько 200 км далі за Торопець.

51-й арсенал ГРАУ: Хоча і ближчою, але доволі складною ціллю, через щільність ППО, може бути 51-й арсенал ГРАУ на схід від Москви під містом Кіржач Владимирської області, знаходиться на відстані 530 км від кордону.

73-й арсенал ГРАУ: Ще один арсенал ГРАУ у Владимирській області - 73-й поряд із селищами Іваново, Крутово та Есено, який можливо вважати найбільшим, бо він займає площу близько 7 кв. км. Відстань - 650 км від наших кордонів.

67-й арсенал ГРАУ: А от одним з найближчих можливо вважати 67-й арсенал ГРАУ під містом Карачев Брянської області - 114 км. Він знаходиться впритул до 20-тисячного населеного пункту.

68-й арсенал ГРАУ: Найбільш віддаленим, у близько 700 км від лінії фронту знаходиться 68-й арсенал ГРАУ під містом Моздок у Північній Осетії. Це ще один оновлений склад з площею 2,2 кв. км.

Загальна площа цих складів складає приблизно 24 квадратних кілометри, і вони можуть бути потенційними цілями для ураження. Оскільки на на них також є і виробництво багатьох видів боєкомплекту. Удар по таким об'єктам значно послабив би логістичні можливості Росії та створив би критичні проблеми для її спроможності забезпечувати фронт необхідними ************.
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20.09.2024 19:27 Відповісти
Чувааак!!!
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21.09.2024 13:12 Відповісти
там и в бункерах все повзрывалось с полок упало от землетрясения
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20.09.2024 19:36 Відповісти
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20.09.2024 19:59 Відповісти
...... Ламца- дрица гоп-ца-ца!
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20.09.2024 20:06 Відповісти
Оскільки розвідка Естонії на 100% займається лише nigapaми з боліт (інших ворогів просто немає по периметру) -- це одна з найкомпетентніших розвідок в цьому питанні.
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20.09.2024 20:21 Відповісти
так, але з затримкою на 2-3 тижні
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20.09.2024 21:03 Відповісти
ну... так і ваші напад проспали...
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20.09.2024 22:43 Відповісти
 
 