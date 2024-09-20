Удар по Торопцю вплине на хід війни вже найближчими тижнями, - розвідка Естонії
Втрата Росією величезної кількості боєприпасів під час українського удару по складам у Торопці у Тверській області, на думку Генштабу Естонії, найближчими тижнями позначиться на фронті.
Про це сказав на пресконференції Міністерства оборони голова розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Ківісельг прокоментував успішний удар ЗСУ по російському складу з боєприпасами в Торопці.
За його словами, Україні вдалося завдати удару по сховищу, коли частина боєприпасів не була укомплектована в бункери. З цієї причини виник ланцюжок вибухів.
"Вибухнуло 30 тисяч тонн боєприпасів, тобто 750 тисяч снарядів. При середньому темпі бойових дій Росія за тиждень випускає 10 тисяч снарядів. Тобто це дво-тримісячний запас боєприпасів. Унаслідок цієї атаки Росія зазнала втрат у боєприпасах, і наслідки цієї втрати ми побачимо на фронті найближчими тижнями", – сказав Ківісельг.
Говорячи про події останнього тижня війни в Україні, Ківісельг зазначив, що Росія продовжує утримувати ініціативу на оперативному рівні.
"За останній тиждень операційний тиск поступово збільшувався. Середня кількість атак зросла до 194 атак на добу. Це вказує на прагнення Росії повністю завоювати Донецьку та Луганську області", – сказав Ківісельг.
Як і минулого тижня, найбільша кількість бойових дій відбувається на Покровському напрямку. "Незважаючи на події в Курській області, РФ не вивела свої війська з Покровського напрямку, тому великих змін там найближчими тижнями не очікується", – сказав Ківісельг.
Що стосується операції ЗСУ в Курській області, то українські сили продовжують утримувати ініціативу на оперативному рівні.
"Минулого тижня Росія почала контрнаступ і трохи просунулася вперед, але українці поки що утримують свої позиції, – зазначив Ківісельг. – У четвер минулого тижня українці також відкрили нову ділянку фронту – Глушківський напрямок, де ЗСУ просунулися майже на шість кілометрів углиб російської території", – сказав глава розвідцентру.
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Нє.
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ДЕ МОЖЕ БУТИ НАСТУПНИЙ БДИШ 💥 ?
Після знищення 107-го арсеналу в Торопці, в межах досяжності України знаходяться ще шість великих арсеналів ГРАУ МО РФ. Загалом по всій Росії існує близько 20 таких складів, половина з яких розташована на заході РФ, у тилу. Ці арсенали зберігають сотні тисяч тонн ***********, включаючи балістичні ракети та високоточні снаряди. Удар по цим об'єктам може критично вплинути на боєздатність РФ, зменшуючи її здатність забезпечувати фронт необхідними ************ та снарядами.
Якщо обмежитись виключно умовною дальністю до 750 км, то можливо отримати наступну картину складів ГРАУ:
23-й арсенал ГРАУ: І почати можливо із 23-го арсеналу ГРАУ, який знаходиться лише у 16 км на південь від вже знищеного 107-го арсеналу
13-й арсенал ГРАУ: Далі на північ у Новгородській області під селищем Котово знаходиться 13-й арсенал ГРАУ. Від кордону з Україною він близько 680 км, тобто на близько 200 км далі за Торопець.
51-й арсенал ГРАУ: Хоча і ближчою, але доволі складною ціллю, через щільність ППО, може бути 51-й арсенал ГРАУ на схід від Москви під містом Кіржач Владимирської області, знаходиться на відстані 530 км від кордону.
73-й арсенал ГРАУ: Ще один арсенал ГРАУ у Владимирській області - 73-й поряд із селищами Іваново, Крутово та Есено, який можливо вважати найбільшим, бо він займає площу близько 7 кв. км. Відстань - 650 км від наших кордонів.
67-й арсенал ГРАУ: А от одним з найближчих можливо вважати 67-й арсенал ГРАУ під містом Карачев Брянської області - 114 км. Він знаходиться впритул до 20-тисячного населеного пункту.
68-й арсенал ГРАУ: Найбільш віддаленим, у близько 700 км від лінії фронту знаходиться 68-й арсенал ГРАУ під містом Моздок у Північній Осетії. Це ще один оновлений склад з площею 2,2 кв. км.
Загальна площа цих складів складає приблизно 24 квадратних кілометри, і вони можуть бути потенційними цілями для ураження. Оскільки на на них також є і виробництво багатьох видів боєкомплекту. Удар по таким об'єктам значно послабив би логістичні можливості Росії та створив би критичні проблеми для її спроможності забезпечувати фронт необхідними ************.