Удар по Торопцю вплине на хід війни вже найближчими тижнями, - розвідка Естонії

Втрата Росією величезної кількості боєприпасів під час українського удару по складам у Торопці у Тверській області, на думку Генштабу Естонії, найближчими тижнями позначиться на фронті.

Про це сказав на пресконференції Міністерства оборони голова розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Ківісельг прокоментував успішний удар ЗСУ по російському складу з боєприпасами в Торопці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворожий польовий склад боєприпасів злітає у повітря після скиду із українського дрона. ВIДЕО

За його словами, Україні вдалося завдати удару по сховищу, коли частина боєприпасів не була укомплектована в бункери. З цієї причини виник ланцюжок вибухів.

"Вибухнуло 30 тисяч тонн боєприпасів, тобто 750 тисяч снарядів. При середньому темпі бойових дій Росія за тиждень випускає 10 тисяч снарядів. Тобто це дво-тримісячний запас боєприпасів. Унаслідок цієї атаки Росія зазнала втрат у боєприпасах, і наслідки цієї втрати ми побачимо на фронті найближчими тижнями", – сказав Ківісельг.

Говорячи про події останнього тижня війни в Україні, Ківісельг зазначив, що Росія продовжує утримувати ініціативу на оперативному рівні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Момент прильоту по військовій частині у російському Торопці: "#бать! Это беспилотник был! Нет, истребитель!". ВIДЕО

"За останній тиждень операційний тиск поступово збільшувався. Середня кількість атак зросла до 194 атак на добу. Це вказує на прагнення Росії повністю завоювати Донецьку та Луганську області", – сказав Ківісельг.

Як і минулого тижня, найбільша кількість бойових дій відбувається на Покровському напрямку. "Незважаючи на події в Курській області, РФ не вивела свої війська з Покровського напрямку, тому великих змін там найближчими тижнями не очікується", – сказав Ківісельг.

Що стосується операції ЗСУ в Курській області, то українські сили продовжують утримувати ініціативу на оперативному рівні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Тверській області РФ, де детонує склад боєприпасів, зафіксували 18 землетрусів

"Минулого тижня Росія почала контрнаступ і трохи просунулася вперед, але українці поки що утримують свої позиції, – зазначив Ківісельг. – У четвер минулого тижня українці також відкрили нову ділянку фронту – Глушківський напрямок, де ЗСУ просунулися майже на шість кілометрів углиб російської території", – сказав глава розвідцентру.