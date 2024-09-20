Пентагон про $5.8 млрд для України, термін використання яких до 30 вересня: "Маємо намір використати кожен цент"
У Пентагоні запевнили, що мають намір використати "кожен цент", доступний для допомоги Україні.
Про це заступниця речника Міноборони США сказала у відповіді на питання української служби Голосу Америки, передає Цензор.НЕТ.
Йдеться про $5,8 млрд з програми президентських повноважень PDA, завдяки якій можна надсилати Україні зброю зі складів США. За правилами використання бюджету, Білий дім може втратити доступ до цієї суми після закінчення бюджетного року (30 вересня), якщо не продовжити повноваження президента.
"Ми плануємо використати виділену суму", – сказала заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, і додала, що адміністрація разом з Конгресом зараз працює над продовженням необхідних повноважень.
"Ми маємо твердий намір використати кожен долар і кожен цент з цих повноважень", – сказала Сінгх.
При цьому вона додала, що важливо мати необхідну кількість озброєння на складах США.
"Проблема також полягає в тому, що ми не можемо надавати пакети допомоги не маючи необхідного озброєння на наших складах. Це те, над чим ми також працюємо. І я нагадаю вам, що протягом шести місяців, поки у нас не було додаткового фінансування, ми не могли поповнити наші склади. Ось чому нам потрібно, щоб Конгрес розширив ці повноваження, щоб ми могли і надалі надавати пакети озброєнь", – додала заступниця речника Пентагону.
Втім, як повідомляє видання, є інший спосіб це зробити. Адміністрація Байдена може сама сповістити Конгрес про намір використати цю суму. У такому разі законодавцям не потрібно буде нічого ухвалювати знову. Формальне сповіщення має зробити Державний секретар, як це відбувалось і в минулому.
На запитання, чому не піти цим шляхом, Сабріна Сінгх відповіла, що саме зараз представники адміністрації працюють над цим питанням разом з Конгресом.
"У Конгресі є двопартійна згода про те, що ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться. Ви бачите це в обох партіях. Тож я думаю, що є згода про те, що ми будемо і надалі підтримувати Україну. Ми зараз працюємо з Конгресом. Коли я матиму чим поділитись більше, я це зроблю", – додала заступниця речника Пентагону.
Водночас на запитання, чому Пентагон досі не використав усю доступну суму, Сабріна Сінгх відповіла, що справа також у наявності необхідного обладнання на складах Міноборони США.
"Якщо у нас чогось немає на полицях, ми не можемо просто надіслати це. І частково через це ви бачили різні розміри цих пакетів, але вони дозовані. Вони складені таким чином, бо в такий спосіб українці теж отримують деякі з цих засобів. Це також допомагає їм обробити їх, доставити на передову чи куди їм потрібно. Це система, яка була запроваджена ще на початку. Якщо ви просто скинете купу речей і засобів на поле бою, це також не допоможе. Тож ми використовуємо дозований підхід, який ми виробили разом з українцями", – відповіла заступниця речника Пентагону.
Нагадаємо, у квітні Конгрес затвердив додаткове фінансування для України та партнерів на близько $61 млрд. На додачу до цих коштів, законодавці дали президентові дозвіл надіслати Україні зброю за програмою PDA – вартістю до $7,8 млрд. В тексті закону прописано, що цей дозвіл діє до кінця 2024 бюджетного року, який закінчується 30 вересня.
На час виходу цієї публікації невикористаними залишаються $5,9 млрд, з яких вкінці місяця "вичерпуються" $5.8 млрд, повідомили в Пентагоні. Якщо дозвіл на їхнє використання не продовжити, Білий дім може втратити доступ до цієї суми.
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в Америці бардак ще круче нашого
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Там проблема, що озброєння вичерпалось . Вірніше, озброєння в них достобіса (на китай вистачить), а ось старого хламу що не жаль та *********** та ппо - дуже мало .
І так все, що гармати, що міномети- мовчать на жаль. Снарядів критично не хватає.
Військової техніки у них також величезна кількість. Тільки на одному складі в Сьєрра-Неваді перебуває понад 20 тисяч одиниць бронетехніки.
https://x.com/i/status/1731341549219303896
Він виховувався не в українському дитячому садочку.
У наших дитсадках дітей вчать не розкидатись ноутбуками тут і там,
особливо коли там певна персональна інформація.
"Ми плануємо використати виділену суму", - сказала заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, і додала, що адміністрація разом з Конгресом зараз працює над продовженням необхідних повноважень.
"Ми маємо твердий намір використати кожен долар і кожен цент з цих повноважень", - сказала Сінгх.
При цьому вона додала, що важливо мати необхідну кількість озброєння на складах США.
"Проблема також полягає в тому, що ми не можемо надавати пакети допомоги не маючи необхідного озброєння на наших складах. Це те, над чим ми також працюємо. І я нагадаю вам, що протягом шести місяців, поки у нас не було додаткового фінансування, ми не могли поповнити наші склади. Ось чому нам потрібно, щоб Конгрес розширив ці повноваження, щоб ми могли і надалі надавати пакети озброєнь", - додала заступниця речника Пентагону.
Втім, як раніше повідомляв Голос Америки, є інший спосіб це зробити. Адміністрація Байдена може сама сповістити Конгрес про намір використати цю суму. У такому разі законодавцям не потрібно буде нічого ухвалювати знову. Формальне сповіщення має зробити Державний секретар, як це відбувалось і в минулому.
На запитання Голосу Америки, чому не піти цим шляхом, Сабріна Сінгх відповіла, що саме зараз представники адміністрації працюють над цим питанням разом з Конгресом.
"У Конгресі є двопартійна згода про те, що ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться. Ви бачите це в обох партіях. Тож я думаю, що є згода про те, що ми будемо і надалі підтримувати Україну. Ми зараз працюємо з Конгресом. Коли я матиму чим поділитись більше, я це зроблю", - додала заступниця речника Пентагону.
В очі брешуть і не червоніють.