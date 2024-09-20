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Зеленський (22429) Сікорський (200)

Сікорський прокоментував публікації ЗМІ про "суперечку" із Зеленським у Києві: Розраховуємо на чутливість України до наших вимог

Радослав Сікорський та Володимир Зеленський

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський, коментуючи повідомлення ЗМІ про нібито непросту розмову з президентом України Володимиром Зеленським, сказав, що між сусідами інколи виникають проблемні питання.

Про це він заявив журналістам під час візиту до США у п’ятницю, 20 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Сікорський підкреслив, що Польща підтримує Україну зброєю, фінансами та гуманітарною допомогою, "але, як це буває між сусідами, іноді виникають питання, які потрібно вирішити, і ми про це теж говоримо".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польська делегація була здивована недружнім стилем спілкування Зеленського із Сікорським, — ЗМІ

"Ми потребуємо більш жвавих і навіть більш інтенсивних контактів з Україною для її вступу до Європейського Союзу, і ми також розраховуємо на те, що Україна також проявить чутливість до наших вимог", – додав глава польського МЗС.

Кілька днів тому колумніст і журналіст польського видання Onet Вітольд Юраш із посиланням на джерела стверджує, що польська делегація була здивована стилем спілкування президента України Володимира Зеленського на переговорах у Києві.

"За свідченнями учасників розмови, які вдалося отримати Onet, атмосфера в якийсь момент була настільки поганою, що можна було навіть говорити про скандал", – писав Юраш.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща використає своє головування в ЄС для тиску на Україну щодо Волинської трагедії, - ЗМІ

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Топ коментарі
+29
розраховуємо що Україна проявить чутливість до наших вимог

отето красави - Україна стікає кров'ю а тут хопа, союзнички з вимогами.
Львів ще не вимагають?...
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20.09.2024 22:48
+29
От тільки не треба плутать весь ЕС з хитровимаханими поляками.
Там ще є Литва,Чехія, фіни, голандці, німці які допомагають обходячись без вимог.
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20.09.2024 23:04
+25
Та прямо кажи - вирішили погріти руки біля палаючого будинку сусіда.
А чьо такого?
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20.09.2024 22:43
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Правила форума Рада форумчан
в спам кацапку під німецьким прапорцем !
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20.09.2024 23:04 Відповісти
воно тут давно пачкає,пише якусь тупизну ще й заявляє що в нього всі родичі на передовій.правда саме воно чкурнуло в Німеччину....
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20.09.2024 23:35 Відповісти
не звертайте уваги
тут багато кацапських тролів намагаються українців розсварити - робота в них така .
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20.09.2024 23:44 Відповісти
самі ви тролі ,Єрмакотатарівські виблді
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21.09.2024 00:47 Відповісти
THE GARDIAN - воїни ЗСУ особисто надали докази в документах , захопленні у перші дні початку Курської операції про те, що РАШЦІ Єрмак (а може Татаров) передав інформацію про Курський наступ ще за декітлька місяців ДО.
Це при тому, що нібито від війск Буданова тримали в секреті ( про це писала ЛЄ МОНД ще два тижні тому . Нібито-то Сирський не ділився з Будановим що собі присвоїти славу .
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21.09.2024 01:05 Відповісти
що за маячня? це вам такі методички видають? брись звідси кокошниця!
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21.09.2024 10:42 Відповісти
жовтень 2019 го Україна готова піти назустріч Польщі в питаннях історичної пам'яті, але чекає відповідних кроків і від Варшави. Про це в заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко

березень 2020-го Новоназначенные вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко и министр иностранных дел https://glavcom.ua/tags/dmitrij-kuleba.html Дмитрий Кулеба приступили к выполнению обязанностей. Об этом Кулеба написал в Twitter

19твересня 2024 р Зазначається, що під час відомої зустрічі, доведеної до сварки , Зеленський та Сікорський, зокрема, говорили про Волинську трагедію. Глава держави нібито заявив, що Польща не має повертатися до питання ексгумації жертв трагедії, адже це, мовляв, лише внутрішня політика.
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21.09.2024 00:31 Відповісти
Це при тому , що раніше розкопки та ексгумацію домовилися дозволити й вони велися.
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21.09.2024 00:40 Відповісти
Україна повідомила, коли відновить дозвіл на ексгумацію жертв Волинської трагедіїНаразі через безпекову ситуацію, брак фахівців й ресурсів Україна не може повернутись до пошукових робіт

19 вересня 2024

Україна видала цю інформацію ПІСЛЯ БИКУВАННЯ ВОВИ ,що Польща не має повертатися до питання ексгумації жертв трагедії, адже це, мовляв, лише внутрішня політика.

У ВЛАДІ СУКИ ТІТУШКОПОДІБНІ
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21.09.2024 00:46 Відповісти
Якщо ви сказали "А", то скажіть і "Б". Згідно тієї домовленості поляки зобов'язувались відновити зруйновану могилу воїнів УПА на горі Монастир в Польщі. Поляки могилу не відновили і не збираються це робити, тому припинились роботи по ексгумації. Полякам сказали, відновите могилу воїнів УПА, тоді продовжите ексгумацію. А на завершення нагадаю вам слова Тараса Шевченка: "Раби, підніжки, грязь Москви, варшавське сміття...". Ви до кого себе зараховуєте, до українських патріотів чи до тих про кого писав Геній українського народу?
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21.09.2024 00:55 Відповісти
Сила форуму Цензору, що форумчане знають більше інфи ніж журналісти
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21.09.2024 03:20 Відповісти
Весь этот цирк легко объясняется. Оба служат одному хозяину. Фильм "Горячие головы".
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20.09.2024 22:41 Відповісти
Судячи по кольору трусів, той що зліва - той Сікорскі.
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20.09.2024 23:05 Відповісти
По параш-ТВ этого ху#ловского га#дона постоянно цитируют.
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23.09.2024 13:26 Відповісти
Та прямо кажи - вирішили погріти руки біля палаючого будинку сусіда.
А чьо такого?
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20.09.2024 22:43 Відповісти
Сікорський підкреслив, що Польща підтримує Україну зброєю, фінансами та гуманітарною допомогою, "але, як це буває між сусідами, іноді виникають питання, які потрібно вирішити, і ми про це теж говоримо"
==========

Приблизно так з боку поляків - у сусіда горить хата, ти приніс відро води, виливаєш на паркан і кажеш: «ось бачиш, Петре, я тобі завжди допоможу в скрутну хвилину, але от як моя курка забігла тобі на подвір'я й не повернулася - давай обговоримо просто зараз»...
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20.09.2024 23:45 Відповісти
Нам не потрібні нові вороги , так як маємо кончених московітів і
серійного вбивцю ху@ла і поки що цього досить 🙁
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20.09.2024 22:45 Відповісти
розраховуємо що Україна проявить чутливість до наших вимог

отето красави - Україна стікає кров'ю а тут хопа, союзнички з вимогами.
Львів ще не вимагають?...
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20.09.2024 22:48 Відповісти
У вас ніхто з Євросоюзу не вимагає землі,а ось ви ,сидячи тут і пишучи дурню,свою захистити не в змозі. Такі коменти є проти України і за кацапію. Ніхто тут не згадав наскільки ви отримаєте допомогу для захисту України і що ваші вороги це росія, а не ми. Я одна пишу про ворога,але ви його бачите в Євросоюзі
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20.09.2024 22:59 Відповісти
От тільки не треба плутать весь ЕС з хитровимаханими поляками.
Там ще є Литва,Чехія, фіни, голандці, німці які допомагають обходячись без вимог.
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20.09.2024 23:04 Відповісти
так так !!! у Польщі популярна карта з усіма землями що колись входили до складу Речі Посполитої, та є усі землі Західної України, західної бульбофюрії на 01.09.1939 року і навіть місто Вільно (Вільнюс) з частиною Литви ...
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21.09.2024 05:17 Відповісти
і угорщина не вимагає? серйозно?
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21.09.2024 23:44 Відповісти
95% населення живе своїм життям у тилу
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20.09.2024 23:38 Відповісти
Вимог?
Пане Сікорський, які вимоги?
Закінчуйте з імперськими амбіціями.
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20.09.2024 22:48 Відповісти
Він не чутливий вимог українського суспільства, чому б йому не покласти і на ваші вимоги? Тим більше, що вони доволі недолугі.
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20.09.2024 22:49 Відповісти
Коли буде Україна в ЄС тоді і вирішаться всі суперечки крапка
Зараз же це виглядає імперським шантажем і дуже брудною грою
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20.09.2024 22:51 Відповісти
"Якщо воно виглядає, як качка, плаває, як качка, і кахкає, як качка, то це, імовірно, і є качка..."(англійська приказка)
Поляки , схоже , забули чим для них закінчуються їх імперські амбіції ...
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20.09.2024 22:58 Відповісти
ти ***** Єрмаківсько-подляківське не рздмухуй ворожнечу
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21.09.2024 00:48 Відповісти
цей бруд розбурхує МАРОДЕРНЯ опозажОПна
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21.09.2024 00:49 Відповісти
Питання є завжди. Нехай наприклад пояснить, чому Гітлер був присутній на похоронах Пілсудського?
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20.09.2024 23:00 Відповісти
Що цікаво Польша вже більше року жодної допомоги не надає. Навіть були єдині хто зажав ті копійки на чеські снаряди - але ж вимоги є...
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20.09.2024 23:00 Відповісти
Так. Нашим біженцям Польщані копійки зараз не дає і квартири не сплачує .
А німці біженцям платять і дають житло

чому журналисти про це не пишуть ?
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21.09.2024 03:29 Відповісти
Підозрюю що їх про це оп попросоло
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21.09.2024 09:01 Відповісти
А ті радісно погодились
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21.09.2024 11:32 Відповісти
Що наше зеболайно, що поляци зі своїми забаганками... Шапіто... А десь там війна...
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20.09.2024 23:01 Відповісти
Не десь, а ми в цiй кровавiй вiйнi!
Годину тому прогремiв вибух... Суми
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20.09.2024 23:27 Відповісти
В якому районі ?
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20.09.2024 23:33 Відповісти
ймовірно хочуть на халяву забрати Західу Україну по Збруч, можливо західну бульбофюрію, тобто відновити Польщу на сході в кордонах 01.09.1939 року, Данценг і західну частину Східної Прусії та землі Німетчини на Заході які віддали полякам червоножопі "асвабадітелі ат ніцізьма" по завершею 2Світової війни ніхто німцям не збирається повертати !!! типовий імперіалізм, з надією на халяву - а може пройде ...
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21.09.2024 05:25 Відповісти
Українсько-польські війни

Доба Руси[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8&veaction=edit&section=1 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8&action=edit&section=1 ред. код ]
1015-1019: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%96%D0%B2 Усобиця Володимировичів
1018-1019: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4_1018 Київський похід польського короля https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_I_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B9 Болеслава І Хороброго .
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC_(1018) Битва над Бугом (1018) .

Доба Галицько-Волинської держави[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8&veaction=edit&section=2 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8&action=edit&section=2 ред. код ]
1205 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC Битва під Завихостом .1245 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BC Битва під Ярославом .

Литовсько-Руська доба[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8&veaction=edit&section=3 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8&action=edit&section=3 ред. код ]
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83_%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%83 Війна за галицько-волинську спадщину https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%83_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%96_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_(1389%E2%80%941392) Громадянська війна у Великому князівстві Литовському (1389-1392) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%83_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%96_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_(1432%E2%80%941438) Громадянська війна у Великому князівстві Литовському (1432-1438) .

Козаччина[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8&veaction=edit&section=4 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8&action=edit&section=4 ред. код ]
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Хмельниччина
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1666-1671 Польсько-українська війна 1666-1671
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Коліївщина

ХІХ - ХХ століття[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8&veaction=edit&section=5 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8&action=edit&section=5 ред. код ]
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96_(1848) Революція в Галичині (1848)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1918%E2%80%941919) Польсько-українська війна (1918-1919)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9E%D0%A3%D0%9D_1939_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83 Повстання ОУН 1939 року
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F Волинська трагедія
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20.09.2024 23:01 Відповісти
Вся історія України - це війни з кацапами, ляхами і турками.
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21.09.2024 00:22 Відповісти
І ми завжди посередині...
- Ми в оточенні!!!
- Прекрасно! Тепер ми можемо атакувати у будь-якому напрямку!
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21.09.2024 10:12 Відповісти
Незрозуміло чому питання взаємної і вже дуже давньої польско-української різанини виникло знову. І воно виникає на тлі нашого також практично взаємного спротиву Москві. Кому це вигідно питання риторичне. Чому на нього ведуться досвічені політики вже дивно. Це ж не вперше.
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20.09.2024 23:03 Відповісти
Тому що польський плєбс , схоже не зрозумів , ЩО зараз відбувається в Україні , і які реальні небезпеки нависли зараз над Польщею .
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20.09.2024 23:07 Відповісти
Можливо. Тому тут на сайті є багато побажань щоб фацетам на голову таки впало декілька кацапських подарунків. Можливо це підштовхне до мислення головою, а не дупою.
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20.09.2024 23:10 Відповісти
Поляки - ще ті імперці,як кацапи -вєлькапольська=вялікая рассіся
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21.09.2024 00:25 Відповісти
вигідне пшекам і рашкованам
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20.09.2024 23:15 Відповісти
А що війна з Польщею чи таки з орками з росії? Якщо преЗЕ не володіє дипломатичними навиками, то це проблема його виборців і ніяк не якоїсь країни. Війну не Польща привела і не її провина,що асфальт не збиває дрони. А інтереси своєї країни Сікорський має право відстоювати. Шантаж війною пора уже закрити.
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20.09.2024 23:04 Відповісти
Які, плять, "інтереси своєї країни"??

Ворушити питання 80-річної давнини коли твій сусід стікає кровʼю? Та й не просто сусід -- а країна, яка дала тобі сотні тисяч працьовитих людей, які інтегрувалися в твоє суспільство і сплачують податки?

Це ви називаєте "відстоюванням інтересів"? 😟
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20.09.2024 23:32 Відповісти
ви даремно в цієї щось запитуєте. це троль,воно ніколи не відповідає. просто серну.ла щось і мовчок...
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20.09.2024 23:37 Відповісти
Чистий неприкритий шантаж. Поляки не менше угорців паскудитимуть, щоб ми в ЄС не вступили, якщо не погодимося ... І там накатають список про "Волинську трагедію, де одні українці винні", і "Бандера - нелюд, гірший за Сталіна", і "Львів завжди був польським" і це тільки про те, що вони називатимуть "історичною справедливістю". Так як і московити.
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21.09.2024 00:55 Відповісти
Якщо цей недоімперський півень хоче чутливості, хай зайде сюди і почитає коментарі - буде йому повна срака зворушливих почуттів.
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20.09.2024 23:08 Відповісти
Птхаті поляки теж не забули річ посполиту. І відтяпати шмат України не проти. Вони вже допогли із страйком фермерів. Тому Сікорський пнх із своїми порадами
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20.09.2024 23:12 Відповісти
Пшекляндію вже давно звуть гієною Європи (або шакалом).Всі знають поведінку цих тварин? Під т.з. Волинською різаниною було підведено риску ще Кучмою та Кваснєвським,тоді ж було і оголошено кількість підтверджених жертв-поляків (36800),українців десь бл.21000. Зараз,пшекруї,як Пилип з конопель,викотили претензії по....180000 і давай їм їх ексгумувати негайно! Такої кількості і близько ж немає. А на підході взагалі цифра.....500000 ! Думаю,метою пшекруїв є намертво заблокувати вступ України в НАТО і ЄС. Іншого логічного пояснення цього пшекоідіотизму немає.
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20.09.2024 23:13 Відповісти
Полякам категорично не вигідний вступ України в ЄС
По перше - тоді Україна забиває польських аграріїв експортом своєї продукції ..
По друге - наплив робочої сили , яка поїде не в Польщу , а на захід де працююиь самі поляки
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20.09.2024 23:21 Відповісти
вірно. + пшеки бояться що дотації з Євросоюзу тепер підуть Україні,а дляя гонорових їх зменшать
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20.09.2024 23:23 Відповісти
Звісно ...
Зараз ми , для них - буфер між ЄС і рашкою ... їх це цілком влаштовує !
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20.09.2024 23:26 Відповісти
100 баллов
памятаю як поляки вагонами вивозили томатну пасту з Херсону у 90 , а потім везли в Україну кетчуп . Торгаши
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21.09.2024 03:35 Відповісти
Нормальное, проевропейское правительство Польши путлер уничтожил под Смоленском. Потом пришли фрики, спонсируемы путлеровскими грошами... Хотя они кажутся его противниками, они врут! Они на содержании Кремля, хотя открыто выступить бояться! Их просто поляки убьют!
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20.09.2024 23:19 Відповісти
Хіба загиблий під Смоленському президент Качинський не брат лідера партії ПіС Качинського, який і розкручує тему Волинської трагедії?
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21.09.2024 00:43 Відповісти
Якщо у шмаркатого виріс ***, і нас, як завжди, не найобують, треба запам'ятати цей день. Слава Україні!
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20.09.2024 23:27 Відповісти
та треба погоджуватись, проявити стратегічну мудрість, нехай поляки копають свої кістки. Нам зараз нажаль не до сварок із ключевим сусідом щодо проблем 70 річної давнини. Але потім, коли/якщо відібємо навалу орків, знайдемо нагоду припомнити за це полякам. Помсту треба подавати холодною
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20.09.2024 23:30 Відповісти
Ооо, ми їм це пригадаємо. Якщо (або навіть коли) почнуть блокувати вступ до ЕС
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21.09.2024 10:04 Відповісти
ПШНХЙ, чутливий польський довпойлп.
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20.09.2024 23:49 Відповісти
Яке відношення має *******, незалежна Україна до подій 1943 року? Була Волинська різня. Але хіба це держава Україна її організувала, держава Україна послала своїх солдат вбивати поляків? Що стало причиною тієї різні? Хіба не державна політика Польщі щодо українців? Хто виселяв українців з Волині? Якщо Сікорський звинувачує Україну за ті події, то що заважає Україні висунути звинувачення ******** Польщі за геноцид українців який проводила Річ Посполита в 16, 17, 18, 19 століттях. Хто відповість за окатоличення і переслідування православних на Правобережній Україні в роки польського гніту, за грабіж і експлуатацію українських селян, за захоплення їх земель? Якщо Сікорський хоче ексгумацію, то нехай спочатку відновить зруйновані могили воїнів УПА в Польщі. Не подобається йому пам'ятник Бандері у Львові? То нехай спочатку прибере пам'ятник Пілсудському у Варшаві.
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21.09.2024 00:37 Відповісти
https://www.youtube.com/@Andrew-ht5jz @Andrew-ht5jz

Волинська трагедія -злочин взаємний,який до всього має певні накопичені передумови у вигляді "Пацифікації" та вікового польського колоніалізму подалі на Схід від Вісли який супроводжувався шовіністичним ставленням до русинів/українців.Поляки вшановують тих своїх співвітчизників які вочевидь не вважатимуться героями в Україні і їх думка українців з цього приводу не цікавить."Герой" Пілсудський до прикладу, мав неприховані колоніальні апетити і ладен був в національних(якщо тільки не націоналістичних)інтересах Польщі піти і на договорняки з більшовиками за спиною у Петлюри по розподілу України,та як кажуть навіть з Гітлером трішки подипломатити на поч.30-х... Тому якщо обговорювати взаємні кривди то не в односторонній і ультимативній формі вимоги до України ,бо можна дійти й до того що доведеться розпочати з того,що польську шляхту з фільварками й ксьондзами господарити до русинів не кликали,а то вочевидь й був початок того що відгукнулось у драматичному XX столітті сумними кривдами
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21.09.2024 03:39 Відповісти
Україна завжди, 1000 років була Щитом для Польщі від кацапів -мудрі люди там то розуміють, але не всі.., молоді - ок, але старші - вєлькапольська кацапи -- вєлькаімперці - Львув,курва польські, Бандера їм спати не дає!
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21.09.2024 00:43 Відповісти
По темі "Волинська різня" поляк Сікорський роз'яснив все дуже докладно:польська сторона,будучи глибоко віручою християнською державою,хоче по християнськи поховати своїх загиблих.Це можна зрозуміти,бо ми не є варварами.Залишається одне не мале питання: де саме,на чиїй території,цей цвинтар буде закладений? Якщо поляки екзугомовані рештки перевезуть на свою сторону,то тоді без проблем.Але,якщо це у їхні плани не входить і меморіал загиблих вони хочуть зробити на території України?Своїх "орлят" вони ж до Польщі не забрали,вони є поховані на Личакові у Львові і кожен раз,як хто криво подивиться в сторону того польського поховання вибухає дипломатичний скандал між двома державами, де Україна мусить кланятись в пояс "простіть,вельмишановне панство!"А цвинтар жертв Волинської різні трудно собі уявити, це буде щось таке як Биківня,тільки з табличкою на вході:" Тут поховані замордовані Українцями сто тисяч поляків".І все.В очах цілого світу українець-буде вбивцею.А як тільки хто заікнеться:"а що поляки приперлися робити на українській території?",зразу польський дипломат буде верещати,як недорізана свиня і Україна буде кланятись в пояс " пробач,паньство."Хто віре заявам Сікорського,мусе пам'ятати,що з поляком мати справу є дуже трудно,бо як даш йому палець,він тобі відкусить руку по лікоть.
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21.09.2024 01:06 Відповісти
це типу раша з нас буде вимагати вклоніння похованню каців які сдохли на донбасі....
Скілкьки ми їх там вже замочили? більше 200 тис?! геноцид, ізвергі!
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21.09.2024 23:50 Відповісти
Схоже, що війна в Україні стала для європейців вже буденною, нормальною ситуацією, зовсім не кричущою. Трохи потенційною рабсилою обзавелися європейці, за кілька років ще трохи чоловіків поперебігає через кордон до них - і ЄС вирішить свої демографічні проблеми. Україна - поле бою, то вже нормально, і навіть вигідно для багатьох.
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21.09.2024 02:12 Відповісти
Це дуже добре, що в Польщі наростає антиукраїнська істерія. Там і так можуть словами українців обкурвити. А коли почнеться справжня охота на відьом, то 1 млн халявщиків-ухилянтів та манкуртів без роду-племені доведеться тікати у тапках та халатах.
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21.09.2024 02:15 Відповісти
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Перед Волинню 1943 року була зґвалтована Галичина в 1930 році.

Нині вшановуємо роковини масових репресій польської держави проти українського населення Галичини (так звана «пацифікація»), що розпочалися 16 вересня 1930 р. та тривали до листопада (проведення виборів до польського парламенту).

Персонально відповідальні за масовий терор проти українців - прем'єр-міністр Польщі, лідер польськофашистського режиму т.зв. "санації" маршал Ю. Пілсудський та очільник МВС Ф. Славой-Складовський.

Виконавці: територіальні органи МВС і поліції Львівського, Тернопільського та Станіславського воєводств, підрозділи Війська польського, дислоковані в Галичині.

Мета: придушення українського визвольного руху, нищення осередків громадянського суспільства, зниження економічного потенціалу українства, зменшення результатів українських партій на «парламентських виборах».

Репресивна операція польської поліції та спецслужб розпочалася арештами поміркованих українських галицьких політиків (Д. Паліїв, В. Целевич, І. Ліщинський), продовжилась арештом і убивством радикальних керівників українського підпілля типу Юліана Головінського, далі було проведено понад 5000 обшуків, заарештовано 1739 українців, здійснено фізичні розправи над тисячами місцевих українських активістів, над ветеранами польсько-української війни 1918-1919 рр., вчителями, священиками (семеро отців убито).

Обшуки, арешти та побиття українців супроводжувалися масовим та цинічним приниженням людської та національної гідності наших співвітчизників, моральним приниженням мирних цивільних людей (стояння на колінах та спів польського гімну). Удар польської репресивної машини було спрямовано також проти інфраструктури українського громадянського суспільства: погроми українських кооперативних крамниць, кредитних спілок, клубів-читалень "Просвіти", церков і шкіл; закрито українські гімназії в Тернополі, Станіславові та Рогатині; ліквідовано осередки молодіжної організації «Пласт» та спортивних товариств «Сокіл» та «Луг». В сільській місцевості здійснювалися грабежі продовольства та фуражу для забезпечення карателів.

Надійшло близько 40 повідомлень про зґвалтування українок
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21.09.2024 03:46 Відповісти
Вісла: злочин проти людяности | «Ген українців» з Іриною Фаріон
https://www.youtube.com/live/kvwJmGom2iw?si=P_H5kQt62qaaeamn
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21.09.2024 04:38 Відповісти
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21.09.2024 04:57 Відповісти
Джордж Керзон умер в 1925 г., не дождавшись, когда названная его именем линия станет настоящим рубежом. А она таки стала! Сейчас примерно по «линии Керзона» проходит современная польско-украинская граница. После Второй мировой даже появилось понятие «Закерзонье» для обозначения украинских земель, оказавшихся в коммунистической Польше - за «линией Керзона».
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21.09.2024 05:05 Відповісти
Сікорський який скрлмняга... Мабуть гарний стиль у міністра руки викручувати Київу, поки в Україні кров лється і мвста та села зрівнюють з землею ка..апи путінські...Тут пане Сікорський ви мастак...кінь пржевальського , тобіш Лавров в захваті і аплодує.....
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21.09.2024 04:46 Відповісти
А може то зе на голову пробує сісти полякам?
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21.09.2024 08:31 Відповісти
Комуст коментатори словами сікорського обурилися.А я взагалі дивуюся як поляки нас нах ще не послал після неприкритого хамства лідора нації і його шобла
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21.09.2024 08:30 Відповісти
Вован Зе кретин, повністю згоден. Тільки ляхи нітрохи не краще поводяться
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21.09.2024 10:29 Відповісти
ждемо вибачень від пшеків за те, що на початку 20 ст. роздерибанили УКРАЇНУ разом з чехами, угорцями, румунами, німцями, кацапами та ін. розтягнули на шматки і роблять вигляд, що так і будо, бидло "гонорове"
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21.09.2024 08:47 Відповісти
падлюки холєри курва мать, паразитують на грошах від ЄС, від війни, ще й вибачень вимагають, не дождетесь, україна буде, з ними чи без них, а от полякам без українців жопа
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21.09.2024 08:52 Відповісти
Радек, будь ласочка, вибачайся за українців Закерзоння, якщо хочеш від нас чутливости. Або zamknij *****.

Ми не будемо постійно вибачатися самі. It takes two to tango
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21.09.2024 09:16 Відповісти
Поляки, користуючись нагодою, викручують руки українцям.А допомагають, бо інакше пуйло трахне.Все очевидно.
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21.09.2024 11:31 Відповісти
При категоричному неприйнятті пропозицій Сікорського щодо Криму, якщо звичайно таке було, відверто хамська, властива криворізькій шпані поведінка самозакоханого гундоса, при спілкуванні з ключовими особами іноземних держав, особливо тих, від яких Україна залежить, приносить і принесе свої гіркі плоди.
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21.09.2024 12:07 Відповісти
ФСБешні понти з Польщі. Якщо у нас стільки фсбешників працювало у владі та політиці, то чому ми вважаємо, що у польській владі їх нема. Сікорський та Дуда, я вже мовчу про того карлика Качинського (***** на мінімалках) вони декларують майже те саме, що і кремль. У нас була надія, що прийде нова влада і багато, що зміниться, але ж приход Туска та його рольникі на кордоні довів, що ці курви всі за одно а трампа очікують у Білому домі разом з *****м, бо з трампом такі проблеми, як розподіл України між шакалами Європи буде легше зробити.
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22.09.2024 08:33 Відповісти
 
 