Сікорський прокоментував публікації ЗМІ про "суперечку" із Зеленським у Києві: Розраховуємо на чутливість України до наших вимог
Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський, коментуючи повідомлення ЗМІ про нібито непросту розмову з президентом України Володимиром Зеленським, сказав, що між сусідами інколи виникають проблемні питання.
Про це він заявив журналістам під час візиту до США у п’ятницю, 20 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Сікорський підкреслив, що Польща підтримує Україну зброєю, фінансами та гуманітарною допомогою, "але, як це буває між сусідами, іноді виникають питання, які потрібно вирішити, і ми про це теж говоримо".
"Ми потребуємо більш жвавих і навіть більш інтенсивних контактів з Україною для її вступу до Європейського Союзу, і ми також розраховуємо на те, що Україна також проявить чутливість до наших вимог", – додав глава польського МЗС.
Кілька днів тому колумніст і журналіст польського видання Onet Вітольд Юраш із посиланням на джерела стверджує, що польська делегація була здивована стилем спілкування президента України Володимира Зеленського на переговорах у Києві.
"За свідченнями учасників розмови, які вдалося отримати Onet, атмосфера в якийсь момент була настільки поганою, що можна було навіть говорити про скандал", – писав Юраш.
Будь ласка, зачекайте...
тут багато кацапських тролів намагаються українців розсварити - робота в них така .
Це при тому, що нібито від війск Буданова тримали в секреті ( про це писала ЛЄ МОНД ще два тижні тому . Нібито-то Сирський не ділився з Будановим що собі присвоїти славу .
березень 2020-го Новоназначенные вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко и министр иностранных дел https://glavcom.ua/tags/dmitrij-kuleba.html Дмитрий Кулеба приступили к выполнению обязанностей. Об этом Кулеба написал в Twitter
19твересня 2024 р Зазначається, що під час відомої зустрічі, доведеної до сварки , Зеленський та Сікорський, зокрема, говорили про Волинську трагедію. Глава держави нібито заявив, що Польща не має повертатися до питання ексгумації жертв трагедії, адже це, мовляв, лише внутрішня політика.
19 вересня 2024
Україна видала цю інформацію ПІСЛЯ БИКУВАННЯ ВОВИ ,що Польща не має повертатися до питання ексгумації жертв трагедії, адже це, мовляв, лише внутрішня політика.
У ВЛАДІ СУКИ ТІТУШКОПОДІБНІ
А чьо такого?
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Приблизно так з боку поляків - у сусіда горить хата, ти приніс відро води, виливаєш на паркан і кажеш: «ось бачиш, Петре, я тобі завжди допоможу в скрутну хвилину, але от як моя курка забігла тобі на подвір'я й не повернулася - давай обговоримо просто зараз»...
серійного вбивцю ху@ла і поки що цього досить 🙁
отето красави - Україна стікає кров'ю а тут хопа, союзнички з вимогами.
Львів ще не вимагають?...
Там ще є Литва,Чехія, фіни, голандці, німці які допомагають обходячись без вимог.
Пане Сікорський, які вимоги?
Закінчуйте з імперськими амбіціями.
Зараз же це виглядає імперським шантажем і дуже брудною грою
Поляки , схоже , забули чим для них закінчуються їх імперські амбіції ...
А німці біженцям платять і дають житло
чому журналисти про це не пишуть ?
Годину тому прогремiв вибух... Суми
Доба Руси[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8&veaction=edit§ion=1 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8&action=edit§ion=1 ред. код ]
1015-1019: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%96%D0%B2 Усобиця Володимировичів
1018-1019: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4_1018 Київський похід польського короля https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_I_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B9 Болеслава І Хороброго .
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC_(1018) Битва над Бугом (1018) .
Доба Галицько-Волинської держави[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8&veaction=edit§ion=2 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8&action=edit§ion=2 ред. код ]
1205 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC Битва під Завихостом .1245 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BC Битва під Ярославом .
Литовсько-Руська доба[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8&veaction=edit§ion=3 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8&action=edit§ion=3 ред. код ]
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83_%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%83 Війна за галицько-волинську спадщину https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%83_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%96_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_(1389%E2%80%941392) Громадянська війна у Великому князівстві Литовському (1389-1392) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%83_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%96_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_(1432%E2%80%941438) Громадянська війна у Великому князівстві Литовському (1432-1438) .
Козаччина[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8&veaction=edit§ion=4 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8&action=edit§ion=4 ред. код ]
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Хмельниччина
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1666-1671 Польсько-українська війна 1666-1671
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Коліївщина
ХІХ - ХХ століття[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8&veaction=edit§ion=5 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8&action=edit§ion=5 ред. код ]
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96_(1848) Революція в Галичині (1848)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1918%E2%80%941919) Польсько-українська війна (1918-1919)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9E%D0%A3%D0%9D_1939_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83 Повстання ОУН 1939 року
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F Волинська трагедія
- Ми в оточенні!!!
- Прекрасно! Тепер ми можемо атакувати у будь-якому напрямку!
Ворушити питання 80-річної давнини коли твій сусід стікає кровʼю? Та й не просто сусід -- а країна, яка дала тобі сотні тисяч працьовитих людей, які інтегрувалися в твоє суспільство і сплачують податки?
Це ви називаєте "відстоюванням інтересів"? 😟
По перше - тоді Україна забиває польських аграріїв експортом своєї продукції ..
По друге - наплив робочої сили , яка поїде не в Польщу , а на захід де працююиь самі поляки
Зараз ми , для них - буфер між ЄС і рашкою ... їх це цілком влаштовує !
памятаю як поляки вагонами вивозили томатну пасту з Херсону у 90 , а потім везли в Україну кетчуп . Торгаши
Волинська трагедія -злочин взаємний,який до всього має певні накопичені передумови у вигляді "Пацифікації" та вікового польського колоніалізму подалі на Схід від Вісли який супроводжувався шовіністичним ставленням до русинів/українців.Поляки вшановують тих своїх співвітчизників які вочевидь не вважатимуться героями в Україні і їх думка українців з цього приводу не цікавить."Герой" Пілсудський до прикладу, мав неприховані колоніальні апетити і ладен був в національних(якщо тільки не націоналістичних)інтересах Польщі піти і на договорняки з більшовиками за спиною у Петлюри по розподілу України,та як кажуть навіть з Гітлером трішки подипломатити на поч.30-х... Тому якщо обговорювати взаємні кривди то не в односторонній і ультимативній формі вимоги до України ,бо можна дійти й до того що доведеться розпочати з того,що польську шляхту з фільварками й ксьондзами господарити до русинів не кликали,а то вочевидь й був початок того що відгукнулось у драматичному XX столітті сумними кривдами
Скілкьки ми їх там вже замочили? більше 200 тис?! геноцид, ізвергі!
https://www.facebook.com/mykhalchyshyn/posts/pfbid0ExTXesXejqbEnRprPBpJjWqhYWGbS2zw6Qw8Qoq7cVbCkn6qXoXBA9jtbXr75GZSl?__cft__[0]=AZWC3ecFxJ92nzQG8aBIMmZk1mraEQI1q9eB4JPJufR1bDcvEqdaqal6itaMcRo-KExKf0dtgyE1W2syH8zgZXJfYtSo87TbVsrFCJg4kmQR_djll0IeL-h-kIrVwUSv7InQRr9mIlDeAy7ZjmMKNm40&__tn__=%2CO%2CP-R 4 дн. ·
Перед Волинню 1943 року була зґвалтована Галичина в 1930 році.
Нині вшановуємо роковини масових репресій польської держави проти українського населення Галичини (так звана «пацифікація»), що розпочалися 16 вересня 1930 р. та тривали до листопада (проведення виборів до польського парламенту).
Персонально відповідальні за масовий терор проти українців - прем'єр-міністр Польщі, лідер польськофашистського режиму т.зв. "санації" маршал Ю. Пілсудський та очільник МВС Ф. Славой-Складовський.
Виконавці: територіальні органи МВС і поліції Львівського, Тернопільського та Станіславського воєводств, підрозділи Війська польського, дислоковані в Галичині.
Мета: придушення українського визвольного руху, нищення осередків громадянського суспільства, зниження економічного потенціалу українства, зменшення результатів українських партій на «парламентських виборах».
Репресивна операція польської поліції та спецслужб розпочалася арештами поміркованих українських галицьких політиків (Д. Паліїв, В. Целевич, І. Ліщинський), продовжилась арештом і убивством радикальних керівників українського підпілля типу Юліана Головінського, далі було проведено понад 5000 обшуків, заарештовано 1739 українців, здійснено фізичні розправи над тисячами місцевих українських активістів, над ветеранами польсько-української війни 1918-1919 рр., вчителями, священиками (семеро отців убито).
Обшуки, арешти та побиття українців супроводжувалися масовим та цинічним приниженням людської та національної гідності наших співвітчизників, моральним приниженням мирних цивільних людей (стояння на колінах та спів польського гімну). Удар польської репресивної машини було спрямовано також проти інфраструктури українського громадянського суспільства: погроми українських кооперативних крамниць, кредитних спілок, клубів-читалень "Просвіти", церков і шкіл; закрито українські гімназії в Тернополі, Станіславові та Рогатині; ліквідовано осередки молодіжної організації «Пласт» та спортивних товариств «Сокіл» та «Луг». В сільській місцевості здійснювалися грабежі продовольства та фуражу для забезпечення карателів.
Надійшло близько 40 повідомлень про зґвалтування українок
https://www.youtube.com/live/kvwJmGom2iw?si=P_H5kQt62qaaeamn
Ми не будемо постійно вибачатися самі. It takes two to tango