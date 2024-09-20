США і Британія можуть негласно дозволити Україні бити Storm Shadow по РФ, - The Times
США та Велика Британія нібито готуються надати Україні дозвіл на використання ракет Storm Shadow для ударів по російській території, але таке оголошення не буде публічним, щоб зберегти елемент несподіванки для Росії.
Про це йдеться в публікації британської газети The Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Видання стверджує, що британська та американська сторона тривалий час обговорювали можливість дозволити удари ракетами Storm Shadow по Україні.
Передбачалось, що про це рішення можуть оголосити під час спільного візиту глав зовнішньополітичних відомств обох країн – Ентоні Блінкена та Девіда Леммі – до Києва минулої середи.
Сторони підготували два варіанти підсумкових заяв і через невирішені деталі оголосили той, де йшлось про подальші дискусії стосовно дозволу на далекобійні удари України.
Серед іншого, за інформацією The Times, США утримуються від схвалення дозволу, поки не побачать "план перемоги", який Володимир Зеленський хоче представити Джо Байдену під час зустрічі наступного тижня.
Натомість британська сторона, йдеться в публікації, хоче створити враження, що такий крок виходить від більшої кількості союзників у НАТО й для цього організувала зустріч глав зовнішньополітичних відомств США, Британії Франції, Німеччини та Італії в Парижі.
Але один співрозмовник видання припустив, що США більше зосереджені "творенні спадщини" Байдена та хочуть прискорити ухвалення рішення.
The Times стверджує, що дозвіл стосовно ударів по Росії ракетами Storm Shadow може бути схвалений якраз наступного тижня і буде непублічним, аби не давати Росії додаткового попередження можливої атаки.
Будь ласка, зачекайте...
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І з посиланням на тещу друга колеги мого колеги дружини, який дізнався про це телеграмом
Эти утечки также указали на низкий уровень боевого духа в российских войсках, включая высокие показатели суицида среди солдат. В документах упоминалось о нехватке личного состава и слабой подготовке резервистов. Операция ВСУ оказала серьезное психологическое давление на российские войска, что повлияло на их способность организованно вести боевые действия
РІШЕННЯ В ОБМІН НА ТАТАРОВА З ЄРМАКОМ
Негласно.
Цікаво, а де це я читаю? Крадькома переглядаю секретні протоколи?
Це велика таємниця, яку знають декілька журналістів та мільйони читачів.
"Україна отримає дозвіл на удари вглиб території РФ з використанням французьких та англійських ракет, але Росія до реального бойового застосування ракет про цей дозвіл не дізнається.
Дипломатичні джерела повідомили, що може бути досягнуто конфіденційної угоди, яка дозволяє Україні запускати крилаті ракети британського і французького виробництва по Росії з використанням елемента несподіванки, не розголошуючи це рішення доти, доки не буде запущено першу ракету".
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл новую деталь о "плане победы", который планирует представить президенту США на следующей неделе. Зеленский отметил, что не хочет раскрывать детали раньше, чем обсудит план с Джо Байденом.
"В большинстве своем решения по плану зависят именно от него. От других союзников также, но есть пункты, которые зависят именно от положительной воли и поддержки Соединенных Штатов. Очень рассчитываю, что он поддержит этот план", - сказал президент Украины. Зеленский отметил, что реализация этого замысла потребует быстрых решений партнеров и раскрыл, на какой период расписан этот план.
"План рассчитан на решения, которые должны произойти начиная с октября до декабря… Тогда мы считаем, что план сработает", - сказал он.
Будет и оружие, будет и разрешение на применение (по крайней мере - на применение не американского).
Источник: https://t.me/astrapress/64773 Astra , Baza Mash, РИА-Новости, местные власти
Детали: Отмечается, что атаку беспилотников зафиксировали в Тихорецком районе Краснодарского края.
Всі слова иі самі, суть геть інша : життя або смерть!
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/21/7476128/ В России заявляют об атаке более 100 украинских беспилотников
Все буде тихо-тихо.
Нікого крім нас там не буде.