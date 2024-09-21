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США можуть надати Україні ракети середньої дальності для F-16 у межах нового пакету на $375 млн, - Politico

США можуть надати Україні ракети для F-16

США розглядають можливість надання Україні ракет середньої дальності для винищувачів F-16 у межах пакету військової допомоги на 375 мільйонів доларів, який, як очікується, буде оголошено в понеділок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

Зазначається, що ці ракети, які вже використовують ВПС і ВМС США та низка союзників, можуть уражати цілі на відстані понад 70 миль.

За даними видання, зазначений пакет допомоги, також міститиме артилерійські боєприпаси, ракети та засоби ППО. Однак зауважується, що вміст пакету може змінитися до офіційного оголошення.

Також видання зазначає, що радіус дії в 70 миль дозволить пілотам триматися подалі від лінії фронту та російської протиповітряної оборони, що дасть Києву можливість атакувати російські оборонні споруди та склади зброї, ускладнюючи операції для російських сил.

Також читайте: Група українських пілотів проходить підготовку на літаках F-16 в Румунії, - Умєров

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США готують пакет військової допомоги для України на 375 мільйонів доларів. За даними Reuters, пакет допомоги, який, як очікується, буде оголошено наступного тижня, включає патрульні катери, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), артилерійські боєприпаси калібру 155 і 105 міліметрів, запасні частини та інше озброєння.

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Топ коментарі
+9
70 миль ето ниочем. Придется подлетать под самую линию фронта и быть хорошей мишенью для рашистского ПВО и истребителей. И ети жлобы еще и думают дать или не дать
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21.09.2024 10:37
+7
Швидше друзі швидше 🙏🏼
московити пруть не рахуючись з втратами
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21.09.2024 10:30
+5
можуть надати а можуть і ненадати .
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21.09.2024 10:53
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Швидше друзі швидше 🙏🏼
московити пруть не рахуючись з втратами
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21.09.2024 10:30 Відповісти
70 миль ето ниочем. Придется подлетать под самую линию фронта и быть хорошей мишенью для рашистского ПВО и истребителей. И ети жлобы еще и думают дать или не дать
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21.09.2024 10:37 Відповісти
112км малувато,але краще ніж нічого.Щеб falkoniv пару десятків з пілотами!
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21.09.2024 11:20 Відповісти
Порівняно з нашими старими радянськими ракетами, які б'ють на 25 км, це вже халва.
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21.09.2024 11:59 Відповісти
Можуть!
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21.09.2024 10:38 Відповісти
можуть надати а можуть і ненадати .
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21.09.2024 10:53 Відповісти
КАБи знищують Україну і наших воїнів , але жодної протидії немає .
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21.09.2024 10:55 Відповісти
А що там розглядати? Ви, що ракет не бачили?
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21.09.2024 11:01 Відповісти
Два года с Ф-16 мурыжыли. И по сей день, собственно.. Теперь ещё два года ракеты к ним.. Потом выяснится, что стрелять можно только по своей территории.. Короче, победа не за горами, ****.
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21.09.2024 11:06 Відповісти
Выбор есть? Можно стрелять на 100 км либо не стрелять вовсе. Вон Миражи 2000-5 дадут к концу года. Да, старые как дерьмо мамонта - но лучшем чем наши су-24, которые они смогут заменить для пусков Штормов. Конечно сотню ф-35 со всем вооружение и пару аваксов было бы лучше - но имеем что имеем.
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21.09.2024 12:14 Відповісти
Год только как было заявлено что дадут ф-16 и пилоты начали обучение
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21.09.2024 12:54 Відповісти
ЗБС !
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21.09.2024 11:21 Відповісти
Як у старому анекдоті - чоловік наймається на працю, його питають,
- а що ви вмієте робити?
- можу копати
- а ще, що?
- можу і не копати.
Так і тут - можуть дати, а можуть і не дати.
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21.09.2024 11:36 Відповісти
Жовті ЗМІ - такі жовті.

Ракета малої дальності - до 1000 км.
Ракета середньої дальності - від 1000 до 5500 км.
Ракета великої дальності - більше 5500 км.

А ракети малої дальності до 70 миль нехай запхнуть собі в дупу, як тільки ти підлетиш на 70 миль до цілі на винищувачі - тебе радо зіб'є ворожий ЗРК.
Також американським ЗМІ величезна подяка за зрив поставок ракет. Нічого неможливо зробити без завчасного повідомлення на весь світ, що нам щось передають!!!
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21.09.2024 12:48 Відповісти
Ви трохи нерозумний.
Це ракети повітря - повітря.
Питання, випускається в догон, або назустріч?
Коротше, ви довбойоб. РАДІУС РОЗВОРОТУ Су- 30, та СУ - 34. Порахуйте працю із авіазасідки.
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21.09.2024 13:04 Відповісти
 
 