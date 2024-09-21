Україна вже підготувала три пункти плану для того, щоб говорити з РФ у будь-якому форматі, - Зеленський (уточнено)
Україна активно працює над планом, який буде стартом і фундаментом для того, щоб говорити в будь-якому форматі з Росією, три пункти плану вже готові.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це на зустрічі із журналістами заявив президент України Володимир Зеленський.
"Ми заявили, що готові бачити Росію на другому Саміті, тому що всі наші союзники, включно з найближчими, які на нашому боці та завжди проти російської агресії, - усі сказали, що Росія має бути на другому Саміті. Тому що воює Росія проти України. Не може без однієї зі сторін бути закінчення війни", - сказав Зеленський.
Президент додав, що Україна активно працює над планом, уже підготовлено три пункти. За словами Зеленського, відбулися зустрічі в онлайн-форматі, "ще будуть зустрічі офлайн і онлайн".
"І, як ми сказали на початку листопада, весь план буде готовий. Це буде старт і фундамент для того, щоб говорити в будь-якому форматі з Росією. У будь-якому форматі, з будь-якими її представниками, тому що буде план і є що показати. Якщо їм не подобається, буде зрозуміла їхня реакція на конкретику, а не просто взагалі - ми нічого не хочемо і будемо продовжувати війну", - розповів президент.
Водночас він вважає, що на сьогодні РФ хоче просто продовжувати війну.
Уточнена інформація
Своєю чергою речник президента Сергій Нікіфоров заявив, що жодних зустрічей із росіянами не було, слова Володимира Зеленського неправильно трактували ЗМІ.
Він зазначив, що йшлося про зустрічі не з представниками Росії, а з учасниками першого Саміту миру (уточнення стосується речення: За словами Зеленського, відбулися зустрічі в онлайн-форматі, "ще будуть зустрічі офлайн і онлайн". У попередньому варіанті було зазначено, що зустрічі відбулися з представниками РФ).
Будь ласка, зачекайте...
Пункт 2: сайтісь гдє-та пасєрідінє.
Пункт 3: заглєнуть в глаза ВВП.
сцикотно ?
Москва 1
Київ 1
Вово- у тебе завдання вилізти із телевізора і з' ясувати нарешті, чому навіть твій указ
про побудову оборонних укріплень виконується тільки на папері і куди поділися гроші?
А то піаритись будеш у Ізраїлі, на кухні пепед мамою Ріммою.
Заступників Зе с прибульцем Умеровим вже звільнів не погоджуя з Будановим.
мало цім блдям звільнення Залужного
Зе , чому досі по кримському мосту і новий жд вдоль півночі АЗОВА ВЕЗУТЬ ЗБРОЮ ? Що , нельзя взорвати мости і жд путі?
тоді ІДИТЬ у відставку !
План перемоги Зеленського схожий на план перемоги Трампа: розмов багато, а в очі ніхто не бачив. Виникає багато питань:
Який він - План перемоги Зеленського? Що він включає? Чи реалістичний? Чи є план Б?Наскільки ефективними є дії Зеленського та його команди для досягнення перемоги України? Наскільки ефективною є дипломатія сьогодні? Чи заважає політична лояльність в дипломатії досягненню перемоги України?
Коли план презентують українському народу?
Чи готова росія до переговорів з Україною?
Чи готова Україна до переговорів з росією?
Що робити з «формулою миру», дорожніми картами з її виконання?
Чому ми веземо його нашим партнерам в США напередодні виборів?
Чому не презентуємо іншим нашим партнерам та союзникам?
Бо є 5 червоних ліній, які мають бути витримані у будь-яких планах:
⁃ Ніяких компромісів щодо суверенітету, незалежності та національної ідентичності України;
⁃ Жодних компромісів щодо територіальної цілісності в обмін на мир;
⁃ Жодних компромісів щодо зміцнення обороноздатності української держави;
⁃ Жодних компромісів щодо відповідальності та застосування санкцій проти агресора;
⁃ Ніяких компромісів щодо членства України в ЄС та НАТО.
Наші головні тактичні завдання на зараз - це припинити втрачати території, людей та час.
Главное:
▪️Уже подготовили 3 пункта плана для того, чтобы говорить в любом формате с РФ;
▪️РФ должна видеть План победы. Он будет представлен обществам в разных странах;
▪️Встреча с Трампом, вероятно, состоится 26-27 сентября;
▪️Уже поздно использовать ATACMS по РФ. Они передвигают самолеты на аэродромы 300+ километров. Нам нужно дальнобойное оружие;
▪️Курская операция выполняет задачу. Мы оттянули силы врага: там 42 000 россиян. Может быть и 60 тысяч.
2) Тихорецьк
3) 23й арсенал ГРАУ в Тверській
Гарні три пункти плану. Сподіваюсь, в мирному плані таких пунктів зо 100
https://t.me/dragonspech/7956 Дмитро "Калинчук" Вовнянко, блогер+письменник в цивільному житті, нині сержант-інструктор пілотів БПЛА навчальному центрі ЗСУ , коментує:
"Тобто запевняти мешканців Маріуполя що вторгнення не буде - боятися не треба і розповідати мешканцям Бучі та Боролянки про травневі шашлики замість їх евакуювати - то був план А, але американці все зіпсували? Я правильно зрозумів?"
Це звична практика перекладання своїх факапів на кого завгодно.
На Порошенка вже не спрацьовує.
Тепер винні союзники.
План простий, як теорія плоскої Землі.
1. Подаємо США новий мега список вимог по зброї і грошам.
2. Отримуємо ввічливий сумнів, що це змінить хід війни і виведе нас на кордони 1991.
3. Заявляємо, що нас кинули і у нас нема іншого варіанту, як повернутися до Форумів миру за участю РФ.
4. Отримуємо на переговорах від Путіна вимоги в стилі Стамбульської капітуляції.
5. Заявляємо, що це - предмет референдуму і для цього потрібен режим припинення вогню.
6. Підписуємо припинення вогню.
7. Стаємо в позу Президента миру і проводимо президентські вибори. Бажано - без скасування воєнного стану, щоб демократія не заважала, а на дільницях керували ТЦК.
Все це цинічне шоу на раз читається і укр політикумом і нашими союзниками.
Але платити за цей балаган пройдисвітів приходиться Героям.
Що з цим робити?
Як мінімум - казати правду.
І памʼятати, що єдиною Перемогою є членство в НАТО. Все інше - від лукавого.
Юрій Луценко.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2674223306110161&set=a.139021569630360&__cft__[0]=AZUL63bpnmrFPBNThKcdotp-zdg-_acj4QoWGsbcq2JLL4NNNWHkiebbCb6yNAQ0gjlwrbRKlZcUKYgUHagyN6wfYLQLpHo1Lk60LRHsC3kCUWZge2Z5Mv_SwH7GH0vFM0jsosJXvbnhw06D04fgQQ_j3ANZwmIz9NmhsiOT_V0KSA&__tn__=EH-R
1. величезні втрати на фронті (як у живій силі, так і в техніці)
Існуючі зараз втрати ЗС РФ, для путлера прийнятні і компенсуються. При цьому, угруповання РФ навіть збільшується.
2. Стрімке виснаження ресурсів РФ (як матеріальних, так і людських).
Тут контрольне слово «стрімке». Зрозуміло, що ресурси РФ скорочуються. Але тут працює принцип: «Поки товстий схудне, тонкий здохне»...
3. Колективна допомога Заходу Україні, що кратно перевищує можливості РФ (і його союзників).
Майже три роки війни переконали путлера, що цього не було, немає і навряд чи буде.
Наявність хоча б одного з цих чинників уже змусить путлера сісти за стіл переговорів. А якщо цих факторів немає, то путлер може сісти за стіл переговорів тільки для того, щоб прийняти капітуляцію України. Найкращими умовами якої може бути зупинка бойових дій по лінії фронту і фіксація нових кордонів. (Україна йде з Курської обл., РФ з Харківської).
Готуй лінію оборони, як то роблять москалі. Скільки можна оборонятися українцями !
Bloomberg https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/09/21/7194647/ дізнався подробиці "плану перемоги", який Зеленський представить Байдену
План передбачає:
• запрошення України до членства в НАТО;
• гарантії поставок ******** зброї;
• чіткий шлях щодо членства в ЄС; (https://t.me/ShrikeNews/17322 Этот пункт "плана победы" я вообще не понял . Ведь у нас уже есть https://uk.tgstat.com/channel/@ShrikeNews/15181 четкий путь в ЕС . В июне 2024 были открыты переговоры о вступлении. Дальше нужно вести переговоры и выполнять требования по 33 главам соглашения о вступлении. Так, как делают и другие кандидаты. Это непростой путь, но четко прописанный. Надеюсь, журналисты Bloomberg что-то напутали.);
• "інші економічні та безпекові домовленості".