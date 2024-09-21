УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12831 відвідувач онлайн
Новини
5 652 46
Зеленський (22429) план (169) росія (63589)

Україна вже підготувала три пункти плану для того, щоб говорити з РФ у будь-якому форматі, - Зеленський (уточнено)

Зеленський про план переговорів з РФ

Україна активно працює над планом, який буде стартом і фундаментом для того, щоб говорити в будь-якому форматі з Росією, три пункти плану вже готові. 

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це на зустрічі із журналістами заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми заявили, що готові бачити Росію на другому Саміті, тому що всі наші союзники, включно з найближчими, які на нашому боці та завжди проти російської агресії, - усі сказали, що Росія має бути на другому Саміті. Тому що воює Росія проти України. Не може без однієї зі сторін бути закінчення війни", - сказав Зеленський.

Також читайте: Зеленський: План перемоги уже повністю готовий

Президент додав, що Україна активно працює над планом, уже підготовлено три пункти. За словами Зеленського, відбулися зустрічі в онлайн-форматі, "ще будуть зустрічі офлайн і онлайн".

"І, як ми сказали на початку листопада, весь план буде готовий. Це буде старт і фундамент для того, щоб говорити в будь-якому форматі з Росією. У будь-якому форматі, з будь-якими її представниками, тому що буде план і є що показати. Якщо їм не подобається, буде зрозуміла їхня реакція на конкретику, а не просто взагалі - ми нічого не хочемо і будемо продовжувати війну", - розповів президент.

Водночас він вважає, що на сьогодні РФ хоче просто продовжувати війну.

Читайте: План перемоги розрахований на швидкі рішення наших партнерів до грудня, - Зеленський

Уточнена інформація

Своєю чергою речник президента Сергій Нікіфоров заявив, що жодних зустрічей із росіянами не було, слова Володимира Зеленського неправильно трактували ЗМІ.

Він зазначив, що йшлося про зустрічі не з представниками Росії, а з учасниками першого Саміту миру (уточнення стосується речення: За словами Зеленського, відбулися зустрічі в онлайн-форматі, "ще будуть зустрічі офлайн і онлайн". У попередньому варіанті було зазначено, що зустрічі відбулися з представниками РФ).

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19

показати весь коментар
21.09.2024 11:52
+11
У нєтрях клоаки під назвою ОПа Зеленьського знайшли нову тему для піару імпотентного підлітка Вови перед своїми вібарцамі.
Вово- у тебе завдання вилізти із телевізора і з' ясувати нарешті, чому навіть твій указ
про побудову оборонних укріплень виконується тільки на папері і куди поділися гроші?
А то піаритись будеш у Ізраїлі, на кухні пепед мамою Ріммою.
показати весь коментар
21.09.2024 12:01
+9
Пункт 1: проста пірістать стрілять.
Пункт 2: сайтісь гдє-та пасєрідінє.
Пункт 3: заглєнуть в глаза ВВП.
показати весь коментар
21.09.2024 11:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так назови ці пункти ! чи ермак ще не написав ?
показати весь коментар
21.09.2024 11:51 Відповісти
Пункт 1 - не бити по НПЗ, бо раше це не подобається
показати весь коментар
21.09.2024 12:04 Відповісти

показати весь коментар
21.09.2024 11:52 Відповісти
Пункт 1: проста пірістать стрілять.
Пункт 2: сайтісь гдє-та пасєрідінє.
Пункт 3: заглєнуть в глаза ВВП.
показати весь коментар
21.09.2024 11:52 Відповісти
Пункт 4: повернути всіх ухилянтів-боягузів із Польщі
показати весь коментар
21.09.2024 11:55 Відповісти
Пункт 0: відправити всіх NNN-нів в окопи.
показати весь коментар
21.09.2024 11:56 Відповісти
Не хвилюйся боягузик , я вже 2.5 роки в окопах ... і чекаю тебе поруч
сцикотно ?
показати весь коментар
21.09.2024 11:59 Відповісти
та тебе вже давно розшифрували, що ти в печерських окопах.
показати весь коментар
21.09.2024 12:43 Відповісти
Бл.. Какой-то детский лепет...
показати весь коментар
21.09.2024 11:59 Відповісти
Стамбул 2
Москва 1
Київ 1
показати весь коментар
21.09.2024 12:00 Відповісти
У нєтрях клоаки під назвою ОПа Зеленьського знайшли нову тему для піару імпотентного підлітка Вови перед своїми вібарцамі.
Вово- у тебе завдання вилізти із телевізора і з' ясувати нарешті, чому навіть твій указ
про побудову оборонних укріплень виконується тільки на папері і куди поділися гроші?
А то піаритись будеш у Ізраїлі, на кухні пепед мамою Ріммою.
показати весь коментар
21.09.2024 12:01 Відповісти
Угу, п, 1 - звільнити Буданова , щоб не бив по НПЗ .

Заступників Зе с прибульцем Умеровим вже звільнів не погоджуя з Будановим.

мало цім блдям звільнення Залужного
Зе , чому досі по кримському мосту і новий жд вдоль півночі АЗОВА ВЕЗУТЬ ЗБРОЮ ? Що , нельзя взорвати мости і жд путі?

тоді ІДИТЬ у відставку !
показати весь коментар
21.09.2024 12:03 Відповісти
А чого Ви захищаєте Ермака? Захищайте Буданова, которого Ермак і риговська шобла збирається зʼїсти
показати весь коментар
21.09.2024 12:13 Відповісти
Бо він зебіл. Топив і топить за нетряпку.
показати весь коментар
21.09.2024 12:27 Відповісти
в плані є шашлики і шампанське?
показати весь коментар
21.09.2024 12:04 Відповісти
https://t.me/s/eliseiskipolya Костянтин Єлісєєв , (міністр МЗС в тіньовому уряді партії Європейська Солідарність), тележні пости від https://t.me/eliseiskipolya/345 September 18 та https://t.me/eliseiskipolya/343 September 13 :
План перемоги Зеленського схожий на план перемоги Трампа: розмов багато, а в очі ніхто не бачив. Виникає багато питань:
Який він - План перемоги Зеленського? Що він включає? Чи реалістичний? Чи є план Б?Наскільки ефективними є дії Зеленського та його команди для досягнення перемоги України? Наскільки ефективною є дипломатія сьогодні? Чи заважає політична лояльність в дипломатії досягненню перемоги України?
Коли план презентують українському народу?
Чи готова росія до переговорів з Україною?
Чи готова Україна до переговорів з росією?
Що робити з «формулою миру», дорожніми картами з її виконання?
Чому ми веземо його нашим партнерам в США напередодні виборів?
Чому не презентуємо іншим нашим партнерам та союзникам?

Бо є 5 червоних ліній, які мають бути витримані у будь-яких планах:
⁃ Ніяких компромісів щодо суверенітету, незалежності та національної ідентичності України;
⁃ Жодних компромісів щодо територіальної цілісності в обмін на мир;
⁃ Жодних компромісів щодо зміцнення обороноздатності української держави;
⁃ Жодних компромісів щодо відповідальності та застосування санкцій проти агресора;
⁃ Ніяких компромісів щодо членства України в ЄС та НАТО.

Наші головні тактичні завдання на зараз - це припинити втрачати території, людей та час.
показати весь коментар
21.09.2024 12:05 Відповісти
Таке враження що він живе в своєму світі відірваному від реальності ,хоч десят самітів миру і буде там росія чи не буде немає значення ,є одна істота це світовий злочинець путін який може зупинити цю криваву війну ,хто його може змусити то це ЗСУ , нестабільність і економічний крах в самій росії ,а ще військове і фінансове виснаження росії ну і нарешті коли цей виродок здохне.
показати весь коментар
21.09.2024 12:06 Відповісти
Так Ермак його ізолював даже від жинки
показати весь коментар
21.09.2024 12:09 Відповісти
Він наркоман. А наркомани всі "живуть у своєму світі відірваному від реальності". А ще - в залежності від наркоти і тих, хто її йому постачає, а може і підколює... Подивіться на його "звернення": на його бігаючі очі, тремор і хаотичні рухи руками, переляканий вид. Він читає і не може від того "чтива" відірватися, враження, що боїться сказати щось не те. Я вивчав медицину на рівні вищої школи - це психічно неадекватна людська істота.
показати весь коментар
21.09.2024 18:55 Відповісти
С представителями РФ уже состоялись встречи в онлайн формате. Еще будут встречи офлайн и онлайн, - https://interfax.com.ua/news/general/1015403.html Зеленский

Главное:
▪️Уже подготовили 3 пункта плана для того, чтобы говорить в любом формате с РФ;
▪️РФ должна видеть План победы. Он будет представлен обществам в разных странах;
▪️Встреча с Трампом, вероятно, состоится 26-27 сентября;
▪️Уже поздно использовать ATACMS по РФ. Они передвигают самолеты на аэродромы 300+ километров. Нам нужно дальнобойное оружие;
▪️Курская операция выполняет задачу. Мы оттянули силы врага: там 42 000 россиян. Может быть и 60 тысяч.
показати весь коментар
21.09.2024 12:09 Відповісти
1) Торопець
2) Тихорецьк
3) 23й арсенал ГРАУ в Тверській

Гарні три пункти плану. Сподіваюсь, в мирному плані таких пунктів зо 100
показати весь коментар
21.09.2024 12:11 Відповісти
О чем поговорить? Хочет ли ***** уничтожить Украину и всех украинцев сделать рабами? А что еще не очевидно?
показати весь коментар
21.09.2024 12:11 Відповісти
показати весь коментар
21.09.2024 12:15 Відповісти
Головне таємниці для народу.0
показати весь коментар
21.09.2024 12:18 Відповісти
"Скажу чесно, ми вже у плані Б. Ми в ньому живемо, боремося. У нас ніколи не було "плану А". Тому що "план А" був у тому, щоби не допустити повномасштабного вторгнення, посилити Україну зброєю і ввести санкції проти РФ"© - заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі із журналістами.

https://t.me/dragonspech/7956 Дмитро "Калинчук" Вовнянко, блогер+письменник в цивільному житті, нині сержант-інструктор пілотів БПЛА навчальному центрі ЗСУ , коментує:
"Тобто запевняти мешканців Маріуполя що вторгнення не буде - боятися не треба і розповідати мешканцям Бучі та Боролянки про травневі шашлики замість їх евакуювати - то був план А, але американці все зіпсували? Я правильно зрозумів?"
показати весь коментар
21.09.2024 12:22 Відповісти
показати весь коментар
21.09.2024 12:27 Відповісти
Для цього вся ця брехня?

Це звична практика перекладання своїх факапів на кого завгодно.

На Порошенка вже не спрацьовує.

Тепер винні союзники.

План простий, як теорія плоскої Землі.

1. Подаємо США новий мега список вимог по зброї і грошам.

2. Отримуємо ввічливий сумнів, що це змінить хід війни і виведе нас на кордони 1991.

3. Заявляємо, що нас кинули і у нас нема іншого варіанту, як повернутися до Форумів миру за участю РФ.

4. Отримуємо на переговорах від Путіна вимоги в стилі Стамбульської капітуляції.

5. Заявляємо, що це - предмет референдуму і для цього потрібен режим припинення вогню.

6. Підписуємо припинення вогню.

7. Стаємо в позу Президента миру і проводимо президентські вибори. Бажано - без скасування воєнного стану, щоб демократія не заважала, а на дільницях керували ТЦК.

Все це цинічне шоу на раз читається і укр політикумом і нашими союзниками.

Але платити за цей балаган пройдисвітів приходиться Героям.

Що з цим робити?

Як мінімум - казати правду.

І памʼятати, що єдиною Перемогою є членство в НАТО. Все інше - від лукавого.
Юрій Луценко.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2674223306110161&set=a.139021569630360&__cft__[0]=AZUL63bpnmrFPBNThKcdotp-zdg-_acj4QoWGsbcq2JLL4NNNWHkiebbCb6yNAQ0gjlwrbRKlZcUKYgUHagyN6wfYLQLpHo1Lk60LRHsC3kCUWZge2Z5Mv_SwH7GH0vFM0jsosJXvbnhw06D04fgQQ_j3ANZwmIz9NmhsiOT_V0KSA&__tn__=EH-R

показати весь коментар
21.09.2024 12:30 Відповісти
Так і буде
показати весь коментар
21.09.2024 12:37 Відповісти
Все.Вистава пафосного патріотизму закінчилася Він продає нас за недорого.
показати весь коментар
21.09.2024 12:36 Відповісти
Бестолковый
показати весь коментар
21.09.2024 12:39 Відповісти
Путлера сісти за стіл переговорів і вже тим паче домогтися Україні більш-менш прийнятних умов «миру» можуть змусити лише три чинники:
1. величезні втрати на фронті (як у живій силі, так і в техніці)
Існуючі зараз втрати ЗС РФ, для путлера прийнятні і компенсуються. При цьому, угруповання РФ навіть збільшується.
2. Стрімке виснаження ресурсів РФ (як матеріальних, так і людських).
Тут контрольне слово «стрімке». Зрозуміло, що ресурси РФ скорочуються. Але тут працює принцип: «Поки товстий схудне, тонкий здохне»...
3. Колективна допомога Заходу Україні, що кратно перевищує можливості РФ (і його союзників).
Майже три роки війни переконали путлера, що цього не було, немає і навряд чи буде.

Наявність хоча б одного з цих чинників уже змусить путлера сісти за стіл переговорів. А якщо цих факторів немає, то путлер може сісти за стіл переговорів тільки для того, щоб прийняти капітуляцію України. Найкращими умовами якої може бути зупинка бойових дій по лінії фронту і фіксація нових кордонів. (Україна йде з Курської обл., РФ з Харківської).
показати весь коментар
21.09.2024 12:54 Відповісти
Нема жодного плану - пункту...самит не на часі, бо вибори ...після виборів можлива корекція в ту або іншу сторону
показати весь коментар
21.09.2024 12:58 Відповісти
Дурень думкою багатіє....
Готуй лінію оборони, як то роблять москалі. Скільки можна оборонятися українцями !
показати весь коментар
21.09.2024 13:07 Відповісти
Що заважає рашці плювати на всіх і на все, говорячи в очі те, що їм прийде в голову (ми захищаемо російські цінності на Донбасі і таке інше). І на що може розраховувати в таких випадках команда невігласів і крадіїв, команда, яка вже не раз доводила абсурдність самого свого існування, в тому числі і в дипломатії?
показати весь коментар
21.09.2024 13:13 Відповісти
Девіз менеджерів з Банкової та її головного рупора гундоса - головне не результат, а імітація роботи з досягнення його, а там, як масть ляже.
показати весь коментар
21.09.2024 13:18 Відповісти
"...Не буду тут нічого конкретизувати, але на курщину кинули в першу чергу тих, хто безпосередньо вибивав кацапів з Бучі, Ірпіня і загалом Київщини, а потім з Харківщини, під час першого, дуже важкого харківського наступу (травень2022) і другого (вересень2022).Бубон, тобто єрмак зараз мститься!В ін же ж не просто так казав, чи то від нього казали Червінському, що всі, хто став на захист України про це ще дуже пошкодують.l"
показати весь коментар
21.09.2024 13:28 Відповісти
https://t.me/ShrikeNews/17321 Роман Шрайк :
Bloomberg https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/09/21/7194647/ дізнався подробиці "плану перемоги", який Зеленський представить Байдену
План передбачає:
• запрошення України до членства в НАТО;
• гарантії поставок ******** зброї;
• чіткий шлях щодо членства в ЄС; (https://t.me/ShrikeNews/17322 Этот пункт "плана победы" я вообще не понял . Ведь у нас уже есть https://uk.tgstat.com/channel/@ShrikeNews/15181 четкий путь в ЕС . В июне 2024 были открыты переговоры о вступлении. Дальше нужно вести переговоры и выполнять требования по 33 главам соглашения о вступлении. Так, как делают и другие кандидаты. Это непростой путь, но четко прописанный. Надеюсь, журналисты Bloomberg что-то напутали.);
• "інші економічні та безпекові домовленості".
показати весь коментар
21.09.2024 13:35 Відповісти
Якщо Бендеровець на службі дядечка Сема правий, то твій план - це м'який Стамбул №2 і ніщо інше. Навіщо тоді роками воював, Гундос? Навіщо поклав кращих синів України в домовину, зруйнував країну? Щоб до Стамбула повернутися? Потужно.
показати весь коментар
21.09.2024 14:08 Відповісти
Та йди ти на..й, чмо тупориле. Байдену воно везе план перемоги, а ***** план миру.
показати весь коментар
21.09.2024 19:10 Відповісти
Лепет не очем это а не план.
показати весь коментар
22.09.2024 00:33 Відповісти
 
 