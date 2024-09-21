Іран затримав передачу РФ пускових установок до своїх балістичних ракет, - Reuters

Іран разом із балістичними ракетами малої дальності не передав Росії мобільні пускові установки, необхідні для їхнього запуску.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це Reuters повідомили три поінформовані джерела - європейський дипломат, представник європейської розвідки та американський посадовець.

Як зазначається, за даними джерел видання, Іран не поставив Росії пускові установки на момент оголошення США про постачання іранських ракет. Представник європейської розвідки без додаткових уточнень сказав, що не очікував надання Москві пускових установок.

Водночас опитані Reuters експерти назвали кілька причин, з яких Росія не отримала пускові установки до Fath-360.

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Так, однією з причин може бути те, що Москва може планувати модифікувати вантажівки для перевезення ракет. Інша причина – це спроба Тегерана залишити простір для маневру в переговорах із західними державами.

Зазначається, що на сьогодні військова допомога Ірану в російській війні проти України включає постачання сотень безпілотних літальних апаратів односторонньої дії, артилерійських боєприпасів і широку підтримку російському виробництву БПЛА всередині країни.

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Постачання Іраном ракет до РФ

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні. 10 вересня США запровадили санкції проти іранської авіакомпанії Iran Air та морських суден РФ.

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.

11 вересня видання Sky News опублікувало супутникові знімки судна, яке переправило близько 220 балістичних ракет Fateh-360 малої дальності з Ірану до Росії через Каспійське море.