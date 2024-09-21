УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12987 відвідувачів онлайн
Новини
7 881 20
Іран (1974) росія (63589) балістичні ракети (356)

Іран затримав передачу РФ пускових установок до своїх балістичних ракет, - Reuters

Іран не передав Росії мобільні пускові установки

Іран разом із балістичними ракетами малої дальності не передав Росії мобільні пускові установки, необхідні для їхнього запуску.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це Reuters повідомили три поінформовані джерела - європейський дипломат, представник європейської розвідки та американський посадовець.

Як зазначається, за даними джерел видання, Іран не поставив Росії пускові установки на момент оголошення США про постачання іранських ракет. Представник європейської розвідки без додаткових уточнень сказав, що не очікував надання Москві пускових установок.

Водночас опитані Reuters експерти назвали кілька причин, з яких Росія не отримала пускові установки до Fath-360.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передача іранських балістичних РФ несе пряму загрозу європейській безпеці, - постпред Британії при ОБСЄ Голланд

Так, однією з причин може бути те, що Москва може планувати модифікувати вантажівки для перевезення ракет. Інша причина – це спроба Тегерана залишити простір для маневру в переговорах із західними державами.

Зазначається, що на сьогодні військова допомога Ірану в російській війні проти України включає постачання сотень безпілотних літальних апаратів односторонньої дії, артилерійських боєприпасів і широку підтримку російському виробництву БПЛА всередині країни.

Також читайте: Україна перевіряє інформацію про передачу Іраном ракет Росії і після цього буде опрацьовувати свою позицію, - Сибіга

Постачання Іраном ракет до РФ

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні. 10 вересня США запровадили санкції проти іранської авіакомпанії Iran Air та морських суден РФ.

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.

11 вересня видання Sky News опублікувало супутникові знімки судна, яке переправило близько 220 балістичних ракет Fateh-360 малої дальності з Ірану до Росії через Каспійське море.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+2
Їм пускові установки не ************ -
ракети до них у торопці,а туди був
прильот безпілотника.
показати весь коментар
21.09.2024 14:37
+2
Чому ця новина подається під виглядом тотальної західної перемоги? Не передали сьогодні, передадуть завтра. І ніхто з ******** реалполітиків їх не зупинить. Бо іранці срати хотіли що на словесні погрози, що на умовляння. Їх треба зразу по чалмі ракетою вмовляти.
показати весь коментар
21.09.2024 17:54
+2
Я так полагаю, следующая новость будет о том что Иран передал установки но не все. Запад ето выставит очередной победой и пространством для переговоров?
показати весь коментар
21.09.2024 19:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Їм пускові установки не ************ -
ракети до них у торопці,а туди був
прильот безпілотника.
показати весь коментар
21.09.2024 14:37 Відповісти
Торопець було б нелогічно - везти з півдня на північ мимо України на інший кінець парашії. Але це ж кацапи...
показати весь коментар
21.09.2024 14:54 Відповісти
В торопці був найвищого рівню захисту, такі не усюди є
показати весь коментар
21.09.2024 15:13 Відповісти
А стаціонарні установки передав разом із ракетами?
показати весь коментар
21.09.2024 14:46 Відповісти
стаціонарні будуються на місці запуску
показати весь коментар
21.09.2024 15:11 Відповісти
"Експортний" варіант (для Хезболли та інших терористів) - це пускова платформа на цивільній вантажівці, кацапські терористи мабуть саме таки й замовили.
показати весь коментар
21.09.2024 14:47 Відповісти
❗️Знищено щонайменше 2 тис. тонн ***********, зокрема і з КНДР: Сили оборони підтвердили, що уразили два військових арсенали окупантів - «Тихорецьк» у Краснодарському краї та поблизу Октябрського Тверської області
показати весь коментар
21.09.2024 15:10 Відповісти
i Iрану
показати весь коментар
21.09.2024 15:16 Відповісти
Як кажуть люди молодшого віку- якийсь гон. Мутний.
показати весь коментар
21.09.2024 15:11 Відповісти
ракет уже нету , зачем пусковые ?
показати весь коментар
21.09.2024 15:15 Відповісти
краща відповідь
показати весь коментар
21.09.2024 15:16 Відповісти
Якщо ракети взірвали, то яка користь від пускових? Зате Іран тепер спокіно звітує, ніби нікому нічого не передавав.
показати весь коментар
21.09.2024 15:46 Відповісти
Козойоби забзділи трохи? Після пейджерів?
показати весь коментар
21.09.2024 15:55 Відповісти
Ну скажемо, що пускова платформа підійде від древнього комплексу С-75. Самі пускові в Ірані розроблялись на їх основі.
показати весь коментар
21.09.2024 16:07 Відповісти
Ха,хаа-хааа третій рік іран є основним постачальником зброї для москалів, тисячі жертв від їхніх шахедів і ракет, на болотах з їхніх технологій збудували підприємства з випуску шахедів , а ви нам ******** , які вони благородні не дали москалям установки запуску??? Ви хача б собі вірете , що пишете?????
показати весь коментар
21.09.2024 17:32 Відповісти
Є такі відомості, що затримка може бути пов'язана з непридатністю іранських пускових установок для зими. Тому їх готують кацап*ідари.
показати весь коментар
21.09.2024 17:35 Відповісти
Чому ця новина подається під виглядом тотальної західної перемоги? Не передали сьогодні, передадуть завтра. І ніхто з ******** реалполітиків їх не зупинить. Бо іранці срати хотіли що на словесні погрози, що на умовляння. Їх треба зразу по чалмі ракетою вмовляти.
показати весь коментар
21.09.2024 17:54 Відповісти
Я так полагаю, следующая новость будет о том что Иран передал установки но не все. Запад ето выставит очередной победой и пространством для переговоров?
показати весь коментар
21.09.2024 19:13 Відповісти
ДУЖЕ ВЕЛИКЕ "ДЯКУЮ" Ізраілю. Іран побачив що починає підгорати (пейджери, радіостанції, ліквідація всього керівництва хесболи), ось і пригальмував поставки. Там назріває щось велике (я маю на увазі на сході)...
показати весь коментар
21.09.2024 21:38 Відповісти
Почти 3 года Иран снабжает Россию боеприпасами против Украины, а Посольство Ирана в Киеве работает....
показати весь коментар
22.09.2024 04:28 Відповісти
 
 