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Німеччина з партнерами готують для України пакет допомоги на 1,4 млрд євро

Німеччина готує для України пакет допомоги на 1,4 млрд євро

Німеччина залучила 1 млрд євро від країн-партнерів для допомоги Україні, ще майже 400 млн євро у разі схвалення Бундестагом надійде з оборонного бюджету ФРН.

Про це повідомляється на сторінці міністерства оборони ФРН у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Ще 1,4 млрд євро для України: Німеччина залучила 1 млрд євро від країн-партнерів. Приблизно 400 млн євро надійде з оборонного бюджету, якщо парламент схвалить це наступного тижня", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина планує виділити близько €400 млн допомоги Україні через погіршення ситуації на фронті, - Reuters

Німеччина і партнери готують для Україні 1,4 млрд євро

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, куди увійшли 22 танки Leopard 1A5 та понад 60 тис. боєприпасів 155-мм калібру

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Дякуємо Німеччині, за дієву допомогу Україні та Українцям!!
Пильнуйте Німеччину від московської та Штазі агентури!!
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21.09.2024 17:13 Відповісти
як на мене, це варто Таурасів, це ж не останні ракети в наших партнерів. Нам би всі дозволи та й ракет побільше с того що вже дають. Якщо у Шольца бзик на ці Таурусу то *** з ними
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21.09.2024 21:37 Відповісти
 
 