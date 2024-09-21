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Пісторіус: Підтримувати Україну дорого, але її поразка коштуватиме набагато дорожче

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус

Допомога України у протистоянні агресії Росії обходиться для Німеччини дорого, але поразка українців через припинення цієї підтримки коштуватиме набагато дорожче.

Про це заявив федеральний міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час дискусії, організованої німецькою газетою Die Zeit, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми повинні усвідомити, що якщо Україна програє цю війну через те, що ми або Захід в цілому перестанемо підтримувати її, то завтра України вже не буде. І так, підтримка України коштує дорого, але поразка українців обійдеться нам набагато дорожче. Не тільки з точки зору військової загрози з боку Путіна, але й через потік біженців з України, який це спровокує", - підкреслив Пісторіус.

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Тому Пісторіус закликав усіх, хто легковажно закликає до припинення підтримки України, бо "це не наша війна", завжди враховувати наслідки. Зокрема, він розкритикував відповідні заклики із боку німецьких популістських політичних сил BSW та AfD. "Ті самі люди, які агітують проти біженців, є тими, хто провокує наступну хвилю біженців, не підтримуючи Україну. І це лише один аспект", - зазначив він.

Окремо очільник оборонного відомства ФРН вказав на те, що своєю війною проти України Путін "розтоптує заснований на правилах міжнародний порядок". І якщо дозволити йому досягти своїх цілей, то кремлівський диктатор вирішить, що Захід є слабким і він може робити, що хоче.

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"І тоді може настати черга Молдови чи Грузії. Або в якийсь момент, якщо він (Путін - ред.) наважиться, зона НАТО у вигляді країн Балтії. Який сигнал це посилає іншим автократіям у світі, які, по суті, тільки й чекають, щоб їм показали, що Захід не готовий відстоювати міжнародний порядок? І саме тому так важливо, щоб ми це робили (підтримували Україну – ред.), і так довго, як це буде необхідно. І принаймні доти, доки Україна зможе сказати, що тепер ми можемо посадити Путіна за стіл переговорів", - заявив Пісторіус.

За його словами, потрібно все робити, щоб повернути мир в Європі, але "наразі немає жодних ознак того, що мирне та безпечне співіснування з Росією повернеться найближчим часом". Міністр вказав на те, що поки Путін "не дав зрозуміти, що готовий це зробити (піти на мирне врегулювання - ред.), принаймні на умовах, хоча б віддалено прийнятних для України".

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"Я вважаю, що нам варто продовжувати надавати українцям усю можливу підтримку, щоб вони змогли опинитися в ситуації, з якої вони зможуть досягти цієї мети. І водночас я вважаю, що ми повинні бути ще більш жорсткими в наших санкціях проти Росії. Все ще існує занадто багато лазівок", - зазначив очільник оборонного відомства ФРН.

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Топ коментарі
+8
Пісторіус має рацію...
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21.09.2024 18:15
+4
"Підтримувати Україну" це копійки в гривнях в порівнянні з трильйонами в євро які доведеться втратити разом з мільйонами життів європейців якщо "руzкій мір" посуне далі...
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21.09.2024 18:19
+3
Не дорожче ніж купляти газ в кацапів яки вам будуть ломити ціни поки ви повністю під них не зломаєтесь.
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21.09.2024 18:19
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Пісторіус має рацію...
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21.09.2024 18:15 Відповісти
Чому правий цей політик з ЄС на усі 100
набрати в ЮТУБ -Якими бачать перспективи закінчення війни Валерій Чалий і Віталій Портников - UKRAINE CRISIS media center

5 міс цій бесіді, хоча б з 1г 5хв послухати Портнікова , нічого що запис на UKRAINE CRISIS media center 5 місячної давнини , але актуально як ніколи в час Єрмакобордельного прямування до миру
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21.09.2024 18:32 Відповісти
Трансляція прямо зараз на ютуб- Лапін Луценко

"Все вже вирішили! Інсайди про перемовини, чи тупа здача України?"
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21.09.2024 18:35 Відповісти
теж слухаю, і є що.
Луценко дуже обізнана і розсудлива людина, яка вміє викладати свої думки дуже чітко, без цих слів-паразитів "потужно", "незламно" і всіх інших якими тільки і оперує буба...
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21.09.2024 18:46 Відповісти
от кого кого - бубу ніколи не слухала ніде
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21.09.2024 19:40 Відповісти
"Підтримувати Україну" це копійки в гривнях в порівнянні з трильйонами в євро які доведеться втратити разом з мільйонами життів європейців якщо "руzкій мір" посуне далі...
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21.09.2024 18:19 Відповісти
Куди далі. Навіть Україну не можуть перемогти. Лол.
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21.09.2024 18:52 Відповісти
та навіть якщо росія не посуне далі, українських біженців ставатиме все більше, а європейцям не дуже подобається їх приймати , чогось до африканців й мусульман в ЄС толерантніші.
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21.09.2024 19:05 Відповісти
Тільки Україна спроможна чинити супротив і зупинити рашиську орду.
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21.09.2024 20:29 Відповісти
Вони таки сподіваються, що кацапня до них не долізе. Тому й гроші та зброю для України притримують. Але даремно сподіваються. "Бєсноватого фюрера" свого часу теж ніхто всерйоз не сприймав. Хіба шо тільки сталін. Але і сталіна він на#бав.
Але ж "розумні" європейці висновків не роблять.
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21.09.2024 19:40 Відповісти
Не дорожче ніж купляти газ в кацапів яки вам будуть ломити ціни поки ви повністю під них не зломаєтесь.
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21.09.2024 18:19 Відповісти
Хоч би Україна витримала навіть за підтримки🙏🏼
Бо вона замала для подолання такого ядерного монстра! Так жорстко покусати вона покусає але здолати , потрібні армії Німеччини , Польщі і Японії тоді питань нема здолаєм років за 3-4
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21.09.2024 18:23 Відповісти
Хоча б перестали купляти у рф нафту й скраплений газ. Це теж була б аби яка допомога.
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21.09.2024 18:24 Відповісти
Правду казати, завжди важко!!
Такого, привладні в Україні, а тим більше, з 2019 року, собі не дозволяють, акакаяразніца… ну, хоть паржом … Так вони і далі, марафонять,
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21.09.2024 18:26 Відповісти
А ці всі безтолкові балачки єврокуколдів так задовбали,що спасу вже немає.
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21.09.2024 18:33 Відповісти
Це він про кредит кацапськими грошима?
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21.09.2024 18:42 Відповісти
торг здесь неуместен
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21.09.2024 18:56 Відповісти
Интересно почему ето поддерживать Украину дорого? ЕС и США всю жизнь тратили триллионы долларов ежегодно на возможную войну с **********. Так теперь просто радуйтесь что за вас воюет Украина и бомбы с ракетами которые должны были падать на Варшаву, Берлин, Лондон сейчас перехватывает Украина. От ЕС и США просто требуется дать нам то чего вы наготовили за последние 100 лет для войны против комунистического режима. Потому что если Украина проиграет то ничего вас не спасет.
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21.09.2024 19:04 Відповісти
Якщо б Україну підтримував Китай, то ми мали би мільйони дронів без перебільшення і вже би закінчили цю війну. Бо там такі потужні потужності виробництва, що навіть Зе позаздрить.
Дуже шкода що не можна написате те ж саме про США.
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21.09.2024 19:15 Відповісти
Ага. Якби ми були здоровими та багатими, то ми б не були бідними та хворими.
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21.09.2024 19:26 Відповісти
 
 