Пісторіус: Підтримувати Україну дорого, але її поразка коштуватиме набагато дорожче

Допомога України у протистоянні агресії Росії обходиться для Німеччини дорого, але поразка українців через припинення цієї підтримки коштуватиме набагато дорожче.

Про це заявив федеральний міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час дискусії, організованої німецькою газетою Die Zeit, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми повинні усвідомити, що якщо Україна програє цю війну через те, що ми або Захід в цілому перестанемо підтримувати її, то завтра України вже не буде. І так, підтримка України коштує дорого, але поразка українців обійдеться нам набагато дорожче. Не тільки з точки зору військової загрози з боку Путіна, але й через потік біженців з України, який це спровокує", - підкреслив Пісторіус.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина з партнерами готують для України пакет допомоги на 1,4 млрд євро

Тому Пісторіус закликав усіх, хто легковажно закликає до припинення підтримки України, бо "це не наша війна", завжди враховувати наслідки. Зокрема, він розкритикував відповідні заклики із боку німецьких популістських політичних сил BSW та AfD. "Ті самі люди, які агітують проти біженців, є тими, хто провокує наступну хвилю біженців, не підтримуючи Україну. І це лише один аспект", - зазначив він.

Окремо очільник оборонного відомства ФРН вказав на те, що своєю війною проти України Путін "розтоптує заснований на правилах міжнародний порядок". І якщо дозволити йому досягти своїх цілей, то кремлівський диктатор вирішить, що Захід є слабким і він може робити, що хоче.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пісторіус сподівається, що уряд Німеччини виділить додаткові кошти на зброю для України

"І тоді може настати черга Молдови чи Грузії. Або в якийсь момент, якщо він (Путін - ред.) наважиться, зона НАТО у вигляді країн Балтії. Який сигнал це посилає іншим автократіям у світі, які, по суті, тільки й чекають, щоб їм показали, що Захід не готовий відстоювати міжнародний порядок? І саме тому так важливо, щоб ми це робили (підтримували Україну – ред.), і так довго, як це буде необхідно. І принаймні доти, доки Україна зможе сказати, що тепер ми можемо посадити Путіна за стіл переговорів", - заявив Пісторіус.

За його словами, потрібно все робити, щоб повернути мир в Європі, але "наразі немає жодних ознак того, що мирне та безпечне співіснування з Росією повернеться найближчим часом". Міністр вказав на те, що поки Путін "не дав зрозуміти, що готовий це зробити (піти на мирне врегулювання - ред.), принаймні на умовах, хоча б віддалено прийнятних для України".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пісторіус про дозвіл Україні бити західною зброєю по цілях в РФ: Партнери, які постачають зброю, вільні у своїх рішеннях

"Я вважаю, що нам варто продовжувати надавати українцям усю можливу підтримку, щоб вони змогли опинитися в ситуації, з якої вони зможуть досягти цієї мети. І водночас я вважаю, що ми повинні бути ще більш жорсткими в наших санкціях проти Росії. Все ще існує занадто багато лазівок", - зазначив очільник оборонного відомства ФРН.