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нафта (5322) росія (63589) танкер (280)

Підсанкційні танкери відновили експорт нафти з РФ до Китаю

Танкер

Танкери, які потрапили під західні санкції, почали повертатися до експорту російської нафти після тривалої перерви. Після успішних постачань до Китаю їх почали використовувати все частіше.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на дані систем відстеження, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Спочатку США запровадили санкції проти танкерів та пов'язаних із ними компаній у жовтні минулого року, пізніше приєдналися ЄС та Велика Британія. Через це багато танкерів стояли на рейді біля російських портів місяцями, деякі — до восьми місяців. Однак із кінця квітня не менше 17 таких суден вирушили з російських портів із нафтою та нафтопродуктами, зазначає агенція.

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Процес значно прискорився у серпні, і у вересні кількість підсанкційних суден, залучених до експорту нафти, продовжує зростати. Тепер танкери вже не приховують своїх маршрутів, вказуючи кінцевими пунктами Китай або Індію. Для порівняння, на перших рейсах до Китаю танкери вимикали транспондери, щоб приховати своє місцеперебування. Після кількох успішних постачань у Китай процес активізувався — підсанкційні судна стали брати участь у транспортуванні нафти, включно з перевантаженням на інші кораблі, які не підпадають під санкції.

У квітні, травні та червні в перевезенні нафти був залучений один танкер, у липні — два, у серпні та вересні — по шість щомісяця. Більшість цих суден на момент включення до санкційних списків належали Совкомфлоту.

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Можливості для збільшення постачань залишаються. Наразі 11 танкерів під санкціями стоять на якорі у порту Козьмино на Тихому океані, сім — поблизу Усть-Луги на Балтиці, ще три перебувають у Чорному морі, а два — біля Мурманська.

Американські санкції проти російських танкерів раніше показали себе як ефективний інструмент. Більшість із нафтовозів, проти яких у США запровадили обмеження, після цього почали простоювати.

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Тихоокеанмький флот США може топити їх от нєх*й дєлать.
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21.09.2024 19:40 Відповісти
Міг, але для цього меньше деменцією та лицемірством треба страждати
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21.09.2024 19:53 Відповісти
Нового Перл Харбору мабуть бояться
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21.09.2024 20:35 Відповісти
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21.09.2024 19:45 Відповісти
А чому до сих пір ще три перебувають в Чорному морі?
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21.09.2024 20:00 Відповісти
Чому не можуть ці судна арештувати та вилучити?
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21.09.2024 20:01 Відповісти
Pavel Bortsevych Та мабуть Ваша правда
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21.09.2024 20:03 Відповісти
Я так розумію, що доки наші обломки не дістануться до цих танкерів - нафту будуть вивозити.... ну що ж...
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21.09.2024 20:31 Відповісти
Це ж і є, отой мірний план, онуків ***********!
Ось така вона, «кривава правда» від сідзенпіна ….
Аброхамій продажний від захвату нею, аж кип'ятком захлинався…
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21.09.2024 20:52 Відповісти
 
 