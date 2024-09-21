Підсанкційні танкери відновили експорт нафти з РФ до Китаю

Танкери, які потрапили під західні санкції, почали повертатися до експорту російської нафти після тривалої перерви. Після успішних постачань до Китаю їх почали використовувати все частіше.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на дані систем відстеження, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Спочатку США запровадили санкції проти танкерів та пов'язаних із ними компаній у жовтні минулого року, пізніше приєдналися ЄС та Велика Британія. Через це багато танкерів стояли на рейді біля російських портів місяцями, деякі — до восьми місяців. Однак із кінця квітня не менше 17 таких суден вирушили з російських портів із нафтою та нафтопродуктами, зазначає агенція.

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Процес значно прискорився у серпні, і у вересні кількість підсанкційних суден, залучених до експорту нафти, продовжує зростати. Тепер танкери вже не приховують своїх маршрутів, вказуючи кінцевими пунктами Китай або Індію. Для порівняння, на перших рейсах до Китаю танкери вимикали транспондери, щоб приховати своє місцеперебування. Після кількох успішних постачань у Китай процес активізувався — підсанкційні судна стали брати участь у транспортуванні нафти, включно з перевантаженням на інші кораблі, які не підпадають під санкції.

У квітні, травні та червні в перевезенні нафти був залучений один танкер, у липні — два, у серпні та вересні — по шість щомісяця. Більшість цих суден на момент включення до санкційних списків належали Совкомфлоту.

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Можливості для збільшення постачань залишаються. Наразі 11 танкерів під санкціями стоять на якорі у порту Козьмино на Тихому океані, сім — поблизу Усть-Луги на Балтиці, ще три перебувають у Чорному морі, а два — біля Мурманська.

Американські санкції проти російських танкерів раніше показали себе як ефективний інструмент. Більшість із нафтовозів, проти яких у США запровадили обмеження, після цього почали простоювати.