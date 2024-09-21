Росіянам платитимуть до 5 млн рублів за переїзд на окуповані території України, - Центр нацспротиву
Президент рф видав указ, який передбачає соціальні гарантії тим росіянам, які переїдуть на тимчасово окуповані території України.
Про це повідомляє Центр нацспротиву, передає Цензор.НЕТ.
"Йдеться про загарбані райони Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини та Криму. Виплати обіцяють насамперед тим "відкомандированим" спеціалістам, котрі привезуть із собою усю свою сім’ю. Кошти немалі – від трьох до п’яти мільйонів російських рублів.
Найбільш затребуваними для окупаційних адміністрацій є працівники, які можуть облаштовувати рубежі\позиції та перевозити вантажі, а також будівельники для "відновлення" об’єктів інфраструктури знищених російськими військами українських міст.
На тимчасово захоплених територіях росіяни досі не можуть завершити формування своїх окупаційних адміністрацій. Наразі окупанти шукають зрадників для роботи в адміністраціях й інших фейкових структурах.
Центр національного спротиву закликає виявляти таких посіпак і надавати інформацію про них сюди. Допомагайте звільняти українські землі від російських терористів", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
ВРУ - на 26,2%,
Офіс Президента - на 11,2%,
КМУ - на 19,7%,
НАБУ - на 28,2%,
Прокуратура - на 25,8%,
САП- на 71,2%,
БЕБ - на 75%,
Рахункова палата - на 38,2%,
податкова - на 39,3%.
все, як хотіла більшість.
(станом на зараз, 233 депутата.) = "слуга народу"
(пропрезидентська фракція в Верховній Раді України = президент)
.
Тобто, навіть якщо уявити, що всі окрім "слуга народу" захочуть зробити те, що пропонує "Maria Sofia Douglas 38b0d2de", то виходячи з елементарної математики, відповідно, 217 голосів
( всього по конституції України, 450 місць в парламенті України, 450-233= 217 голосів депутатів)
, не буде достатньо
(для прийняття рішення, мінімально потрібно 226 голосів.)
, для прийняття відповідного рішення, на законодавчому рівні.
Тому
(що навіть при тому, що навіть при ситуації у вигляді теорії , що всі окрім пропрезидентської фракції "слуга народу" захочуть щось прийняти на законодавчому рівні, вони цього зробити не зможуть. )
звертатись треба напевно дописувачу "Maria Sofia Douglas 38b0d2de" до президента, а не до Верховної Ради України , або намагатись просувати відповідне рішення, через країни союзники України, щоб вони озвучували дану пропозицію
(пропозицію, висловлену дописувачем "Maria Sofia Douglas 38b0d2de")
президенту, щоб він, вніс цю пропозицію, на розгляд в Верховну Раду України, і тоді, пропрезидентська фракція "слуга народу, таки надасть
( раз президент внесе дану пропозицію, а фракція пропрезидентська. )
свої вирішальні
(бо має "блокуючий пакет" голосів, тобто без голосів фракції "слуга народу"
(у якої 233 депутата, в Верховній Раді України, станом на зараз.)
, ніяк не набереться 226 голосів,мінімально необхідних, для прийняття відповідного закону.)
голоси, чи яким ще чином, на думку дописувача "Maria Sofia Douglas 38b0d2de", можна реалізувати те, з чим дописувач "Maria Sofia Douglas 38b0d2de", звернулась до Верховної Ради України ?
Якщо не так як наведено у мене, то який "розкладд", може поділитись "Законный Пацан" ?
З самого початку, різниця у всій "формулі" що я навів вище, відрізнялась лише тим, що у "слуга народу" було не 233 депутата як зараз, а 239 депутатів, я бачу тільки таку різницю у "розкладі" (висловлюючись термінологією "Законный Пацан").
На параші все норм з економікою, єдиний мінус для цапів, це те що пересіли з добротних німецьких авто на китайців. Все, для простого кацапа з 14 року нічого не змінилось у економічному плані.
Хохлів з донбасу або в утиль на фронті або на сибір, а замість них навезуть або чурок або таких самих хохлів зкацаплених з сахаліну..
Как говорят исследователи, переселенцам, которые прибывали в вымершие от голода села на востоке и юге страны, предоставляли значительные льготы.
С них снимали все недоимки по уплате налогов, их освобождали от уплаты сельхозналога на три года, год они могли не поставлять государству молоко и мясо, каждая семья бесплатно получала дом и усадьбу, ремонт которых до их переселения должны были обеспечить местные колхозы. Тем, у кого не было коровы, ее предоставляли бесплатно, а на каждые две-три семьи - давали лошадь.
Эти условия отличались от тех, в которых оказались выжившие после Голодомора в Украине, утверждает Нина Лапчинская:
"Переселенцы были поставлены в значительно лучшие условия, чем то местное население, что осталось после Голодомора. Люди два года страдали от недоедания, последние 9 месяцев просто умирали от голода. Но им не только не оказывали помощи, их обязывали отремонтировать дома умерших для приезжих. Кроме того, они должны были выделить из выращенного урожая столько зерна, сколько переселенцы оставили у себя в кладовых дома. Даже, согласно документам, обеспечить столами и табуретками".
Кроме того, документы свидетельствуют, что дома, в которых уже поселились переселенцы, не могли вернуть их владельцам, которым удалось бежать от голода в 1932 году, и которые возвращались домой в 1933-м.
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2015/06/150602_ru_s_holodomor_donbass_russia