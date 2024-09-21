Росіянам платитимуть до 5 млн рублів за переїзд на окуповані території України, - Центр нацспротиву

Президент рф видав указ, який передбачає соціальні гарантії тим росіянам, які переїдуть на тимчасово окуповані території України.

Про це повідомляє Центр нацспротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Йдеться про загарбані райони Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини та Криму. Виплати обіцяють насамперед тим "відкомандированим" спеціалістам, котрі привезуть із собою усю свою сім’ю. Кошти немалі – від трьох до п’яти мільйонів російських рублів.

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Найбільш затребуваними для окупаційних адміністрацій є працівники, які можуть облаштовувати рубежі\позиції та перевозити вантажі, а також будівельники для "відновлення" об’єктів інфраструктури знищених російськими військами українських міст.

На тимчасово захоплених територіях росіяни досі не можуть завершити формування своїх окупаційних адміністрацій. Наразі окупанти шукають зрадників для роботи в адміністраціях й інших фейкових структурах.

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Центр національного спротиву закликає виявляти таких посіпак і надавати інформацію про них сюди. Допомагайте звільняти українські землі від російських терористів", - йдеться у повідомленні.