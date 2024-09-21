Атаки РФ на критичні для АЕС підстанції загрожують радіаційній безпеці всієї Європи, - Міненерго

МАГАТЕ має пришвидшити розгортання моніторингових місій на ключових підстанціях АЕС.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає Цензор.НЕТ.

"Атаки росії на критичні для АЕС підстанції загрожують радіаційній безпеці всього європейського континенту.

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Закликаємо МАГАТЕ пришвидшити розгортання моніторингових місій на ключові для функціонування АЕС підстанції", - йдеться у повідомленні міністерства.