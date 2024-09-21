Атаки РФ на критичні для АЕС підстанції загрожують радіаційній безпеці всієї Європи, - Міненерго
МАГАТЕ має пришвидшити розгортання моніторингових місій на ключових підстанціях АЕС.
Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає Цензор.НЕТ.
"Атаки росії на критичні для АЕС підстанції загрожують радіаційній безпеці всього європейського континенту.
Закликаємо МАГАТЕ пришвидшити розгортання моніторингових місій на ключові для функціонування АЕС підстанції", - йдеться у повідомленні міністерства.
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Особенности AST CodeDOM генетического кода украинцев, которая образовались после Чернобыля, позволяет организму максимально быстро и с минимальными потерями адаптироваться к сильному радиационному облучению\заражению.
Так что Украинцы ядерную зиму точно переживут. В отличии от других наций, чья генетика не трансформирована для подобного функционала.
4th
прикувати 5-6 манагерів до реакторної зали кожної АЕС!
Ракета вибухнула прямо на полігоні, залишивши на своєму місці велетенську вирву і знищивши полігон. Це сталося приблизно 20 або 21 вересня. Про це повідомив OSINT-дослідник MeNMyRC із посиланням на супутникові знімки Planet Labs.