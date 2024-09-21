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атомна енергетика (502) ядерна безпека (543) Міненерго (1380)

Атаки РФ на критичні для АЕС підстанції загрожують радіаційній безпеці всієї Європи, - Міненерго

Південноукраїнська АЕС

МАГАТЕ має пришвидшити розгортання моніторингових місій на ключових підстанціях АЕС.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає Цензор.НЕТ.

"Атаки росії на критичні для АЕС підстанції загрожують радіаційній безпеці всього європейського континенту.

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Закликаємо МАГАТЕ пришвидшити розгортання моніторингових місій на ключові для функціонування АЕС підстанції", - йдеться у повідомленні міністерства.

Міненерго про атаки на АЕС

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Міненерго відстрілялось, хто слідуючий?
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21.09.2024 22:35 Відповісти
Следующее прозвучит как ненаучный бред, но это действительно есть:
Особенности AST CodeDOM генетического кода украинцев, которая образовались после Чернобыля, позволяет организму максимально быстро и с минимальными потерями адаптироваться к сильному радиационному облучению\заражению.
Так что Украинцы ядерную зиму точно переживут. В отличии от других наций, чья генетика не трансформирована для подобного функционала.
4th
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21.09.2024 22:37 Відповісти
це таки несинітниця
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21.09.2024 22:43 Відповісти
Тільки їрмак всемогутній своїм могутнім торсом може захистити АЕС,
прикувати 5-6 манагерів до реакторної зали кожної АЕС!
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21.09.2024 22:50 Відповісти
Та най вже цих уйо...ків накриє мідним тазом!
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21.09.2024 22:55 Відповісти
Мабуть тому Галущенко пиляє бабки на будівництві ще однієї АЕС.
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21.09.2024 23:52 Відповісти
Ракета, якою Росія лякає увесь світ, підірвалася прямо у шахті - випробування ядерної міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 "Сармат" завершилося феєричним провалом.

Ракета вибухнула прямо на полігоні, залишивши на своєму місці велетенську вирву і знищивши полігон. Це сталося приблизно 20 або 21 вересня. Про це повідомив OSINT-дослідник MeNMyRC із посиланням на супутникові знімки Planet Labs.
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22.09.2024 08:14 Відповісти
 
 