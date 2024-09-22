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Завтра в Гаазі розпочнуться слухання по суті за позовом України проти РФ щодо порушення морського права

Суд у Гаазі

Завтра, 23 вересня, у Гаазі розпочнуться слухання по суті за позовом України проти РФ про порушення права прибережної держави відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, слухання по суті за позовом України проти Російської Федерації проходитимуть з 23 вересня по 5 жовтня 2024 року в залі Постійної палати третейського суду, що у Палаці миру, Гаага, Нідерланди.

Під час слухань розглядатимуть суть справи, питання юрисдикції та прийнятності, що залишилися.

Слухання розпочнуться у понеділок, 23 вересня 2024 року о 10:00, за місцевим часом. Першою у суді слово матиме Україна. Другою виступатиме Російська Федерація.

Також читайте: У Гаазі пройдуть слухання за позовом України проти РФ щодо порушення морського права

До кінця слухань публічний доступ буде закритий у будь-якій формі. Згодом на сайті Суду буде оприлюднено відкриту інформацію.

Проте публічними будуть вступні та заключні заяви сторін.

Суть справи

Зауважимо, що 14 вересня 2016 року Україна ініціювала окреме провадження проти РФ щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права і прагне підтвердити права України в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці шляхом застосування арбітражної процедури.

Також читайте: СБУ готує для Гааги доказову базу щодо використання РФ протипіхотних мін проти населення України

У травні 2017 року відбулося перше засідання трибуналу за Конвенцією з морського права ООН, в рамках якого створено арбітраж для розгляду спору України проти РФ. Меморандум, тобто пакет доказів того, що Росія порушує суверенні права України в Чорному та Азовському морі й у Керченській протоці, було подано до Постійної палати третейського суду в Гаазі 19 лютого 2018 року. Росія подала до Міжнародного трибуналу свої заперечення щодо юрисдикції цієї інституції розглядати позов України проти РФ.

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Топ коментарі
+3
та мурня ці всі гагаги оони право хренаво. хвормули миру . нехай захід дасть атакамси та тмагавки довіло бити по усій терітторії кацапстану . або відновити ядерну зброю . хочаб брудні ядерні бомби
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22.09.2024 15:20
+3
Подавай позов, через 6 років розпочнуться слухання по суті. Коли буде рішення? Люди скільки не живуть.
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22.09.2024 15:27
+2
ви там в Гаазі бубселя не хочете задержати до вияснненя за потужну зраду?
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22.09.2024 15:19
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ви там в Гаазі бубселя не хочете задержати до вияснненя за потужну зраду?
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22.09.2024 15:19 Відповісти
скажіть , хто повинен арештовувати з зраду України.
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22.09.2024 15:22 Відповісти
бубу за зраду? - українці
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22.09.2024 15:24 Відповісти
Подавай позов, через 6 років розпочнуться слухання по суті. Коли буде рішення? Люди скільки не живуть.
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22.09.2024 15:27 Відповісти
та мурня ці всі гагаги оони право хренаво. хвормули миру . нехай захід дасть атакамси та тмагавки довіло бити по усій терітторії кацапстану . або відновити ядерну зброю . хочаб брудні ядерні бомби
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22.09.2024 15:20 Відповісти
тобто за самим робити навіть і думки нема,,,
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22.09.2024 15:22 Відповісти
Послухають, прокашляються та спокійно розійдуться до наступного разу. Все буде за класикою жанра.
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22.09.2024 15:30 Відповісти
і шо там Гаага сказала за Боїнг МН 17 ?
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22.09.2024 15:39 Відповісти
це трохи різні речі.

Морське право - це мабуть єдине міжнародне право, яке реально працює
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22.09.2024 16:28 Відповісти
Найкраша "Гаага" це підрозділ знищення,нажаль у нас його не створено,ще з 2014 року
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22.09.2024 15:41 Відповісти
собаки сруть собі на дорозі - це шоссе це шоссе там трошки вкрали...
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22.09.2024 15:53 Відповісти
як б слуґів народу як собак - наркоманів на таможні використовував` - чутьйо в них на бабло...
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22.09.2024 15:59 Відповісти
Шановні, це тільки в мене не працює стрічка подій. чи у всіх??
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22.09.2024 16:27 Відповісти
Пустое. Россия не признаёт международное право.
Так решил Басманный суд.
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22.09.2024 16:50 Відповісти
І перше ж питання судді: а чи оголошено офіційним Києвом стан війни з рашкою? Ні. Отже, в якому ключі розглядатимуть позовну справу ? Ракетні обстріли морського порту Одеси - це **********, прильоти шахедів по зерносховищах - "інцидент", а прямі попадання керованих ракет по балкерах-зерновозах - як нештатну зустріч морського транспорту з високоенергетичними тілами?
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22.09.2024 20:07 Відповісти
 
 