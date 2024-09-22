З жовтня 2022 року Росія завдала понад тисячу ударів по об’єктах енергетики України, - Міненерго

Починаючи з жовтня 2022 року країна-агресор Росія завдала понад тисячу ударів по об'єктах енергетики України.

Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону, пише LB, інформує Цензор.НЕТ.

"З жовтня 2022 року ворогом завдано понад 1000 ударів по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури. І, звісно, це впливає на стійкість роботи енергосистеми", - розповів замміністра.

За його словами, нині держава проводить найбільшу ремонтну кампанію.

"Ми зосереджені на тому, щоби максимально відновити роботу тих енергетичних об'єктів, де можливо здійснити ремонти", - сказав Колісник.

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Він зазначив, що Україна взаємодіє із партнерами, щоб отримати необхідне обладнання.

"Міжнародна допомога досить зосереджена на будівництві нової генеруючої потужності, розподіленої генерації в кожному населеному пункті. Це когенераційні установки, це мобільні установки з генерації теплової енергії, електричної енергії", - розповів заступник міністра.

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