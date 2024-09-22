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обстріл (27110) росія (63614) Міненерго (1380)

З жовтня 2022 року Росія завдала понад тисячу ударів по об’єктах енергетики України, - Міненерго

З жовтня 2022 року Росія завдала понад тисячу ударів по об’єктах енергетики України

Починаючи з жовтня 2022 року країна-агресор Росія завдала понад тисячу ударів по об'єктах енергетики України.

Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону, пише LB, інформує Цензор.НЕТ.

"З жовтня 2022 року ворогом завдано понад 1000 ударів по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури. І, звісно, це впливає на стійкість роботи енергосистеми", - розповів замміністра.

За його словами, нині держава проводить найбільшу ремонтну кампанію.

"Ми зосереджені на тому, щоби максимально відновити роботу тих енергетичних об'єктів, де можливо здійснити ремонти", - сказав Колісник.

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Він зазначив, що Україна  взаємодіє із партнерами, щоб отримати необхідне обладнання.

"Міжнародна допомога досить зосереджена на будівництві нової генеруючої потужності, розподіленої генерації в кожному населеному пункті. Це когенераційні установки, це мобільні установки з генерації теплової енергії, електричної енергії", - розповів заступник міністра.

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Тисячу... та одну ніч...
Аятолам - баранам...

Ганебні перси...
Ніби іх кліщ вкусив...
Ніби наїлись гарліка...

Розвели вуса-
Перед членом карліка-
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22.09.2024 21:33 Відповісти
Може вже настав час бумеранга?
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22.09.2024 23:12 Відповісти
після того як запалали нафопродукти і склади з ************ на засрашці, настане черга і її єнергетики, з такю кількістю ,як зараз виготовляється Україною дронів, потрібно буде два три дні і ніяка їхння ППО не спасе. навіть москву, після чого на болотах вже точно заволають що потрібно миритись і мишебраття , бо знищити енергетику на московії це в рази легще ніх склади і зі зброєю а взимку на москальщіні завжди дуже холодно і якщо залишити без опалення московський мегаполіс хоча б на три чотири дні , а без електрики не буде ні опалення ні води ні їжі і після заморозки трубопроводів з теплоносіями, водою і каналізацією , відновлюватись будуть роками.
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23.09.2024 00:38 Відповісти
 
 