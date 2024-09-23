Поранений у Краматорську журналіст Любиш-Кірдей вийшов із коми, - дружина

Поранений у Краматорську журналіст Іван Любиш-Кірдей вийшов із коми, його зняли з апарата штучної вентиляції легень і перевезли з Дніпра до Києва. Про це повідомила дружина Марія Семенченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут Масової Інформації (ІМІ).

"Він не в комі, але і не в свідомості. На жаль, не існує такої таблетки чи уколу, які могли би пришвидшити процес повернення Івана (та й будь-кого з такою травмою) до себе і до рідних. Треба чекати і вірити в краще. А це дуже тяжко. Особливо, коли ти ні на що не впливаєш і не знаєш, куди прикласти своє бажання щось робити", - розповіла дружина.

За її словами, Іван досі перебуває в реанімації непритомний. Друзі зможуть провідати його пізніше.

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"Тепер я проситиму вас записувати не аудіо, а відео для Івана зі словами підтримки, новинами та вашими історіями. Вірю, що він скоро прийде до тями і зможе не лише почути вас, а й побачити. Ну і мені теж втішно чути і бачити вас", - написала Марія.

Нагадаємо, оператор агенції Reuters Іван Любиш-Кірдей був важко поранений 24 серпня 2024 року в Краматорську внаслідок російського удару по готелю "Сапфір". Поранення зазнав також його колега, журналіст Ден Пелещук.

Також повідомлялося, що у Краматорську 24 серпня внаслідок російського удару по готелю "Сапфір" загинув радник з питань безпеки британського інформагентства Reuters Раян Еванс.