Здійснивши агресію проти України, Росія більше не може стверджувати, що захищає безпеку міжнародної системи, - Дуда
Росія як постійний член Ради безпеки має підтримувати як статут ООН, так і міжнародне право, але, здійснивши агресію проти суверенної держави, РФ відмовилася від цього зобов'язання.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у понеділок на Саміті майбутнього в Нью-Йорку заявив президент Польщі Анджей Дуда.
Він наголосив, що Саміт майбутнього є доброю нагодою, щоб замислитися над ефективністю наявних міжнародних структур у світлі ключових глобальних викликів. Міжнародний лад, який базується на міжнародному праві та солідарності, як це закріплено у статуті ООН, за словами польського президента, перебуває під серйозною загрозою.
"Яскравий приклад - агресія Росії в Україні. Як постійний член Ради безпеки, Росія повинна підтримувати як статут ООН, так і міжнародне право. Проте, здійснивши агресію проти суверенної держави, Росія відмовилася від цього зобов'язання. Вона більше не може стверджувати, що захищає безпеку міжнародної системи та інших держав", - зауважив Дуда.
Крім того, він наголосив на необхідності підвищення ефективності системи ООН. За його словами, необхідно зміцнити міжнародне право, щоб відновити віру в мультилатеризм і зберегти мир і безпеку. Тому, попри численні застереження щодо системи ООН, кращої альтернативи для мультилатеризму немає.
"Сучасні глобальні виклики є складними та вимагають колективних дій, оскільки їх неможливо вирішити наодинці на національному рівні. Відданість мультилатеризму, враховуючи центральну роль ООН, є наріжним каменем зовнішньої політики Польщі. Ми сповнені рішучості захищати статут ООН та його принципи", - підсумував Дуда.
Будь ласка, зачекайте...
Так що, кацапи можуть стверджувати все що завгодно.
Можуть себе хоч галактичною імперією назвати.
Бо ніхто і слова їм не скаже: сидять мов зайці в кущах і тремтять.
Принцип хай #буть, аби не били в дії.
А змінити його слабо?
Бо статут ООН застарів та вимагає змін. Країна, яка порушила статут, не має право на вето на власне порушення.