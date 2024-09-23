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Здійснивши агресію проти України, Росія більше не може стверджувати, що захищає безпеку міжнародної системи, - Дуда

Дуда заявив, що РФ більше не захищає безпеку міжнародної системи

Росія як постійний член Ради безпеки має підтримувати як статут ООН, так і міжнародне право, але, здійснивши агресію проти суверенної держави, РФ відмовилася від цього зобов'язання.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у понеділок на Саміті майбутнього в Нью-Йорку заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Він наголосив, що Саміт майбутнього є доброю нагодою, щоб замислитися над ефективністю наявних міжнародних структур у світлі ключових глобальних викликів. Міжнародний лад, який базується на міжнародному праві та солідарності, як це закріплено у статуті ООН, за словами польського президента, перебуває під серйозною загрозою.

"Яскравий приклад - агресія Росії в Україні. Як постійний член Ради безпеки, Росія повинна підтримувати як статут ООН, так і міжнародне право. Проте, здійснивши агресію проти суверенної держави, Росія відмовилася від цього зобов'язання. Вона більше не може стверджувати, що захищає безпеку міжнародної системи та інших держав", - зауважив Дуда.

Також читайте: Росія має відшкодувати Україні завдані війною збитки, - Дуда

Крім того, він наголосив на необхідності підвищення ефективності системи ООН. За його словами, необхідно зміцнити міжнародне право, щоб відновити віру в мультилатеризм і зберегти мир і безпеку. Тому, попри численні застереження щодо системи ООН, кращої альтернативи для мультилатеризму немає.

"Сучасні глобальні виклики є складними та вимагають колективних дій, оскільки їх неможливо вирішити наодинці на національному рівні. Відданість мультилатеризму, враховуючи центральну роль ООН, є наріжним каменем зовнішньої політики Польщі. Ми сповнені рішучості захищати статут ООН та його принципи", - підсумував Дуда.

Читайте: Вартість польської військової допомоги Україні - близько 3 млрд дол., - Дуда

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Який "мудрий" хлоп цей дуда
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23.09.2024 21:08 Відповісти
Це Україна несе небезпеку для міжнародної системи? Напевне *уйло вважає що кацапи в інших країнах це міжнародна система, і їх треба захищати війною.
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23.09.2024 21:12 Відповісти
З такими темпами як зебіл здає Україну, то готуйтеся поляки захищати свою країну, побачимо які ви в бою блозі🤦🤦🤦
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23.09.2024 21:14 Відповісти
Проблема в тому, що так званий демократичний світ, повністю деградував і перетворився на таких собі Елоїв з романа Герберта Велса «Машина часу».
Так що, кацапи можуть стверджувати все що завгодно.
Можуть себе хоч галактичною імперією назвати.
Бо ніхто і слова їм не скаже: сидять мов зайці в кущах і тремтять.
Принцип хай #буть, аби не били в дії.
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23.09.2024 21:18 Відповісти
Правильно сказав нещодавно Віталій Портников, що у Європі (і у нас) вже виросло кілька поколінь людей, котрі поняття не мають, що таке справжня війна. Вони цього просто не розуміють, тому й реагують майже так само як оті уелсівські елої...
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24.09.2024 08:42 Відповісти
Ми сповнені рішучості захищати статут ООН Джерело:

А змінити його слабо?
Бо статут ООН застарів та вимагає змін. Країна, яка порушила статут, не має право на вето на власне порушення.
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23.09.2024 21:25 Відповісти
Кацапам немає чого робити у радбезі ООН. Чим більше таких заяв з різних країн- тим швидше цих нелюдів там не буде.
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23.09.2024 22:28 Відповісти
Типова дипломатична заява в стилі: «міжнародні організації повинні бути чесними» (що ще можна сказати на форумі ООН?). Хоча варто сказати - "ООН виглядає як гнилий дерев'яний туалет. Треба було б вдарити ногою цю руїну, щоб вона остаточно розвалилася, і будувати заново без Росії. (Під час Другої світової війни не планувалося створювати ООН за участю нацистської Німеччини).
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23.09.2024 22:48 Відповісти
Свідчення колишніх ув'язнених про персонал в'язниць у Російській Федерації, які вказують на накази про жорстоке поводження. Докази також свідчать, що в деяких місцях позбавлення волі накази про жорстоке поводження видавалися вищими посадовими особами російської влади, які або схвалювали, або не вживали заходів для припинення такого знущання.
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24.09.2024 08:14 Відповісти
 
 