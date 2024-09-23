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окупація (6542) росія (63614) Павел Петр (135)

Україна має прийняти, що деякі території тимчасово перебуватимуть під окупацією Росії, - Павел

Ппвел заклика до реалізму щодо повернення Україною територій

Лідер Чехії Петр Павел заявив, що Україна має бути реалістом щодо своїх перспектив повернення територій, окупованих Росією.

Про це Павел сказав в інтерв’ю New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами чеського президента, Україна має прийняти те, що деякі її території тимчасово залишаться під окупацією Росії.

"Найімовірнішим результатом війни буде те, що частина української території тичасово опиниться під російською окупацією", - сказав Павел.

Чеський лідер додав, що цей "тимчасовий" стан може тривати роками.

Павел зазначив, що у нинішній ситуації не можна говорити про поразку України чи поразку Росії. 

"Говорити про поразку України чи поразку Росії, цього просто не станеться. Тому кінець буде десь посередині", - вважає президент Чехії.

Читайте також: Президент Чехії Павел вважає можливим вступ України до НАТО, поки вона частково окупована

Він також сказав, що  існує "низка прикладів" територій, які тимчасово утримувала Росія, але згодом вони змогли відновити свою незалежність. Однак Павел не уточнив, про які саме країни йдеться.

Видання NYT пише, що, ймовірно, Павел мав на увазі Естонію, Латвію та Литву. Ці балтійські країни 50 років були під радянською окупацією. У 1991 році країни Балтії відновили незалежність та суверенітет після розпаду Радянського Союзу.

Раніше Петр Павел заявляв, що наразі, на його думку, для України є нереальним завданням відвоювати всю територію, окуповану країною-агресоркою Росією.

Читайте також: Європа для досягнення справедливого миру має продовжувати надавати підтримку Україні, - Павел
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Топ коментарі
+36
Реалистами мы станем тогда, когда поймём, КТО сдал эти территории под оккупацию параши. Это сделал агент Ху#ла Янелох с кодлой других агентов Ху#ла, возглавляемых агентом Ху#ла Козырем.
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23.09.2024 23:00
+29
І цей зламався... Павло не розуміє, що заморожування війни не скасовує війну, він не розуміє, що хуьлу потрібен відпочинок і переозброєння під час заморозки, щоб потім вдарити з новою силою і піти далі в Європу, піти через усю Україну!
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23.09.2024 23:01
+25
Пока наші будуть голосовати за тих хто їм подобається, завжди *опа буде. Нікому не цікаво який план у Залужного, яких людей він поставить до влади якщо його виберуть, головне сподобався. Так Зеленський в принципі і прийшов до влади - сподобався. Дивлюся на рейтинг Притули і розумію що народ невиліковний...
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23.09.2024 23:38
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Сторінка 2 з 2
Що означає, що звільнити території можна доволі швидко? Що ця ваша Урсула може зробити, що вона розуміє у військовій справі? Бздіти всі можуть, а реальні плани запропонувати ніхто не наважується. Протів рашиста ніхто із цих західних демократій навіть в уяві не хоче представити якусь військову боротьбу - вони не хочуть отримати й сотню загиблих солдат і згідні на будь які переговори і компроміси. Чи ви наївна думаєте, що передавши сотню-другу ракет і надавши дозвіл обстріляти прикордонні військові об'єкти на території рф хоч якось вплине на хід війни? Ваша наївність не має меж
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24.09.2024 00:16 Відповісти
2-3 великі склади грохнули. Потім знову НПЗ. Потім ще склади. От так воно і буде.
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24.09.2024 00:44 Відповісти
Склади обопільно нищимо вже по 2 роки - десь вони нам моцно попадуть, як у Хмельницьку в 23, десь ми їх накриєм, як недавно в Тороповці. НПЗ ми активно атакуєм впродовж всього 24 року, проте навтогазові доходи РФ за перші 3 квартали 24 року на 30% більші, ніж за аналогічні у 23 року - наша пропаганда намагаєть в сто раз перебільшити ефективність цих ударів ніж вони є насправді задля піднесення бойового духу населення, що щиро вірить всьому сказаному
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24.09.2024 00:57 Відповісти
Диванний генерал у відставці та депресії ? Ваша пихатість не має меж , а не моя наївність.
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24.09.2024 01:59 Відповісти
США ,НАТО,ЄС доручили чеху озвучити їхній план перемоги рашиста.за рахунок окупованих українських територій .сотень тисяч вбитими українського народу.поруйнованою інфраструктурою.без НАТО і без ЄС.до другого пришестя "рашистського вбивці"для повної окупації України....
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23.09.2024 23:32 Відповісти
а що там з транзитом лукойловської нафти Україною до Угорщини?

США, НАТО і ЄС примусили наркоманлісімуса продовжити транзитний договір?
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23.09.2024 23:44 Відповісти
не виключено, що "зезеденту" зацікавлені європейські "чесні корупціонери" радили продовжити транзитний договір, щоб мадярський і словацький нафтопереробні заводи не залишилися без рашистської нафти...???
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23.09.2024 23:52 Відповісти
саме так. за рахунок окупованих українських територій .сотень тисяч вбитими українського народу.поруйнованою інфраструктурою.

ну з якого ж дива наркоманлісімуса хвилюватимуть якісь там українські территорії і якийсь там український народ?
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24.09.2024 00:00 Відповісти
Росія має прийняти, що деякі території тимчасово перебуватимуть під окупацією України.
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23.09.2024 23:36 Відповісти
хто хоче обісрати Петра Павла, прокоментуйте оце:

https://www.youtube.com/watch?v=jjtFeafyP8g Зачем Зеленский и его оСЛУГИевшая шобла даёт зарабатывать Путин и помогает Орбану во в

https://www.youtube.com/watch?v=jjtFeafyP8g

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23.09.2024 23:49 Відповісти
Ну то і ви прийміть, що деякі території кацапіі будуть під окупацією України.
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24.09.2024 00:13 Відповісти
Цей Петропавел вже давно говорить наративами кремля.
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24.09.2024 00:25 Відповісти
І тому фінансує нам закупівлю снарядів?
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24.09.2024 07:14 Відповісти
Ніколи не чув про фінансування закупівлі снарядів Чехією. Купують - так, фінансують - інші.
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24.09.2024 08:56 Відповісти
Він не фінансує, а продає, до речі по дууууже великим цінам.
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24.09.2024 13:50 Відповісти
знайди дешевше
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24.09.2024 13:56 Відповісти
"Ми, зі своєї сторони, кажемо, що ми можемо виробляти більше - у нас є лімітування по бюджету. З держбюджету ми надаємо підтримку, партнери її надають, і ми кажемо партнерам, що ми можемо виробити більше. Тому інвестуйте у нас, дайте нам задовольнити нашу спроможність, яка тут є."

тобто можна виробляти більше дронів, проте бюджету та допомоги не вистачає

якщо "союзники" перестануть підтримувати зброєю, або грошима - то який буде результат?

якщо "тимчасова" втрата територій
то що пропонується взамін?
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24.09.2024 00:25 Відповісти
А ты, млюха, понимаешь, что силами 1-2 наших бригад твоя чехия может быть разобрана до фундаментов?
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24.09.2024 00:26 Відповісти
Ви це серйозно вони в НАТО. Десяток ф35 розберуть ці бригади за один день, і чим ви на чехію будете наступати коли все забезпечення у нас західне, навіть ті снаряди уже рік від них чекаємо
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24.09.2024 00:32 Відповісти
Нічого ваш десяток Ф35 не змінить, і сотня нічого не змінить, НАТО показало себе за час війни у всій красі і показало - що у військовому плані вони те саме, що ООН в політичному. Ця війна рушить всі військові концепції країн заходу за останні 30 років
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24.09.2024 00:47 Відповісти
Вони зате добре воюють з банановими країнами які не мають своєї авіації і ППО, нагадаю вам що у нас запас ракет до ППО на місяць

Лівія, Ірак, Афганістан, Сербія тому приклад... не меліть дурниці
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24.09.2024 10:59 Відповісти
Яка дурня. НАТО в цій війні не воює
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24.09.2024 14:41 Відповісти
не здатне і не хоче це різні речі)
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24.09.2024 10:52 Відповісти
Військова людина вважає, що наш теперішній уряд носить дуже рожеві окуляри.

І звідки такі думки?
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24.09.2024 00:48 Відповісти
1919 р. Українська Народна Республіка (УНР).
Площа 850100 кв. км²
Але після окупації УНР у 1922 р. бандитська РРФР
анексувала велику частину територій України і її площа
вже стала 603,7 тис. кв. км. А з 2014 р. кацапська армія
вже знову захопила стільки українських земель, що їх
загальна площа 125 000 кв. км перевищує разом
узяті території Угорщини та Болгарії. Так нас онуки -
правнуки не простят і проклянуть якщо ми не звільнимо
всю свою рідну але тимчасово окуповану
проклятими москалями українську землю.
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24.09.2024 05:10 Відповісти
Чомусь у ЕС думають що Україна не хоче мирно жити і закінчити війну хоч зараз.
Після заморозки війни і втрати такої значної території виникає в світі ще більші небезпека.
Хто взагалі буде зважати на ті міжнародні закони. Право сили вступить у силу у повній мірі.
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24.09.2024 05:15 Відповісти
"буде зважати" і "вступить" слід писати "вже не зважають" і "вступило повною мірою"
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24.09.2024 10:59 Відповісти
Небезпека може бути хіба що для України, для світу ж ніякої небезпеки не було і не буде.
Але і продовження війни в такому ключі - це теж велика небезпека для України. Треба визначити, яка із небезпек більша...
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24.09.2024 12:42 Відповісти
Якась п'ята колона...
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24.09.2024 06:10 Відповісти
Україна в 22 році "мала прийняти" окупацію Києва за три дні. Але не так сталося, як комусь в москві гадалося.
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24.09.2024 07:30 Відповісти
Хто їх всіх тягне за язики? Дирявороті якісь.
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24.09.2024 07:31 Відповісти
"Деякі" території це весь південь України разом з коридором в Крим який зараз працює на повну потужність і його ЗЕбанда на чолі з агентом ФСБ єрмаком-козирем просто не помічають!
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24.09.2024 07:38 Відповісти
А не пішов би ти на йух, Павел!
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24.09.2024 07:52 Відповісти
А звідки стільки капітулянтів, що мріють насолодитися кадировцями та бурятами?
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24.09.2024 08:47 Відповісти
Все що я прогнозував про "президенство" шута зеленського справдилось, тому прогноз такий - при подальшому царюванні цього персонажа Україна перестане існувати, як самостійна держава. Друга бидлорусь з незмінним потужним Лідором
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24.09.2024 08:20 Відповісти
Пан Павло напевно не пам'ятає що війна вже йде скоро як 11 років і Україна воюючи з россією весь цей час звичайно розуміє що деякі наші території находяться під окупацією всі ці роки.Навіть вже россія змирилася що частина Курськоїо народної республіки тепер під контролем України,усі давно вже з цим змирилися тільки не треба гадати що це буде тривати вічно.Ми можемо змиритися з чим завгодно але це змирення не приводить до миру
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24.09.2024 08:36 Відповісти
Павел акуратно іде в дупу !
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24.09.2024 08:36 Відповісти
А ми військову допомогу від Чехії теж в дупу Павелу засунемо? Чи це інше?
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24.09.2024 11:18 Відповісти
Молодець, Павел. Такі слова - заохочення агресора, саме цього бажає орда.
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24.09.2024 09:24 Відповісти
це - правда, яка колись очі, які обрали ЗЄлю.

тож їжте, очі, вибирали і хай вам повилазить!
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24.09.2024 14:02 Відповісти
Обклали нас як вовки з усіх боків ці продажні шкури. З такими друзями і ворогів не треба.
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24.09.2024 10:35 Відповісти
Усі кругом продажні шкури, усі кругом погані.... Одні ми такі хороші, без бюджету, без впк, з піськограєм в кріслі преПіздента воюємо самі вже третій рік повномасштабної війни....
Ви б мозгами трохи думали
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24.09.2024 11:16 Відповісти
Кацапы тоже самое говорят - обклали их враги со всех сторон
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24.09.2024 14:12 Відповісти
Судети не муляють? Миротворці *****...
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24.09.2024 10:41 Відповісти
А згадується мені, патріотична спільнота цензора, готова була Павела в дупу цілувати за ініціативу)))... А зараз он воно як повернулось))).... Ну все як завжди)...
Ну нічого, ще трошки почнкаємо, то навіть у найбільш прокуреного вишиваночника відкриються очі на реальність....
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24.09.2024 10:55 Відповісти
Я вже не вірю, що наступить такий час, коли Захід зрозуміє, що таке росія. Якщо росія щось захоплює, то єдиним способом вернути це щось є спосіб військовий. А саме -вибити її силою. Росія це бульдог на 1\7 планети. Розімнкнути її щелепи можна лише вибивши їй зуби. А ця війна показала, що Захід з його практично 40-кратною економічною перевагою є абсолютно безпомічним в реальній війні з росією. Так, вони мають передову техніку. Але проблема в тому, що техніка сама по собі не воює. Воюють люди, причому мотивовані і націлені на перемогу. І тут Захід програє росії. Причому програє тотально. Якщо не трапиться чуда, то за 2-3 роки вся Європа буде під росією. Де буде Україна? Ніде.
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24.09.2024 11:50 Відповісти
З мобілізаціїю - катастрофа. З зброєю - катастрофа. З б/к - катастрофа. З фортіфікацією - катастрофа. З діпломатією - катастрофа. І чим Україна збирається битись з рашистами. Обіцянками міліонів від зеленского невідо чого.
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24.09.2024 13:30 Відповісти
Жоден президент Чехії чи іншої країни ЄС не застрахований від деструктивного впливу московських кровавих грошей, а український тим паче.
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24.09.2024 13:35 Відповісти
Може Чехію віддати рашці?
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24.09.2024 13:51 Відповісти
Смешали с лайном того Павла, молодцы. А хоть один человек здесь предложил, как освободить все территории. Без дурнины 'нехай нам дадут томагавки', а реально?
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24.09.2024 14:16 Відповісти
Повинно працювати міжнародне право, якщо воно не працює, розпустити для початку клоунське ООН, Червоний Хрест, МУС, МАГАТЕ і навіть НАТОякі тільки і можуть що висловлювати занепокоєння. А тоді укладати прямі договори з іншими країнами для оборони та співпраці.
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24.09.2024 14:29 Відповісти
Ну припустимо розпустили усіх крім НАТО, бо я не розумію яким боком вони тут і що нам винна організація в яку ми НЕ входимо, і що, війна на наступний день закінчиться? Чи буде черга країн готових з нами договори оборони заключати? Це ж треба бути таким казковий мрійником)))
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24.09.2024 14:48 Відповісти
Розпуск тих організацій дозволить створити нові, без дебільної Ради Безпеки з Китаєм та кацапією, які зможуть реально зупиняти агресора а не висловлювати занепокоєння
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24.09.2024 14:57 Відповісти
Ще лучше, чтоб кацапстан залило Ледовитым океаном - шансы на это такие же, как и то, что найдутся страны готовые воевать с ращькой ради освобождения украинских Донбасса и Крыма.
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24.09.2024 19:42 Відповісти
У них не будет другого выхода если Украина падет. Путин остановится ? Нет конечно, пару тройку лет поднакопит оружия и мяса для штурмов, окончательно закорешиться с Ираном, Кореей и Китаем и попрет на страны Балтии. И что тогда будет ? Та же война.
Думаешь что бывшие граждане Украины, озлобленные тем, что НАТО сдало их как стеклотару не пойдет воевать на стороне РФ ? Я уверен что пойдут, от отчаяния и обиды люди на многое способны. Вот тебе ситуация как
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24.09.2024 19:49 Відповісти
я обиделся, бо меня здали *****, поэтому теперь пойду воевать , нехай меня за ***** убьют, ага.
да и сам путька никуда не пойдет, естественно. Он - выродок и ублюдок, но совсем не идиот.
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24.09.2024 22:57 Відповісти
И тебе и мне не понять людей сидящих под обстрелами, потерявших имущество и родственников. Поэтому не стоит шутить на эту тему, да еще в таком издевательском тоне
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25.09.2024 06:28 Відповісти
Повинно. Но не працюе. Так как теперь освободить все территории??
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24.09.2024 19:37 Відповісти
«Тимчасово» це скільки, 10 років як Крим та Донбас, чи 25 як Приднестровʼя, чи 50 як Півничній Кипр ? Як Україні з цим жити не в НАТО і в Євросоюзі під загрозою війни з мінімальною кількістю населення ? Вони всі такі розумні, але жодних пропозицій не висувають
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24.09.2024 14:25 Відповісти
Согласен.
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24.09.2024 15:06 Відповісти
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