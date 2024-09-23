Україна має прийняти, що деякі території тимчасово перебуватимуть під окупацією Росії, - Павел

Лідер Чехії Петр Павел заявив, що Україна має бути реалістом щодо своїх перспектив повернення територій, окупованих Росією.

Про це Павел сказав в інтерв’ю New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами чеського президента, Україна має прийняти те, що деякі її території тимчасово залишаться під окупацією Росії.

"Найімовірнішим результатом війни буде те, що частина української території тичасово опиниться під російською окупацією", - сказав Павел.

Чеський лідер додав, що цей "тимчасовий" стан може тривати роками.

Павел зазначив, що у нинішній ситуації не можна говорити про поразку України чи поразку Росії.

"Говорити про поразку України чи поразку Росії, цього просто не станеться. Тому кінець буде десь посередині", - вважає президент Чехії.

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Він також сказав, що існує "низка прикладів" територій, які тимчасово утримувала Росія, але згодом вони змогли відновити свою незалежність. Однак Павел не уточнив, про які саме країни йдеться.

Видання NYT пише, що, ймовірно, Павел мав на увазі Естонію, Латвію та Литву. Ці балтійські країни 50 років були під радянською окупацією. У 1991 році країни Балтії відновили незалежність та суверенітет після розпаду Радянського Союзу.

Раніше Петр Павел заявляв, що наразі, на його думку, для України є нереальним завданням відвоювати всю територію, окуповану країною-агресоркою Росією.

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