Україна має прийняти, що деякі території тимчасово перебуватимуть під окупацією Росії, - Павел
Лідер Чехії Петр Павел заявив, що Україна має бути реалістом щодо своїх перспектив повернення територій, окупованих Росією.
Про це Павел сказав в інтерв’ю New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами чеського президента, Україна має прийняти те, що деякі її території тимчасово залишаться під окупацією Росії.
"Найімовірнішим результатом війни буде те, що частина української території тичасово опиниться під російською окупацією", - сказав Павел.
Чеський лідер додав, що цей "тимчасовий" стан може тривати роками.
Павел зазначив, що у нинішній ситуації не можна говорити про поразку України чи поразку Росії.
"Говорити про поразку України чи поразку Росії, цього просто не станеться. Тому кінець буде десь посередині", - вважає президент Чехії.
Він також сказав, що існує "низка прикладів" територій, які тимчасово утримувала Росія, але згодом вони змогли відновити свою незалежність. Однак Павел не уточнив, про які саме країни йдеться.
Видання NYT пише, що, ймовірно, Павел мав на увазі Естонію, Латвію та Литву. Ці балтійські країни 50 років були під радянською окупацією. У 1991 році країни Балтії відновили незалежність та суверенітет після розпаду Радянського Союзу.
Раніше Петр Павел заявляв, що наразі, на його думку, для України є нереальним завданням відвоювати всю територію, окуповану країною-агресоркою Росією.
Будь ласка, зачекайте...
США, НАТО і ЄС примусили наркоманлісімуса продовжити транзитний договір?
ну з якого ж дива наркоманлісімуса хвилюватимуть якісь там українські территорії і якийсь там український народ?
https://www.youtube.com/watch?v=jjtFeafyP8g Зачем Зеленский и его оСЛУГИевшая шобла даёт зарабатывать Путин и помогает Орбану во в
https://www.youtube.com/watch?v=jjtFeafyP8g
тобто можна виробляти більше дронів, проте бюджету та допомоги не вистачає
якщо "союзники" перестануть підтримувати зброєю, або грошима - то який буде результат?
якщо "тимчасова" втрата територій
то що пропонується взамін?
Лівія, Ірак, Афганістан, Сербія тому приклад... не меліть дурниці
І звідки такі думки?
Площа 850100 кв. км²
Але після окупації УНР у 1922 р. бандитська РРФР
анексувала велику частину територій України і її площа
вже стала 603,7 тис. кв. км. А з 2014 р. кацапська армія
вже знову захопила стільки українських земель, що їх
загальна площа 125 000 кв. км перевищує разом
узяті території Угорщини та Болгарії. Так нас онуки -
правнуки не простят і проклянуть якщо ми не звільнимо
всю свою рідну але тимчасово окуповану
проклятими москалями українську землю.
Після заморозки війни і втрати такої значної території виникає в світі ще більші небезпека.
Хто взагалі буде зважати на ті міжнародні закони. Право сили вступить у силу у повній мірі.
Але і продовження війни в такому ключі - це теж велика небезпека для України. Треба визначити, яка із небезпек більша...
тож їжте, очі, вибирали і хай вам повилазить!
Ви б мозгами трохи думали
патріотичнаспільнота цензора, готова була Павела в дупу цілувати за ініціативу)))... А зараз он воно як повернулось))).... Ну все як завжди)...
Ну нічого, ще трошки почнкаємо, то навіть у найбільш прокуреного вишиваночника відкриються очі на реальність....
Думаешь что бывшие граждане Украины, озлобленные тем, что НАТО сдало их как стеклотару не пойдет воевать на стороне РФ ? Я уверен что пойдут, от отчаяния и обиды люди на многое способны. Вот тебе ситуация как
да и сам путька никуда не пойдет, естественно. Он - выродок и ублюдок, но совсем не идиот.