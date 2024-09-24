Прикордонники виявили понад 600 груп, які незаконно переправляли ухилянтів через кордон

Під час дії воєнного стану Державна прикордонна служба виявила понад 600 злочинних організованих груп, які за гроші обіцяли допомогу з перетином кордону чоловікам призивного віку.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За час дії воєнного стану понад 600 злочинних організованих груп були викриті нашими оперативними співробітниками у співпраці з іншими правоохоронними органами", - зазначив Демченко.

Він додав, що прикордонники постійно ведуть роботу з викриття організованих злочинних груп, які обіцяють людям сприяння в незаконному перетині кордону, беруть за це гроші, інструктують людей тощо, а спроби незаконного перетину кордону виявляються щодня.

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"Але якщо порівняти останні півтора місяця, то кількість охочих незаконно перетнути кордон значно зменшилася. Це особливо ми відчули у серпні, цього місяця ми не спостерігаємо збільшення спроб незаконно перетнути кордон. Але такі спроби продовжуються, хоч їх і менше", - розповів речник.

За його словами, найбільше спроб незаконно перетнути кордон залишається по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пункту пропуску.

"І тут незмінний напрямок, де більшість таких спроб відбувається, це кордон із Молдовою та Румунією. Також є спроби незаконно перетнути кордон на шляхах, де це можна легально зробити, тобто по напрямках пунктів пропуску. Там особи або намагаються ховатися в конструктивних особливостях транспортних засобів, або ... використовувати підробні документи, або в інший спосіб намагаються фальсифікувати свої умови перетину кордону", - пояснив Демченко.

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