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Держприкордонслужба (5686) ухилянти (722)

Прикордонники виявили понад 600 груп, які незаконно переправляли ухилянтів через кордон

Прикордонники виявили понад 600 груп, які незаконно переправляли ухилянтів через кордон

Під час дії воєнного стану Державна прикордонна служба виявила понад 600 злочинних організованих груп, які за гроші обіцяли допомогу з перетином кордону чоловікам призивного віку. 

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За час дії воєнного стану понад 600 злочинних організованих груп були викриті нашими оперативними співробітниками у співпраці з іншими правоохоронними органами", - зазначив Демченко.

Він додав, що прикордонники постійно ведуть роботу з викриття організованих злочинних груп, які обіцяють людям сприяння в незаконному перетині кордону, беруть за це гроші, інструктують людей тощо, а спроби незаконного перетину кордону виявляються щодня.

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"Але якщо порівняти останні півтора місяця, то кількість охочих незаконно перетнути кордон значно зменшилася. Це особливо ми відчули у серпні, цього місяця ми не спостерігаємо збільшення спроб незаконно перетнути кордон. Але такі спроби продовжуються, хоч їх і менше", - розповів речник.

За його словами, найбільше спроб незаконно перетнути кордон залишається по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пункту пропуску.

"І тут незмінний напрямок, де більшість таких спроб відбувається, це кордон із Молдовою та Румунією. Також є спроби незаконно перетнути кордон на шляхах, де це можна легально зробити, тобто по напрямках пунктів пропуску. Там особи або намагаються ховатися в конструктивних особливостях транспортних засобів, або ... використовувати підробні документи, або в інший спосіб намагаються фальсифікувати свої умови перетину кордону", - пояснив Демченко.

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Автор: 
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Топ коментарі
+8
Давайте чесно - СПРАВА В БІЛЬШОСТІ НЕ В ВІЙНІ
Просто

- тарифи підвищуються постійно і на 50-200%, а не на 5-7%

- ціни відповідно до тарифів ідуть в космос і жити в ЕС уже по факту дешевше

- прав у тебе ЖОДНИХ

- при тому є небожителі яким можна ВСЕ і вони ще проросійські що ще більше демотивує

- при всього податки збільшують

І того - ти патріот України і з прав лише право віддати всі гроші а потім життя, ти за РФ все життя - будеш мати ламборджіні і тьолок по клубах
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24.09.2024 01:34
+7
Ну і яка з них переправляє слуг народу?
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24.09.2024 01:33
+7
Яких ухилянтів ? Справжні ухилянти зараз на красивих авто з "мигалками" катаються ,в яку сторону не подивишся скрізь вони
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24.09.2024 05:44
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Ну і яка з них переправляє слуг народу?
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24.09.2024 01:33 Відповісти
Злочинні? Це все прості громадяни країни намагалися виїхати. Де ви, доблесні, були коли Арестович і все інше кацап'є через кордон переїжджало?
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24.09.2024 03:43 Відповісти
Давайте чесно - СПРАВА В БІЛЬШОСТІ НЕ В ВІЙНІ
Просто

- тарифи підвищуються постійно і на 50-200%, а не на 5-7%

- ціни відповідно до тарифів ідуть в космос і жити в ЕС уже по факту дешевше

- прав у тебе ЖОДНИХ

- при тому є небожителі яким можна ВСЕ і вони ще проросійські що ще більше демотивує

- при всього податки збільшують

І того - ти патріот України і з прав лише право віддати всі гроші а потім життя, ти за РФ все життя - будеш мати ламборджіні і тьолок по клубах
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24.09.2024 01:34 Відповісти
В ЗСУ є не лише ті що називаються словом патріот. Не треба змішувати незмішуване. Я в ЗСУ. Грошей більше ніж я колись робив на залізниці. Нікому їх віддавати не збираюсь. Життя також віддавати не збираюсь. А ті хто за кацапів по ту сторону фронту лишаються в землі з відірваними пісюнами і ногами. Які тьолки і ламборджині? Ви про що? Ха ха ха.
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24.09.2024 02:39 Відповісти
А ті хто за кацапів по ту сторону фронту лишаються в землі з відірваними пісюнами і ногами. Які тьолки і ламборджині?

Очевидно, що він мав на увазі не якогось івана в окопі а медійних особистостей які мають гроші і сидять в Україні на волі а не в тюрмі. А якщо на них заводять якісь кримінальні справи то вони без проблем виїжджають закордон і їх ніхто не затримує
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24.09.2024 03:43 Відповісти
Хлопці мені особисто самому пропонували зробити папери по яким можна спиратися з ЗСУ. І їдь собі до тьолок і ламборджині. Зараз це ціла індустрія. Просто в мене немає бажання оцим займатись. Якщо хтось приймає рішення бути гівнюком, то хай ним і буде. В чому проблема? Спільнота України сама роздає гроші на тьолок і ламборджині. Є пропозиція, значить і буде попит. Ха ха ха.
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24.09.2024 09:25 Відповісти
Ці патріоти у 2019 голосували сракою..а це розплата за це голосування...
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24.09.2024 07:26 Відповісти
За бубочку проголосували лише 13 млн. А де решта 15-20 млн.? А решті також кайфово з тим бубочкою. Добровольці ж пішли у 22. Ну і все. Інше їх всіх бубочек і не бубочек не цікавить. Ха ха ха.
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24.09.2024 09:28 Відповісти
Решта взагалі не голосувала..за таке теж прийшла розплата
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24.09.2024 09:55 Відповісти
цікаво, скільки таких груп ще не виявлено, скільки одинаків не виявлено, і скількох ухилянтів вони встигли переправити?
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24.09.2024 01:47 Відповісти
Якщо виявлено менше, значить НЕ виявлено більше, бо прикордонникам теж треба йти в відпустки, збирати дітей до школи, купляти жінці шубу і тп
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24.09.2024 06:41 Відповісти
Бізнес.Просто бізнес
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24.09.2024 01:49 Відповісти
Прикордонники переодягнулись в СБУ і потім обратно)

То вони викривають фіктивні шлюби.
То адмін порушників в кайданках затримують.

То тепер від одних - до інших в тцк.

То зброю по сталінським нормам можна задіювати. Головне в гору перший раз стрельнути.

То собак їм треба. Типу, не для виявлення кортелів.

То обладнання камерами, збільшення пограничної зони.

То збільшення чисельності на 11тис.Таке відчуття, що силовикам не вистачає місця щоб проявити свої здібності.Довести, що їх важлива праця коштує всіх витрачених коштів платників податків, яких і ловлять.
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24.09.2024 01:54 Відповісти
Ловлять порушників кордону. Застосовують зброю слабенько. Мало того істоти в жіночих купальниках навряд чи є платниками податків. Скоріш продавцями закладок. Якщо оте десь працювало легально, то скільки треба часу щоб легально назбирати 20 к. баксів при цьому їсти , бухати і т. д. Явно доходи ухилянтів викликають багато питань. П'ятидесяти річних планів щось малувато. Хоча саме в них би могло бути легальні гроші. Ха ха ха.
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24.09.2024 02:48 Відповісти
Якщо не з податків вони існують, то це один в один копія з ворогом.
Там теж силовики існують за рахунок бюджетних грошей які не розраховані на їх утримання.
Наприклад. За рахунок видобутку надр, які належать суспільству. Чи користування аграрною землею...
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24.09.2024 08:02 Відповісти
В нас великий відсоток економіки що в тіні. Тобто податки не сплачують. Індустрія для ухилянтів створена для того, щоб викачувати гроші з тих ухилянтів. Тобто бабло одних тіньовиків переходить до інших. Ха ха ха.
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24.09.2024 09:35 Відповісти
Тінь не виправдовує залучення не цільових коштів.
Якщо на фронті не вистачає засобів зв'язку, дронів, транспорту то нащо нам охорона кордонів в полях тилу?
Чи будувати сховища, коли немає оборонних споруд? Спрямування коштів в нас геть не відповідає потребам.
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24.09.2024 15:11 Відповісти
Прикордонники- це ті ж ухилянти. Тільки або розумніші або повезло
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24.09.2024 10:39 Відповісти
Прикордонників багато мобілізованих. В чому їх ухилянство? Де є таке ноу хау де кордони без прикордонників.? Ха ха ха.
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24.09.2024 15:12 Відповісти
По вашим запитанням ви не були за кордоном.
Бо порівнювати наш приклад (пальцем в небо) можна лише з Кореєю, хіба що.
Типу, у всіх є статистика потепельників чи затреляних на порушені кордону з не воюючими державами?
І всі з гранатами стоять, гвинтокрили задіюють?
А за адмін порушення полонять(кайданки) і передають іншим структурам?
Зайдіють собак не для перевірки трафіку, а для зупинки адмін порушення?
Звідки ви впали? Це явно не ваше поле розмірковування?
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25.09.2024 09:54 Відповісти
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24.09.2024 03:33 Відповісти
ДУЖЕ розумний лозунг...ДУЖЕ...
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24.09.2024 07:27 Відповісти
Яких ухилянтів ? Справжні ухилянти зараз на красивих авто з "мигалками" катаються ,в яку сторону не подивишся скрізь вони
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24.09.2024 05:44 Відповісти
Що,синачку воєнкома Пуйко сцикотно "ухилянтом " назвати ?)
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24.09.2024 06:53 Відповісти
"Понад 600 груп", тому, що дуже прибутковий бізнес.

Цікаво, а ці групи між собою воюють?
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24.09.2024 07:51 Відповісти
Не понял, что мужики бегут? А чего это они не сплотились и уезжают? Странно...
А если серьезно:
У моего знакомого, за период войны в Польше умерла мама, а сыну уже 4 года и ребенок папу знает по Скайпу. В армию его никто не звал (у него имплант в голеностопе), а из страны не выпускали. Сейчас он уже в Польше, пытается наладить семейную жизнь. Ребенок медленно, но привыкает, как и жена. Он выехал легально, но потерял больше двух с половиной лет жизни. И время ему никто не вернёт.
Короче говоря, я считаю, что кто хочет бежать - пусть бежит. Не бог им судья - а они сами себе.
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24.09.2024 09:35 Відповісти
Молодцы, ловлят этих проклятых ухылянтов. Бдуны. Как говорится лучше сын ухылянт, чем дочь погранец🤣. Хотя тцк и их парни из полиции вполне конкуренты 😉
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24.09.2024 11:02 Відповісти
 
 