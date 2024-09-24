Прикордонники виявили понад 600 груп, які незаконно переправляли ухилянтів через кордон
Під час дії воєнного стану Державна прикордонна служба виявила понад 600 злочинних організованих груп, які за гроші обіцяли допомогу з перетином кордону чоловікам призивного віку.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"За час дії воєнного стану понад 600 злочинних організованих груп були викриті нашими оперативними співробітниками у співпраці з іншими правоохоронними органами", - зазначив Демченко.
Він додав, що прикордонники постійно ведуть роботу з викриття організованих злочинних груп, які обіцяють людям сприяння в незаконному перетині кордону, беруть за це гроші, інструктують людей тощо, а спроби незаконного перетину кордону виявляються щодня.
"Але якщо порівняти останні півтора місяця, то кількість охочих незаконно перетнути кордон значно зменшилася. Це особливо ми відчули у серпні, цього місяця ми не спостерігаємо збільшення спроб незаконно перетнути кордон. Але такі спроби продовжуються, хоч їх і менше", - розповів речник.
За його словами, найбільше спроб незаконно перетнути кордон залишається по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пункту пропуску.
"І тут незмінний напрямок, де більшість таких спроб відбувається, це кордон із Молдовою та Румунією. Також є спроби незаконно перетнути кордон на шляхах, де це можна легально зробити, тобто по напрямках пунктів пропуску. Там особи або намагаються ховатися в конструктивних особливостях транспортних засобів, або ... використовувати підробні документи, або в інший спосіб намагаються фальсифікувати свої умови перетину кордону", - пояснив Демченко.
Будь ласка, зачекайте...
Просто
- тарифи підвищуються постійно і на 50-200%, а не на 5-7%
- ціни відповідно до тарифів ідуть в космос і жити в ЕС уже по факту дешевше
- прав у тебе ЖОДНИХ
- при тому є небожителі яким можна ВСЕ і вони ще проросійські що ще більше демотивує
- при всього податки збільшують
І того - ти патріот України і з прав лише право віддати всі гроші а потім життя, ти за РФ все життя - будеш мати ламборджіні і тьолок по клубах
Очевидно, що він мав на увазі не якогось івана в окопі а медійних особистостей які мають гроші і сидять в Україні на волі а не в тюрмі. А якщо на них заводять якісь кримінальні справи то вони без проблем виїжджають закордон і їх ніхто не затримує
То вони викривають фіктивні шлюби.
То адмін порушників в кайданках затримують.
То тепер від одних - до інших в тцк.
То зброю по сталінським нормам можна задіювати. Головне в гору перший раз стрельнути.
То собак їм треба. Типу, не для виявлення кортелів.
То обладнання камерами, збільшення пограничної зони.
То збільшення чисельності на 11тис.Таке відчуття, що силовикам не вистачає місця щоб проявити свої здібності.Довести, що їх важлива праця коштує всіх витрачених коштів платників податків, яких і ловлять.
Там теж силовики існують за рахунок бюджетних грошей які не розраховані на їх утримання.
Наприклад. За рахунок видобутку надр, які належать суспільству. Чи користування аграрною землею...
Якщо на фронті не вистачає засобів зв'язку, дронів, транспорту то нащо нам охорона кордонів в полях тилу?
Чи будувати сховища, коли немає оборонних споруд? Спрямування коштів в нас геть не відповідає потребам.
Бо порівнювати наш приклад (пальцем в небо) можна лише з Кореєю, хіба що.
Типу, у всіх є статистика потепельників чи затреляних на порушені кордону з не воюючими державами?
І всі з гранатами стоять, гвинтокрили задіюють?
А за адмін порушення полонять(кайданки) і передають іншим структурам?
Зайдіють собак не для перевірки трафіку, а для зупинки адмін порушення?
Звідки ви впали? Це явно не ваше поле розмірковування?
Цікаво, а ці групи між собою воюють?
А если серьезно:
У моего знакомого, за период войны в Польше умерла мама, а сыну уже 4 года и ребенок папу знает по Скайпу. В армию его никто не звал (у него имплант в голеностопе), а из страны не выпускали. Сейчас он уже в Польше, пытается наладить семейную жизнь. Ребенок медленно, но привыкает, как и жена. Он выехал легально, но потерял больше двух с половиной лет жизни. И время ему никто не вернёт.
Короче говоря, я считаю, что кто хочет бежать - пусть бежит. Не бог им судья - а они сами себе.