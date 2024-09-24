Євросоюз має збільшити поставки обладнання для енергетики та надати Україні більше засобів ППО, - Боррель

Європейському союзу треба збільшити поставки обладнання для енергетичного сектору України й водночас наростити постачання засобів протиповітряної оборони, щоб захистити від знищення вже нове поставлене енергетичне обладнання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час пресконференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яка відбулася в кулуарах Генасамблеї ООН, заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"Єврокомісія… вийшла з пропозицією акумулювати кредит у 35 мільярдів євро, щоб підтримати Україну як у військовому вимірі, так і в економіці. Обидві речі мають бути зроблені одночасно. Немає сенсу забезпечувати Україну електричною генерацією сьогодні, якщо вона буде зруйнована вже завтра, - це був би нескінченний процес. Тож ми маємо надати Україні спроможності з виробництва електроенергії та енергетичні спроможності, і в той самий час, - засоби протиповітряної оборони, щоб уникнути руйнування цих (енергетичних) спроможностей вже за кілька днів", - зауважив Боррель.

Він додав, що допомогу у 35 мільярдів євро ще має бути офіційно погоджена країнами-членами на рівні Ради ЄС.

"Ситуація є важкою. Жодна цивілізована та промислова країна не може вижити без енергії та без електрики. Україна була позбавлена потужностей Запорізької АЕС, яка наразі захоплена російськими військами, та втратила до двох третин генеруючих спроможностей на близько 9 гігаватів внаслідок російських бомбових та ракетних ударів по критичній інфраструктурі", - наголосив високий представник ЄС.

Нагадаємо, українська влада закликала ЄС збільшити фінансування допомоги Україні у новому бюджеті ЄС на 2028-2034 роки до 400 мільярдів євро.

Лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 мільярдів за рахунок використання заморожених російських активів. Кошти планують виділити до кінця 2024 року, а погашати кредит будуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту 10 мільярдів розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

Водночас США вимагають гарантій, щоб російські активи, більшість з яких зберігаються в Європі, залишалися при цьому замороженими.

При цьому Путін назвав цей план "крадіжкою" і пригрозив, що це "не залишиться непокараним".