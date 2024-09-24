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Ситуація довкола Курської АЕС напружена, але постійної місії МАГАТЕ не планується, - Гроссі

Курська АЕС

Наразі ситуація довкола Курської атомної електростанції є серйозною, втім МАГАТЕ не планує розміщувати постійну місію на цьому об'єкті.

Про це заявив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі в інтерв'ю Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація серйозна тим, що відбувся військовий наступ, і цей наступ досягнув тієї стадії, коли він вже не так далеко від атомної електростанції", - заявив Гроссі.

За його словами, МАГАТЕ не планує розміщувати спостерігачів на станції на постійній основі, як це було зроблено на чотирьох українських станціях, включно із Запорізькою АЕС, окупованою російськими військами в перші дні вторгнення в лютому 2022 року.

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Видання нагадує, що Гроссі відвідав Курську АЕС минулого місяця і заявив, що вона буде "надзвичайно вразливою", якщо піддасться атакам, оскільки на об'єкті немає захисного купола.

Раніше Гроссі заявляв, що окупанти встановили міни по периметру ЗАЕС, доступу місії МАГАТЕ перешкоджають.

Автор: 

АЕС (1152) МАГАТЕ (714) Гроссі Рафаель (293) Курськ (1124)


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Авжеж, кацапи послали оте ''моготе'' на *** і ''моготе'' пішло з ''гонорово піднятою головою''😁
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24.09.2024 10:51 Відповісти
Хлопці, беріть в облогу ту КАЕС, зимою будемо міняти по бартеру - кіловат на кіловат! )
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24.09.2024 11:35 Відповісти
Та розслабтеся ,ні хто ту КАЕС не буде захоплювати ,бо така ескалація буде що треба буде Салівана
викликати ,що б розескаріровував. Щось я не бачив такого напруження коли здавали саму потужну в европі ЗАЕС, обороняєму купкою нацгвардійців ,самооборони і атомщиків з дрючками.Чому не було напруженя коли з танків по теріторіі АЕС лупили , чи то не те ? Ліцеміри.
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24.09.2024 13:10 Відповісти
 
 