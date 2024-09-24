Ситуація довкола Курської АЕС напружена, але постійної місії МАГАТЕ не планується, - Гроссі
Наразі ситуація довкола Курської атомної електростанції є серйозною, втім МАГАТЕ не планує розміщувати постійну місію на цьому об'єкті.
Про це заявив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі в інтерв'ю Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
"Ситуація серйозна тим, що відбувся військовий наступ, і цей наступ досягнув тієї стадії, коли він вже не так далеко від атомної електростанції", - заявив Гроссі.
За його словами, МАГАТЕ не планує розміщувати спостерігачів на станції на постійній основі, як це було зроблено на чотирьох українських станціях, включно із Запорізькою АЕС, окупованою російськими військами в перші дні вторгнення в лютому 2022 року.
Видання нагадує, що Гроссі відвідав Курську АЕС минулого місяця і заявив, що вона буде "надзвичайно вразливою", якщо піддасться атакам, оскільки на об'єкті немає захисного купола.
Раніше Гроссі заявляв, що окупанти встановили міни по периметру ЗАЕС, доступу місії МАГАТЕ перешкоджають.
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викликати ,що б розескаріровував. Щось я не бачив такого напруження коли здавали саму потужну в европі ЗАЕС, обороняєму купкою нацгвардійців ,самооборони і атомщиків з дрючками.Чому не було напруженя коли з танків по теріторіі АЕС лупили , чи то не те ? Ліцеміри.