Ситуація довкола Курської АЕС напружена, але постійної місії МАГАТЕ не планується, - Гроссі

Наразі ситуація довкола Курської атомної електростанції є серйозною, втім МАГАТЕ не планує розміщувати постійну місію на цьому об'єкті.

Про це заявив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі в інтерв'ю Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація серйозна тим, що відбувся військовий наступ, і цей наступ досягнув тієї стадії, коли він вже не так далеко від атомної електростанції", - заявив Гроссі.

За його словами, МАГАТЕ не планує розміщувати спостерігачів на станції на постійній основі, як це було зроблено на чотирьох українських станціях, включно із Запорізькою АЕС, окупованою російськими військами в перші дні вторгнення в лютому 2022 року.

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Видання нагадує, що Гроссі відвідав Курську АЕС минулого місяця і заявив, що вона буде "надзвичайно вразливою", якщо піддасться атакам, оскільки на об'єкті немає захисного купола.

Раніше Гроссі заявляв, що окупанти встановили міни по периметру ЗАЕС, доступу місії МАГАТЕ перешкоджають.