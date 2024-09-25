Штани з наколінниками, підсумки для турнікетів і планшетів та бейсболки: Міноборони планує розширити асортимент речового майна для військових

На запит військових Міноборони планує розширити асортимент речового майна. У відомстві розробляють технічні специфікації для бейсболки, штанів з наколінниками, підсумків для турнікетів та планшетів.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Опитування військових, проведене протягом липня-серпня Департаментом політики закупівель Міноборони спільно з Командуванням сил логістики, засвідчило, що саме ці речі є найбільш потрібними.

Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков зазначив, що опитування провели з метою дізнатися реальний стан справ із забезпеченням ЗСУ формою, бронежилетами, шоломами. По цьому майну потреба практично повністю закрита, і забезпечення відбувається в повному обсязі зі сформованими складськими запасами.

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Як зазначається, військові мали можливість висловити побажання про те, якого речового майна їм бракує. Наприклад, на їхню думку, варто видавати також демісезонні куртки (вітровки), одномісні індивідуальні намети, підсумки для планшетів та турнікетів, військові бейсболки, тактичні кросівки тощо.

"Ми прагнемо забезпечити наших військових усім необхідним для ефективного виконання завдань. Змінюється війна, змінюються потреби - і ми дослуховуємось до військовослужбовців. Під час опитування вони висловили конкретні побажання щодо речового майна, якого їм бракує. Ми це врахуємо", – зазначив Кліменков.

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