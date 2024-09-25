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Новини Мобілізація
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У Сухопутних військах ЗСУ уточнили питання мобілізації деяких категорій, щоб "знизити суспільну напругу"

Командування Сухопутних військ ЗСУ про мобілізацію окремих категорій українців

Командування Сухопутних військ ЗСУ повідомило, що уточнило "деякі питання" щодо призову за мобілізацією військовозобовʼязаних громадян окремих категорій.

Про це йдеться в повідомленні командування, інформує Цензор.НЕТ.

"З метою врахування потреб і завдань стосовно комплектування особовим складом підрозділів Сил оборони та відповідно до норм чинного законодавства, Командуванням Сухопутних військ уточнено деякі питання щодо призову за мобілізацією військовозобовʼязаних громадян окремих категорій", - йдеться у повідомленні.

Там пояснили, що рішення ухвалили, зокрема, для "зниження суспільної напруги". Рішення, оформлені у встановленому порядку, вже довели до визначених військових частин для службового користування. Це означає, що деталі змін не оголошуються.

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"Органи військового управління обмежені в коментуванні питань, направлених на виконання поставлених завдань та відомостей службового характеру. Ці заходи вживаються не просто так, адже вільний доступ до питань комплектування підрозділів розширює можливості противника щодо оцінки наших ресурсів та планів", - додали у Сухопутних військах.

У ЗСУ нагадали, що кожен громадянин віком від 18 до 60 років може доєднатися до війська добровільно. 

ЗСУ уточнили правила мобілізації деяких категорій військовозобов'язаних

Що передувало?

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко повідомляв про ухвалення певної директиви Командування Сухопутних військ ЗСУ, яка забороняє призов обмежено придатних віком з 18 до 25 років. Призов буде можливий лише за письмовою згодою.

Він заявив, що текст директиви перебуває під грифом, тож публікувати його не можна, але сама директива вже надійшла до обласних та районних ТЦК.

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Автор: 

мобілізація (3068) Гончаренко Олексій (488)


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Топ коментарі
+25
Уточнили, що для "зниження суспільної напруги" нам нічого не скажуть.
Оце так пояснили...
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25.09.2024 12:45
+17
Как то текст по дебільному напісан. ©
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25.09.2024 12:49
+10
Там пояснили, що рішення ухвалили, зокрема, для "зниження суспільної напруги". Рішення, оформлені у встановленому порядку, вже довели до визначених військових частин для службового користування. Це означає, що деталі змін не оголошуються.

Це як?)))
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25.09.2024 12:47
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Там де є тайна чи недосказанність, відразу виникають зловживання і корупція.
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25.09.2024 12:45 Відповісти
Ось про яку директиву написав Гончаренко - нижче.
Номер і дата - це те, що є по факту (на них можна покликатись в разі затримання ТЦК). А решта - це особиста думка н.депутата. Як себе поведе ТЦК - не ясно.

@ "https://t.me/oleksiihoncharenko/43634 ОФІЦІЙНО! Зупинився призов з 18 до 25 років обмежено придатних. Призов можливий ЛИШЕ за письмовою згодою. В директиві Командування Сухопутних Військ на Оперативні Командування та на ТЦК 116/2/1/21409 від 19.09.2024 в пункті 1 вказано про не призов чоловіків…
І ЗГІДНО ЦІЄЇ Ж ДИРЕКТИВИ МД КСВ 116/2/1/21409 ВІД 19.09.2024 ВКАЗАНО ПРО МОБІЛІЗАЦІЮ ЧОЛОВІКІВ З 25 ДО 49 РОКІВ.
ТОБТО: чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізованими ЛИШЕ за окремим мобілізаційним розпорядженням.
Знайте свої права. І можете посилатись на цю директиву.
...
Окреме мобілізаційне розпорядження це означає, що щодо КОНКРЕТНОГО чоловіка видане таке розпорядження ГенШтабом. З вказування всіх даних. Яку треба цьому чоловіку предʼявити.
Тобто бусифікація чоловіків віком 50-60 забороняється."
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25.09.2024 13:18 Відповісти
Уточнили, що для "зниження суспільної напруги" нам нічого не скажуть.
Оце так пояснили...
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25.09.2024 12:45 Відповісти
Как то текст по дебільному напісан. ©
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25.09.2024 12:49 Відповісти
Як Сирський говорить, так і речники пишуть. Невже речник сухопутки може бути грамотнішим за цілого головкома?
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25.09.2024 13:00 Відповісти
сказали ж прєдєлбно ясно "уточнили - всім розслабитись"🤕
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25.09.2024 16:10 Відповісти
Все засекречено для того, щоб дідів 50+ не випускати за кордон, прекрасна країна
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25.09.2024 12:46 Відповісти
Там пояснили, що рішення ухвалили, зокрема, для "зниження суспільної напруги". Рішення, оформлені у встановленому порядку, вже довели до визначених військових частин для службового користування. Це означає, що деталі змін не оголошуються.

Це як?)))
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25.09.2024 12:47 Відповісти
Це потужно, а як саме потужно - секрет
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25.09.2024 12:52 Відповісти
І незламно?)
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25.09.2024 12:53 Відповісти
Навіть у заголовку "уточнили" написано в "лапках".
Але якщо бажаєте дійсно "ахрєнєть", послухайте інтерв'ю з Головою Одеського обласного ТЦК та СП Юрієм Пуйко. Стільки брехні, маразму та дурниць я вже давно не чув
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25.09.2024 12:58 Відповісти
Від кого у вас секрети? -Хіба що від власного народу. РФ про ваші плани знає від ОП. Не морочте людям голову, дебілоїди!...
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25.09.2024 12:48 Відповісти
Це новина про новину для новини... Якось так
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25.09.2024 12:49 Відповісти
Вам би заголовки писати 😂
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25.09.2024 12:59 Відповісти
Молода була не молодою, але нікому нічого не зобовязана докладувати, тим більше перед весіллям.
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25.09.2024 12:53 Відповісти
З категоріями зрозуміло...
А що стосовно сортів та каст???
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25.09.2024 12:54 Відповісти
Як завжди, МО нічого конкретно не пояснило, тому ТЦК продовжать вільно трактувати зміни на свою користь
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25.09.2024 12:55 Відповісти
Потужно, про все і ні про що одночасно, така враження наче Зеленський їм це писав під "потужним планом".
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25.09.2024 12:55 Відповісти
Це був 4 пункт пАтужнага плану.
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25.09.2024 12:59 Відповісти
Для "зниження суспільної напруги" Сухопутні війська заявили, що надалі бусифікуватимуть усіх без обмежень. Нагадаємо, недавно Гончаренко казав, зо 50+ не бусифікуватимуть. Це про справедливість.
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25.09.2024 12:58 Відповісти
"У ЗСУ нагадали, що кожен громадянин віком від 18 до 60 років може доєднатися до війська добровільно"..
Заметили? Громадянин і добровільно!
Поки ви громадянин - ви не військовозобов"язані, пока добровольно не вступили в какие либо договорняки с тцк.
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25.09.2024 13:11 Відповісти
Про що це?
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25.09.2024 13:12 Відповісти
Зрозумiло, що нiчого не зрозумiло!
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25.09.2024 14:10 Відповісти
Думаю, що тепер дiдiв 50+ бусифiкуватимуть добровiльно за iхньою згодою.
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25.09.2024 14:12 Відповісти
Все що стосується громадян України ,їхніх прав та свобод під грифом "ТАЄМНО" або "ДСК", а що стосується ведення бойових дій, наступальних дій,контрнаступальних військових операцій Буданов розповість і так без всяких грифів і застережень
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25.09.2024 15:14 Відповісти
Боже, как много тупых для которых текст без матюков "по дебильному написан"))
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26.09.2024 07:00 Відповісти
 
 