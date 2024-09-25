У Сухопутних військах ЗСУ уточнили питання мобілізації деяких категорій, щоб "знизити суспільну напругу"

Командування Сухопутних військ ЗСУ повідомило, що уточнило "деякі питання" щодо призову за мобілізацією військовозобовʼязаних громадян окремих категорій.

Про це йдеться в повідомленні командування, інформує Цензор.НЕТ.

"З метою врахування потреб і завдань стосовно комплектування особовим складом підрозділів Сил оборони та відповідно до норм чинного законодавства, Командуванням Сухопутних військ уточнено деякі питання щодо призову за мобілізацією військовозобовʼязаних громадян окремих категорій", - йдеться у повідомленні.

Там пояснили, що рішення ухвалили, зокрема, для "зниження суспільної напруги". Рішення, оформлені у встановленому порядку, вже довели до визначених військових частин для службового користування. Це означає, що деталі змін не оголошуються.

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"Органи військового управління обмежені в коментуванні питань, направлених на виконання поставлених завдань та відомостей службового характеру. Ці заходи вживаються не просто так, адже вільний доступ до питань комплектування підрозділів розширює можливості противника щодо оцінки наших ресурсів та планів", - додали у Сухопутних військах.

У ЗСУ нагадали, що кожен громадянин віком від 18 до 60 років може доєднатися до війська добровільно.

Що передувало?

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко повідомляв про ухвалення певної директиви Командування Сухопутних військ ЗСУ, яка забороняє призов обмежено придатних віком з 18 до 25 років. Призов буде можливий лише за письмовою згодою.

Він заявив, що текст директиви перебуває під грифом, тож публікувати його не можна, але сама директива вже надійшла до обласних та районних ТЦК.

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