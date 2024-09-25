У Сухопутних військах ЗСУ уточнили питання мобілізації деяких категорій, щоб "знизити суспільну напругу"
Командування Сухопутних військ ЗСУ повідомило, що уточнило "деякі питання" щодо призову за мобілізацією військовозобовʼязаних громадян окремих категорій.
Про це йдеться в повідомленні командування, інформує Цензор.НЕТ.
"З метою врахування потреб і завдань стосовно комплектування особовим складом підрозділів Сил оборони та відповідно до норм чинного законодавства, Командуванням Сухопутних військ уточнено деякі питання щодо призову за мобілізацією військовозобовʼязаних громадян окремих категорій", - йдеться у повідомленні.
Там пояснили, що рішення ухвалили, зокрема, для "зниження суспільної напруги". Рішення, оформлені у встановленому порядку, вже довели до визначених військових частин для службового користування. Це означає, що деталі змін не оголошуються.
"Органи військового управління обмежені в коментуванні питань, направлених на виконання поставлених завдань та відомостей службового характеру. Ці заходи вживаються не просто так, адже вільний доступ до питань комплектування підрозділів розширює можливості противника щодо оцінки наших ресурсів та планів", - додали у Сухопутних військах.
У ЗСУ нагадали, що кожен громадянин віком від 18 до 60 років може доєднатися до війська добровільно.
Що передувало?
Раніше народний депутат Олексій Гончаренко повідомляв про ухвалення певної директиви Командування Сухопутних військ ЗСУ, яка забороняє призов обмежено придатних віком з 18 до 25 років. Призов буде можливий лише за письмовою згодою.
Він заявив, що текст директиви перебуває під грифом, тож публікувати його не можна, але сама директива вже надійшла до обласних та районних ТЦК.
Будь ласка, зачекайте...
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Номер і дата - це те, що є по факту (на них можна покликатись в разі затримання ТЦК). А решта - це особиста думка н.депутата. Як себе поведе ТЦК - не ясно.
@ "https://t.me/oleksiihoncharenko/43634 ОФІЦІЙНО! Зупинився призов з 18 до 25 років обмежено придатних. Призов можливий ЛИШЕ за письмовою згодою. В директиві Командування Сухопутних Військ на Оперативні Командування та на ТЦК 116/2/1/21409 від 19.09.2024 в пункті 1 вказано про не призов чоловіків…
І ЗГІДНО ЦІЄЇ Ж ДИРЕКТИВИ МД КСВ 116/2/1/21409 ВІД 19.09.2024 ВКАЗАНО ПРО МОБІЛІЗАЦІЮ ЧОЛОВІКІВ З 25 ДО 49 РОКІВ.
ТОБТО: чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізованими ЛИШЕ за окремим мобілізаційним розпорядженням.
Знайте свої права. І можете посилатись на цю директиву.
...
Окреме мобілізаційне розпорядження це означає, що щодо КОНКРЕТНОГО чоловіка видане таке розпорядження ГенШтабом. З вказування всіх даних. Яку треба цьому чоловіку предʼявити.
Тобто бусифікація чоловіків віком 50-60 забороняється."
Оце так пояснили...
Це як?)))
Але якщо бажаєте дійсно "ахрєнєть", послухайте інтерв'ю з Головою Одеського обласного ТЦК та СП Юрієм Пуйко. Стільки брехні, маразму та дурниць я вже давно не чув
А що стосовно сортів та каст???
Заметили? Громадянин і добровільно!
Поки ви громадянин - ви не військовозобов"язані, пока добровольно не вступили в какие либо договорняки с тцк.