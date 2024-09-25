СБУ проводить обшуки у псевдоактивіста Стахіва: видавав фіктивні посвідчення журналіста

Правоохоронці проводять обшуки у відомого псевдоактивіста Остапа Стахіва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції.

"Нацполіція спільно з СБУ проводять обшуки у львівського псевдоактивіста, який видавав фіктивні посвідчення журналіста. Правоохоронці документують шахрайські дії чоловіка. Детальніше після завершення слідчих дій", - йдеться в повідомленні.

За даними УП, йдеться про псевдоактивіста Остапа Стахіва.

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