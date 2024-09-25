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СБУ проводить обшуки у псевдоактивіста Стахіва: видавав фіктивні посвідчення журналіста

СБУ проводить обшуки у Стахіва

Правоохоронці проводять обшуки у відомого псевдоактивіста Остапа Стахіва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції.

"Нацполіція спільно з СБУ проводять обшуки у львівського псевдоактивіста, який видавав фіктивні посвідчення журналіста. Правоохоронці документують шахрайські дії чоловіка. Детальніше після завершення слідчих дій", - йдеться в повідомленні.

За даними УП, йдеться про псевдоактивіста Остапа Стахіва.

Також читайте: Антивакцинатора Стахіва визнали осудним

СБУ проводить обшуки у Стахіва

Автор: 

обшук (1973) Нацполіція (15191) СБУ (12842) Стахів Остап (18)


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Топ коментарі
+10
Це ззнаменитий аферист, а не активіст.
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25.09.2024 14:12
+9
А если "активист" призывает к дружбе с рашей или к прекращению сопротивления - то кто должен?
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25.09.2024 14:24
+7
Хай вже запаковують цього мудака
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25.09.2024 14:18
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Українців, як зазвичай, тримають за лохів. Який, нах, «псевдоактивіст»? Ви розкажіть за що і як топив цей активіст, а ми вже самі вирішимо «псевдо» він чи «реальний». СБУ під час війни, зайнятися більше нічим, крім як активістів кошмарити, псевдо чи не псевдо? Заказухою пахне ...
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25.09.2024 14:06 Відповісти
Це ззнаменитий аферист, а не активіст.
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25.09.2024 14:12 Відповісти
А що, у нас «аферистами» СБУ займається? Серйозно?
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25.09.2024 14:17 Відповісти
А если "активист" призывает к дружбе с рашей или к прекращению сопротивления - то кто должен?
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25.09.2024 14:24 Відповісти
1. "если" ...
2. Тогда он должен обозначаться не как "активист"
3. Напомните мне, пожалуйста, статьи УК Украины, предусматривающие наказание за "призывы к дружбе с рашей" и "прекращению сопротивления". А я вам, после этого, сразу назову подследственность (т.е. кто этим должен заниматься).
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25.09.2024 14:57 Відповісти
Поэтому и написано "псевдоактивист". Вот им и занимается поэтому СБУ. Он уже привлекался по ст. 109 УК Украины. Выпущен под залог.
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25.09.2024 16:49 Відповісти
Як одна цивільна людина громадський активіст може захопити владу чи повалити конституційний лад? Ця стаття ККУ стосується привладних зрадників. Чому ваша сбу не відкриває справу проти узурпатора зельця і його шайки які після 20 травня 2024 року захопили державну владу в Україні поза конституційною виборчою процедурою?
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27.09.2024 10:53 Відповісти
Займається.
Не виключено що він невдовзі буде на свою лохівську аудиторію розповідати про те - яки Єрмак та Зеленський молодці.
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25.09.2024 14:26 Відповісти
Начебто піднімає правильні питання, про права людини, а його оточення юристи, які розповідають, що при утворенні України відбулась чи то махінація, чи юридично щось оформлено не так як потрібно і утворили не державу Україна, а приватну корпорацію УКРАЇНА, і наші податки йдуть на приватні рахунки, і ще багато чого, але це оточення співпрацювало зі зрадником, який очолив херсонську народну республіку, мабуть, у разі захопленя територій рашистами, їх готували очолити народні республіки по всій Україні.
Хоча теми, які вони підняли, цікаві, добре якби їх дослідили якісь авторитетні юристи та активісти
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25.09.2024 14:33 Відповісти
Прокурори повинні це досліджувати. А інколи і лікарі.
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25.09.2024 14:46 Відповісти
Подібні неадеквати ж по всьому світу. Навіть у Німеччині та США. Гадаю, Страхів непоганий пацієнт психіатра. Разом з Юргеном Ельзессером, Полом Крейгом Робертсом та іншими аналогічними клоунами
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26.09.2024 01:21 Відповісти
САТ РЕМ,-заховай самовар і будьоновку
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25.09.2024 14:15 Відповісти
Знову з тебе кацапське лайно лізе.
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25.09.2024 14:47 Відповісти
Ти походу з того кодла пі рів типу адвокат правозахистник журнашлюха чи зе якась тварюка якій міста коло корита не дісталось чи відігнали тепер ображен Ідіть суки воюйте не мутіть воду або в шахту замість жінок
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25.09.2024 14:52 Відповісти
Він розказував, що коронавірусу не існує і ніяких хворих
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25.09.2024 14:13 Відповісти
Вривався в лікарню і розказував, що немає ніяких хворих.
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25.09.2024 14:22 Відповісти
Це тобі з Ольгіно так розказали? Звісно, їм ти віриш, бо їм же видніше, хто там був в тій лікарні.
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25.09.2024 14:48 Відповісти
А що, лікарі повинні з лікарні шоу робити? Ви про лікарську таємницю щось чули?
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25.09.2024 17:26 Відповісти
Стахів-Стаховський, який убив Бандеру,-агентура кацапстану
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25.09.2024 14:13 Відповісти
Стахів - корєш спєрмоусова, цим усе сказано!
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25.09.2024 14:17 Відповісти
- теж шістка стрємоусова.
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25.09.2024 14:52 Відповісти
На початку вторгнення, він та оточення, в мережі почали утворювати групи по різним регіонам, після того як один з його оточення став мером херсонської народної республіки, стало зрозуміло навіщо вони утворюють групи по регіонам, але СБУ швидкого реагування, зацікавилась тільки зараз
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25.09.2024 15:01 Відповісти
Це опудало розказувало що війна почалася через те, що США стравило Українців з рашиками. Активно верещало щоб всі уникали мобілізації. Дружить з кацапським пропагандоном Стрємоусовим. Про що ти тут трусиш? По сумісництву на зарплаті у тих же хазяйвів що і це падло? Псевдоактивіст - найкраще визначення для таких пітушар.
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25.09.2024 14:56 Відповісти
Ти мабуть такеж яктой пі рас
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25.09.2024 14:56 Відповісти
Погранці випустять, не переживайте.
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25.09.2024 14:11 Відповісти
Хай вже запаковують цього мудака
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25.09.2024 14:18 Відповісти
Це той. що у Львові все щось колотить? То проти вакцинування, то ще там щось?..
В дисбат його й на фронт, на гарячу ділянку - хай колотить там!
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25.09.2024 14:33 Відповісти
Таких підарів треба просто убивати. Це адвокатсько-теорійозмовська мафія. Їхнє завдання - колотити Україну. Недооцінювати кацапів не можна
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25.09.2024 14:42 Відповісти
Його і твоя провина - що ви працюєте на кацапів.
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25.09.2024 14:55 Відповісти
Скількі ж вас ******* таких ще є
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25.09.2024 14:58 Відповісти
Нас мало - відсотків 20 , а вас більше 73%
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25.09.2024 15:00 Відповісти
Жалієш то ти такеж мутнориле під ило
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25.09.2024 15:04 Відповісти
Талантливый человек этот Стахив: Антивакцинатор, антиТЦКун, а теперь еще и удостоверения сам выписывает журналистские
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25.09.2024 14:42 Відповісти
Кацапи легко вловлюють настрої бааальшинства і легко цим маніпулюють. Трамп нє даст соврать.
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25.09.2024 14:45 Відповісти
Потрібно оці фуфлижні фірми правозахистники журнашлюхи громадянське об,єднання інше які тількі хаважають працювать лізуть в дії поліції військових знищити на корню Одні бігають за тцк інщі прикалуються з поліції один два десятка пристрелить і все буде нормально розвелось гімна
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25.09.2024 14:44 Відповісти
Сралін - це твоє, кацапе.
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25.09.2024 14:57 Відповісти
А хто це вирішив,що він псевдоактивіст!?
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25.09.2024 15:01 Відповісти
Я. А що?
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25.09.2024 15:39 Відповісти
рішення суду є??
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25.09.2024 16:37 Відповісти
Є закон, згідно з яким, щоб назвати когось псевдоактивістом, потрібне рішення суду?

А назвати траву зеленою можна без рішення суду?
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25.09.2024 17:08 Відповісти
О, у кацапа вчергове вирвало дно

Передавай привіт стрємоусову.
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25.09.2024 15:38 Відповісти
Очередные разборки под шумок войны
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25.09.2024 15:50 Відповісти
 
 