СБУ проводить обшуки у псевдоактивіста Стахіва: видавав фіктивні посвідчення журналіста
Правоохоронці проводять обшуки у відомого псевдоактивіста Остапа Стахіва.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції.
"Нацполіція спільно з СБУ проводять обшуки у львівського псевдоактивіста, який видавав фіктивні посвідчення журналіста. Правоохоронці документують шахрайські дії чоловіка. Детальніше після завершення слідчих дій", - йдеться в повідомленні.
За даними УП, йдеться про псевдоактивіста Остапа Стахіва.
Топ коментарі
+10 Олена Тихонова #468839
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+9 18c49ed2
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+7 Віталій Глушко
показати весь коментар25.09.2024 14:18
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2. Тогда он должен обозначаться не как "активист"
3. Напомните мне, пожалуйста, статьи УК Украины, предусматривающие наказание за "призывы к дружбе с рашей" и "прекращению сопротивления". А я вам, после этого, сразу назову подследственность (т.е. кто этим должен заниматься).
Не виключено що він невдовзі буде на свою лохівську аудиторію розповідати про те - яки Єрмак та Зеленський молодці.
Хоча теми, які вони підняли, цікаві, добре якби їх дослідили якісь авторитетні юристи та активісти
В дисбат його й на фронт, на гарячу ділянку - хай колотить там!
А назвати траву зеленою можна без рішення суду?
Передавай привіт стрємоусову.