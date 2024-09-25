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Прем’єрка Данії Фредеріксен щодо обміну українських територій на мир: Ви справді вірите, що Росія просто скаже: "Добре, дякую"?

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен

Західні союзники мають утриматися від розмов про можливу відмову України від окупованих Росією територій в обмін на мир, оскільки Росія на цьому не зупиниться.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

Фредеріксен переконана, що Заходу необхідно чітко розуміти наміри Росії.

"Ви справді вірите, що Росія просто скаже: "Добре, дякую" і більше нічого не зробить? Я не вірю. Ми повинні підштовхнути Росію одного дня до мирних переговорів, але це має бути продиктовано бажанням Росії, щоб дійсно настав мир", – сказала вона.

Також читайте: Росія навряд могла б продовжувати війну проти України без допомоги Китаю, - прем’єрка Данії Фредеріксен

Крім того, прем’єрка зазначила, що прагне почути більше про План перемоги українського президента Володимира Зеленського і додала, що "ніхто з нас у Європі не просив війни".

Також Фредеріксен підтримала заклики дозволити Україні використовувати ракети великої дальності для ураження цілей в глибині Росії.

"Я не думаю, що Україна зможе виграти цю війну, якщо ми не дамо їй щось більш потужне, що означає зняття обмежень і надання їй ракет дальнього радіуса дії. Звичайно, це має бути згідно з міжнародним правом, все повинно бути так, але це зрушення, яке необхідне", – додала вона.

Також читайте: Немає альтернативи перемозі України у війні, інакше поразки зазнаємо всі ми, - прем’єрка Данії Фредеріксен

Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що російський диктатор Володимир Путін перетнув "червону лінію", коли здійснив вторгнення в Україну. Вона закликала закінчити обговорення про "червоні лінії", припинити вагатися щодо допомоги Києву в боротьбі з ворогом і дозволити використання наданої зброї для ударів по території Росії.

Автор: 

Данія (775) росія (65316) Фредеріксен Метте (91)


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Топ коментарі
+17
Як не прикро,але США вже не світовий лідер! Здулись Штати та всрались!
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25.09.2024 16:06
+15
Найбільш залізна жінка у ********* світі. Слава Мегге!
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25.09.2024 16:02
+9
вікинги не розчаровують....хоча вона найбільш далеки від цього...але порода
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25.09.2024 16:08
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Найбільш залізна жінка у ********* світі. Слава Мегге!
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25.09.2024 16:02 Відповісти
Як не прикро,але США вже не світовий лідер! Здулись Штати та всрались!
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25.09.2024 16:06 Відповісти
Під кого лягати пропонуєте?
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25.09.2024 16:13 Відповісти
Це логіка кацапа під когось лягати.у нас,партнерство, союз,спілка,співробітництво.
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25.09.2024 16:20 Відповісти
партнерство, союз,спілка,співробітництво - це до демократій.
Хто з демократій у нас може претендувати на звання світового лідера?
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25.09.2024 16:24 Відповісти
США,Великобританія,Франція,Німеччина та інші цивилізовані країни.
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25.09.2024 18:31 Відповісти
Буба вже викреслив США, і більшість з ним погодилась.
Інші - дрібнуваті для світових лідерів. А от КНР і росія - якраз за розмірами та кількості ресурсів підходять.
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26.09.2024 09:00 Відповісти
КНР та сосія-вісь зла нам з ними не по дорозі.ми ж не прастітутки лули з бразилії
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26.09.2024 09:10 Відповісти
А інші держави не тягнуть на роль світових лідерів. Можливості не ті. У КНР і росії хоча б є потужні армії, які реально можуть самі вести війни, не узгоджуючи з купою "союзників".
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26.09.2024 09:28 Відповісти
Розумна, смілива жінка.

Респект!
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25.09.2024 16:08 Відповісти
вікинги не розчаровують....хоча вона найбільш далеки від цього...але порода
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25.09.2024 16:08 Відповісти
в цієї панянки із під спідниці , по відношенні до рашистського вбивці , виглядає те, чого не має в чоловіків імпотентів із США.НАТО І ЄС
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25.09.2024 16:08 Відповісти
Анналена Бербок, Урсула фон дер Ляйєн, Джорджа Мелоні, , Інгріда Шимоніте, Кая Каллас... Може, справді, довірити управління світом жінкам, і вони будуть відстоювати інтереси України у світі?
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25.09.2024 16:13 Відповісти
але, рішення приймає, чоловік, пристаркуватий красень, байден.
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25.09.2024 16:20 Відповісти
Рішення приймає саллівн друг патрушева який залякав діда ескаляцією.
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25.09.2024 16:22 Відповісти
от бачите.
а, трамп сказав, що нікого не боїться і все порішає.
трампа, навіть, кулі не беруть.
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25.09.2024 16:24 Відповісти
Впевнений що йому кашпіровський допомагає
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25.09.2024 17:30 Відповісти
Не панацея. В Бангладеші нещодавно скинули уряд, який очолювала прем'єрка, прибічниця політики "жорсткої руки" і дружби з росією.
Так що і жінки трапляються гівнисті.
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25.09.2024 16:28 Відповісти
а до чого тут кацапія?
ви у українців спитали про обмін території на мир?
2014 крим частина добасу, 2022 весь донбас, частина запоріжжя і херсонщини.
що далі?
2030 одеса миколаїв, харків?
знову втомилися від війни? україна бутерброд?
лапті перемогли, потужний демократичний світ?
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25.09.2024 16:17 Відповісти
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25.09.2024 19:32 Відповісти
Настав час повертати всі окуповані москалями території ...
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25.09.2024 19:36 Відповісти
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25.09.2024 19:41 Відповісти
"В'язниця народів" має бути знищена ...
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25.09.2024 19:42 Відповісти
росія буде лізти,поки не отримає конкретно по зубах, бо як казало *****, кордони росії ніде не закінчуються і тепер кацапи в це повірили завдяки імпотентному нато
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25.09.2024 16:18 Відповісти
Путлер казав: " роzzія заканчивається там, где заканчивається руzzий язик". Тому кожен, хто досі розмовляє в Україні мовою ворога, є ... (((
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25.09.2024 16:26 Відповісти
Фаріон загинула, та справа її - живе.
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25.09.2024 16:40 Відповісти
Мир в Україні - це відсутність рашистії, такої як вона є!
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25.09.2024 16:22 Відповісти
а хіба вона була колись іншою?
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25.09.2024 17:36 Відповісти
Так Расея и скажет "хорошо, спасибо". Потом объявит, что они победили НАТУ. И будут праздновать и бухать лет 10 ещё. Это Украина, естественно, не хочет отдавать свои территории, и метра. Короче, европейцы вообще ничего не соображают в этой войне. Я млн. раз уже в этом убедился. Что обычные граждане, что на самом высоком уровне.
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25.09.2024 18:02 Відповісти
 
 