Прем’єрка Данії Фредеріксен щодо обміну українських територій на мир: Ви справді вірите, що Росія просто скаже: "Добре, дякую"?

Західні союзники мають утриматися від розмов про можливу відмову України від окупованих Росією територій в обмін на мир, оскільки Росія на цьому не зупиниться.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

Фредеріксен переконана, що Заходу необхідно чітко розуміти наміри Росії.

"Ви справді вірите, що Росія просто скаже: "Добре, дякую" і більше нічого не зробить? Я не вірю. Ми повинні підштовхнути Росію одного дня до мирних переговорів, але це має бути продиктовано бажанням Росії, щоб дійсно настав мир", – сказала вона.

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Крім того, прем’єрка зазначила, що прагне почути більше про План перемоги українського президента Володимира Зеленського і додала, що "ніхто з нас у Європі не просив війни".

Також Фредеріксен підтримала заклики дозволити Україні використовувати ракети великої дальності для ураження цілей в глибині Росії.

"Я не думаю, що Україна зможе виграти цю війну, якщо ми не дамо їй щось більш потужне, що означає зняття обмежень і надання їй ракет дальнього радіуса дії. Звичайно, це має бути згідно з міжнародним правом, все повинно бути так, але це зрушення, яке необхідне", – додала вона.

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Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що російський диктатор Володимир Путін перетнув "червону лінію", коли здійснив вторгнення в Україну. Вона закликала закінчити обговорення про "червоні лінії", припинити вагатися щодо допомоги Києву в боротьбі з ворогом і дозволити використання наданої зброї для ударів по території Росії.