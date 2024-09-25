Прем’єрка Данії Фредеріксен щодо обміну українських територій на мир: Ви справді вірите, що Росія просто скаже: "Добре, дякую"?
Західні союзники мають утриматися від розмов про можливу відмову України від окупованих Росією територій в обмін на мир, оскільки Росія на цьому не зупиниться.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.
Фредеріксен переконана, що Заходу необхідно чітко розуміти наміри Росії.
"Ви справді вірите, що Росія просто скаже: "Добре, дякую" і більше нічого не зробить? Я не вірю. Ми повинні підштовхнути Росію одного дня до мирних переговорів, але це має бути продиктовано бажанням Росії, щоб дійсно настав мир", – сказала вона.
Крім того, прем’єрка зазначила, що прагне почути більше про План перемоги українського президента Володимира Зеленського і додала, що "ніхто з нас у Європі не просив війни".
Також Фредеріксен підтримала заклики дозволити Україні використовувати ракети великої дальності для ураження цілей в глибині Росії.
"Я не думаю, що Україна зможе виграти цю війну, якщо ми не дамо їй щось більш потужне, що означає зняття обмежень і надання їй ракет дальнього радіуса дії. Звичайно, це має бути згідно з міжнародним правом, все повинно бути так, але це зрушення, яке необхідне", – додала вона.
Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що російський диктатор Володимир Путін перетнув "червону лінію", коли здійснив вторгнення в Україну. Вона закликала закінчити обговорення про "червоні лінії", припинити вагатися щодо допомоги Києву в боротьбі з ворогом і дозволити використання наданої зброї для ударів по території Росії.
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Хто з демократій у нас може претендувати на звання світового лідера?
Інші - дрібнуваті для світових лідерів. А от КНР і росія - якраз за розмірами та кількості ресурсів підходять.
Респект!
а, трамп сказав, що нікого не боїться і все порішає.
трампа, навіть, кулі не беруть.
Так що і жінки трапляються гівнисті.
ви у українців спитали про обмін території на мир?
2014 крим частина добасу, 2022 весь донбас, частина запоріжжя і херсонщини.
що далі?
2030 одеса миколаїв, харків?
знову втомилися від війни? україна бутерброд?
лапті перемогли, потужний демократичний світ?