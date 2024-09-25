Сікорський закликав дозволити ЗСУ бити вглиб РФ: Жертва агресії має право оборонятися, зокрема, завдаючи ударів по території агресора

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вкотре заявив, що Україна повинна отримати дозвіл бити вглиб Росії.

Про це він сказав у коментарі CNN, передає "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

Сікорський вважає, що США мають зняти заборону для України бити західною зброєю вглиб території РФ. Він зазначив, що жертва агресії має право оборонятися, у тому числі ударами по території агресора.

У своїй заяві дипломат згадав російську ракетну атаку, під час якої у Львові загинула майже вся родина Базилевичів.

"Я був у Львові, і там російська ракета вбила цілу родину – батько дивився, як з-під завалів дістають тіла його дружини і трьох доньок... Ракета, яка вбила львівську родину, була випущена російським бомбардувальником, що летів над територією РФ і злетів з російського аеродрому. Назвіть мені хоч одну причину, чому Україна не повинна мати можливості знищити того бомбардувальника, вдаривши по тому летовищу. Жертва агресії має право оборонятися, у тому числі ударами по території агресора", - сказав очільник польського зовнішньополітичного відомства.

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Глава МЗС Польщі зауважив, що до усіх держав світу у разі ведення бойових дій існують обмеження, визначені міжнародним гуманітарним правом, проте Росія систематично ігнорує їх.

Сікорський додав, що РФ системно нищить українську енергетичну інфраструктуру і вже зруйнувала близько 70% об’єктів.

Крім цього, міністр сказав, що з серпня ЗСУ вже перебувають у Курській області РФ – вочевидь із натяком, що це мало би розвіяти побоювання західних союзників щодо реакції Кремля на перетин "червоних ліній".

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