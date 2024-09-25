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Сікорський закликав дозволити ЗСУ бити вглиб РФ: Жертва агресії має право оборонятися, зокрема, завдаючи ударів по території агресора

Сікорський закликає знати обмеження для ЗСУ на далекобійність

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вкотре заявив, що Україна повинна отримати дозвіл бити вглиб Росії.

Про це він сказав у коментарі CNN, передає "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

Сікорський вважає, що США мають зняти заборону для України бити західною зброєю вглиб території РФ. Він зазначив, що жертва агресії має право оборонятися, у тому числі ударами по території агресора.

У своїй заяві дипломат згадав російську ракетну атаку, під час якої у Львові загинула майже вся родина Базилевичів.

"Я був у Львові, і там російська ракета вбила цілу родину – батько дивився, як з-під завалів дістають тіла його дружини і трьох доньок... Ракета, яка вбила львівську родину, була випущена російським бомбардувальником, що летів над територією РФ і злетів з російського аеродрому. Назвіть мені хоч одну причину, чому Україна не повинна мати можливості знищити того бомбардувальника, вдаривши по тому летовищу. Жертва агресії має право оборонятися, у тому числі ударами по території агресора", - сказав очільник польського зовнішньополітичного відомства.

Читайте також: США не повинні обмежувати Україну в ударах – російські аеродроми є законними цілями, - Ходжес

Глава МЗС Польщі  зауважив, що до усіх держав світу у разі ведення бойових дій існують обмеження, визначені міжнародним гуманітарним правом, проте Росія систематично ігнорує їх.

Сікорський додав, що РФ системно нищить українську енергетичну інфраструктуру і вже зруйнувала близько 70% об’єктів.

Крім цього, міністр сказав, що з серпня ЗСУ вже перебувають у Курській області РФ – вочевидь із натяком, що це мало би розвіяти побоювання західних союзників щодо реакції Кремля на перетин "червоних ліній".

Читайте також: Леммі про дозвіл Україні бити Storm Shadow по РФ: Тривають делікатні переговори з Білим домом

Автор: 

зброя (7470) дозвіл (290) росія (65316) Сікорський Радослав (259)


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Топ коментарі
+8
щось у польському лісі здохло і того ж велике, бо недавно цей пан кричав на кацапській манер "валинская резня" ...
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25.09.2024 16:36
+8
В цьому випадку можна сказати так-"Пан ,Сікорський ,має здоровий глузд і мудру думку"
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25.09.2024 16:41
+7
Неначе дурні понамальовували собі якихось ліній, а у пітін нападає і ніякими лініями не париться
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25.09.2024 16:35
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Неначе дурні понамальовували собі якихось ліній, а у пітін нападає і ніякими лініями не париться
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25.09.2024 16:35 Відповісти
Пшеки, та збийте над власною територією бодай один Шахед, і ваш героїзм назавжди буде вписано золотою фарбою в анали Нато.
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25.09.2024 16:59 Відповісти
щось у польському лісі здохло і того ж велике, бо недавно цей пан кричав на кацапській манер "валинская резня" ...
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25.09.2024 16:36 Відповісти
Пан Сікорський на засіданні Радбезу ООН добряче наваляв небензі, підтримуючи Україну

https://www.youtube.com/watch?v=z-25fr23LsA
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25.09.2024 16:43 Відповісти
бардзо дзенкуєм пану ... ❤️
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25.09.2024 16:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=xhgGW7j0zNc
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25.09.2024 16:56 Відповісти
В цьому випадку можна сказати так-"Пан ,Сікорський ,має здоровий глузд і мудру думку"
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25.09.2024 16:41 Відповісти
Хтось вставив пану Сікорському пендаля.
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25.09.2024 16:44 Відповісти
задача: якби 5 "калібрів" (не дай Боже) впали в Ризі, Таліні або Хельсинкі коли б НАТО розпочало війну з рашкою?
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25.09.2024 16:46 Відповісти
Ніколи. Випадково ж..
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25.09.2024 16:53 Відповісти
Якщо вже кожний , хто тільки мав право та повноваження заявити від пратнерів - ДАЛЕКО БИТИ МОЖНА без ОГОЛОШЕННЯ ДОЗВОЛУ, а ці зеублді будуть кричати -ОГОЛОСІТЬ! ОГОЛОСІТЬ!!!
То є питання у когось ще?
Правий Швець. Бувший премʼєр Британії дав ракети Storm Shadow вовці й сказав немає заборони .Мародерня орала - ДАЙТЕ ДОЗВІЛ!!!Дайте дозвіл! доки США не заборонили Британії його вголос давати... Й новий премʼєр спочатку дозволив а потім заборонив.
Й ось тепер вже політики, дипломати , генерали кажуть - ДОЗВОЛУ ВГОЛОС НЕ БУДЕ і що Мародерня ? шукажє привід щоб кричати ДОЗВОЛЬТЕ!!!
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25.09.2024 16:54 Відповісти
Яскравий приклад про трампістів. "Трамп-президент дав джавеліни сміливо й потужно !!! " Й мовчать що вимушено дав за рішенням сенату , але одночасно приставив інспекцію законсервувати їх в Україні без використання . А МАРОДЕРНЯ ще й загноїла їх в такому стані зберігання , що й до Путіна не ходи дізнаватися, в чиїх це було інтересах.
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25.09.2024 16:58 Відповісти
ну, що ж.
раз така гулянка, то чекаю, петра павла, і матюки в сторону кацапів.
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25.09.2024 17:18 Відповісти
Дозвіл ударів вглиб території росії значно збільшує ефективність застосування західної зброї і фактично її економить. Бо коли ракета влучає по військам, розгорнутим в бойовий порядок, які розосередилися, зарилися в землю, то вона вбиває максимум десяток недочоловік, а влучивши в якусь казарму в далекому тилу вона ж може знищити їх кілька сотень. Те ж саме з технікою: на лінії фронту вона розосереджена і за один раз більше одної (в кращому випадку -- двох) бойових машин не знищиш; в тилу ж техніка розміщена в парках, десятки машин практично впритул одна до одної (бо так вони займають менше території, яку ще й простіше охороняти) - і для всього парка буде достатньо одного-двох влучань. Якщо Байден, Шольц, Мелані цього не розуміють, то невже в їхньому оточенні немає військових професіоналів, здатних це їм пояснити?
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25.09.2024 17:36 Відповісти
Та все вони розуміють, а ось чи хочуть??
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25.09.2024 18:19 Відповісти
Напевно потрібен новий "Перл-Харбор" (кажуть, мудрий та рішучий Рузвельт сам його й спровокував для американської публіки), щоб само понеслося і вже ніхто не міг зупинити "процес".
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25.09.2024 17:40 Відповісти
Таке враження, що вони всі щось нюхають, а періодично їх відпускає
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25.09.2024 18:17 Відповісти
 
 