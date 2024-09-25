Сікорський закликав дозволити ЗСУ бити вглиб РФ: Жертва агресії має право оборонятися, зокрема, завдаючи ударів по території агресора
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вкотре заявив, що Україна повинна отримати дозвіл бити вглиб Росії.
Про це він сказав у коментарі CNN, передає "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.
Сікорський вважає, що США мають зняти заборону для України бити західною зброєю вглиб території РФ. Він зазначив, що жертва агресії має право оборонятися, у тому числі ударами по території агресора.
У своїй заяві дипломат згадав російську ракетну атаку, під час якої у Львові загинула майже вся родина Базилевичів.
"Я був у Львові, і там російська ракета вбила цілу родину – батько дивився, як з-під завалів дістають тіла його дружини і трьох доньок... Ракета, яка вбила львівську родину, була випущена російським бомбардувальником, що летів над територією РФ і злетів з російського аеродрому. Назвіть мені хоч одну причину, чому Україна не повинна мати можливості знищити того бомбардувальника, вдаривши по тому летовищу. Жертва агресії має право оборонятися, у тому числі ударами по території агресора", - сказав очільник польського зовнішньополітичного відомства.
Глава МЗС Польщі зауважив, що до усіх держав світу у разі ведення бойових дій існують обмеження, визначені міжнародним гуманітарним правом, проте Росія систематично ігнорує їх.
Сікорський додав, що РФ системно нищить українську енергетичну інфраструктуру і вже зруйнувала близько 70% об’єктів.
Крім цього, міністр сказав, що з серпня ЗСУ вже перебувають у Курській області РФ – вочевидь із натяком, що це мало би розвіяти побоювання західних союзників щодо реакції Кремля на перетин "червоних ліній".
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То є питання у когось ще?
Правий Швець. Бувший премʼєр Британії дав ракети Storm Shadow вовці й сказав немає заборони .Мародерня орала - ДАЙТЕ ДОЗВІЛ!!!Дайте дозвіл! доки США не заборонили Британії його вголос давати... Й новий премʼєр спочатку дозволив а потім заборонив.
Й ось тепер вже політики, дипломати , генерали кажуть - ДОЗВОЛУ ВГОЛОС НЕ БУДЕ і що Мародерня ? шукажє привід щоб кричати ДОЗВОЛЬТЕ!!!
раз така гулянка, то чекаю, петра павла, і матюки в сторону кацапів.