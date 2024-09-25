ЄС розглядає постачання Іраном ракет Росії як пряму загрозу для європейської безпеки, - Боррель під час зустрічі з главою іранського МЗС Арагчі

Високий представник ЄС Жозеп Боррель провів у Нью-Йорку зустріч із міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі, під час якої наголосив, що ЄС розглядає постачання такої зброї, як балістичні ракети, як пряму загрозу для європейської безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"Високий представник Боррель зауважив, що ЄС рішуче засуджує нещодавню передачу Росії балістичних ракет іранського виробництва. Він наголосив міністру Арагчі, що ЄС розглядає постачання такої зброї як пряму загрозу європейській безпеці, і це є значною ескалацією після надання іранських БПЛА та боєприпасів, які Росія використовувала у своїх незаконних нападах на цивільні цілі в Україні", - йдеться в повідомленні.

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Щодо ситуації на Близькому Сході Боррель зауважив, що ризик повної військової ескалації з руйнівними наслідками для всього регіону потребує негайного вирішення, і закликав Іран використати свій вплив, щоб уникнути подальшої ескалації.

Верховний представник також наголосив на важливості прав людини та основних свобод. ЄС продовжуватиме закликати владу Ірану поважати та захищати права всіх своїх громадян, а також припинити практику свавільного затримання, зокрема громадян ЄС.

Окрім того, Боррель наголосив на важливості відновлення ядерної дипломатії.

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Постачання Іраном ракет до РФ

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні. 10 вересня США запровадили санкції проти іранської авіакомпанії Iran Air та морських суден РФ.

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.

11 вересня видання Sky News опублікувало супутникові знімки судна, яке переправило близько 220 балістичних ракет Fateh-360 малої дальності з Ірану до Росії через Каспійське море.

Однак президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Тегеран нібито ніколи не схвалював агресію Росії проти України і не передавав балістичні ракети РФ від початку його президентства.