Плануємо надати Україні всю ухвалену Конгресом допомогу до кінця каденції Байдена, - Пентагон

Пентагон планує використати схвалене Конгресом фінансування допомоги Україні до кінця каденції президента Джо Байдена.

Про це повідомила в середу в Пентагоні заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я поки не маю офіційних оголошень з цього приводу, але можу вам сказати, що ми прагнемо забезпечити, щоб Україна отримала ресурси, схвалені Конгресом, до кінця терміну президентства Джо Байдена",- зазначила представниця оборонного відомства США.

За її словами, це означає, що адміністрація США працює над тим, щоб в Україну була відправлена вся допомога, затверджена Конгресом у травні в пакеті на понад $60 млрд. "І ми працюємо з міжвідомчими структурами для цього",- додала представниця Пентагону.

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У відповідь на критику законодавців щодо повільного використання коштів на підтримку України, Сінгх нагадала, що впродовж шести місяців, поки Конгрес ухвалював новий пакет, Пентагон не мав коштів, щоби поповнити свої склади. "Тож, коли ви не можете поповнювати й відновлювати власні запаси, ви не можете виділяти пакети допомоги",- зазначила представниця Міноборони США.

Сінгх також пообіцяла, що як тільки з’явиться можливість для офіційних оголошень з цього питання, Міністерство оборони США негайно зробить це.

Нагадаємо, у квітні Конгрес США затвердив додаткове фінансування для України та партнерів на близько $61 млрд. На додачу до цих коштів, законодавці дали президентові дозвіл надіслати Україні зброю за програмою PDA – вартістю до $7,8 млрд. В тексті закону прописано, що цей дозвіл діє до кінця 2024 бюджетного року, який закінчується 30 вересня. Наразі невикористаними залишаються $5,9 млрд.

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